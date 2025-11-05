Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Estado tem manhã nublada e registra temporais

Ivinhema, Rio Brilhante e Fátima do Sul registram mais de 60 milímetros pela manhã dessa quarta-feira

Noysle Carvalho

05/11/2025 - 12h40
Mato Grosso do Sul registra manhã chuvosa por cidades do estado, nesta quarta-feira (05).

Em Ivinhema, cidade a 289 quilômetros de Campo Grande, conforme noticiado pelo Correio do Estado no mês passado, já vinha registrando fortes chuvas. Nesta manhã a situação não foi diferente, mas sim, mais intensa.

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva chegou à cidade desde o início da manhã. Registrado 85 milímetros até às 11h de hoje, a previsão é que a chuva continue com a mesma intensidade.

Em Rio Brilhante, município a 131 quilômetros de Campo Grande, é outra cidade que vem de um histórico de chuvas fortes. Há três dias, a cidade registrou 74,8 milímetros na tarde do último domingo. O temporal durou aproximadamente 2 horas.

Hoje a situação foi parecida, em 2 horas, foram registrados 53,2 milímetros, das 09h às 11h. Durante a noite de ontem, a cidade do interior registrou 74,8 milímetros em quase 2 horas de chuva, a partir das 22h.

Em outros municípios do estado, como Fátima do Sul, também cenário recente de rajadas de ventos e chuva forte, nesta madrugada foram registrados 78,4 milímetros. Ao longo da manhã a chuva também continuou e até agora, são 64,8 milímetros.

A previsão é de alerta laranja para as cidades citadas, além de outras como Ponta Porã com 33,2 milímetros de chuva registrados, Dourados com ventos a 48 km/h e chuva de 76,4 milímetros desde a madrugada desta quarta-feira.

O alerta para a tarde é de tempestades para todo o Centro-Sul do Estado.

No Patanal Sul-Mato-Grossense, em Corumbá, não houve registros de chuvas nessa manhã. Além da chuva não dar as caras ainda, altas temperaturas e calor excessivo foram registrados até 12h30 desta quarta-feira.

CUIDADOS

Temporais como os que estão previstos podem causar estragos e requer cuidados da população. Entre eles:

  • Em caso de chuva: não enfrente pontos de alagamento ou enxurradas; procure rotas alternativas no trânsito e dirija devagar;
  • Em caso de raio: evite locais abertos; não fique debaixo de árvores; nem próximo a cercas de metal; se possível fique calçado e desligue eletroeletrônicos da tomada;
  • Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento, pois o chão fica escorregadio.
  • Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.

Alagamento trava o trânsito sob viaduto no anel viário de Campo Grande

Devido à enxurrada, no final da manhã desta quarta-feira (5), motoristas que tentaram desviar pelo gramado acabaram atolando, e um deles chegou a cair em um buraco

05/11/2025 13h44

Crédito: Marcelo Victor / Correio do Estado

A enxurrada, em decorrência da chuva que caiu no final da manhã desta quarta-feira (5), forçou motoristas a se aventurarem pelo gramado, o que resultou em pelo menos seis carros atolados embaixo do viaduto que liga Campo Grande a Três Lagoas.

A Defesa Civil chegou a enviar alerta via SMS, comunicando risco de tempestade com possibilidade de alagamentos.

Na Capital, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu alerta de perigo potencial para tempestade com início às 8h30 da manhã, prevendo chuva entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo chegar a 50 mm ao longo do dia.

Sem ter para onde escoar, a água se acumulou embaixo do viaduto, levando motoristas a tentar desviar pelo gramado. Alguns conseguiram “fugir” do tráfego, enquanto outros acabaram atolando.

Um veículo, inclusive, caiu em um buraco e ficou com a traseira erguida. Quando a equipe do Correio do Estado esteve na região, um caminhão-guincho estava no local auxiliando veículos que não conseguiram deixar o gramado.

Após a passagem da chuva, ficou visível a marca dos pneus por onde os carros passaram na grama; até motoqueiros cortaram caminho para evitar atravessar o trecho que continuou com água.
Uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) esteve no local auxiliando na fluidez do trânsito na região, movimentada por onde passam carros de passeio e também caminhões.

Demais estragos

Moradores do bairro Santa Emília, residentes próximos ao número 136 da rua Camoquim, antes mesmo da hora do almoço já relataram as consequências das chuvas, aliada aos fortes ventos, que foram capazes de derrubar mais uma árvore em cima do muro de uma casa. 

Vale lembrar que, a chuva que caiu sobre a Capital no último fim de semana foi suficiente para fazer campo-grandenses sofrerem mais de 16 horas sem energia elétrica após temporal, pancada essa que arrancou telhados, postes e também derrubou árvores na Cidade Morena. 

De forma semelhante, uma linha de baixa tensão foi derrubada na manhã de hoje, bem ao lado de um transformador próximo ao cruzamento das ruas Itaporã e Rio Grande, graças a uma queda de árvore na região da Vila São Jorge da Lagoa, bloqueando inclusive o que seria a rota da linha de ônibus local.

Também na Secretaria Executiva da Mulher (SEMMU) de Campo Grande, localizada na Rua 15 de Novembro, nº 1373, um vídeo gravado pouco antes da chegada chuva mostra o estrago causado pela força da natureza, que veio com um vento suficientemente forte para "estourar".

