Cidades

pacote de obras

Estado prevê R$ 155 milhões para pôr fim à buraqueira em rodovia

Dinheiro do BNDES será destinado à recuperação de 84 quilômetros da MS-295, entre as cidades Eldorado e Tacuru

Neri Kaspary

Neri Kaspary

21/08/2025 - 10h43
Alvo de constantes reclamações a longo dos últimos anos por conta da buraqueira e das ondulações, um trecho de 84 quilômetros MS-295, entre as cidades de Eldorado e Tacuru, no extremo sul do Estado, será completamente restaurado, com investimento de até R$ 155,1 milhões.

Por conta da buraqueira na rodovia, em maio de 2022 três jovens morreram depois que o carro em que estavam capotar porque o motorista perdeu o controle da direção ao passar por um destes buracos. 

Publicações do diário oficial do governo do Estado desta quinta-feira (21) informam que duas licitações estão abertas e que as propostas das empreiteiras interessadas serão abertas no dia 12 de setembro.

O primeiro lote, de 46 quilômetros, entre Eldorado (entroncamento com a BR-163) e a divisa com o município de Tacuru (ponte sobre o Rio Jagui), passando pela cidade de Iguatemi, terá lance máximo de R$ 88.328.665,93. 

A segunda parte terá 37 quilômetros, com lance máximo de R$ 66.815.781,21, e se estende da ponte  até a cidade de Tacuru. Em média, o investimento será de R$ 1,84 milhão por quilômetro de restauração ao longo dos 84 quilômetros. 

A restauração da MS-295 faz parte do pacote de obras bancado com os R$ 2,3 bilhões liberados no ano passado pelo Bando de Nacional Desenvolvimento Econômico e Social (DNDES). O dinheiro será destinado à implantação de 570 quilômetros de asfalto novo e recuperação de cerca de 250 quilômetros de rodovias deterioradas. O Estado terá de entrar com contrapartida da ordem de R$ 300 milhões.

Na terça-feira (19) a Agesul já havia divulgado a abertura da licitação para restaurar 65 quilômetros da MS-156, entre Amambai e Tacuru, com investimento máximo de R$ 88 milhões. A MS-156 é sequência da MS-295 a partir da cidade de Tacuru.  

Depois da conclusão das duras rodovias, serão 150 quilômetros de asfalto “novo”, entre as cidades de Eldorado e Amambai, trecho também conhecido como rodovia “Guaira-Porã”.

Além destes 150 quilômetros que ainda estão na fase de licitação, já está em andamento a reconstrução do asfalto dos 111 quilômetros da MS-436, entre as cidades de Camapuã e Figueirão, na região norte do Estado, com investimentos iniciais de R$ 233 milhões. 

Cerca de um terço dos trabalhos na MS-436, também bancados com o empréstimo federal, já estão concluídos. Somando as três rodovias (156, 295 e 436), a administração estadual está destinando em torno de R$ 476 milhões na restauração dos 260 quilômetros. 

Asfalto novo

Além das licitações para recapeamento, o Governo do estado também já concluiu ao menos quatro licitações para novas pavimentações com o dinheiro do BNDES, totalizando em torno de 86 quilômetros e investimentos da ordem de R$ 285 milhões. 

Uma destas novas pavimentações será a MS-289, numa extensão de 32 quilômetros, próximo da região onde serão investidos os R$ 243 milhões para recuperar a MS-156 e a MS-295. O novo asfalto será no município de Amambai. Neste caso, o investimento será de quase R$ 105 milhões. 

Também já foi concluída a licitação para implantação de asfalto na MS-380, em Ponta Porã. Naquele município serão investidos pouco mais de R$ 141 milhões na construção de quase 40 quilômetros de asfalto ligando a área urbana à BR-463. 

Na região leste do Estado, em Selvíria, estão sendo iniciados os trabalhos para asfaltamento de 17 quilômetros na MS-344, com investimento de R$ 39,3 milhões. A rodovia foi dividida em três lotes e por enquanto existe previsão para asfaltar somente a parte inicial.


