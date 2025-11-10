Estudantes de MS criam lixeira que usa IA para separar resíduos

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Primeira startup do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul (IFMS), a Envirobin é focada no desenvolvimento de uma inteligência artificial para soluções de sustentabilidade.

O projeto ganhou destaque em um evento de divulgação do Inova Cerrado, realizado pelo Sebrae. Foi lá que a equipe da Ecovantis, entusiasta do projeto, submeteu a ideia e foi aprovada.

"Foi a partir de um desses eventos, para divulgação do Inova Cerrado, do Sebrae, que a equipe do Ecovantis submeteu a ideia e foi aprovada. Depois disso foi só sucesso, apoiamos o desenvolvimento das atividades e mantemos um orientador com eles para desenvolvimento da inteligência artificial", afirma a coordenadora local da TecnoIF no Campus Jardim, Valeria Sun Hwa Mazucato Galvão.

Projeto

A EnviroBin é o principal projeto da Ecovantis. A lixeira inteligente, equipada com inteligência artificial e sensores, identifica, classifica e separa resíduos sólidos reclicáveis de forma autônoma.

No entanto, o diferencial da startup vai além da tecnologia, como explica o estudante Fábio Henrique.

“A inovação está na sua capacidade de reconhecer automaticamente os resíduos e fazer a separação correta de maneira autônoma e educativa. O diferencial vai além da tecnologia: ao realizar o descarte correto, o usuário acumula pontos em um aplicativo/plataforma, que podem ser trocados por benefícios em empresas parceiras locais”.

Essa abordagem cria um ecossistema de ganho mútuo para usuários, recompensados por praticar a sustentabilidade, e para as empresas parceiras. A tecnologia também coleta dados valiosos sobre o descarte de resíduos, ajudando municípios e empresas a planejarem ações ambientais mais eficientes.

Segundo o professor André Quintiliano Bezerra Silva, orientador da startup, essa rede de colaboração é a chave para a sustentabilidade do projeto.

“A tecnologia é conectada a um aplicativo que recompensa os usuários com pontos, os quais podem ser trocados por cupons de desconto em empresas parceiras. Essas, por sua vez, ganham certificação ambiental, visibilidade, e acesso a incentivos fiscais, criando um ecossistema de ganhos mútuos e impacto positivo”.

Aprendizado

Para os fundadores, os estudantes Fábio Henrique Quintana de Souza, de 21 anos, e Euzilene da Silva Larrea, de 43, estudantes de Licenciatura em Ciência da Computação, a criação da startup é parte fundamental de sua formação acadêmica.

Fábio relata que a motivação veio da necessidade de aplicar o aprendizado em uma causa na qual acredita.

“A ideia da startup surgiu justamente da vontade de unir o que aprendi tecnicamente a uma causa na qual acredito, que é a sustentabilidade ambiental. Mais do que aplicar os conhecimentos adquiridos, criar a startup me desafiou a ir além da sala de aula! Precisei aprender a validar ideias, conversar com possíveis usuários, montar modelos de negócio e desenvolver protótipos”, aponta.

Euzilene corrobora a visão do sócio, destacando o papel essencial do apoio recebido.

“Para mim, é uma possibilidade de aprendizado para além daquilo previsto no curso de graduação, no qual o IFMS proporciona esse conhecimento adicional, conclui a estudante.

Fomento ao empreendedorismo

A incubação da Envirobin é um marco para o TecnoIF, um dos programas da Diretoria de Empreendedorismo e Inovação (Direi), vinculada à Pró-Reitoria de Pesquisa, Inovação e Pós-Graduação (Propi) do IFMS.

A iniciativa reflete o fortalecimento da cultura de inovação na instituição. Apenas em 2024, por meio do Programa de Empreendedorismo Inovador (Pemin), o IFMS registrou a criação de 10 empresas juniores. Esse ecossistema é apoiado e desenvolvido nos Laboratórios IFMakers e TecnoIFs, ambientes que abrigam desde as empresas juniores até a incubação de empresas de base tecnológica, como a Envirobin.

Por meio da TecnoIF, a instituição fomenta projetos e ideias de negócios com o objetivo de fortalecer a cultura empreendedora, alavancar o desenvolvimento profissional de estudantes e servidores e auxiliar a comunidade externa na modelagem de negócios inovadores.