Estrada do 'Vale da Celulose' será entregue em dezembro

INFRAESTRUTURA

Uma das principais avenidas de Campo Grande ganhou 10 km de recapeamento, 9 km de asfalto, 4 km de ciclovias e 8 km de drenagem

Cerimônia de lançamento de revitalização foi realizada na manhã desta sexta-feira (22), no Nova campo Grande Paulo Ribas

Avenida Duque de Caxias está de cara nova.

Cerimônia de lançamento de revitalização foi realizada na manhã desta sexta-feira (22), na rotatória do bairro Nova Campo Grande, saída para Terenos, localizada no cruzamento das avenidas Duque de Caxias e Amaro Castro Lima, na Capital.

A entrega da obra faz parte da agenda dos 126 anos de Campo Grande, que será comemorado na próxima terça-feira (26).

Como ficou a avenida Duque de Caxias. Foto: Paulo Ribas

Obras de recapeamento duraram dois anos, de agosto de 2023 a agosto de 2025. Inicialmente, a previsão é que a obra durasse oito meses e fosse entregue em abril de 2024, mas, atrasou .

Os projetos executados nos dois sentidos da via, entre o Aeroporto Internacional de Campo Grande (CGR) e o Indubrasil, foram:

10 quilômetros recapeados

9 quilômetros de asfalto

8 quilômetros de drenagem

4 quilômetros de ciclovia

Readequação dos pontos de ônibus

Construção da avenida Wilson Paes de Barros, que liga o aeroporto aos bairros Santa Emília e São Conrado

Revitalização de 8 praças da região – bairros Panamá, Bosque Santa Mônica 2, Coophatrabalho, Jardim Aeroporto, Santa Carmélia, Jardim das Reginas, Cerradinho e Vila Bordon

Academia ao ar livre

Pista de caminhada

Quadra esportiva

Sinalização

Calçadas

Futuro:

Revitalização da Casa da Mulher Brasileira

Construção da nova Unidade de Saúde da Família (USF) do bairro Lar do Trabalhador - atendimento de mais de 15.500 pessoas

O objetivo é aquecer o comércio na região e facilitar o trânsito de moradores da região, além de otimizar o tempo de deslocamento.

O investimento é de R$ 70 milhões. Os recursos são oriundos da Prefeitura de Campo Grande e Governo de Mato Grosso do Sul.

De acordo com a prefeita de Campo Grande, Adriane Lopes (PP), esta é mais uma obra de entrega durante a agenda de aniversário de 126 anos da Capital.

“Hoje eu estou muito feliz em poder entregar para os campo-grandenses essa entrada e saída para o Pantanal totalmente revitalizada. Essa obra da Duque de Caxias foi a primeira obra onde o governador se dispôs a nos ajudar, assim que eu assumi a gestão. Não só esta obra, é uma parceria que está dando certo em toda a região em Imbirussu, com pontes, obras estruturantes, entrega de escolas e regularização fundiária, então são investimentos de várias ordens”, destacou a chefe do executivo municipal.

Os principais problemas de infraestrutura da Duque de Caxias eram desnivelamento e formação de “valas” de sete centímetros no asfalto.

O asfalto estava 'afundado' há anos, devido ao desgaste natural e excesso de carga de caminhões que trafegam na via todos os dias.

Como era o asfalto da Duque de Caxias. Foto: Marcelo Victor

Os pneus do veículo encaixavam perfeitamente nesta valeta e, com isso, o carro era rebaixado e corria o risco do escapamento, tanque de combustível, caixa de marcha e cárter do motor, arranharem no asfalto. Veja a foto ao lado.

Quando chovia, poças d'água se formavam nessas valetas e o motorista corria o risco de aquaplanar o veículo. A avenida era palco de acidente de motociclistas, que se desequilibravam com as "ondas" no asfalto.

A avenida Duque de Caxias está localizada na região Oeste de Campo Grande e abrange os bairros Amambaí, Vila Alba, Taveirópolis, vila Base Aérea, vila Duque de Caxias, Santo Antônio, Jardim Aeroporto, Jardim Sayonara, vila Serradinho, Nova Campo Grande, Popular, Jardim Carioca e Indubrasil.

É a porta de entrada de Campo Grande. Tem cerca de 15 quilômetros de extensão, com início no Hospital Militar e fim no Indubrasil. A via dá acesso a BR-262, saída para Corumbá. Além disso, abriga diversas unidades das Forças Armadas, como quartéis do Exército Brasileiro e bases da Força Aérea Brasileira.