Etiópia será sede da COP32 e, caso disputa da COP31 continue, Brasil segue na presidência

Segundo uma fonte dos processos da diplomacia climática, a falta de um acordo entre turcos e australianos poderá fazer com que o Brasil tenha de prolongar o seu mandato na presidência da COP

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

11/11/2025 - 19h00
Mesmo sem uma definição sobre o país-sede da COP31, a 32ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP32) já tem um endereço. Nesta tarde, o grupo de países africanos submeteu formalmente à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (UNFCCC) a indicação da Etiópia para sediar o maior evento da ONU em 2027.

Segundo o secretário de Meio Ambiente e Mudanças Climáticas do Ministério da Agricultura da Etiópia, Addisu Negash, o país foi chancelado pelos vizinhos do continente africano e, nesta tarde, apresentado como o país-sede da COP32.

O endereço da COP31 ainda não está certo porque os países do grupo ocidental da UNFCC (Western European and Others Group, WEOG) assistem a uma disputa entre Turquia e Austrália. Na COP30, os dois gigantes são vizinhos. Os dois pavilhões ficam colados um ao outro no corredor principal da zona azul.

Segundo uma fonte dos processos da diplomacia climática, a falta de um acordo entre turcos e australianos poderá fazer com que o Brasil tenha de prolongar o seu mandato na presidência da COP.

"O risco de uma falta de entendimento entre os dois? O Brasil segue na presidência", disse a fonte. Isso não significa que o evento será realizado em solo brasileiro. Significa, apenas, que a organização competirá à equipe brasileira.

Até o fim da COP30, no dia 21 de novembro, uma das duas nações terá de abrir mão da candidatura para dar lugar ao outro. Caso isso não aconteça, será aberta uma discussão sobre como proceder Uma possibilidade é o evento vir a ser realizado em Bonn, cidade alemã onde fica a sede da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima.

As conferências sobre mudanças climáticas são realizadas anualmente no país de um dos cinco grupos da UNFCCC. O Brasil pertence ao grupo da América Latina e foi o único candidato para ser o país-sede da COP30.


 

Mais louco do Brasil xinga agentes sanitários após apreensão de árvores frutíferas em MS

Juliano Ferro destacou que ao invés de serem apreendidas, mudas deveriam ser doadas à prefeitura de Ivinhema

11/11/2025 17h30

Prefeito criticou apreensão de plantas realizada pela Iagro

Prefeito criticou apreensão de plantas realizada pela Iagro Foto: Divulgação / Instagram

"Prefeito influencer" Juliano Ferro (PL), autointitulado 'Mais Louco do Brasil' publicou um vídeo nas redes sociais neste domingo (9) em que aparece revoltado e proferindo xingamentos contra fiscais da Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal (Iagro) e uma guarnição da Polícia Militar, durante uma apreensão de mudas frutíferas em Ivinhema, interior do Estado. 

A operação ocorreu na Avenida Brasil, no centro da cidade, quando agentes da Iagro e policiais militares realizaram a apreensão e destruição de mudas vegetais sem origem declarada, portanto sem documentação. Segundo o órgão estadual, as plantas eram transportadas em um caminhão por dois homens e não possuíam comprovação de procedência, o que configura irregularidade sanitária.

Em meio à fiscalização, o prefeito gravou um vídeo no local, afirmando que faria uma nota de repúdio contra a Iagro. Visivelmente irritado, ele questionou a forma como a operação foi conduzida e criticou a destruição das plantas.

“Nada contra a Polícia Militar que está aqui fazendo o trabalho, mas hoje eu vou dar minha nota de repúdio aqui, o Iagro, é isso mesmo! [...] Os caras estão trabalhando, está aqui as caminhonetes do Iagro, e eu vou expor mesmo, porque fizeram apreensão, não sei se é questão de nota, mas nada justifica isso aqui”, disse o líder do executivo, que em outro momento complementa "Quem gostou, gostou, quem não gostou vai para (...)". A gravação dura cerca de 3 minutos e conta com mais de 11 mil curtidas e 1,2 mil coentários no Intagram. 

No vídeo, ele também reclama da destinação das mudas apreendidas:

“Isso aqui podia ser revertido para a prefeitura, podia ser revertido aí para a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), para algum órgão, né? A gente vem arborizando toda a nossa cidade e vê esse tipo de ação aqui... A apreensão tranquilo, mas por que não doou para alguma entidade? Por que não doou para a prefeitura?”, questionou.

Legislação

De acordo com o artigo 4º do Decreto nº 12.469, de 18 de dezembro de 2007, é responsabilidade da Iagro a “apreensão de frutos, plantas, veículos condutores ou transportadores ou de outros bens ou coisas, de interesse sanitário vegetal”.

Além disso, a Lei Estadual nº 6.293, de 22 de agosto de 2024, reforça no artigo 8º que a competência da defesa sanitária vegetal inclui a “condenação, apreensão, interdição, destruição, rechaço e mudança de uso proposto de vegetais, de suas partes, produtos, subprodutos, resíduos e de seus insumos, bem como de maquinários, implementos ou equipamentos”.

Com base nessas normas, a equipe da Iagro afirma que a destruição das mudas sem origem declarada é procedimento padrão, previsto pela legislação de defesa sanitária estadual, justamente para evitar a disseminação de pragas e doenças vegetais que possam afetar a produção agrícola local.

O vídeo publicado pelo Mais Louco do Brasil rapidamente repercutiu nas redes sociais, dividindo opiniões entre internautas. Enquanto alguns apoiaram o influenciador e criticaram o destino dado às mudas, outros defenderam a ação da Iagro, destacando a necessidade de fiscalização e controle sanitário para proteger a agricultura sul-mato-grossense.

