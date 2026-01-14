Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

RODOVIAS

Estradas de MS ficam lentas devido a carga superdimensionada

Comboio de quatro carretas deixou a MS-134 lenta nesta quarta, e BR-267 também está no roteiro do transporte

Noysle Carvalho

14/01/2026 - 10h19
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Durante esta manhã (14), a MS-134 ficou mais lenta, no trecho entre Batayporã e o distrito de Nova Andradina, em Nova Casa Verde. A situação é devido a um comboio de quatro carretas que levam cargas superdimensionadas.

O transporte iniciou às 07h30 de hoje e a previsão é que até às 11h se encerre. O trajeto iniciou em Assaí, município do interior do Paraná e chegou ao Estado sul-mato-grossense por Batayporã. Com destino final em Inocência, o comboio ainda irá transitar por Mato Grosso do Sul, após sair da MS-134.

Com escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as carretas seguirão pela BR-267, que também poderá gerar lentidão no tráfego da rodovia. Procurada pelo Correio do Estado, a equipe da PRF ainda não confirmou se o comboio seguirá por Bataguassu ou Campo Grande, até o momento de publicação da matéria.

Segundo informações da primeira escolta (MS-134 até a BR-267), a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o cronograma de entrega irá atrasar, não só devido a dimensão da carga, em que a velocidade dos veículos é abaixo dos demais, mas também por causa das fortes chuvas registradas nos últimos dias.

A previsão de entrega era para a próxima sexta-feira (16). As cargas são peças para indústria de celulose e pesam cerca de 62 toneladas. Atualmente, o transporte desse tipo de equipamento tem se tornado frequente na região, em razão da implantação das indústrias no norte do Estado de Mato Grosso do Sul.

 

*Saiba

De acordo com a Lei nº 9.503 de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a ultrapassagem de comboios escoltados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) é tipificada como infração leve se não for autorizada por agentes e autoridades de trânsito.

  • Infração: Leve;
  • Penalidade: Multa no valor de R$ 88,38;
  • Pontos na CNH: 3 pontos.

(Com informações do Nova News)

PRISÃO

Ex-PM que fugiu de Presídio Militar é recapturado em Campo Grande

Ex militar estava preso por furto mediante fraude e tem longa trajetória no mundo do crime

14/01/2026 11h15

Compartilhar
O ex-PM costumava se passar por prestador de serviços para entrar em residências

O ex-PM costumava se passar por prestador de serviços para entrar em residências Arquivo/ Correio do Estado

Continue Lendo...

O ex-policial militar José Heleno de Oliveira Lima, de 63 anos, foi localizado e preso novamente na manhã desta terça-feira (13), em Campo Grande, após ter escapado do Presídio Militar Estadual, no Complexo Penal do Jardim Noroeste.

A recaptura foi possível graças a uma informação repassada de forma anônima às forças de segurança, que indicava o paradeiro do foragido. A equipe da Polícia Militar se deslocou até uma residência no bairro Lageado, onde o homem estava escondido. Ao perceber a chegada dos policiais, ele ainda tentou fugir, mas acabou detido.

Durante o atendimento da ocorrência, José Heleno admitiu ter utilizado o muro da unidade prisional para deixar o presídio. Depois da prisão, ele foi encaminhado para as providências cabíveis e reconduzido ao sistema penitenciário.

A ação aconteceu no último domingo (11). A ausência foi percebida às 6h10 durante o confere matutino.

Na vistoria, agentes encontraram uma escada artesanal, com uma rede azul, encostada no muro da unidade. O ponto por onde ele deixou o presídio não possui câmeras de vigilância.

José Heleno estava preso por furto mediante fraude e, após a fuga, passou a ser procurado pelas forças de segurança.

Velho conhecido da polícia

Mesmo tendo integrado a Polícia Militar, José Heleno construiu uma longa trajetória no mundo do crime. Ele acumula prisões desde pelo menos 2013 e tem um modo de agir que se repete.

