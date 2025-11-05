Estado tem manhã nublada e registra temporais

Mato Grosso do Sul registra manhã chuvosa por cidades do estado, nesta quarta-feira (05).
Em Ivinhema, cidade a 289 quilômetros de Campo Grande, conforme noticiado pelo Correio do Estado no mês passado, já vinha registrando fortes chuvas. Nesta manhã a situação não foi diferente, mas sim, mais intensa.
Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a chuva chegou à cidade desde o início da manhã. Registrado 85 milímetros até às 11h de hoje, a previsão é que a chuva continue com a mesma intensidade.
Em Rio Brilhante, município a 131 quilômetros de Campo Grande, é outra cidade que vem de um histórico de chuvas fortes. Há três dias, a cidade registrou 74,8 milímetros na tarde do último domingo. O temporal durou aproximadamente 2 horas.
Hoje a situação foi parecida, em 2 horas, foram registrados 53,2 milímetros, das 09h às 11h. Durante a noite de ontem, a cidade do interior registrou 74,8 milímetros em quase 2 horas de chuva, a partir das 22h.
Em outros municípios do estado, como Fátima do Sul, também cenário recente de rajadas de ventos e chuva forte, nesta madrugada foram registrados 78,4 milímetros. Ao longo da manhã a chuva também continuou e até agora, são 64,8 milímetros.
A previsão é de alerta laranja para as cidades citadas, além de outras como Ponta Porã com 33,2 milímetros de chuva registrados, Dourados com ventos a 48 km/h e chuva de 76,4 milímetros desde a madrugada desta quarta-feira.
O alerta para a tarde é de tempestades para todo o Centro-Sul do Estado.
No Patanal Sul-Mato-Grossense, em Corumbá, não houve registros de chuvas nessa manhã. Além da chuva não dar as caras ainda, altas temperaturas e calor excessivo foram registrados até 12h30 desta quarta-feira.
CUIDADOS
Temporais como os que estão previstos podem causar estragos e requer cuidados da população. Entre eles:
- Em caso de chuva: não enfrente pontos de alagamento ou enxurradas; procure rotas alternativas no trânsito e dirija devagar;
- Em caso de raio: evite locais abertos; não fique debaixo de árvores; nem próximo a cercas de metal; se possível fique calçado e desligue eletroeletrônicos da tomada;
- Em caso de granizo: deve-se tomar cuidado no deslocamento, pois o chão fica escorregadio.
- Em caso de vendaval: permaneça em local abrigado; evite se abrigar debaixo de árvores.