Estudantes de MS criam lixeira que usa IA para separar resíduos

Idealizada por alunos do IFMS, a Envirobin une tecnologia e sustentabilidade

Mariana Piell

Mariana Piell

10/11/2025 - 19h00
Primeira startup do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a Envirobin é focada no desenvolvimento de uma inteligência artificial para soluções de sustentabilidade.

O projeto ganhou destaque em um evento de divulgação do Inova Cerrado, realizado pelo Sebrae. Foi lá que a equipe da Ecovantis, entusiasta do projeto, submeteu a ideia e foi aprovada.

"Foi a partir de um desses eventos, para divulgação do Inova Cerrado, do Sebrae, que a equipe do Ecovantis submeteu a ideia e foi aprovada. Depois disso foi só sucesso, apoiamos o desenvolvimento das atividades e mantemos um orientador com eles para desenvolvimento da inteligência artificial", afirma a coordenadora local da TecnoIF no Campus Jardim, Valeria Sun Hwa Mazucato Galvão.

Projeto

A EnviroBin é o principal projeto da Ecovantis. A lixeira inteligente, equipada com inteligência artificial e sensores, identifica, classifica e separa resíduos sólidos reclicáveis de forma autônoma.

No entanto, o diferencial da startup vai além da tecnologia, como explica o estudante Fábio Henrique.

“A inovação está na sua capacidade de reconhecer automaticamente os resíduos e fazer a separação correta de maneira autônoma e educativa. O diferencial vai além da tecnologia: ao realizar o descarte correto, o usuário acumula pontos em um aplicativo/plataforma, que podem ser trocados por benefícios em empresas parceiras locais”.

Essa abordagem cria um ecossistema de ganho mútuo para usuários, recompensados por praticar a sustentabilidade, e para as empresas parceiras. A tecnologia também coleta dados valiosos sobre o descarte de resíduos, ajudando municípios e empresas a planejarem ações ambientais mais eficientes.

Segundo o professor André Quintiliano Bezerra Silva, orientador da startup, essa rede de colaboração é a chave para a sustentabilidade do projeto.

“A tecnologia é conectada a um aplicativo que recompensa os usuários com pontos, os quais podem ser trocados por cupons de desconto em empresas parceiras. Essas, por sua vez, ganham certificação ambiental, visibilidade, e acesso a incentivos fiscais, criando um ecossistema de ganhos mútuos e impacto positivo”.

Aprendizado

Para os fundadores, os estudantes Fábio Henrique Quintana de Souza, de 21 anos, e Euzilene da Silva Larrea, de 43, estudantes de Licenciatura em Ciência da Computação, a criação da startup é parte fundamental de sua formação acadêmica.

Fábio relata que a motivação veio da necessidade de aplicar o aprendizado em uma causa na qual acredita.

“A ideia da startup surgiu justamente da vontade de unir o que aprendi tecnicamente a uma causa na qual acredito, que é a sustentabilidade ambiental. Mais do que aplicar os conhecimentos adquiridos, criar a startup me desafiou a ir além da sala de aula! Precisei aprender a validar ideias, conversar com possíveis usuários, montar modelos de negócio e desenvolver protótipos”, aponta.

Euzilene corrobora a visão do sócio, destacando o papel essencial do apoio recebido.

“Para mim, é uma possibilidade de aprendizado para além daquilo previsto no curso de graduação, no qual o IFMS proporciona esse conhecimento adicional, conclui a estudante.

Fomento ao empreendedorismo

A incubação da Envirobin é um marco para o TecnoIF, um dos programas da Diretoria de Empreendedorismo e Inovação (Direi), vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi) do IFMS.

A iniciativa reflete o fortalecimento da cultura de inovação na instituição. Apenas em 2024, por meio do Programa de Empreendedorismo Inovador (Pemin), o IFMS registrou a criação de 10 empresas juniores. Esse ecossistema é apoiado e desenvolvido nos Laboratórios IFMakers e TecnoIFs, ambientes que abrigam desde as empresas juniores até a incubação de empresas de base tecnológica, como a Envirobin.

