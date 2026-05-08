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Esposa de secretário estadual fatura R$ 140 mil de prefeituras atendidas pelo marido

Lorenilce Mariano foi contratada, sem licitação, para palestras em Glória de Dourados e Deodápolis. Seu marido é secretário-executivo do Governo de MS para atender prefeituras

DA REDAÇÃO

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08/05/2026 - 17h20
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Contratada sem licitação, a empresa Lorenilce Monteiro de Souza Mariano - ME recebeu R$ 140 mil para fazer palestras em duas prefeituras do interior de Mato Grosso do Sul, Glória de Dourados e Deodápolis. O curioso é que marido da proprietária, Tiago Mariano, é o secretário-executivo de Gestão Política no Interior da Casa Civil do Estado, cargo cujas atribuições incluem articulação política direta com prefeitos e secretários municipais do interior, exatamente os mesmos municípios que contrataram a empresa.
 
Os contratos, ambos no valor de R$ 70.000,00 cada, foram firmados para o mesmo serviço, ministrante de treinamentos e palestras a servidores municipais, e possuem textos de objeto praticamente idênticos.

Ambos já foram pagos integralmente. Em Glória de Dourados, os R$ 70 mil foram pagos em um único dia: o empenho foi gerado em 3 de setembro de 2025 e o pagamento efetivado em 4 de setembro, antes que o contrato, de seis meses de duração, pudesse ter sido executado em qualquer parcela significativa.
 
Em Deodápolis, o pagamento integral de R$ 70.000 foi efetivado em 6 de maio de 2026, 22 dias após a assinatura do contrato de quatro meses, quando restavam ainda cerca de três meses e meio de vigência.
 
Este não é o primeiro registro de contratação pública envolvendo a empresa da esposa do secretário. Em 2015, cinco vereadores do município de Paranhos chegaram a levar o caso ao GAECO, denunciando “cristalino direcionamento e favorecimento nas licitações” em favor da empresa.

CONTRATO

 
Tiago Mariano está designado na Secretaria-Executiva de Gestão Política no Interior da Casa Civil do Estado de Mato Grosso do Sul. O próprio site da Casa Civil descreve a função: articular com municípios do interior, coordenar visitas e agendas junto a administrações municipais e fortalecer a parceria com prefeitos e câmaras de vereadores. Seu trabalho cotidiano é transitar pelas cidades do interior e manter relacionamento com seus gestores.
 
Sua esposa, Lorenilce Monteiro de Souza Mariano, é titular do CNPJ 10.378.787/0001-83. E com esse CNPJ que a empresa aparece nos documentos das duas contratações mais recentes.
 
A Lei Federal n.o 12.813/2013 (Lei de Conflito de Interesses) estabelece que o agente público em exercício de cargo no Poder Executivo está impedido de 'participar de processo decisório ou atuar em qualquer outra atividade que possa beneficiar pessoa com quem mantenha relação conjugal' (art. 5.o). A lei obriga o agente a comunicar o conflito ao seu superior hierárquico.

OBJETO IDÊNTICO, VALOR IDÊNTICO

Em agosto de 2025, a Prefeitura de Glória de Dourados contratou diretamente a empresa de Lorenilce Mariano para “prestação de servico técnico especializado de consultoria e ministrante de treinamento, palestras voltadas ao aperfeiçoamento do atendimento ao público pelos servidores municipais, com foco na padronização de condutas, promoção de atendimento humanizado, comunicação eficaz e resolutividade administrativa”. Valor: R$ 70.000,00 por treinamento de “carga horária mínima de 4 (quatro) e máxima de 8 (oito) horas úteis".
 
Cerca de sete meses depois, em abril de 2026, a Prefeitura de Deodápolis fez o mesmo. O Processo n.o 61/2026 resultou na Inexigibilidade no 19/2026, contratando a mesma empresa pelo mesmo valor: R$ 70.000,00.
 
O contrato foi assinado em 14 de abril de 2026 pelo Secretário Municipal de Saúde Giovani de Souza Bareli, após autorização do Prefeito Jean Carlos Silva Gomes em 9 de abril.
 
O objeto é uma cópia quase literal do firmado em Glória de Dourados. O único diferencial apresentado é a invocação do 'Método R.A.I.Z.' (Reconhecimento, Análise, Implantação e Zelo), nome dado pela própria contratada a sua metodologia, como elemento de singularidade que justificaria a inexigibilidade. A vigência prevista é de quatro meses. 

MPMS

Segundo representação de cinco vereadores do município de Paranhos, entregue ao GAECO em julho de 2015 a empresa “recebeu, apenas no ano de 2014, para a realização de serviços de publicidade da Prefeitura Municipal, o montante de R$ 251.812,32”.

