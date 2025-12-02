Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Estado afasta policial preso pela PF ao receber propina

Augusto Torres Galvão Florindo foi abordado pela PF quando recebia cerca de R$160 mil na última sexta-feira (28), das mãos do ex-guarda municipal identificado como Marcelo Raimundo

Leo Ribeiro e Alicia Miyashiro

02/12/2025 - 09h38
Através da edição desta terça-feira (02) do Diário Oficial Eletrônico de Mato Grosso do Sul, o Estado afasta agora compulsoriamente Augusto Torres Galvão Florindo, o agente preso pela Polícia Federal enquanto recebia propina no último dia 28 de novembro. 

Conforme o documento assinado pelo delegado e corregedor-geral da Polícia Civil, Clever José Fante Esteves, a portaria considera a prisão em flagrante posteriormente convertida em preventiva para decidir pelo afastamento do Investigador de Polícia Judiciária Augusto Torres Galvão Florindo. 

Membro do quadro efetivo da Secretaria de Estado Justiça e Segurança Pública/MS, Augusto Torres estava lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros, conhecida como Garras, e deve ficar afastado enquanto durar a prisão. 

Além disso, o agente teve suas senhas e login de acesso aos bancos de dados da instituição policial, como Sigo e Infoseg, suspensas, bem como a suspensão  de férias. 

Foi determinado ainda o recolhimento da arma usada pelo agente, além da carteira funcional e "demais
pertences do patrimônio público destinados ao referido policial", cita a portaria. 

Portaria afastamento policial do garras envolvido com propinaReprodução/DOE-MS

Relembre

Divulgado inicialmente pela Polícia Federal sem identificação do policial, o caso de recebimento de propina foi registrado na última sexta-feira (28 de novembro), situação em que a PF abordou Augusto Torres Galvão Florindo no momento em que recebia aproximadamente R$160 mil

A propina seria paga porque, supostamente, o policial seria encarregado de facilitar as atividades de criminosos contrabandistas em território sul-mato-grossense. 

Além de Augusto, os agentes federais também prenderam um ex-guarda municipal, identificado como Marcelo Raimundo da Silva, com um longo histórico de atividades ligadas ao contrabando, que fazia a entrega do dinheiro para o colega da ativa

Essas prisões somente aconteceram após a PF receber uma denúncia anônima, dizendo que uma mulher sacaria grande quantidade de dinheiro para pagar propina a um policial, por conta de um crime envolvendo contrabando e o possível favorecimento.

Munidos da informação, as pesquisas foram feitas e revelaram o volume de registros criminais de contrabando e descaminho em desfavor da pessoa indicada pelo autor da denúncia anônima. 

Cabe destacar que as prisões reacenderam um alerta de uma preocupação antiga nas forças de segurança de Mato Grosso do Sul, a atuação de servidores envolvidos com contrabandistas na faixa de fronteira. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, o próprio secretário de Justiça e Segurança Pública, delegado Antônio Carlos Videira, admitiu ontem (1°) que o caso não é isolado, com procedimentos internos antigos na Corregedoria da Polícia Civil com o intuito de apurar possíveis desvios de conduta ligados a crimes fronteiriços.

MPMS

Durante as investigações foi informado também que a esposa de Augusto é a promotora Luciana Moreira Schenk, que atuou por quase uma década, no grupo de Atuação Especial de Controle Externo da Atividade Policial (Gacep/MS) que tem como objetivo atuar diante da prática de ilegalidades, abuso de poder ou de omissões dos integrantes das forças policiais e equiparados, promovendo a responsabilização, nas esferas civil, administrativa e criminal.

Após repercussão, a Associação Sul-Mato-Grossense dos Membros do Ministério Público (ASMMP) divulgou nota expressando apoio integral à integrante. No texto, a entidade repudiou publicações que associaram o nome da promotora ao crime praticado pelo marido e afirmou que o conteúdo gerou comentários ofensivos, alguns em “potencial caráter criminoso”.

A associação informou que tomará providências para preservar a honra e a segurança institucional da promotora, reconhecida, segundo a nota, pela conduta ética e trajetória exemplar no Ministério Público.
**(Colaboraram Naiara Camargo e Neri Kaspary)

 

PROVA REDE ESTADUAL

Mais de 30 mil disputam vagas de professor temporário neste domingo

Diário oficial divulga nomes de inscritos, e cartão de informações com horário e local pode ser acessado a partir das 15h de hoje

02/12/2025 10h43

Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino

Mais de 30 mil professores farão prova nesse domingo em busca de uma vaga na Rede Estadual de Ensino Foto / Divulgação

No próximo final de semana, mais de 30 mil inscritos irão fazer a prova para tentar uma vaga no banco de reserva de professores temporários para a Rede Estadual de Ensino (REE/MS). A remuneração para aqueles que caso aprovados e chamados a serviço está em torno de R$ 7,5 mil.

Divulgado no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul em edição especial de concurso desta terça-feira (02), o edital mostra a relação de nomes e município de realização da prova.

Com data marcada para 07 de dezembro, no período vespertino, a atuação do professor poderá ser em todos os 79 municípios. Além de Campo Grande, outras cidades que serão espaços para realizar a avaliação são: Corumbá, Coxim, Dourados, Naviraí, Ponta Porã e Três Lagoas.

