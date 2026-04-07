EUA ampliam diálogo com MS e avaliam cooperação em projetos estratégicos

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As chuvas antecederam a chegada de uma frente fria no Estado influenciada pela formação de um ciclone extratropical entre o Paraguai e a Argentina

Alagamento na Rua Filinto Miller na tarde de hoje (7) FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Em alerta para tempestades e chuvas intensas desde domingo, Campo Grande registrou grandes volumes de água na tarde desta terça-feira (7).

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), em duas horas choveu o equivalente a 45,4 milímetros na cidade, causando alagamentos em vários bairros.

Segundo a estação meteorológica no bairro Jardim Panamá, entre 14h e 16h de hoje, o acumulado foi de 34 milímetros na região. No bairro Santa Luzia, foram 16,8 milímetros. Já na região do Universitário, foram 6,4 milímetros durante o período e na região sudoeste da cidade, o acumulado foi de 9,4 milímetros.

Como consequência, foram registrados alagamentos no bairro Amambaí, na Avenida Günter Hans, no Parque do Sol, no bairro Caiçara, Aero Rancho, em trechos da Avenida Três Barras e no bairro Los Angeles, onde o vendaval derrubou uma árvore na Rua Engenheiro Paulo Frontin.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrão, a Capital registrou ventos de 52,5 km/h e cerca de 1.955 raios caíram na cidade na tarde desta terça-feira.

As indicações da Defesa Civil são para evitar buscar abrigo debaixo de árvores devido ao risco de queda e descargas elétricas, e não estacionar próximo de placas de propagandas e torres de transmissão.

Também é indicado evitar o uso de aparelhos ligados à tomada durante as tempestades.

Frente fria

As chuvas também reduziram a temperatura, que caiu quase 10ºC em quatro horas, passando de 31ºC às 13h para 21,6ºC às 17h, indicando a chegada da frente fria no Estado.

Entre os dias 7 e 9 de abril, a intensificação de uma área de baixa pressão atmosférica entre o Paraguai e a Argentina dará origem a um ciclone extratropical no Oceano Atlântico.

Essas condições devem impactar Mato Grosso do Sul através do aumento da nebulosidade, com pancadas de chuvas e tempestades, seguidas por queda nas temperaturas.

Na retaguarda da frente fria, há indicativos de avanço de uma massa de ar ainda mais frio.

As menores temperaturas devem ser registradas entre os dias 10 e 12 de abril, com a mínima variando entre 12°C e 14°C, especialmente na região sul do Estado. Em outras regiões, as mínimas previstas variam entre 16ºC e 17ºC, de acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima (Cemtec).

O Estado continua em alerta de perigo para tempestades e chuvas intensas para tempestades e chuvas intensas até esta quarta-feira (8).

