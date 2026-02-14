Estudantes de Medicina podem receber bolsa permanência do Programa Mais Médicos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Divulgado no dia 6 de janeiro as inscrições para o Programa de Bolsa Permanência destinado aos alunos de Medicina no Programa Mais Médicos da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) vão até a próxima sexta-feira (20) às 23h59 pelo horário de Brasília.

Unidade de Campo Grande - Foto: Divulgação Unidade de Campo Grande - Foto: Divulgação

Estudantes da graduação do curso de Campo Grande e de Três Lagoas que se interessarem devem se candidatar no processo seletivo por meio do site: sisbp.mec.gov.br.

Ao todo são 21 vagas, sendo divididas em 10 para a UFMS da Capital e 11 para a unidade do interior do Estado. Entre os requisitos e critérios para preencher as vagas estão:

possuir renda bruta per capital de até um e meio salário mínimo;

estar devidamente matriculado e não ter ultrapassado o prazo de integralização do curso;

preencher e assinar o termo de compromisso (ver edital);

não ter concluído outro curso superior;

não ser beneficiário do programa bolsa permanência;

não ser beneficiário de auxílio permanência do Programa Nacional de Assistência Estudantil;

estar inscrito no CadÚnico.

A bolsa é pago Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação por meio da Poupança Social Digital ou Cartão-Benefício, no valor de R$ 700.

O diretor da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (Proes), Edilson Zafalon caracteriza o benefício como parte de um plano para manutenção e permanência de alunos que precisam mais do que apenas estudar para se manter no ensino superior.

“Não é apenas um auxílio financeiro, mas um investimento estratégico na equidade educacional e na saúde pública. Para o estudante de Medicina vindo de contextos vulneráveis, esse recurso é o que viabiliza a dedicação integral exigida por um curso de alta carga horária, mitigando o risco de evasão por necessidade econômica”, ressalta.

Como acessar

O candidato deve acessar o sistema com o Login Único na conta GOV.BR, selecionar o perfil 'discente', então 'medicina' e preencher os campos, além de anexar os documentos exigidos que comprove estar dentro dos critérios avaliativos da vaga.

Em caso de algum erro ou pendência, os estudantes serão informados por e-mail.

Entre 09 e 27 de fevereiro ocorrerá a validação dos cadastros e classificação dos inscritos. De 02 a 06 de março será a fase de homologação e no dia 15 de março a UFMS divulgará o edital com os cadastros aprovados, indeferidos e lista de espera.

Os critérios para seleção são renda bruta mensal familiar (menos para maior) e origem escolar (ensino médio em escola pública, em escola particular com bolsa, parcialmente em escola pública e escola particular com bolsa e sem bolsa, escola particular sem bolsa).

Termos de compromisso e outras informações podem ser acessadas e conferidas no edital. E dúvidas podem ser enviadas ao e-mail: [email protected], com o assunto “Bolsa Permanência Mais Médicos do MEC”.