 

Campo Grande

Justiça condena ex-secretários por improbidade administrativa no serviço de tapa-buracos

Os réus terão que ressarcir R$ 10 milhões ao Tesouro Municipal e terão direitos políticos suspensos

11/11/2025 17h00

O magistrado declarou a nulidade dos procedimentos de fiscalização, execução e pagamento dos contratos

O magistrado declarou a nulidade dos procedimentos de fiscalização, execução e pagamento dos contratos Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, ao julgar ação civil pública por improbidade administrativa proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), condenou nove réus por irregularidades na execução de contratos de serviços de tapa-buracos em vias públicas de Campo Grande entre os anos de 2010 e 2015. O ressarcimento ao Tesouro Municipal deverá ser de R$ 10 milhões.

Foram condenados dois ex-titulares da Secretaria Municipal de Infraestrutura, Transporte e Habitação (Seintrha), dois fiscais municipais, um engenheiro, dois sócios da empreiteira e a própria empresa:

  • João Antônio de Marco (ex-secretário)
  • Semy Alves Ferraz (ex-secretário)
  • Valtemir Alves de Brito (ex-secretário)
  • Sylvio Darilson Cesco (fiscal de obras do Município)
  • João Parron Maria (fiscal de obras do Município)
  • Juan Charles Araújo Ortiz (engenheiro da Enerpav)
  • Enerpav G. S. Ltda. (empresa)
  • Fagner Saltarelli (sócio da Enerpav)
  • Emerson Arlex Saltarelli (sócio da Enerpav)

No julgamento, o magistrado declarou a nulidade dos procedimentos de fiscalização, execução e pagamento dos contratos, bem como de todos os seus aditivos.

Além disso, o ex-prefeito Nelson Trad Filho foi absolvido, junto com o ex-diretor da Central de Compras e Licitações Bertholdo Figueiró Filho , e os servidores públicos Elias Lino da Silva, Fátima Rosa Cota Moral de Oliveira, Ivane Vanzella e Neli Hatsuco Oshiro. O juiz determinou as retiradas das restrições judiciais lançadas sobre o patrimônio dos requeridos.

A ação teve como base inquérito civil instaurado para apurar desvios de recursos públicos na Seintrha, envolvendo contratos firmados com a empreiteira Enerpav G. S. Ltda. pela Prefeitura de Campo Grande.

Nas alegações finais que fundamentaram a sentença, a 30ª Promotoria de Justiça sustentou que houve direcionamento de licitações por meio de cláusulas restritivas, favorecendo empresas específicas e comprometendo a competitividade dos certames.

Segundo a apuração do MPMS, os serviços contratados foram executados com sobrepreço e má qualidade, havendo medições falsas e pagamentos indevidos. Outra irregularidade identificada foi a participação dolosa de agentes públicos e empresários, que teriam previamente dividido os contratos entre si, em um esquema estruturado para lesar os cofres públicos.

Os serviços de tapa-buracos foram executados sem controle técnico adequado, com medições falsas, ausência de registros e aditivos contratuais injustificados, resultando em prejuízo ao erário.

Sanções aplicadas

  • Suspensão dos direitos políticos por cinco anos;
  • Multa civil equivalente ao valor do dano causado ao erário, estimado em R$ 10.078.461,68;
  • Proibição de contratar com o poder público por dez anos;
  • Pagamento de danos morais coletivos, fixados em R$ 100 mil para cada réu pessoa física e em R$ 1 milhão para a empresa envolvida.

A sentença também declarou a nulidade dos procedimentos de fiscalização, execução e pagamento dos contratos, bem como de seus respectivos aditivos.

Os valores referentes à reparação material, à multa civil e aos danos morais coletivos serão revertidos ao Município de Campo Grande.

Detalhes das condenações

JOÃO ANTÔNIO DE MARCO - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente aos valores pagos à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012 durante sua gestão de Junho/2010 até dezembro de 2012, a serem apurados em liquidação de sentença; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e pagar danos morais coletivos no valor de R$ 100 mil.

 SEMY ALVES FERRAZ - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente aos valores pagos à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012 durante a gestão de janeiro de 2013 a 29 de agosto de 2014, a serem apurados em liquidação de sentença; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

VALTEMIR ALVES DE BRITO - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente aos valores pagos à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012 durante a sua gestão de 14 de novembro de 2014 a 27 de agosto de 2015, a serem apurados em liquidação de sentença; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

SYLVIO DARILSON CESCO - suspensão dos direitos políticos por  cinco anos;  pagar multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012 no importe de R$ 10.078.461,68; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

JOÃO PARRON MARIA - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

JUAN CHARLES ARAÚJO ORTIZ a: a) SUSPENSÃO dos direitos políticos por 05 (cinco) anos; b) PAGAR multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68 (dez milhões, setenta e oito mil, quatrocentos e sessenta e um reais e sessenta e oito centavos); c) PROIBIÇÃO de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de 10 (dez) anos; e, d) PAGAR danos morais coletivos no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais);

FAGNER SALTARELLI - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil.

EMERSON ARLEX SALTARELLI - suspensão dos direitos políticos por cinco anos; pagar multa civil equivalente ao valor pago à ENERPAV em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68; proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 100 mil reais.

Enerpav G. S. Ltda. - perda dos valores acrescidos ilicitamente ao seu patrimônio e a ressarcir integralmente o dano comprovado nos autos em razão dos contratos n. 211/2010 e 1-H/2012, no importe de R$ 10.078.461,68; e, proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios, incentivos fiscais, creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de dez anos; e, pagar danos morais coletivos no importe de R$ 1 milhão.

