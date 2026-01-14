Estradas de MS ficam lentas devido a carga superdimensionada

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Durante esta manhã (14), a MS-134 ficou mais lenta, no trecho entre Batayporã e o distrito de Nova Andradina, em Nova Casa Verde. A situação é devido a um comboio de quatro carretas que levam cargas superdimensionadas.

O transporte iniciou às 07h30 de hoje e a previsão é que até às 11h se encerre. O trajeto iniciou em Assaí, município do interior do Paraná e chegou ao Estado sul-mato-grossense por Batayporã. Com destino final em Inocência, o comboio ainda irá transitar por Mato Grosso do Sul, após sair da MS-134.

Com escolta da Polícia Rodoviária Federal (PRF), as carretas seguirão pela BR-267, que também poderá gerar lentidão no tráfego da rodovia. Procurada pelo Correio do Estado, a equipe da PRF ainda não confirmou se o comboio seguirá por Bataguassu ou Campo Grande, até o momento de publicação da matéria.

Segundo informações da primeira escolta (MS-134 até a BR-267), a Polícia Militar Rodoviária (PMR), o cronograma de entrega irá atrasar, não só devido a dimensão da carga, em que a velocidade dos veículos é abaixo dos demais, mas também por causa das fortes chuvas registradas nos últimos dias.

A previsão de entrega era para a próxima sexta-feira (16). As cargas são peças para indústria de celulose e pesam cerca de 62 toneladas. Atualmente, o transporte desse tipo de equipamento tem se tornado frequente na região, em razão da implantação das indústrias no norte do Estado de Mato Grosso do Sul.

* Saiba

De acordo com a Lei nº 9.503 de 1997 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a ultrapassagem de comboios escoltados pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) é tipificada como infração leve se não for autorizada por agentes e autoridades de trânsito.

Infração: Leve;

Penalidade: Multa no valor de R$ 88,38;

Pontos na CNH: 3 pontos.

(Com informações do Nova News)