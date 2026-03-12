Estado passa a servir café da manhã para 19 mil alunos da área rural

Com 19 mil estudantes de áreas rurais que estudam na Rede de Ensino Pública do Estado (REE/MS), o Governo de Mato Grosso do Sul passou a oferecer café da manhã como refeição extra à esses alunos durante o ano letivo de 2026.
Atualmente a Rede Estadual atende 180 mil estudantes ao todo em 352 escolas espalhadas pelo Estado.
De acordo com a Secretaria de Estado de Educação (SED), a novidade é para atender exclusivamente as crianças e adolescentes de áreas rurais. A motivação é devido a logística de locomoção desses alunos até chegarem à escola.
Na Escola Estadual Zumbi dos Palmares são 90 alunos da área rural que moram na comunidade, assentamentos próximos e ganharam a refeição extra. A unidade fica na comunidade quilombola de Furnas do Dionísio, no município de Jaraguari e atende a partir do 6º ano ao 9º ano do ensino fundamental de forma integral, além do ensino médio no período noturno.
A aluna do 8º ano, Ludmila Silva, relata a importância do café manhã, principalmente, pelo tempo entre a hora que estudantes da zona rural acordam e o horário que de fato começam as aulas.
“Eu achei muito legal servir o café da manhã. Porque a gente sai muito cedo de casa, alguns 4h30 e 5h da manhã, aí não dá tempo de comer. O que servem é suficiente, assim a gente não fica de barriga vazia e consegue estudar normalmente”.
De acordo com as informações o café da manhã é servido pontualmente às 07h, horário que os alunos já chegaram e aguardam o início da aula.
A funcionária que prepara as merendas da unidade, Valéria Martins, inicia o processo antes de os alunos chegarem e também nota a necessidade de um reforço alimentar para as crianças e adolescentes.
“É muito bom para eles. Alguns moram longe, são pequenos e saem naquela correria de casa, acordam e não comem nada. Então chegam na escola e já tem algo para comerem aqui”.
No cardápio estão inclusos leite com chocolate, biscoitos e frutas, e além dessa primeira refeição, todas as escolas da REE oferecem lanches conforme o período de funcionamento dos estudos.
Em escolas integrais são oferecidos dois lanches, durante o intervalo da manhã e da tarde, além do café da manhã. Outras escolas de apenas um período oferecem lanche conforme o horário de aula dos alunos.
Segundo a SED, a Rede Estadual atende 19 mil alunos de área rural que estudam em escolas nas localidades rurais e também os que utilizam do transporte escolar para estudar na área urbana. De acordo com a Coordenadoria de Alimentação Escolar da SED, ao todo são 4,6 milhões de refeições entre lanches e almoços, para atender as 352 unidades escolares.
O diretor da escola, Marcos Antônio Reichel, conta que professores relataram o aumento no rendimento e concentração dos alunos desde o início do ano letivo, quando o café da manhã passou a ser servido.
“É extremamente importante a alimentação completa e adequada. As crianças têm uma longa viagem até chegar à escola. Alguns permanecem de duas ou até mais horas dentro do transporte escolar. Então, quando a criança chega, já chega com fome. Os professores já perceberam uma melhora em relação à questão da concentração”.