Cidades

PROGRAMA MAIS MÉDICOS

Estudantes de Medicina podem receber bolsa permanência do Programa Mais Médicos

Alunos interessados tem até a próxima sexta-feira (20) para realizar cadastro no processo seletivo

Noysle Carvalho

14/02/2026 - 10h30
Divulgado no dia 6 de janeiro as inscrições para o Programa de Bolsa Permanência destinado aos alunos de Medicina no Programa Mais Médicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vão até a próxima sexta-feira (20) às 23h59 pelo horário de Brasília.

UFMS é a instituição com o maior número de vagas em MSUnidade de Campo Grande - Foto: Divulgação

Estudantes da graduação do curso de Campo Grande e de Três Lagoas que se interessarem devem se candidatar no processo seletivo por meio do site: sisbp.mec.gov.br.

Ao todo são 21 vagas, sendo divididas em 10 para a UFMS da Capital e 11 para a unidade do interior do Estado. Entre os requisitos e critérios para preencher as vagas estão:

  • possuir renda bruta per capital de até um e meio salário mínimo;
  • estar devidamente matriculado e não ter ultrapassado o prazo de integralização do curso;
  • preencher e assinar o termo de compromisso (ver edital);
  • não ter concluído outro curso superior;
  • não ser beneficiário do programa bolsa permanência;
  • não ser beneficiário de auxílio permanência do Programa Nacional de Assistência Estudantil;
  • estar inscrito no CadÚnico.

A bolsa é pago Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por meio da Poupança Social Digital ou Cartão-Benefício, no valor de R$ 700.

O diretor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proes), Edilson Zafalon caracteriza o benefício como parte de um plano para manutenção e permanência de alunos que precisam mais do que apenas estudar para se manter no ensino superior.

“Não é apenas um auxílio financeiro, mas um investimento estratégico na equidade educacional e na saúde pública. Para o estudante de Medicina vindo de contextos vulneráveis, esse recurso é o que viabiliza a dedicação integral exigida por um curso de alta carga horária, mitigando o risco de evasão por necessidade econômica”, ressalta.

Como acessar

O candidato deve acessar o sistema com o Login Único na conta GOV.BR, selecionar o perfil 'discente', então 'medicina' e preencher os campos, além de anexar os documentos exigidos que comprove estar dentro dos critérios avaliativos da vaga.

Em caso de algum erro ou pendência, os estudantes serão informados por e-mail.

Entre 09 e 27 de fevereiro ocorrerá a validação dos cadastros e classificação dos inscritos. De 02 a 06 de março será a fase de homologação e no dia 15 de março a UFMS divulgará o edital com os cadastros aprovados, indeferidos e lista de espera.

Os critérios para seleção são renda bruta mensal familiar (menos para maior) e origem escolar (ensino médio em escola pública, em escola particular com bolsa, parcialmente em escola pública e escola particular com bolsa e sem bolsa, escola particular sem bolsa).

Termos de compromisso e outras informações podem ser acessadas e conferidas no edital. E dúvidas podem ser enviadas ao e-mail: [email protected], com o assunto “Bolsa Permanência Mais Médicos do MEC”.

brasília

Piloto que espancou jovem em Brasília vira réu por homicídio doloso

Pedro Turra está preso preventivamente na Papuda

13/02/2026 22h00

Pedro Turra está preso preventivamente

Pedro Turra está preso preventivamente Foto: Divulgação / PCDF

A Justiça do Distrito Federal decidiu nesta sexta-feira (13) tornar réu o piloto de automobilismo Pedro Turra, de 19 anos. Com a decisão, Turra vai responder pelo crime de homicídio doloso qualificado por motivo fútil. Ele está preso preventivamente no presídio da Papuda, em Brasília.

