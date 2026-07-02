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Espanha repete feito do Brasil de 1958 em classificação sobre Áustria

Após 3 a 0, Fúria terá Portugal ou Croácia pela frente nas oitavas

Agência Brasil

02/07/2026 - 23h00
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A Espanha segue na busca pelo segundo título de Copa do Mundo do país. Nesta quinta-feira (2), a Fúria (apelido da equipe ibérica) derrotou a Áustria por 3 a 0 em Los Angeles, e avançou às oitavas de final.

A classificação teve um marco histórico. Pela primeira vez em 68 anos, uma seleção iniciou um duelo eliminatório de Copa com dois atletas sub-20: o zagueiro Pau Cubarsi, de 19 anos, e o atacante Lamine Yamal, de 18. Eles repetiram o feito do Brasil campeão mundial em 1958, na Suécia, quando Pelé, aos 17 anos, e Mazolla, aos 19, foram titulares no jogo contra País de Gales pelas quartas de final.

Campeões em 2010, na África do Sul, os espanhóis voltam a jogar na segunda-feira (6), às 16h (horário de Brasília), em Dallas, também nos Estados Unidos. Eles enfrentam quem passar de Portugal e Croácia, que medem forças ainda nesta quinta, às 20h, em Toronto (Canadá).

Domínio furioso

As seleções vieram alteradas em relação aos respectivos últimos compromissos. Do lado austríaco, foram três trocas na equipe que empatou por 3 a 3 com a Argélia. Na zaga, Stefan Posch (que também atua como lateral) Kevin Danso substituíram os "xarás" Philipp Lienhart e Phillipp Mwene - este último por uma lesão muscular. Na frente, o veterano Marko Arnautović, maior artilheiro da seleção alpina, deu lugar ao também atacante Michael Gregoritsch.

Na Espanha, o técnico Luis de la Fuente fez duas mudanças no time que venceu o Uruguai por 1 a 0 pela fase de grupos. Na lateral direita, Pedro Porro entrou no lugar de Marcos Llorente. No meio, Dani Olmo foi escalado na vaga de Mikel Merino.

O primeiro tempo foi de amplo domínio espanhol. Foram 11 chutes - sete dentro da área - contra apenas dois da Áustria. Yamal infernizou o lado esquerdo da defesa, colocou a bola duas vezes entre as pernas do meia Konrad Laimer, e quase ajudou a tirar o primeiro zero do placar, batendo escanteio. "Quase" porque o gol do lateral Marc Cucurella, aos 28 minutos, foi anulado por falta de Cubarsi no goleiro Alexander Schlager.

O arqueiro austríaco ainda salvaria duas finalizações, uma de Yamal e outra de Mikel Oyarzabal, até este último, aos 35, conseguir superar Schlager. Após cruzamento rasteiro de Cucurella pela esquerda, Oyarzabal completou de primeira, sem que o goleiro tivesse reação, abrindo o marcador em Los Angeles.

Espanha liquida

A pressão não arrefeceu mesmo com a vantagem parcial. Aos 46, o atacante Álex Baena acertou o travessão em cobrança de falta. Na sobra, Yamal chutou forte e, mais uma vez, parou em Schlager.

O cenário se manteve na volta do intervalo, com a Espanha ocupando o campo da Áustria e pressionando em busca do gol. A insistência deu resultado aos 20 minutos. Na sobra de um chute travado de Olmo, Baena recebeu de Cucurella na esquerda e cruzou na medida para o lateral Pedro Porro aparecer na área livre e cabecear para as redes.

A Espanha ditava o ritmo da partida e acumulava oportunidades para aumentar a fatura. Aos 43, a parceira Cucurella-Oyarzabal funcionou novamente. O lateral avançou pela esquerda e lançou o atacante, que apareceu na área livre para, outra vez de primeira, definir o placar.

privatização

Após buraqueira, concessionária promete iniciar investimentos na Rota da Celulose

Concessionária Caminhos da Celulose anunciou diversas frentes de trabalho ao longo das rodovias BR-262, BR-267 e das rodovias estaduais 040, 338 e 395

02/07/2026 18h10

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Para desviar de buracos na MS-040, na altura do qulômetro 103, motorista de bi-trem trafega pela contramão

Para desviar de buracos na MS-040, na altura do qulômetro 103, motorista de bi-trem trafega pela contramão

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Depois das reclamações sobre as más condições da BR-267 e depois de a buraqueira tomar conta de cerca de cem quilômetros da MS-040, a concessionária Caminhos da Celulose anunciou nesta quinta-feira (2) que assinou as ordens de serviço para o início das obras de restauração do pavimento dos 870 quilômetros de rodovias que assumiu no começo de fevereiro deste ano em Mato Grosso do Sul. 

Em fevereiro, quando assinou o contrato, a concessionária informou que faria uma espécie de mutirão para limpeza das margens das rodovias e daria atenção especial à sinalização. Mas, antes de começar a cobrança do pedágio, prevista para fevereiro do próximo ano, o consórcio terá de melhorar as condições de tráfego.

E, depois que o Correio do Estado mostrou, na segunda-feira (29), a falta de manutenção na MS-040, a concessionária emitiu nota informando que "já emitiu as ordens de serviço para o início das obras de restauração do pavimento da BR-262, BR-267, MS-040, MS-338 e MS-395". 