Por meio da TecnoIF, a instituição fomenta projetos e ideias de negócios com o objetivo de fortalecer a cultura empreendedora, alavancar o desenvolvimento profissional de estudantes e servidores e auxiliar a comunidade externa na modelagem de negócios inovadores. 

ANULAÇÃO

Cezário ganha causa e juiz anula assembleia que destituiu ex-presidente da FFMS

Magistrado apontou uma série de irregularidades na instauração da assembleia geral extraordinária, como a falta do processo administrativo

10/11/2025 18h00

Francisco Cezário de Oliveira segue afastado da FFMS

Francisco Cezário de Oliveira segue afastado da FFMS Foto: Divulgação/ FFMS

Após mais de um ano afastado,  o ex-presidente da Federação de Futebol de Mato Grosso do Sul (FFMS), Francisco Cezário de Oliveira, obteve uma decisão favorável na Justiça. O juiz substituto Tito Gabriel Cosato Barreiro, da 2ª Vara Cível de Campo Grande, acatou o pedido do procedimento Comum Cível do ex-mandatário e anulou a assembleia geral extraordinária realizada em 14 de outubro de 2024, quando o dirigente foi destituído do cargo que ocupou por quase três décadas.

A sentença reconheceu falhas graves na condução do processo interno que levou à destituição. O magistrado concluiu que a assembleia foi convocada e executada sem garantir a Cezário o direito à ampla defesa e ao contraditório e sem que houvesse um processo administrativo prévio para apurar as supostas irregularidades de gestão. Além da nulidade do ato, o juiz também condenou a FFMS ao pagamento de custas e honorários no valor de R$ 1,5 mil.

O resultado da ação não devolve o cargo ao ex-presidente, já que ele continua afastado por ordem da Justiça Criminal no processo em que é réu, e também segue suspenso pela CBF (Confederação Brasileira de Futebol). 

Tal afastamento há de permanecer enquanto não houver revisão por aquele juízo. O magistrado não se aprofundou na prática ou não dos atos irregulares ou temerários por parte de Cezário enquanto este estava no comando da federação.

Base da decisão

O juiz apontou uma série de irregularidades na instauração da assembleia e, por isso, acolheu o pedido de nulidade. Um dos principais motivos é que não foi instaurado o processo administrativo e, também o ex-presidente não teve assegurado o direito à ampla defesa e ao contraditório.

Na sentença, o juiz destacou que tanto o estatuto da FFMS quanto a Lei Pelé (Lei 9.615/1998) exigem a instauração de um procedimento formal antes da destituição de dirigentes, garantindo o direito de defesa e a apuração de responsabilidade. A assembleia, no entanto, foi convocada diretamente para “julgamento administrativo dos atos de gestão irregular e temerária”.

  1.  o motivo da destituição seria a prática de atos de gestão irregular e temerária;
  2.  foi convocada uma assembleia para julgamento e não para instauração de procedimento para apuração de tais atos (um processo administrativo);
  3.  o autor não foi notificado pessoalmente, foi publicado um edital de convocação geral no jornal 11 dias antes do ato, sem qualquer referência às acusações específicas contra ele;
  4. apenas no site da Federação teria sido apresentado o parecer jurídico, embora não houvesse previsão no estatuto vigente para utilização do sítio eletrônico e nem tenha havido comprovação devida da referida disponibilização;
  5. no parecer o que se fez foi relacionar atos que teriam sido expostos em processo criminal de mais de oito mil páginas, não discriminar quais exatamente teriam sido as condutas imputadas;
  6. apenas durante a assembleia teriam sido expostas as condutas desabonadoras;
  7. segundo consta apenas para o exercício da defesa (a respeito de fatos até então por ela desconhecidos) foi estabelecido um prazo para manifestação, de 30 minutos.

O magistrado observou que a decisão não analisou o mérito das acusações de má gestão, limitando-se à ilegalidade formal da assembleia. Segundo ele, a federação pode, se desejar, convocar novo procedimento e nova assembleia, desde que cumpra as regras legais e estatutárias.

