Esposa de secretário estadual fatura R$ 140 mil de prefeituras atendidas pelo marido

Contratada sem licitação, a empresa Lorenilce Monteiro de Souza Mariano - ME recebeu R$ 140 mil para fazer palestras em duas prefeituras do interior de Mato Grosso do Sul, Glória de Dourados e Deodápolis. O curioso é que marido da proprietária, Tiago Mariano, é o secretário-executivo de Gestão Política no Interior da Casa Civil do Estado, cargo cujas atribuições incluem articulação política direta com prefeitos e secretários municipais do interior, exatamente os mesmos municípios que contrataram a empresa.



Os contratos, ambos no valor de R$ 70.000,00 cada, foram firmados para o mesmo serviço, ministrante de treinamentos e palestras a servidores municipais, e possuem textos de objeto praticamente idênticos.

Ambos já foram pagos integralmente. Em Glória de Dourados, os R$ 70 mil foram pagos em um único dia: o empenho foi gerado em 3 de setembro de 2025 e o pagamento efetivado em 4 de setembro, antes que o contrato, de seis meses de duração, pudesse ter sido executado em qualquer parcela significativa.



Em Deodápolis, o pagamento integral de R$ 70.000 foi efetivado em 6 de maio de 2026, 22 dias após a assinatura do contrato de quatro meses, quando restavam ainda cerca de três meses e meio de vigência.



Este não é o primeiro registro de contratação pública envolvendo a empresa da esposa do secretário. Em 2015, cinco vereadores do município de Paranhos chegaram a levar o caso ao GAECO, denunciando “cristalino direcionamento e favorecimento nas licitações” em favor da empresa.

CONTRATO



Tiago Mariano está designado na Secretaria-Executiva de Gestão Política no Interior da Casa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. O próprio site da Casa Civil descreve a função: articular com municípios do interior, coordenar visitas e agendas junto a administrações municipais e fortalecer a parceria com prefeitos e câmaras de vereadores. Seu trabalho cotidiano é transitar pelas cidades do interior e manter relacionamento com seus gestores.



Sua esposa, Lorenilce Monteiro de Souza Mariano, é titular do CNPJ 10.378.787/0001-83. E com esse CNPJ que a empresa aparece nos documentos das duas contratações mais recentes.



A Lei Federal n.o 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses) estabelece que o agente público em exercício de cargo no Poder Executivo está impedido de 'participar de processo decisório ou atuar em qualquer outra atividade que possa beneficiar pessoa com quem mantenha relação conjugal' (art. 5.o). A lei obriga o agente a comunicar o conflito ao seu superior hierárquico.

OBJETO IDÊNTICO, VALOR IDÊNTICO

Em agosto de 2025, a Prefeitura de Glória de Dourados contratou diretamente a empresa de Lorenilce Mariano para “prestação de servico técnico especializado de consultoria e ministrante de treinamento, palestras voltadas ao aperfeiçoamento do atendimento ao público pelos servidores municipais, com foco na padronização de condutas, promoção de atendimento humanizado, comunicação eficaz e resolutividade administrativa”. Valor: R$ 70.000,00 por treinamento de “carga horária mínima de 4 (quatro) e máxima de 8 (oito) horas úteis".



Cerca de sete meses depois, em abril de 2026, a Prefeitura de Deodápolis fez o mesmo. O Processo n.o 61/2026 resultou na Inexigibilidade no 19/2026, contratando a mesma empresa pelo mesmo valor: R$ 70.000,00.



O contrato foi assinado em 14 de abril de 2026 pelo Secretário Municipal de Saúde Giovani de Souza Bareli, após autorização do Prefeito Jean Carlos Silva Gomes em 9 de abril.



O objeto é uma cópia quase literal do firmado em Glória de Dourados. O único diferencial apresentado é a invocação do 'Método R.A.I.Z.' (Reconhecimento, Análise, Implantação e Zelo), nome dado pela própria contratada a sua metodologia, como elemento de singularidade que justificaria a inexigibilidade. A vigência prevista é de quatro meses.

MPMS

Segundo representação de cinco vereadores do município de Paranhos, entregue ao GAECO em julho de 2015 a empresa “recebeu, apenas no ano de 2014, para a realização de serviços de publicidade da Prefeitura Municipal, o montante de R$ 251.812,32”.

Os vereadores descreveram a situação como 'cristalino direcionamento e favorecimento nas licitações realizadas' e apontaram que a empresa sagrou-se vencedora nos procedimentos licitatórios de 2013, 2014 e, provavelmente, 2015. A representação foi encaminhada ao GAECO, grupo especializado no combate ao crime organizado. O inquérito foi posteriormente arquivado pelo MPMS por se considerar que os valores condiziam com o mercado.



DINHEIRO DA SAÚDE

O contrato de Deodápolis é custeado com recursos do Fundo Municipal de Saúde, da dotação orçamentária “Atenção Básica, 4.082 — Executar Ações de Atenção Básica”, destinada aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.



O serviço contratado, “padronização de condutas, atendimento humanizado, comunicação eficaz e resolutividade administrativa”, é de natureza comportamental e administrativa, não propriamente de saúde.