Pedro Turra foi denunciado pelo Ministério Público dos Distrito Federal e Territórios (MPDFT) sob a acusação de provocar a morte de Rodrigo Castanheira, um adolescente de 16 anos. A briga na qual Turra deu um soco no rosto do jovem, ocorreu em janeiro, no bairro de Vicente Pires. Rodrigo passou duas semanas internado em uma unidade de terapia intensiva (UTI) e morreu no último sábado (7).

Premeditada

No início das investigações, a Polícia Civil afirmou que a agressão ocorreu em função de um desentendimento por causa de um chiclete arremessado em um amigo da vítima. No decorrer da apuração, os policiais apontaram que briga foi premeditada e contou com a ajuda de amigos do piloto. 

A denúncia descreve o teor de filmagens do episódio, que ganhou grande repercussão nacional. Segundo o MPDFT, Turra agiu de forma “livre e consciente” ao descer do carro em que estava e começar a dar socos em Rodrigo, que acabou sendo lançado contra a porta de um carro, onde bateu a cabeça e perdeu a consciência. 

Pena

Além da prisão, os promotores responsáveis pedem que Turra seja condenado a pagar R$ 400 mil em danos morais à família da vítima. A pena por homicídio doloso (quando houve intenção de matar) pode chegar a 30 anos de prisão. 

Turra respondia a inquérito por lesão corporal em liberdade quando voltou a ser preso, em 30 de janeiro. A nova prisão foi autorizada após a polícia apresentar provas de que Turra estaria envolvido em outros casos de agressão. Em um deles, ele teria usado um taser (arma de choque) contra uma adolescente de 17 anos para obrigá-la a ingerir bebida alcoólica durante uma festa. 

Decisão

Na decisão em que aceitou a denúncia, o juiz André Silva Ribeiro entendeu que a denúncia do MPDFT expôs os fatos criminosos de forma "clara e precisa". 

"A gravidade concreta dos fatos, a reiteração das condutas violentas e os riscos concretos de interferência probatória exigem resposta cautelar mais rigorosa", afirmou.

O TJDFT também negou um habeas corpus a Pedro Turra. Com isso, ele segue preso preventivamente.

A Agência Brasil entrou em contato com a defesa de Turra e aguarda retorno. O espaço está aberto para manifestação.

TEMPORAL

Chuva forte abre cratera em rua de Campo Grande

Buraco quase "engoliu" caminhonete que passava pela via, que é uma importante ligação dos bairros da região sul da Capital

13/02/2026 20h14

O buraco está localizado na Rua dos Gonçalves

O buraco está localizado na Rua dos Gonçalves

A chuva forte registrada entre o final da manhã e início da tarde desta sexta-feira (13) resultou em uma cratera aberta na Rua da Divisão, região sul de Campo Grande.

A cratera foi aberta próximo a uma obra de drenagem e pavimentação que acontece na Rua dos Gonçalves e quase “engoliu” uma caminhonete que passava pela rua, uma das principais da região, já que liga os bairros Parati e Guanandi, ao Aero Rancho e a Avenida Guaicurus.

Segundo o titular da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), Marcelo Miglioli, a cratera é justamente um reflexo da obra, aliada com as fortes chuvas desta sexta-feira.

“Estamos fazendo um obra de sistema de drenagem e pavimentação naquela região, que vai ligar a Rua dos Gonçalves à Rua da Divisão. E um material solto e essa quantidade de chuva acabou ocasionando esse rompimento e calhou de estar passando uma caminhonete naquele momento”, explicou o secretário. 

Ainda segundo Miglioli, a empresa que toca a obra na região já foi acionada e ela será a responsável por resolver este problema, já que o trecho ainda está em construção, o que significa dizer que isso não terá custos para a administração municipal.

A chuva desta sexta-feira foi forte em algumas áreas, somente pela manhã o acumulado em Campo Grande já era de 21,2 milímetros na região da Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Universitário, que fica próximo ao local em que a cratera foi aberta.

Para este fim de semana a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta para possibilidade de novas chuvas, tanto neste sábado, quanto no domingo.

