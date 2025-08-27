Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

disputa bilionária

Estado rejeita recurso e dá ganho de causa à 2ª colocada da Rota da Celulose

A não ser que a Justiça reverta a decisão, os R$ 870 quilômetros de rodovias serão administrados pela XP Investimentos e cinco empreiteiras

Neri Kaspary

Neri Kaspary

27/08/2025 - 11h15
Publicação do diário oficial do Estado desta quarta-feira (27) rejeitou recurso administrativo e desclassificou em definitivo a primeira colocada na disputa pela concessão dos 870 quilômetros da Rota da Celulose e declarou vencedora a segunda colocada, o consórcio Caminhos da Celulose, comandado pela XP Investimentos e uma séria de construtoras. 

“O Secretário de Estado de Infraestrutura e Logística no uso de suas atribuições, ratifica o PROVIMENTO ao recurso apresentado pelo Consórcio Caminhos da Celulose, declarando a inabilitação do Consórcio K&G Rota da Celulose, formado pelas empresas K INFRA CONCESSÕES E PARTICIPAÇÕES LTDA e GALAPAGOS PARTICIPAÇÕES LTDA”, diz texto assinado pelo secretário Guilherme Alcântara de Carvalho. 

Esta publicação, porém, não significa que o segundo colocado já possa assinar o contrato, pois o consórcio desclassificado ainda estuda a possibilidade de recorrer judicialmente para conseguir a concessão das rodovias BR-262 (entre Campo Grande e Três Lagoas), a BR-267 (entre Bataguassu e Nova Alvorada do Sul) e a MS-040 (entre Campo Grande e Bataguassu).

Além disso, a comissão de licitação que está à frente do processo também ainda precisa de manifestar sobre o imbrógli. Até esta manhã, porém, a comissão não havia se pronunciado sobre um recurso apresentado pela K&G em 11 de agosto. 

A segunda colocada recorreu administrativamente depois que o Dnit e a ANTT expulsaram a K-Infra da BR-393, conhecida como Rodovia do Aço, no Rio de Janeiro, por conta de dívidas da ordem de R$ 1,6 bilhão e por conta da falta de manutenção da rodovia. 

Foi com base na experiência na administração desta rodovia carioca que o consórcio K&G foi habilitado para participar da licitação. Porém, com a perda desta certificação, a segunda colocada exigiu sua inabilitação e o Governo do Estado atendeu ao pedido. 

O leilão aconteceu no dia 8 de maio na Bolsa de Valores de São Paulo (B3). Quatro grupos participaram da disputa. A primeira colocada ofereceu deságio de 9% sobre o valor máximo dos pedágios estipulado pelo edital. 

A segunda colocada, declarada vencedora agora, havia oferecido desconto um pouco menor, de 8%. O consórcio que tende a assumir as rodovias  é formado pela XP Fundo de Investimentos e uma série de construtoras, como CLD, Caiapó, Ética, Conter e a Disbral (Distribuidora Brasileira de Asfalto). 

Em Mato Grosso do Sul, a construtora goiana Caiapó já atua em grandes obras. Está à frente pavimentação da BR-419, na região de Aquidauana, e da construção do acesso à ponte sobre o Rio Paraguai, em Porto Murtinho. Juntas, as obras garantirão mais de R$ 1 bilhão em faturamento à empreiteira. 

Outra integrante do consórcio é a construtora Ética, que também atua em Mato Grosso do Sul há pelo menos cinco anos, fazendo a manutenção de 474 quilômetros de rodovias da regional de Costa Rica. A empreiteira, também com sede em Goiás, está prestes a ser declarada vencedora em uma licitação de R$ 90,5 milhões para pavimentar 31 quilômetros da MS-245, no município de Bandeirantes. 

Conforme o edital, a empresa vencedora tetá de fazer 115 km em duplicações, 245 km em terceiras faixas, 12 km de marginais, implantação de 38 km em contornos em três cidades. A malha passará ainda a ter 100% de acostamento, o que representa mais de 450 quilômetros.

A previsão é de que o tráfego seja retirado de cidades como cidades de Ribas do Rio Pardo, Água Clara e Bataguassu. 

