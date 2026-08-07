Estudante de Campo Grande representa o Brasil em intercâmbio de tecnologia na China

O estudante Pedro Henrique Bernardo Trindade, de 16 anos, morador de Campo Grande, foi um dos dez brasileiros selecionados para participar do AFS Global STEM Academies 2026,um programa internacional voltado às áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Entre os dias 8 de julho e 5 de agosto, ele participou de uma imersão na China ao lado de estudantes de mais de 15 países.
Aluno do 2º ano do Ensino Médio no Colégio Militar de Campo Grande, Pedro construiu a trajetória acadêmica participando de olimpíadas do conhecimento, projetos de iniciação científica e pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).
Durante o intercâmbio, o estudante participou de atividades nas áreas de robótica, engenharia da computação e inovação, além de visitar centros de pesquisa, universidades e empresas de tecnologia. Também integrou equipes multiculturais para desenvolver desafios de engenharia e teve contato com diferentes modelos de desenvolvimento sustentável.
Para Pedro, a experiência mudou a forma como enxerga o papel da tecnologia na sociedade. "Voltei da China com a percepção de que investimentos em educação, pesquisa, infraestrutura e inovação fortalecem a capacidade de um país de se desenvolver. Mais do que conhecer novas tecnologias, aprendi que o verdadeiro diferencial está em transformar conhecimento em soluções que beneficiem toda a sociedade", afirma.
De volta ao Brasil, o estudante já pensa nos próximos passos. Não só aplicar o conhecimento adquirido, ele pretende compartilhar a experiência para estimular outros jovens de Mato Grosso do Sul a acreditarem no próprio potencial.
"Quero mostrar para outros estudantes que oportunidades internacionais são possíveis. Muitas vezes, o maior obstáculo não é a falta de capacidade, mas a falta de informação ou de confiança para dar o primeiro passo", diz.
Segundo o estudante, a intenção é incentivar a participação de jovens em olimpíadas do conhecimento, projetos de pesquisa e programas de intercâmbio. Para ele, experiências internacionais ampliam horizontes e contribuem para formar profissionais e cidadãos mais preparados para um mundo cada vez mais conectado.