 

POLÍCIA

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão

Os envolvidos foram autuados em flagrante por crime de tortura

21/08/2025 10h30

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão

Polícia prende trio acusado de arrancar orelha de suposto ladrão FOTO: Divulgação PCMS

Três homens foram presos na manhã de quarta-feira (20), acusados do crime de tortura contra um indivíduo que supostamente teria roubado dinheiro de um deles. A ação foi conduzida pela Polícia Civil, com apoio decisivo da Polícia Militar, que atuou no primeiro momento da ocorrência.

De acordo com as informações, a vítima deu entrada no hospital de Inocência com um ferimento grave na orelha. Na ocasião, ele relatou ter sido agredido por um conhecido, em um local que já é conhecido pela polícia como ponto de tráfico de drogas.

Os policiais foram acionados e ao chegarem no local da ocorrência, encontraram o suspeito que confessou ter agredido a vítima com um golpe de faca, alegando legítima defesa.

Inicialmente, o caso foi tratado como lesão corporal, mas, em novo depoimento, a vítima revelou ter sido submetida a sessão de tortura por três indivíduos.

Conforme o relato, os autores o abordaram em frente a um comércio local e o levaram até uma área de matagal, onde exigiram a confissão de que ele teria roubado dinheiro de um deles.

Durante o crime, a vítima foi agredida com uma ferramenta metálica, que resultou na mutilação de parte de sua orelha. Além disso, foi ameaçada e impedida de fugir.

Diante da nova versão dos fatos e da gravidade da denúncia, os policiais iniciaram as buscas pelos outros envolvidos, que foram encontrados e presos.

Em depoimento, um dos suspeitos admitiu ter impedido a fuga da vítima com uso de um objeto contundente, enquanto outro efetuava o corte e o terceiro proferia ameaças para forçar uma confissão.

Os três foram autuados em flagrante por crime de tortura e permanecem à disposição da Justiça.

Coronel Sapucaia

Após 20 anos, ex-prefeito terá que devolver R$ 4,4 milhões por pagar "servidores fantasmas"

Segundo a Justiça, esquema de desvio de dinheiro público ocorreu entre 2002 e 2003

21/08/2025 09h30

Eurico Mariano, preso em ação da Interpol, em 2019

Eurico Mariano, preso em ação da Interpol, em 2019 Foto: Reprodução PF

A Justiça determinou que o ex-prefeito de Coronel Sapucaia, Eurico Mariano, e outros cinco ex-agentes públicos do município devolvam R$ 4,45 milhões aos cofres municipais em 15 dias, valor que corresponde ao desvio de recursos por meio de um esquema de “funcionários fantasmas” entre 2002 e 2003, há 22 anos.

O cumprimento de sentença foi solicitado pela 1ª Promotoria de Justiça de Coronel Sapucaia, após condenação dos réus por improbidade administrativa. Caso o pagamento não seja efetuado no prazo estabelecido, será aplicada multa de 10% sobre o montante, além de honorários advocatícios no mesmo percentual. O Ministério Público também requereu a realização de penhora online via sistema BacenJud para garantir a execução da decisão.

“O ressarcimento ao erário é uma medida essencial para a reparação dos danos causados à coletividade e para a reafirmação dos princípios da legalidade e moralidade administrativa”, destacou a Promotoria de Justiça.

Morte de radialista

Além da condenação por improbidade, Eurico Mariano carrega histórico criminal. Ele foi considerado o mandante do assassinato do radialista Samuel Roman, em 20 de abril de 2004, também em Coronel Sapucaia. A vítima foi executada com diversos disparos de arma de fogo por Rubens Palácio, Tony Gimenes, Emílio Rojas Gimenes e Xavier Emílio.

Mariano foi sentenciado a 17 anos e 9 meses de prisão em regime fechado. Após fugir para Capitán Bado, no Paraguai, onde permaneceu por mais de uma década protegido por um bando armado, ele foi localizado em 2019 por meio de cooperação policial internacional. Com ordem de captura expedida pela Interpol, o ex-prefeito acabou entregue às autoridades brasileiras no aeroporto de Assunção e transferido em aeronave da Polícia Federal para Ponta Porã.

A condenação criminal transitou em julgado em 28 de março de 2025, tornando definitiva a obrigação de cumprimento da pena. Já a condenação por improbidade administrativa busca reparar o dano causado ao erário.

