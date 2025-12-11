EUA aperta o cerco contra traficante que usou MS para fugir

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A polícia especializada em combate às drogas dos EUA, a Drug Enforcement Administration (DEA), confirmou que conduz uma investigação agressiva para tentar alcançar a organização criminosa vinculada ao uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, que estaria escondido na fronteira entre Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia.

Houve a identificação que criminosos vinculados a Marset, de 29 anos, movimentaram pelo menos US$ 8 milhões (algo em torno de R$ 43,5 milhões) por meio de bancos nos Estados Unidos para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas em atividades criminosas envolvendo Brasil, Bolívia, Paraguai, Bélgica, Holanda, Portugal, entre outros países.

Por conta do histórico de Marset usar a Bolívia como esconderijo, o governo do país vizinho, que teve liderança trocada, de Luís Arce (MAS), partido socialista, por Rodrigo Paz (PDC), partido à direita, anunciou no fim de novembro que pode permitir que a DEA volte a atuar em território boliviano.

Além dos Estados Unidos, o vice-ministro de Defesa Social e Substâncias Controladas, Ernesto Justiniano, reconheceu que precisa atuar em conjunto com o Brasil e o Paraguai para combater o tráfico transnacional.

As investigações da DEA já realizadas identificaram US$ 17 milhões (R$ 92,4 milhões) vinculados ao uruguaio em um único carregamento de cocaína que seria encaminhado, provavelmente, para um país europeu.

Essa apuração é referente a janeiro de 2021. Marset está foragido desde 2023 e existe suspeita de que seu esconderijo possa ser na Bolívia.

Por conta dessa apuração da polícia estadunidense, há US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) sendo oferecidos para quem repassar informações que levem à prisão dele.

O governo boliviano também tem uma recompensa de US$ 100 mil (mais de R$ 543 mil), oferecida desde 2023, quando o investigado conseguiu fugir de operação feita em Santa Cruz de la Sierra para tentar prendê-lo.

Depois da divulgação da recompensa e um incremento nas investigações no fim de maio deste ano, dentro da Bolívia passaram a ocorrer disputas entre grupos para comandar áreas conhecidas pela produção da coca, mas principalmente em territórios que são usados como rotas para distribuir a droga, incluindo trajetos que passam pelo território brasileiro, tanto na região de Mato Grosso do Sul como em Mato Grosso e em Rondônia.

Essa disputa foi identificada por apuração do setor de inteligência da polícia Boliviana e divulgada em outubro.

Com relação a Marset, seu vínculo com o Brasil pode ainda ter conexão com negócios ilegais com o Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa que tem atuação em Mato Grosso do Sul e outros estados do Brasil, principalmente em São Paulo.

Ele apareceu em vídeo divulgado na Bolívia, em outubro deste ano, em que está fortemente armado e com um cartaz que mencionava o PCC. O vídeo foi gravado para endereçar mensagem a possíveis rivais que estariam denunciando seu paradeiro.

“A DEA está conduzindo agressivamente uma investigação contra a organização criminosa ligada ao tráfico de drogas de Marset e reforça que qualquer pessoa que tenha informação sobre sua atuação, incluindo atividades de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, uso ou suspeita de uso de violência, ou pistas de seu paradeiro, pode contatar por meio do [email protected]. A identidade será mantida em total confidencialidade”, informou a DEA, por meio de nota, à qual o Correio do Estado teve acesso.

POLÍTICA NA BOLÍVIA

Na esteira de que as investigações contra a organização vinculada a Marset estão sendo incrementadas de forma global, o novo governo da Bolívia, que assumiu o Executivo em novembro, divulgou que vai buscar aliados para combater o narcotráfico.

Conforme o vice-ministro Ernesto Justiniano, um dos desafios é levantar dados sobre a produção de coca, atualmente defasados, e eliminar os esquemas de produção de cocaína no país.

“Falta conhecer, cientificamente, os valores de conversão da coca e da cocaína. O que já temos, para terem uma ideia, é que entre 345 quilos a 340 quilos de folha de coca eram necessários para se produzir um quilo de cocaína em 2002. Hoje em dia, os valores mudaram. Precisam-se de 180 quilos de folha de coca, dados que temos como referência de 2019. São dados extraoficiais e que temos que fazer estudos”, detalhou Ernesto, em entrevista concedida à jornalista boliviana Maggy Tavalera, e divulgada em 29 de novembro.

Ele também pontuou que quer construir com o Brasil uma atuação conjunta para dificultar a produção de cocaína. Sem mencionar diretamente substâncias específicas, a fala do vice-ministro remete ao combate da exportação de substâncias que são usadas na produção do entorpecente.

“Temos que trabalhar na causa e estou centrando meu trabalho não só localmente, mas em operações internacionais, debater com Brasil, Paraguai, países vizinhos. Minha ideia é que a Bolívia não produza cocaína. É central que o Brasil compreenda que é um ator principal na luta contra o narcotráfico. Temos que ter o controle migratório, o uso de satélites, as forças de segurança, mas, principalmente, uma atuação para prevenir que a coca seja transformada em cocaína”, defendeu.

Ainda não foi divulgado oficialmente uma agenda binacional conjunta entre os países, mas já existe um trabalho no Brasil, na fronteira com Corumbá, para aumentar a fiscalização sobre a exportação de substâncias usadas para produzir cocaína.

A fronteira de Mato Grosso do Sul representa o maior porto seco de negociações com a Bolívia. Desde 2021, uma série de apreensões de acetato de etila já foi realizada. Essa química é usada para refino da cocaína e a perícia da Polícia Federal já identificou que 87% da droga apreendida no Brasil é feita a partir desse solvente.,

Saiba

Investigações apontam que o traficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera teria fugido da justiça pela fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Ele chegou a comprar um time de futebol no país vizinho, onde atuava como jogador brasileiro, com o uso de documentos falsos.

