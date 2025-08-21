Estado prevê R$ 155 milhões para pôr fim à buraqueira em rodovia

Em maio de 2022, três ocupantes de um Peugeot morreram vítimas de capotamento supostamente provocado por buracos na rodovia, próximo a Tacuru

Alvo de constantes reclamações a longo dos últimos anos por conta da buraqueira e das ondulações, um trecho de 84 quilômetros MS-295, entre as cidades de Eldorado e Tacuru, no extremo sul do Estado, será completamente restaurado, com investimento de até R$ 155,1 milhões.

Por conta da buraqueira na rodovia, em maio de 2022 três jovens morreram depois que o carro em que estavam capotar porque o motorista perdeu o controle da direção ao passar por um destes buracos.

Publicações do diário oficial do governo do Estado desta quinta-feira (21) informam que duas licitações estão abertas e que as propostas das empreiteiras interessadas serão abertas no dia 12 de setembro.

O primeiro lote, de 46 quilômetros, entre Eldorado (entroncamento com a BR-163) e a divisa com o município de Tacuru (ponte sobre o Rio Jagui), passando pela cidade de Iguatemi, terá lance máximo de R$ 88.328.665,93.

A segunda parte terá 37 quilômetros, com lance máximo de R$ 66.815.781,21, e se estende da ponte até a cidade de Tacuru. Em média, o investimento será de R$ 1,84 milhão por quilômetro de restauração ao longo dos 84 quilômetros.

A restauração da MS-295 faz parte do pacote de obras bancado com os R$ 2,3 bilhões liberados no ano passado pelo Bando de Nacional Desenvolvimento Econômico e Social (DNDES). O dinheiro será destinado à implantação de 570 quilômetros de asfalto novo e recuperação de cerca de 250 quilômetros de rodovias deterioradas. O Estado terá de entrar com contrapartida da ordem de R$ 300 milhões.

Na terça-feira (19) a Agesul já havia divulgado a abertura da licitação para restaurar 65 quilômetros da MS-156, entre Amambai e Tacuru, com investimento máximo de R$ 88 milhões. A MS-156 é sequência da MS-295 a partir da cidade de Tacuru.

Depois da conclusão das duras rodovias, serão 150 quilômetros de asfalto “novo”, entre as cidades de Eldorado e Amambai, trecho também conhecido como rodovia “Guaira-Porã”.

Além destes 150 quilômetros que ainda estão na fase de licitação, já está em andamento a reconstrução do asfalto dos 111 quilômetros da MS-436, entre as cidades de Camapuã e Figueirão, na região norte do Estado, com investimentos iniciais de R$ 233 milhões.

Cerca de um terço dos trabalhos na MS-436, também bancados com o empréstimo federal, já estão concluídos. Somando as três rodovias (156, 295 e 436), a administração estadual está destinando em torno de R$ 476 milhões na restauração dos 260 quilômetros.

Asfalto novo

Além das licitações para recapeamento, o Governo do estado também já concluiu ao menos quatro licitações para novas pavimentações com o dinheiro do BNDES, totalizando em torno de 86 quilômetros e investimentos da ordem de R$ 285 milhões.

Uma destas novas pavimentações será a MS-289, numa extensão de 32 quilômetros, próximo da região onde serão investidos os R$ 243 milhões para recuperar a MS-156 e a MS-295. O novo asfalto será no município de Amambai. Neste caso, o investimento será de quase R$ 105 milhões.

Também já foi concluída a licitação para implantação de asfalto na MS-380, em Ponta Porã. Naquele município serão investidos pouco mais de R$ 141 milhões na construção de quase 40 quilômetros de asfalto ligando a área urbana à BR-463.

Na região leste do Estado, em Selvíria, estão sendo iniciados os trabalhos para asfaltamento de 17 quilômetros na MS-344, com investimento de R$ 39,3 milhões. A rodovia foi dividida em três lotes e por enquanto existe previsão para asfaltar somente a parte inicial.