O ex-PM costuma se passar por prestador de serviços, como técnico de TV a cabo, instalador de cercas elétricas ou profissional de manutenção, para entrar em residências. Já dentro das casas, pede ajuda ao morador para ir até outro cômodo e aproveita a distração para furtar objetos.

Em outros casos, ele se apresenta como comprador de veículos, pede para fazer test drive ou distrai o vendedor e foge com o carro.

Em 2018, foi preso no Acre por furto de automóvel e acabou identificado como autor de outros crimes semelhantes.

Assine o Correio do Estado

viagem

Dourados terá voos diários para São Paulo a partir de abril

Atualmente, os voos são às segundas, quintas e sextas; apenas a Latam opera no município

14/01/2026 11h02

Compartilhar
Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos - FOTO: Ana Paula Amaral/Governo de MS

Depois de quatro anos fechado, o aeroporto municipal Francisco de Matos Pereira retomou os voos - FOTO: Ana Paula Amaral/Governo de MS

Continue Lendo...

Dourados, segunda maior cidade de Mato Grosso do Sul, tem novidades em sua malha aérea a partir deste ano.

A cidade contará, a partir de 1º de abril de 2026, com voos diários. As passagens já estão à venda.

A partir de 1º de março, haverá voos quase todos os dias da semana: segundas, terças, quintas, sextas, sábados e domingos. Só não haverá às quartas-feiras.

Atualmente, os voos são às segundas, quintas e sextas. As rotas são Dourados (DOU) São Paulo (GRU) / São Paulo (GRU) Dourados (DOU) e ligam Dourados ao Aeroporto Internacional de São Paulo Guarulhos, o maior da América do Sul, com 50 destinos nacionais e 20 internacionais.

Atualmente, apenas a Latam opera em Dourados, com a aeronave Airbus A320 (que contempla os modelos A319 e A320), que tem capacidade para transportar 174 passageiros. A Gol e a Azul já demonstraram interesse em operar no município.

"A ampliação da oferta de voos entre Dourados e Guarulhos reforça o compromisso da LATAM com a conectividade regional e com o desenvolvimento do Mato Grosso do Sul. A partir do aeroporto de Guarulhos, maior hub de conexões da companhia, os passageiros passam a ter acesso a mais de 50 destinos domésticos e mais de 20 internacionais, ampliando a integração da região e criando novas oportunidades para negócios e turismo" afirmou a diretora de vendas e marketing da Latam Brasil, Aline Mafra.

O Aeroporto de Dourados - Aeroporto Municipal Francisco de Matos Pereira permaneceu fechado entre maio de 2021 e agosto de 2025, reabrindo em setembro deste ano, com voos da Latam.

Atualmente, o local está sendo reformado ao custo de R$ 38 milhões, com construção de sala de embarque e novo terminal de passageiros mais moderno e funcional.

O projeto contempla 4 mil metros quadrados de área construída, incluindo área para implantação de lanchonetes, lojas comerciais, seção contra incêndio e uma Estação Prestadora de Serviço de Tráfego Aéreo ampliando a segurança e conforto para passageiros e operadores.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3585, segunda-feira (12/01): veja o rateio

2

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande
sessão extraordinária

/ 1 dia

Vereadores derrubam aumento do IPTU em Campo Grande

3

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3586, terça-feira (13/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3586, terça-feira (13/01)

4

Para superar crise, Estado tenta vender "cheque frio" de R$ 19 bilhões
ARRECADAÇÃO

/ 23 horas

Para superar crise, Estado tenta vender "cheque frio" de R$ 19 bilhões

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6926, terça-feira (13/01)
Loterias

/ 16 horas

Resultado da Quina de hoje, concurso 6926, terça-feira (13/01)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Autônomo, mesmo em férias não se esqueça da contribuição previdenciária em 2026
Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Leandro Provenzano: Saldo devedor no boleto da loteadora ou incorporadora?

Juliane Penteado: MEI em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 02/01/2026

Juliane Penteado: MEI em 2026
Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 26/12/2025

Juliane Penteado: Cuidados com a Previdência Social para quem pretende se aposentar em 2026