Em complemento, a concessionária responsável pelo setor de energia local, a Energisa, confirmou que as fortes tempestades na Capital sul-mato-grossense provocaram "severos danos à rede elétrica". 

"Árvores, galhos, placas e telhas foram lançados sobre a fiação, causando queda de postes e rompimento de cabos. A Energisa está com toda nossa força de trabalho dedicada para restabelecer o atendimento o mais rápido possível", cita a nota encaminhada pela companhia. 

Ainda, a Energisa reforça que os populares precisam manter distância e não devem se aproximar de cabos que estejam partidos sobre as vias públicas, sendo necessário contatar a distribuidora, o que pode ser feito por meio do Aplicativo Energisa On, disponível para iPhone e Aparelhos Android; no site energisa.com.br; WhatsApp Gisa (67) 99980-0698 ou no telefone 0800 722 7272. 


**Colaborou Naiara Camargo

2025/2026

Piracema começa nesta quarta-feira em rios de Mato Grosso do Sul

Pesca está proibida até 28 de fevereiro de 2026

05/11/2025 13h00

Polícia Militar Ambiental (PMA) fiscalizando rios

Polícia Militar Ambiental (PMA) fiscalizando rios ARQUIVO/CORREIO DO ESTADO

Piracema inicia nesta quarta-feira (5) em rios de Mato Grosso do Sul. O último dia de pesca foi nesta terça-feira (4).

Com isso, qualquer tipo de pesca (pesque e solte, amadora e profissional) está proibida até 28 de fevereiro de 2026.

O transporte de pescados também está proibido a partir das 00h desta quarta-feira (5).

A pesca continua permitida para ribeirinhos – que precisam do peixe para se alimentar – na quantidade necessária para o consumo do dia, não sendo permitido estocar. Neste caso, é permitido pescar com varas em barrancos.

A Piracema é o período de reprodução dos peixes, em que os animais completam seu ciclo de vida sem interferência da ação do homem. O termo tem origem da língua tupi e significa “migração de peixes rio acima”, conforme o Dicionário Michaelis.

O objetivo é combater a pesca ilegal e predatória para que os peixes possam subir os rios para se reproduzirem.

Operação Piracema, da Polícia Militar Ambiental (PMA), fiscalizará rios de todo o Estado, em pontos georreferenciados identificados como áreas de maior incidência de pesca ilegal, realizando:

  • bloqueios terrestres e aquáticos
  • vistorias em estabelecimentos comerciais
  • verificações de estoque declarado de pescado
  • operações noturnas e diurnas em locais estratégicos

A Operação Piracema conta com o emprego do Sistema de Gerenciamento da Informação Ambiental (SIGIA), ferramenta tecnológica que permite o mapeamento e monitoramento em tempo real das ações fiscalizatórias. O sistema possibilita análise georreferenciada, coleta de dados e apoio à tomada de decisões estratégicas.

CRIME

Pescar durante a piracema é crime ambiental inafiançável. Portanto, quem desrespeitar a regra será autuado, multado, conduzido até uma Delegacia de Polícia e responder por processo administrativo e criminal. Além disso, pescados, barcos e apetrechos serão apreendidos.

Quem for flagrado praticando pesca predatória, durante o período de defeso, está sujeito à prisão em flagrante e à aplicação das seguintes penalidades:

  • multas de R$ 700,00 a R$ 100.000,00, acrescidas de R$ 20,00 por quilo ou fração do pescado apreendido;
  • apreensão de petrechos, embarcações, veículos e demais materiais utilizados na prática ilegal;
  • pena de detenção de um a três anos, conforme o artigo 34 da Lei de Crimes Ambientais.

CURIOSIDADE: RIOS DE MS

Mato Grosso do Sul possui dezenas de rios espalhados em seu território. Confira:

  • Rio Abobral
  • Córrego Alegre
  • Rio Amambaí
  • Rio Amanguijá
  • Rio Anhanduí-Guaçu
  • Rio Apa
  • Rio Aporé
  • Rio Aquidauana
  • Rio Branco
  • Rio Caracol
  • Rio Combate
  • Rio Correntes
  • Rio Coxim
  • Ribeirão Dois Córregos
  • Córrego Estrelinha
  • Córrego Fundo
  • Córrego das Furnas
  • Rio Guaçu
  • Rio Iguatemi
  • Córrego Ita
  • Córrego Itaquiraí
  • Ribeirão Lontra
  • Rio Maracaí
  • Rio Miranda
  • Córrego da Moeda
  • Rio Negro
  • Rio Novo
  • Arroio do Ouro
  • Ribeirão do Palmito
  • Rio Paraguai
  • Rio Paraná
  • Rio Paranaíba
  • Rio Pardo
  • Ribeirão Pau Vermelho
  • Rio do Peixe
  • Rio Perdido
  • Rio Pirajuí
  • Rio Piripucu
  • Córrego Progresso
  • Rio Pântano
  • Rio Quitéro
  • Córrego Santo Ilíada
  • Rio São Lourenço
  • Ribeirão São Mateus
  • Rio Sucuriu
  • Rio Taquari
  • Rio Taquiri
  • Rio Tarunã
  • Rio Tererê
  • Córrego Tuma
  • Rio Verde
  • Rio Salobra
  • Rio Dourados
  • Rio Brilhante

