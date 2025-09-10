Estudante de medicina é preso por estupro de vulnerável em Pedro Juan Cabellero

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um estudante de medicina foi preso na última terça-feira pelos crimes de estupro de vulnerável cometido em 2019 e por não pagar pensão alimentícia de mais de R$30 mil. A prisão aconteceu em Pedro Juan Caballero, onde o homem cursava medicina.

Identificado como Hayslon Aires da Silva, o estudante estava com dois mandados de prisão ativos. Um está ativo ativo desde outubro de 2024 e o outro expedido em junho desse ano, mas pelo crime cometido em 2019.

No estado de Mato Grosso, o homem foi apontado como suspeito de estupro de vulnerável. Na época, com 30 anos, ele conheceu no Facebook uma adolescente de 13 anos. Ao manter contato com a garota não só virtualmente, mas com ‘encontros’ frequentes na casa dele, a mãe da vítima procurou a polícia local naquele ano e denunciou o caso.

Após investigar, a Polícia Civil de Mato Grosso, constou que o homem cometeu o crime de estupro. Condenado a 10 anos de pena, ele ainda tentou recurso em 2024, mas foi negado. Depois de 6 anos do crime, na última terça-feira foi localizado no Paraguai, na cidade de Pedro Juan Caballero, onde começou o curso de medicina.

A ação foi comandada pela Delegacia Regional e a 1ª Delegacia de Polícia de Ponta Porã, juntamente com a Polícia Civil do Estado de Mato Grosso, através da Delegacia Regional de Guarantã do Norte/MT, com apoio da Divisão Regional nº2 do Comando Bipartido. Ao repassar as informações e levantamentos para a Polícia de Ponta Porã, a ação prosseguiu. A prisão foi realizada e o homem foi expulso do território do país paraguaio.

O homem ainda tinha outro mandado de prisão ativo por inadimplência de pensão alimentícia. Em débito alimentar no valor de R$38.714,40 atualizado no mandado de outubro de 2024 da Polícia Civil de Mato Grosso, ele não havia cumprido nenhuma punição sobre ambos os crimes, de estupro de vulnerável e abandono material.