Os vereadores descreveram a situação como 'cristalino direcionamento e favorecimento nas licitações realizadas' e apontaram que a empresa sagrou-se vencedora nos procedimentos licitatórios de 2013, 2014 e, provavelmente, 2015. A representação foi encaminhada ao GAECO, grupo especializado no combate ao crime organizado. O inquérito foi posteriormente arquivado pelo MPMS por se considerar que os valores condiziam com o mercado.

 
DINHEIRO DA SAÚDE

O contrato de Deodápolis é custeado com recursos do Fundo Municipal de Saúde, da dotação orçamentária “Atenção Básica, 4.082 — Executar Ações de Atenção Básica”, destinada aos servidores da Secretaria Municipal de Saúde.
 
O serviço contratado, “padronização de condutas, atendimento humanizado, comunicação eficaz e resolutividade administrativa”, é de natureza comportamental e administrativa, não propriamente de saúde.

Interior

Justiça Federal ganha seis novas varas no interior do Estado

Novas unidades serão instaladas em Bonito, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí, Três Lagoas e Dourados para ampliar o acesso da população à Justiça Federal

08/05/2026 16h42

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Justiça Federal ganha seis novas varas no interior do Estado

Justiça Federal ganha seis novas varas no interior do Estado Divulgação

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O Governo Federal sancionou a Lei nº 15.401, publicada no Diário Oficial da União desta terça-feira (6), que cria seis novas varas federais no interior de Mato Grosso do Sul. As unidades fazem parte do processo de interiorização da Justiça Federal de primeiro grau e serão implantadas nos municípios de Três Lagoas, Bonito, Corumbá, Ponta Porã, Naviraí e Dourados.

A medida integra a estrutura da Justiça Federal da 3ª Região e tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços do Judiciário federal, descentralizando atendimentos que atualmente dependem de deslocamentos para outras cidades do Estado.

Conforme a legislação sancionada pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, cada vara federal contará com cargos de juiz federal, juiz federal substituto, além de servidores efetivos, cargos em comissão e funções comissionadas necessárias ao funcionamento das unidades.

A implantação ficará sob responsabilidade do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3).

O texto estabelece que a instalação das novas varas ocorrerá de forma gradual, conforme a necessidade do serviço e a disponibilidade orçamentária da União. A execução também deverá respeitar os limites previstos pela Constituição Federal, pela Lei de Responsabilidade Fiscal e pela Lei de Diretrizes Orçamentárias.

A criação das novas unidades representa um avanço na ampliação da presença da Justiça Federal em regiões estratégicas de MS, especialmente em municípios de fronteira e polos econômicos do Estado, como Três Lagoas, Ponta Porã e Corumbá.

Além de aproximar os serviços judiciais da população, a medida também deve contribuir para maior agilidade na tramitação de processos envolvendo causas federais, como ações previdenciárias, execuções fiscais, questões ambientais, direitos indígenas, contrabando, tráfico internacional e demandas relacionadas à União e autarquias federais.

Agradecimento e Localidades estratégicas 

O presidente do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3), desembargador federal Johonsom di Salvo, destacou e agradeceu o empenho de magistrados, parlamentares e autoridades políticas na criação das seis novas varas federais em Mato Grosso do Sul.

Segundo ele, o avanço contou com atuação decisiva dos juízes federais Monique Marchioli Leite e Fernando Nardon Nielsen, dos ex-presidentes do TRF3 Marisa Santos e Carlos Muta, além do presidente do STJ, ministro Herman Benjamin, do deputado federal Dagoberto Nogueira Filho, do senador Nelsinho Trad e do governador Eduardo Riedel.

O desembargador ressaltou ainda que as novas unidades serão implantadas em cidades consideradas estratégicas, como Ponta Porã, Corumbá, Dourados e Três Lagoas, devido ao crescimento das demandas ligadas a crimes transnacionais, questões previdenciárias, ambientais e ao avanço econômico impulsionado pela Rota Bioceânica e pela expansão do agronegócio e da indústria no Estado.

Atualmente, a Justiça Federal em MS enfrenta crescimento expressivo da demanda processual, principalmente nas áreas criminal, previdenciária e ambiental, cenário impulsionado pelo aumento de crimes transnacionais nas regiões de fronteira, pelo envelhecimento da população e pelos conflitos envolvendo áreas ambientais sensíveis, como o Pantanal e a Serra da Bodoquena.

A expectativa é de ampliação dessas demandas nos próximos anos com o avanço da Rota Bioceânica, corredor logístico internacional que ligará o Brasil aos portos do Chile por meio do Paraguai e da Argentina.

Em cidades estratégicas como Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã, Bonito, Corumbá e Naviraí, o crescimento econômico, industrial, turístico e logístico já pressiona a estrutura da Justiça Federal, especialmente em processos ligados ao tráfico internacional, contrabando, ações previdenciárias, conflitos ambientais e demandas tributárias.

Com isso, a criação de novas varas federais é considerada estratégica para fortalecer a interiorização da Justiça Federal, ampliar o acesso da população aos serviços judiciais e garantir maior segurança jurídica diante do desenvolvimento regional do Estado.