O pedágio será cobrado em doze pontos diferentes, mas em nenhum deles haverá a construção de praças de pedágio, já que toda a cobrança terá de ser feita por meio de tags de cobrança automatizada. 


 

MATO GROSSO DO SUL

Contrato de pastor da Marcha para Jesus sai um dia após evento

Com a contratação de bandas e atrações, foram cerca de R$ 355 mil investidos pelo Governo de Mato Grosso do Sul na Marcha para Jesus 2025 de Campo Grande

27/08/2025 10h56

Com a duração prevista de uma hora e meia, a apresentação do pastor custou mil reais por minuto. 

Divulgação/Secom/Bruno Rezende

Atração da Marcha para Jesus 2025 de Campo Grande, o contrato com o pastor cantor e compositor, Antônio Cirilo, foi publicado nesta quarta-feira (27) no Diário Oficial de Mato Grosso do Sul, um dia após o evento que teve cerca de R$355 mil empenhados por parte do Governo do Estado. 

Pr. Antônio Cirilo. Foto: Reprodução/Internet

Sendo um dos nomes entre as atrações que se apresentaram na Praça do Rádio, conforme exposto hoje (27), o contrato do pastor com a Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul custou R$90 mil aos cofres públicos. 

Como detalha o contrato assinado pelo diretor-presidente da Fundação, Eduardo Mendes Pinto, e Joyce Castro Produções, na figura de empresária exclusiva do cantor, com a duração prevista de uma hora e meia, a apresentação do pastor custou mil reais por minuto. 

Somados aos valores pagos pela contratação das bandas Discopraise (R$80 mil), Doze Dois (R$15 mil), Jariston Lima (R$15 mil), Bruno Roques (R$15 mil) e da cantora Midian Lima (R$140 mil), entre outras atrações, foram cerca de R$ 355 mil investidos pelo Governo de Mato Grosso do Sul na Marcha para Jesus 2025 de Campo Grande.

"Fé" em valores

Em mato Grosso do Sul, o setor cristão da sociedade há tempos têm movimentado os cofres públicos que, a exemplo do movimento "Clamor do Brasil" - como acompanhou o Correio do Estado - somente nos oito primeiros meses do ano embolsou quase R$ 1,2 milhão, para eventos normalmente associados ao bolsonarismo com fundo religioso. 

Intermediado pela Criative Music, empresa capixaba que se apresenta como a maior agenciadora gospel do Brasil, neste 2025 o "Clamor do Brasil" já realizou eventos em: 

  • Amambai (R$80 mil), 
  • Caarapó (R$90 mil), 
  • Rio Brilhante (R$80 mil), 
  • Nioaque (R$60 mil),
  • Água Clara (R$80 mil), 
  • Terenos (R$15 mil), 
  • Corumbá (R$150 mil),
  • Bandeirantes (R$120 mil) e 
  • Corguinho (R$15 mil). 

Normalmente promovido durante edições da Marcha para Jesus, somente no primeiro semestre de 2024 a Criative Music, do empresário Ivanildo Medeiros Nunes, faturou R$ 610 mil com o “Clamor pelo Brasil”.

No palco da Marcha para Jesus na terça-feira (26), Riedel disse que a ação junta um “exército de pessoas” que carregam no coração o bem, para ouvir a palavra de Deus

"Por esta razão que apoiamos mais de 37 municípios com as marchas para Jesus. Que cresça no coração de cada um de nós este sentimento de fraternidade, paz e compaixão, muitas vezes esquecidas no dia de hoje. Viemos ratificar o nosso compromisso com a palavra de Deus", afirmou Riedel.

Corte de gastos

Vale lembrar que, pelo menos desde meados deste 2025 o assunto "corte de gastos" ganhou cada vez mais força, com estimativa do Governo a época de que a ação alcance R$800 milhões até o fim do ano, com um plano concentrado em despesas de custeio. 

Já no dia 05 de agosto, em meio a um agravamento da crise fiscal que atinge o Estado, o governador Eduardo Riedel anunciou um corte de despesas no governo estadual, por meio da redução de 25% no custeio da máquina pública que atingiu todas as secretarias. 

