Esquema de agiotagem rola solto pelas ruas de Campo Grande

De acordo com ranking Times Higher Education 2025, a Federal de MS foi a única universidade sul-mato-grossense a figurar na lista entre as melhores 61 instituições de ensino superior do Brasil

UFMS está entre as 20 melhores universidades do país, segundo ranking internacional Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Saiu neste mês a edição deste ano do ranking britânico Times Higher Education 2025 e a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) está entre as 20 melhores instituições de ensino superior do país, também com destaque entre as federais do Brasil.

Ao todo, 61 instituições brasileiras foram analisadas, e a UFMS ficou na 20ª colocação. Ao considerar apenas as federais brasileiras, a sul-mato-grossense ficou na 13ª posição entre 32. Ano passado, no mesmo ranking, a UFMS ficou em 23º entre as federais e 40ª entre as instituições nacionais. Nestas duas listas, a UFMS foi a única de Mato Grosso do Sul a aparecer.

No âmbito mundial, mais de duas mil universidades de 115 países diferentes foram avaliadas e a UFMS ficou na faixa 1501+. A Universidade de São Paulo (USP) é a melhor colocada entre as brasileiras, na posição 199, seguida pela Universidade de Campinas (Unicamp), Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio).

Para obter a pontuação final, a publicação britânica analisa aspectos como áreas de ensino, pesquisa, transferência de conhecimento e visibilidade internacional. Em comparação com o ano passado, a federal sul-mato-grossense se superou nos indicadores relacionados ao ensino, relacionamento com a indústria (receita oriunda da indústria para realização de pesquisas) e ambiente de pesquisa.

“No momento em que a gente vê a melhora da nossa posição no Brasil, isso nos coloca como uma das melhores instituições brasileiras e a gente está aí, ‘competindo’, vou colocar assim, com outras instituições muito mais antigas, mais tradicionais do que nós, haja vista que a UFMS tem apenas 45 anos. Estar hoje em um ranking com as melhores do país é motivo de muito orgulho para todos nós, para todas as pessoas que fazem a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul”, afirmou a diretora de Avaliação Institucional, Caroline Spanhol.

Destaque em outras listas...

Na última quarta-feira (16), a UFMS foi listada, mais uma vez, como uma das melhores universidades da América Latina.

De acordo com o QS World Rankings , a UFMS ocupa a posição 161-170 no ranking internacional, 46ª entre as universidades brasileiras, 32ª entre as universidades federais, 3ª na região Centro-Oeste e 1º lugar em Mato Grosso do Sul.

O ranking avalia milhares de instituições de 23 países da América Latina, sendo que 437 foram selecionadas como as melhores. Desse número, 96 são universidades brasileiras e 48 federais.

O ranking internacional considera os seguintes indicadores para avaliação: pesquisa e descoberta (citações por artigo, artigos por faculdade e reputação acadêmica); experiência de aprendizagem (proporção de alunos docentes e pessoal com PhD); engajamento global (rede internacional de pesquisa e impacto na web); empregabilidade; taxas internacionais; bolsas de estudos; mistura de estudantes; testes de inglês e testes acadêmicos.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado em 17 de maio de 2023, a instituição foi considerada a 27ª melhor universidade do Brasil, 20ª entre as federais brasileiras, 3ª do Centro-Oeste e a 1ª de MS , de acordo com o ranking internacional Center for World University Rankings (CWUR).

Em 2022, a instituição também ocupou a 27ª posição no ranking CWUR das melhores universidades brasileiras e a 1.149ª entre as melhores do mundo.

A UFMS foi apontada seis vezes consecutivas como uma das melhores universidades do mundo, no ranking World University Rankings 2022, da Times Higher Education (THE) .

O ranking internacional QS World University , realizado pela analista britânica de Educação Superior, QS Quacquarelli Symonds, apontou a UFMS como uma das 160 melhores universidades da América Latina. A instituição ocupa a posição 151-160. Entre as universidades brasileiras, a UFMS ocupa o 46º lugar no ranking.

A UFMS ainda está entre as mil melhores universidades do mundo, de acordo com o ranking acadêmico de universidades mundiais, divulgado pela Shangai Ranking Consultancy . A UFMS ocupa a posição 901-1000 entre as melhores universidades do mundo e o 21º lugar entre as universidades brasileiras.

História

A UFMS tem sua origem em 1962, quando o Estado ainda era unificado como Mato Grosso, com a criação da Faculdade de Farmácia e Odontologia de Campo Grande. Com o passar do anos, novos cursos foram implementados na universidade e, em 1979, após a definição do Estado de Mato Grosso do Sul, acontece a federalização da instituição e passa a se chamar, oficialmente, Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul.

Vários câmpus da UFMS foram surgindo no território pantaneiro e hoje há 11 espalhados pelo Estado, sendo em: Aquidauana, Chapadão do Sul, Coxim, Corumbá (Pantanal), Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Três Lagoas (dois câmpus) e Campo Grande (Cidade Universitária). O câmpus de Dourados era UFMS até 2006, quando foi federalizada e passou a ser Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD).

Para comemorar os 45 anos da Universidade, um site especial foi lançado pela federal, do qual qualquer pessoa pode acessá-lo e conferir imagens de cada ano a partir de 1979 e incluindo o período quando a UFMS ainda era integrada à antiga Universidade Estadual do Mato Grosso (UEMT), antes da separação do Estado, em 1977.

Inscrições abertas

Vestibular e Programa de Avaliação Seriada Seletiva (1ª, 2ª e 3ª etapa) da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) estão com inscrições abertas.

As inscrições, que podem ser feitas neste site , vão até 13 de novembro.

Provas do Vestibular ocorrerão, das 8h às 13h, em 1º de dezembro e do PASSE, das 8h às 13h, em 8 de dezembro, nos municípios de Aquidauana, Chapadão do Sul, Campo Grande, Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã e Três Lagoas. Algumas provas s erão realizadas de forma online .

São aproximadamente 8 mil vagas disponíveis, sendo 6.097 para o vestibular e 1.091 para o PASSE. Confira os cursos e a quantidade de vagas aqui .

*Colaborou Naiara Camargo