A lei entrou em vigor na data da publicação no Diário Oficial da União.

Renovado

Contratada por mais 30 anos, Energisa promete elevar investimento em 20%

No termo aditivo formalizado nesta sexta-feira (8) estão previstos R$ 4,4 bilhões para os próximos cinco anos

08/05/2026 16h40

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CEO do Grupo Energisa Ricardo Botelho, presidente Lula e o Ministro Minas e Energia Alexandre Silveira

CEO do Grupo Energisa Ricardo Botelho, presidente Lula e o Ministro Minas e Energia Alexandre Silveira Divulgação

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A assinatura da renovação do contrato de distribuição de energia elétrica  pela Energisa MS vai aumentar em cerca de 20% a média anual de investimentos da empresa entre 2026 a 2030, em relação ao que foi investido anualmente até agora. No termo aditivo formalizado hoje (08) em Brasília estão previstos R$ 4,4 bilhões para os próximos cinco anos. O valor médio a ser aplicado será de R$ 880 milhões por ano.

Estes investimentos começam ainda em 2026, mesmo com o contrato entrando em vigor em 4 de dezembro do ano que vem e se estendendo até  dezembro de 2057, por 30 anos, conforme estrato do termo aditivo publicado hoje no Diário Oficial da União. Somente em 2026, serão aplicados R$ 928 milhões para ampliar a confiabilidade do sistema e a qualidade do serviço, de acordo com a empresa.

Serão aplicados R$ 2,2 bilhões na expansão das redes, viabilizando 125 mil novas ligações para que mais famílias e novos empreendimentos tenham acesso ao serviço de energia elétrica. Outros R$ 2 bilhões serão investidos em obras de melhoria e modernização das redes, propiciando maior qualidade, eficiência e segurança para todos os clientes. 

“O aumento no valor investido em Mato Grosso do Sul representa a renovação do nosso compromisso com cada cliente, com a qualidade do fornecimento de energia segura e a tarifa justa, e a certeza de que a Energisa é o parceiro ideal para viabilizar o desenvolvimento do estado”, ressaltou Paulo Roberto dos Santos, diretor-presidente da Energisa Mato Grosso do Sul.   

Ele destaca que “ao projetar os próximos cinco anos, buscamos crescer em sintonia com o dinamismo de Mato Grosso do Sul, com investimentos desenhados para acompanhar a expansão econômica e populacional, assegurando que a infraestrutura esteja no lugar certo, no tempo certo e com a capacidade necessária”.

Por isso no ciclo 2026-2030, a Energisa Mato Grosso do Sul planeja um conjunto de obras estruturantes em todo o estado para acompanhar e sustentar a elevada taxa de crescimento do setor agroindustrial e do desenvolvimento econômico regional. 

Na região Sul do estado, está prevista a implantação de duas novas subestações de distribuição, com foco na melhoria da qualidade do fornecimento de energia, totalizando um acréscimo de 22,5 MVA de potência instalada.

Também está programada a ampliação de cinco subestações existentes, com incremento adicional de 90 MVA, além da construção de duas linhas de distribuição em alta tensão (LDAT) de 138 kV, totalizando 6,5 km de extensão. Os investimentos têm como objetivo fortalecer a capacidade do sistema elétrico para atender novas ligações e elevar os níveis de qualidade do serviço.  

Na região Centro, o plano contempla a ampliação de duas subestações, com acréscimo de 20 MVA de potência instalada, além da construção de uma linha de distribuição de alta tensão (LDAT) de 138 kV, com extensão de 5,8 km. As obras são impulsionadas principalmente pela expansão do mercado imobiliário local, marcada pela entrada de grandes grupos do setor de incorporações.  

Já para a região Norte, está planejada a ampliação de uma subestação, com incremento de 15 MVA de potência instalada, além da construção de 49 km de linhas de distribuição em média tensão (LDMT). O objetivo é estruturar o sistema de distribuição e viabilizar o atendimento ao crescimento das novas ligações, acompanhando a expansão econômica da região.  

A Energisa chegou a Mato Grosso do Sul em 2014. Entre 2015 e 2025, foram destinados R$ 5,4 bilhões à modernização e expansão da rede, à construção de subestações e à melhoria do fornecimento.  

Os aportes garantiram infraestrutura e melhora do atendimento. O estado conta hoje com 110 subestações; houve acréscimo de 18 MVA de potência instalada, suficiente para atender uma cidade do porte de Bonito, e de 120 MVA na rede de distribuição, equivalente ao consumo de Dourados, além de 846 km adicionais de linhas e redes.

Em 11 anos, a média anual de horas sem energia por cliente caiu 34,4% (de 13,92 para 9,12) e o número de interrupções recuou quase 40% (de 7,15 para 4,32), evidenciando um avanço contínuo dos indicadores de continuidade.

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