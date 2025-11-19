Estado destina R$ 62,5 milhões a rodovia que não suporta chuva

Pivô de escândalo de corrupção e sofrendo com desmoronamentos desde sua conclusão, em 2014, a MS-180, no sul do Estado, receberá investimentos da ordem R$ 62,5 milhões para "eliminação de pontos críticos", conforme edital de licitação publicado pelo Governo do Estado nesta quarta-feia (19) no diário oficial.
A rodovia, paralela à BR-163, liga as cidades de Juti a Iguatemi, teve os primeiros episódios de desmoronamento ainda em 2015. Nos anos seguintes, em praticamente todas as temporadas de chuva foram registrados episódios de interdição por conta dos desmoronamentos, possivelmente decorrentes das falhas de drenagem adequada.
As intervenções de agora, segundo o edital, serão feitas ao longo de 85 quilômetros, começando no entroncamento com a MS-289 até o entroncamento com MS-295. O trecho corresponde ao asfalto construído no final da segunda administração do ex-governador André Puccinelli.
E justamente pelo fato de a rodovia não suportar chuva é que ela foi um dos principais alvos da operação Lama Asfáltica, escândalo que chegou a resultar na prisão do ex-governador André Puccinelli e de seu secretário de obras, Edsono Giroto.
Apontada como serviço mal feito, conforme relatório da Controladoria-Geral da União (CGU), a rodovia virou alvo de uma batalha judicial envolvendo o ex-governador André Puccinelli e seu sucessor, Reinaldo Azambuja.
Por meio da Procuradoria-Geral de Mato Grosso do Sul (PGE-MS), Azambuja recorreu à Justiça para tentar obrigar o ex-governador a devolver boa parte dos R$ 119 milhões (valor já corrigido) gastos na pavimentação da MS-180.
No começo de 2022 o governo obteve o direito de receber em torno de R$ 8,3 milhões dos R$ 66 milhões gastos originaoriginais, sem correção monetária, solicitados pela PGE, mas até agora nada foi devolvido efetivamente.
Por conta dos desmoronamentos em dezembro de 2015 e janeiro de 2016, vários trechos da rodovia foram literamente arrastados pela enxurrada. E, apesar dos investimentos para mitigar os problemas, em 20222 a pista voltou a ser arrastada a cerca de dez quilômetros de Iguatemi.
Conforme o edital publicado nesta quarta-feira, o valor máximo que o Governo do Estado está disposto a aplicar agora é R$ 62.547.479,72, valor suficiente para construir pelo menos 15 quilômetros de asfalto novo. A previsão é de que as propostas das empreiteiras interessadas sejam abertas no dia 11 de dezembro.
A reportagem do Correio do Estado procurou a Agesul em busca de informações detalhadas das intervenções que serão feitas na rodovia, mas até a publicação da reportagem não obteve retorno.