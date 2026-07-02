Jogo entre Brasil x Noruega será de sol e calor de 32°C em MS

Jogo entre Brasil x Noruega, de oitavas de final, será quente em Mato Grosso do Sul.
A previsão é de sol forte, calor, altas temperaturas, clima seco, tempo abafado, céu limpo, vento quente e baixa umidade relativa do ar em todas as regiões do Estado.
O tempo vai combinar com o coração do brasileiro, que está caloroso e ansioso para a partida de mata-mata.
De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS), o tempo será firme e quente no domingo (5) de jogo do Brasil.
“A partir de domingo [5 de julho], observa-se gradativa elevação das temperaturas, com máximas variando entre 28°C e 32°C, associadas à redução da umidade relativa do ar, cujos índices devem oscilar entre 20% e 40%, principalmente durante o período da tarde”, informou o Cemtec por meio de nota.
Mas, em algumas regiões, manhãs/madrugadas serão frescas.
“A combinação de manhãs mais frias e tardes quentes favorece elevada amplitude térmica (diferença entre as temperaturas mínima e máxima no mesmo dia), que poderá superar 15°C em algumas localidades. Os ventos predominam entre os quadrantes norte e leste, com velocidades entre 30 e 50 km/h”, complementou o Cemtec.
Diante do calorão, a Cidade da Copa promete bombar de torcedores.
Confira as temperaturas:
BRASIL x NORUEGA
Jogo entre Brasil x Noruega ocorre neste domingo, às 16h (horário de MS), no estádio de New York/New Jersey, Estados Unidos da América (EUA).
Este jogo é de oitavas de final. O vencedor avança para as quartas e pode enfrentar México ou Inglaterra.
O último confronto entre Brasil x Noruega ocorreu há 20 anos, em 2006, quando houve empate (1x1).
Na história, Brasil e Noruega se enfrentaram quatro vezes: duas derrotas para o Brasil e dois empates. Confira o histórico:
|Data
|Competição
|Resultado
|27/07/1988
|Amistoso
|Noruega 1 x 1 Brasil
|29/05/1997
|Amistoso
|Noruega 4 x 2 Brasil
|23/06/1998
|Copa do Mundo
|Brasil 1 x 2 Noruega
|16/08/2006
|Amistoso
|Noruega 1 x 1 Brasil
RECOMENDAÇÕES
De acordo com o Ministério da Saúde, o tempo quente e seco requer cuidados aos sul-mato-grossenses. Confira as recomendações:
- Não praticar exercícios físicos durante as horas mais quentes do dia
- Evitar exposição ao sol das 9h às 17h
- Usar protetor solar
- Beber muita água
- Usar roupas finas e largas, de cores claras e tecidos leves (de algodão)
- Não fazer refeições pesadas
- proteger-se do sol com chapéus e óculos de proteção
- Manter o ambiente arejado, com umidificador de ar, ventilador, toalhas molhadas, baldes cheios d’água e ar condicionado