Para conferir o local exato, bem como horário da prova, o candidato que teve sua inscrição aceita deve acessar o site www.avalia.org.br, a partir das 15h desta terça-feira (02) e imprimir o ‘cartão de informação do candidato’, que contém as especificidades de cada inscrito.

Os candidatos que já solicitaram recurso contra o indeferimento da inscrição poderão consultar a resposta por meio do mesmo site, www.avalia.org.br, que ficará disponível apenas nos próximos dias, a valer a partir de hoje.

Processo Seletivo

O concurso abrange desde a educação infantil até o ensino médio e suas modalidades, incluindo também a modalidade de educação especial. No edital são 31.986 inscrições ao todo, desse total, 16.070 candidatos optaram por tentar a vaga de reserva para Educação Especial.

As etapas do processo seletivo, se dividem em 4 etapas, a primeira é a inscrição que já foi até o dia 25 de novembro. A segunda é a fase atual, prova escrita objetiva com caráter eliminatório e classificatório, em que os candidatos serão avaliados.

As demais etapas são divididas em:

  • Avaliação Curricular (Prova de Títulos), de caráter exclusivamente classificatório;
  • e o procedimento de Validação e de Avaliação Presencial dos candidatos autodeclarados Pessoa Com Deficiência (PCD), e de cotistas negro ou indígena, realizada pela Equipe Multiprofissional, de caráter eliminatório.

De acordo com o edital, a reserva prevê 5% de convocaçõe para pessoas com deficiência, 20% para candidatos negros e 3% para indígenas, seguindo o município e componente curricular selecionado.

Remuneração

Seguindo a jornada de trabalho de 40 horas semanais, o valor recebido pelo docente temporário será calculado proporcionalmente à quantidade de horas-aulas efetivamente atribuídas no ato da convocação, que atribui ao valor total de R$ 7.512,00, incluindo valores para profissionais com Graduação com licenciatura, especialização, mestrado e doutorado.

De acordo com o Instituto Península de 2022, Mato Grosso do Sul é considerado a segunda Unidade Federativa (UF) com maior salário de professores da Rede Estadual de Ensino. Perdendo apenas para o Pará (PA).

Confira aqui a lista de convocação de nomes com inscrições aceitas.

Ensino superior

UFMS anuncia Medicina em Coxim (MS) e outros quatro novos cursos

Com a novidade, MS chegará a nove faculdades de Medicina

02/12/2025 09h20

UFMS está entre as melhores universidades do País

UFMS está entre as melhores universidades do País MARCELO VICTOR

Conselho Universitário da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) aprovou, nesta segunda-feira (1º), a criação de cinco novos cursos de graduação, nos câmpus de Campo Grande, Coxim e Pantanal.

Veja quais são:

  • Educação Física – Bacharelado – Pantanal – Corumbá (MS)
  • Engenharia Agronômica – FAMEZ – Cidade Universitária – Campo Grande (MS)
  • Medicina – Bacharelado – Coxim (MS)
  • Engenharia Geológica – FAENG – Cidade Universitária – Campo Grande (MS)
  • Tecnologia em Inteligência Artificial – Educação à Distância (EaD)

O que chama a atenção é mais um curso de Medicina ofertado em Mato Grosso do Sul. Com isso, o Estado deve chegar a nove faculdades de Medicina:

  1. Uniderp – Campo Grande
  2. Uniderp – Ponta Porã
  3. UFGD – Dourados
  4. UFMS – Campo Grande
  5. UFMS – Três Lagoas
  6. UEMS – Campo Grande
  7. Unicesumar – Corumbá
  8. Santa Casa – Campo Grande (ainda não foi inaugurado)
  9. UFMS – Coxim (ainda não foi inaugurado)

Nesta manhã, 1º, o Conselho Universitário da UFMS aprovou a criação de cinco novos cursos de graduação da Agência de Educação Digital e a Distância e da UFMS de Campo Grande, de Coxim e do Pantanal. São novas oportunidades de formação e uma Universidade focada em crescer com toda a comunidade!”, informou a instituição, por meio de nota publicada nas redes sociais.

O Correio do Estado entrou em contato com a assessoria de comunicação da UFMS, via e-mail, para saber quando será a inauguração do curso e se haverá obras de reforma/ampliação para alocar as novas graduações, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

UFMS

A UFMS tem:

  • 32.162 acadêmicos (graduação), sendo 55,58% mulheres e 44,42% homens
  • 146 cursos (graduação), sendo 68,97% presenciais e 31,03% EaD
  • 10 bibliotecas
  • 2 bases de pesquisa (Bonito e Pantanal)
  • 1 fazenda escola (localizada em Terenos)

Além disso, possui 63 anos de história e 46 de federalização (após divisão do Estado). A universidade tem 10 polos de Educação à Distância (EaD) e 10 campus localizados em Campo Grande, Aquidauana, Corumbá, Chapadão do Sul, Três Lagoas, Coxim, Naviraí, Nova Andradina, Paranaíba e Ponta Porã.

As formas de ingressar na UFMS são por meio de vestibular, PASSE e Sistema de Seleção Unificada (Sisu).