E, conforme este comunicado, "as intervenções serão executadas simultaneamente em diversas frentes ao longo das rodovias", dando a entender que antes do início da cobrança de pedágio o asfalto estará em condições melhores.

Além disso, "a concessionária segue realizando serviços de conservação e manutenção nas duas rodovias, com intervenções contínuas para garantir as condições de trafegabilidade e segurança".

Estas duas rodovias são a MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, e a BR-267, entre Nova Alvora do Sul e a ponte sobre o Rio Paraná, em Batagussu. Estes serviços de manutenção, porém, estão sendo feitos de forma rudimentar. Operários jogam massa asfáltica nos buracos e compactação acaba sendo feita por veículos que trafegam pelas rodovias. 

Na nota enviada ao Correio do Estado, a concessionária não informa quando exatamente começam as obras de restauração e nem o valor que será investido.

Porém, o consórcio formado por sete empresas, lideradas pela XP Investimentos, promete aplicar, em 30 anos, cerca de R$ 10 bilhões em melhorias no projeto, entre duplicação, construção de terceira pista, acostamento, reforma e readequação da cobertura asfáltica existente, infraestrutura e uma série de intervenções.

O contrato prevê, entre outras obras, 115 quilômetros de duplicações, 457 quilômetros de acostamentos, 245 quilômetros de terceiras faixas, 12 quilômetros de marginais e 38 quilômetros de contornos urbanos nas cidades de Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Bataguassu. A duplicação será entre Campo Grande e fábrica da Suzano, em Ribas do Rio Pardo.

A previsão é de que a cobrança de pedágio, a partir de fevereiro do próximo ano, seja automática (Free-Flow), sem cabines de cobrança. Ao passar pelo pórtico de pedágio a cobrança será realizada conforme a escolha do motorista.

As opções são por TAG eletrônica afixada no parabrisa do veículo, site ou aplicativo da concessionária ou mesmo por pontos físicos ao longo da rodovia (postos de atendimento, SAU, postos de combustíveis ou restaurantes credenciados).

BURAQUEIRA

Depois de três frentes frias chuvosas que atingiram o Estado ao longo de junho, cerca de 100 quilômetros da MS-040, principalmente entre os quilômetros 100 e 200, foram tomados por centenas de buracos. 

Boa parte deles foi tapada em um serviço emergencial a partir do último sábado (27). Mas, como o trabalho foi realizado sem recorte da pista e sem compactação, a já tradicional trepidação da rodovia piorou. 

Os 230 quilômetros da MS-040 entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo foram concluídos, em 2015, sem acostamento. Em boa parte do trecho existe defensas metálicas ou meio-fio rentes às faixas de rolamento. 

Por conta disso, motoristas que estouram pneus nos buracos da rodovia são forçados a continuarem rodando até encontrarem um ponto de escape seguro, aumentando os prejuízos nos pneus e nas rodas.

 

tempo

Jogo entre Brasil x Noruega será de sol e calor de 32°C em MS

Previsão do tempo é de altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo e vento quente

02/07/2026 18h00

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Sol 'de rachar'

Sol 'de rachar' GERSON OLIVEIRA

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Jogo entre Brasil x Noruega, de oitavas de final, será quente em Mato Grosso do Sul.

A previsão é de sol forte, calor, altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões do Estado.

O tempo vai combinar com o coração do brasileiro, que está caloroso e ansioso para a partida de mata-mata.

De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), o tempo será firme e quente no domingo (5) de jogo do Brasil.

“A partir de domingo [5 de julho], observa-se gradativa elevação das temperaturas, com máximas variando entre 28°C e 32°C, associadas à redução da umidade relativa do ar, cujos índices devem oscilar entre 20% e 40%, principalmente durante o período da tarde”, informou o Cemtec por meio de nota.

Mas, em algumas regiões, manhãs/madrugadas serão frescas.

“A combinação de manhãs mais frias e tardes quentes favorece elevada amplitude térmica (diferença entre as temperaturas mínima e máxima no mesmo dia), que poderá superar 15°C em algumas localidades. Os ventos predominam entre os quadrantes norte e leste, com velocidades entre 30 e 50 km/h”, complementou o Cemtec.

Diante do calorão, a Cidade da Copa promete bombar de torcedores.

Confira as temperaturas:

Sol

BRASIL x NORUEGA

Jogo entre Brasil x Noruega ocorre neste domingo, às 16h (horário de MS), no estádio de New York/New Jersey, Estados Unidos da América (EUA).

Este jogo é de oitavas de final. O vencedor avança para as quartas e pode enfrentar México ou Inglaterra.

O último confronto entre Brasil x Noruega ocorreu há 20 anos, em 2006, quando houve empate (1x1).

Na história, Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes: duas derrotas para o Brasil e dois empates. Confira o histórico:

Data Competição Resultado
27/07/1988 Amistoso Noruega 1 x 1 Brasil
29/05/1997 Amistoso Noruega 4 x 2 Brasil
23/06/1998 Copa do Mundo Brasil 1 x 2 Noruega
16/08/2006 Amistoso Noruega 1 x 1 Brasil

RECOMENDAÇÕES

De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:

  • Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
  • Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
  • Usar protetor solar
  • Beber muita água
  • Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
  • Não fazer refeições pesadas
  • proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
  • Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado

Sol

 

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