Após a prisão e o afastamento judicial, a FFMS realizou, em abril de 2025, uma eleição inédita com mais de um candidato. Estêvão Petrallás venceu o pleito com 48 votos, contra 39 de André Baird, e assumiu o comando da entidade.

Com a anulação da assembleia que formalizou a destituição de Cezário, o resultado dessa eleição poderá ser juridicamente questionado, já que o ato que motivou a vacância do cargo foi considerado inválido. Ainda assim, o ex-presidente permanece legalmente impedido de reassumir, enquanto não houver decisão que suspenda as restrições impostas pela Justiça Criminal e pela CBF.

Cidades

Homem que matou família da ex queimada é indiciado por duplo feminicídio

Suspeito foi preso por matar a ex, a mãe dela, e o filho adolescente da vítima; residência foi incendiada após o crime

10/11/2025 17h30

Reprodução Redes Sociais

A Polícia Civil indiciou Higor Thiago de Oliveira, de 31 anos, por duplo feminicídio qualificado e homicídio, por esfaquear e matar a ex-namorada, o filho adolescente e a mãe dela e incendiar a residência, em Rochedo.

Ele foi preso por matar a ex-namorada, Rosimeire Vieira de Oliveira, de 37 anos, a mãe dela, Irailde Vieira Flores de Oliveira, de 83 anos, além de homicídio pela morte do filho da vítima, Bruno de Oliveira Gonçalves, de 14 anos.

Laudo preliminar da perícia confirmou que a mãe da vítima foi morta com pelo menos seis facadas e que o adolescente levou três golpes. Devido à carbonização do corpo de Rosimeire, uma tomografia foi solicitada para determinar quantos golpes ela sofreu. 

No final da tarde, conforme apurado pelo Correio do Estado, Higor foi encaminhado para passar por exame de corpo de delito e coleta de digitais. Ele ainda passará por audiência de custódia.

O titular da Delegacia de Polícia Civil de Rochedo, delegado Jarley Inácio da Silva, informou que após a constatação do crime, durante diligências, foi verificado que a vítima havia acabado de sair de um relacionamento recente.

"Procuramos esse suspeito e este nos deu um álibi. Durante todo o dia de hoje, fomos atrás para corroborar ou refutar esse álibi, tendo chegado ao final do dia, com a faca, instrumento do delito, sendo reconhecida por testemunha como objeto integrante da residência onde o autor divide com outras duas pessoas", disse o delegado.

"Encontramos também a calça e a camisa do autor com respingos de sangue, marcas de fuligem, indicativas de que o autor esteve no local", acrescentou.

Todos os materiais e roupas encontrados foram encaminhados para perícia.

Foi lavrado o flagrante pelo duplo feminicídio das duas mulheres e homicídio qualificado pelo adolescente.

O delegado disse ainda que será representado pela conversão da prisão em flagrante para prisão preventiva.

"Temos a convicção de que há indícios suficientes de autoria para imputar ao autor a prática dos delitos ora investigados", concluiu o delegado.

Feminicídio

Durante a madrugada, estavam na casa de Rosimeire: ela, a mãe e o filho. A vítima chegou a telefonar para uma amiga, dizendo que havia outra pessoa na casa, mas não conseguiu identificar de quem se tratava.

Momentos depois a residência foi tomada por chamas, o que chamou atenção da polícia foi o fato dos vizinhos não terem escutado pedidos de socorro.

Inicialmente, a polícia foi acionada e isolou a área, enquanto moradores tentavam combater o fogo até a chegada dos bombeiros.

Suspeito foi encontrado dormindo

O ex-namorado, que possui histórico de violência doméstica e, em outro relacionamento, chegou a agredir uma mulher com uma facada, foi localizado dormindo em uma república - onde divide moradia com mais dois homens.

No local, a perícia recolheu peças de roupa e outros objetos. Ele foi encaminhado à delegacia, onde negou ter cometido o crime e afirmou que estava em outro lugar.

O que levou a polícia a consultar câmeras de segurança no município para ver se a versão apresentada por ele batia ou apresentava inconsistências.

A motivação teria sido o fato de o suspeito não aceitar o término do relacionamento.