Por meio de decreto, ficou estabelecido que os órgãos da administração direta e demais autarquias do Poder Executivo Estadual deverão:

  • Revisar os contratos vigentes, visando à redução de 25% (vinte e cinco por cento) dos valores contratados a título de despesas de custeio;
  • Reduzir outras despesas de custeio, tais como pagamento de diárias, passagens, participação em eventos e seminários e horas extras, entre outros;
  • Evitar as despesas com a aquisição de novos veículos, mobiliários, equipamentos ou de outros bens permanentes.

Conforme o texto, para racionalização temporária e controle de gastos, foi levado em consideração o Relatório de Gestão Fiscal, relativo ao primeiro quadrimestre de 2025, que aponta que o Estado se encontra no limite prudencial de gastos com pessoal.
**(Colaboraram Neri Kaspary e Glaucea Vaccari)
 

Polícia identifica cinco homens envolvidos em linchamento no bairro Danúbio Azul

O crime aconteceu em fevereiro desse ano

27/08/2025 10h30

Perseguição e linchamento foram flagrados por câmera de segurança do bairro

FOTO: Reprodução

Uma investigação minuciosa da Polícia Civil identificou cinco homens, sendo um deles menor de 18 anos, pelo linchamento e morte de Jader Alves Correa, 40 anos, conhecido como “Nego Jader”, ocorrido no dia 8 de fevereiro desse ano, no bairro Vila Danúbio Azul, em Campo Grande.

Naquele dia, conforme a polícia, câmeras de segurança mostraram que a vítima estava sob efeito de drogas, quando se envolveu em uma briga com outro homem que passava pela rua e estava bêbado. Nesse momento, o filho do homem que estava bêbado interveio, quando a briga começou de fato.

Ao se depararem com a situação, vizinhos que conheciam pai e filho começaram a perseguir Jader, que estava sozinho e começou a correr pela rua, mas caiu, e começou a ser atingido por diversos golpes violentos de pelo menos cinco pessoas.

Além disso, ao ser alcançado, passou a receber pauladas, chutes, socos e garrafadas, e em certo momento, um dos agressores golpeou Jader na cabeça com o uso de um palete, o que o deixou desacordado. Conforme a investigação, uma faca foi encontrada em uma lixeira próxima ao corpo, e foi usada para perfurar Jader no tórax.

Durante a investigação, 19 pessoas foram ouvidas por policiais da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa – (DHPP), entre elas, os suspeitos, o que propiciou a identificação dos responsáveis.

Foram identificadas quatro pessoas, com idades de 41, 24, 23 e 20 anos, além de um jovem menor de 18 anos. A investigação identificou quem atingiu Jader com a faca, quem jogou o palete contra ele e aqueles desferiram as pauladas e garrafadas.

Em depoimento, os maiores de idade alegaram terem agido em legítima defesa, argumentando que, ao se envolver na confusão, Jader estava portando duas facas. Entretanto, o argumento não foi aceito pela polícia, e os quatro indivíduos  foram indiciados como autores de homicídio qualificado por meio que impossibilitou a defesa da vítima e meio cruel.

Já o menor de 18 anos, teve cópia do inquérito encaminhada para a Delegacia Especializada de Atendimento à Infância e Juventude - (DEAIJI), para a adoção dos procedimentos aplicáveis ao caso.

RELEMBRE O CASO

Na época do crime, o Correio do Estado noticiou a morte de Jader Alves Correa, também conhecido como 'Nego Jader', vítima de um linchamento praticado por pelo menos seis pessoas, que o agrediram até a morte. As cenas de violência foram registradas por uma câmera de segurança instalada próxima ao local do crime.

De acordo com o boletim de ocorrência, comunicado pelo policial plantonista Felipe Madeira, tudo aconteceu por volta das 4 horas da manhã. Veja o vídeo:

Após um desentendimento, uma forte gritaria e correria aconteceu nas ruas do bairro. Alguns instantes depois da confusão, um grande grupo de pessoas foi embora do local e deixou o corpo de Jader, já sem vida, próximo ao meio fio.

