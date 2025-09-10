Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

EXPULSO DO PARAGUAI

Estudante de medicina é preso por estupro de vulnerável em Pedro Juan Cabellero

Além do crime cometido em 2019, homem ainda deve mais de 30 mil reais de pensão alimentícia

Noysle Carvalho

10/09/2025 - 10h35
Um estudante de medicina foi preso na última terça-feira pelos crimes de estupro de vulnerável cometido em 2019 e por não pagar pensão alimentícia de mais de R$30 mil. A prisão aconteceu em Pedro Juan Caballero, onde o homem cursava medicina.

Identificado como Hayslon Aires da Silva, o estudante estava com dois mandados de prisão ativos. Um está ativo ativo desde outubro de 2024 e o outro expedido em junho desse ano, mas pelo crime cometido em 2019.

No estado de Mato Grosso, o homem foi apontado como suspeito de estupro de vulnerável. Na época, com 30 anos, ele conheceu no Facebook uma adolescente de 13 anos. Ao manter contato com a garota não só virtualmente, mas com ‘encontros’ frequentes na casa dele, a mãe da vítima procurou a polícia local naquele ano e denunciou o caso.

Após investigar, a Polícia Civil de Mato Grosso, constou que o homem cometeu o crime de estupro. Condenado a 10 anos de pena, ele ainda tentou recurso em 2024, mas foi negado. Depois de 6 anos do crime, na última terça-feira foi localizado no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, onde começou o curso de medicina.

A ação foi comandada pela Delegacia Regional e a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, juntamente com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia Regional de Guarantã do Norte/MT, com apoio da Divisão Regional nº2 do Comando Bipartido. Ao repassar as informações e levantamentos para a Polícia de Ponta Porã, a ação prosseguiu. A prisão foi realizada e o homem foi expulso do território do país paraguaio.

O homem ainda tinha outro mandado de prisão ativo por inadimplência de pensão alimentícia. Em débito alimentar no valor de R$38.714,40 atualizado no mandado de outubro de 2024 da Polícia Civil de Mato Grosso, ele não havia cumprido nenhuma punição sobre ambos os crimes, de estupro de vulnerável e abandono material.

POLÍCIA

Operação da PF prende suspeito de abuso sexual no interior do Estado

A prisão aconteceu em Corumbá e faz parte da 18ª fase da Operação Nicolau

10/09/2025 09h15

Operação da PF prende suspeito de abuso sexual no interior do Estado

Operação da PF prende suspeito de abuso sexual no interior do Estado FOTO: Ilustração

Na manhã desta quarta-feira (10), a Polícia Federal deflagrou a 18ª fase da Operação Nicolau, que mira o combate a crimes de abuso sexual infantojuvenil na internet. Nesta etapa, foi cumprido um mandado de busca e apreensão na cidade de Corumbá, distante aproximadamente 428 quilômetros de Campo Grande, que resultou na prisão em flagrante de um investigado.

O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Corumbá, e durante a busca, foram apreendidas mídias digitais, que serão submetidas à perícia para aprofundar a investigação e identificar outros possíveis envolvidos na organização criminosa. O preso foi encaminhado à Delegacia da PF e poderá responder pelos crimes de produção e armazenamento de material contendo abuso sexual infantojuvenil.

No dia 26 de agosto desse ano, conforme noticiou o Correio do Estado, a Polícia Federal realizou também em Corumbá, a prisão de um homem de 44 anos. A ação foi resultado da Operação Puer Praesidio 3, que tem a finalidade de combater crimes de abuso sexual infantojunvenil na internet. 

As investigações tiveram início em março deste ano com a Operação Nicolau 16, quando foram apreendidos eletrônicos do investigado. 

Durante análises, foram encontrados vários vídeos e fotos contendo conteúdo pornográfico de crianças e adolescentes. Também foram encontradas pesquisas realizadas pelo homem com cunho sexual envolvendo menores. 

ALERTA

A Polícia Federal alerta aos pais e responsáveis sobre a importância de monitorar e orientar seus filhos no mundo virtual e físico, protegendo-os dos riscos de abusos sexuais. Conversar abertamente sobre os perigos do mundo virtual, explicar como utilizar redes sociais, jogos e aplicativos de forma segura e acompanhar de perto as atividades online dos jovens são medidas essenciais de proteção. Estar atento a mudanças de comportamento, como isolamento repentino ou segredo em relação ao uso do celular e do computador, pode ajudar a identificar situações de risco.

É igualmente importante ensinar às crianças e adolescentes como agir diante de contatos inadequados em ambientes virtuais, reforçando que podem e devem procurar ajuda. A prevenção é a maneira mais eficaz de garantir a segurança e o bem-estar de crianças e adolescentes, e a informação continua sendo um instrumento capaz de salvar vidas.

TRAGÉDIA

Carreta tomba e motorista fica preso as ferragens e morre na BR-262

O homem ainda não teve a identidade revelada e foi encontrado embaixo do veículo

10/09/2025 08h15

Carreta tomba e motorista fica preso as ferragens e morre na BR-262

Carreta tomba e motorista fica preso as ferragens e morre na BR-262 FOTO: Reprodução PRF

Nesta terça-feira (9), a Polícia Rodoviária Federal - (PRF), encontrou uma carreta tombada na BR-262, próximo a Miranda, distante aproximadamente 208 quilômetros de Campo Grande. Embaixo do veículo, estava o corpo de um homem, que era motorista da carreta e ficou preso às ferragens após o acidente.

Diante dos fatos, equipes da perícia e da Polícia Civil foram acionadas e, após a conclusão dos procedimentos, o corpo foi retirado do local e encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Aquidauana para exame necroscópico.

De acordo com as informações, o acidente aconteceu na manhã de quarta-feira (9), e ainda não se sabe o que pode ter feito o motorista perder o controle.

O caso foi registrado como morte decorrente de fato atípico e a Polícia Civil trabalha para identificar o caminhoneiro.

