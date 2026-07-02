Espanha repete feito do Brasil de 1958 em classificação sobre Áustria

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A Espanha segue na busca pelo segundo título de Copa do Mundo do país. Nesta quinta-feira (2), a Fúria (apelido da equipe ibérica) derrotou a Áustria por 3 a 0 em Los Angeles, e avançou às oitavas de final.

A classificação teve um marco histórico. Pela primeira vez em 68 anos, uma seleção iniciou um duelo eliminatório de Copa com dois atletas sub-20: o zagueiro Pau Cubarsi, de 19 anos, e o atacante Lamine Yamal, de 18. Eles repetiram o feito do Brasil campeão mundial em 1958, na Suécia, quando Pelé, aos 17 anos, e Mazolla, aos 19, foram titulares no jogo contra País de Gales pelas quartas de final.

Campeões em 2010, na África do Sul, os espanhóis voltam a jogar na segunda-feira (6), às 16h (horário de Brasília), em Dallas, também nos Estados Unidos. Eles enfrentam quem passar de Portugal e Croácia, que medem forças ainda nesta quinta, às 20h, em Toronto (Canadá).

Domínio furioso

As seleções vieram alteradas em relação aos respectivos últimos compromissos. Do lado austríaco, foram três trocas na equipe que empatou por 3 a 3 com a Argélia. Na zaga, Stefan Posch (que também atua como lateral) Kevin Danso substituíram os "xarás" Philipp Lienhart e Phillipp Mwene - este último por uma lesão muscular. Na frente, o veterano Marko Arnautović, maior artilheiro da seleção alpina, deu lugar ao também atacante Michael Gregoritsch.

Na Espanha, o técnico Luis de la Fuente fez duas mudanças no time que venceu o Uruguai por 1 a 0 pela fase de grupos. Na lateral direita, Pedro Porro entrou no lugar de Marcos Llorente. No meio, Dani Olmo foi escalado na vaga de Mikel Merino.

O primeiro tempo foi de amplo domínio espanhol. Foram 11 chutes - sete dentro da área - contra apenas dois da Áustria. Yamal infernizou o lado esquerdo da defesa, colocou a bola duas vezes entre as pernas do meia Konrad Laimer, e quase ajudou a tirar o primeiro zero do placar, batendo escanteio. "Quase" porque o gol do lateral Marc Cucurella, aos 28 minutos, foi anulado por falta de Cubarsi no goleiro Alexander Schlager.

O arqueiro austríaco ainda salvaria duas finalizações, uma de Yamal e outra de Mikel Oyarzabal, até este último, aos 35, conseguir superar Schlager. Após cruzamento rasteiro de Cucurella pela esquerda, Oyarzabal completou de primeira, sem que o goleiro tivesse reação, abrindo o marcador em Los Angeles.

Espanha liquida

A pressão não arrefeceu mesmo com a vantagem parcial. Aos 46, o atacante Álex Baena acertou o travessão em cobrança de falta. Na sobra, Yamal chutou forte e, mais uma vez, parou em Schlager.

O cenário se manteve na volta do intervalo, com a Espanha ocupando o campo da Áustria e pressionando em busca do gol. A insistência deu resultado aos 20 minutos. Na sobra de um chute travado de Olmo, Baena recebeu de Cucurella na esquerda e cruzou na medida para o lateral Pedro Porro aparecer na área livre e cabecear para as redes.

A Espanha ditava o ritmo da partida e acumulava oportunidades para aumentar a fatura. Aos 43, a parceira Cucurella-Oyarzabal funcionou novamente. O lateral avançou pela esquerda e lançou o atacante, que apareceu na área livre para, outra vez de primeira, definir o placar.