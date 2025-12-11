Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

SEGURANÇA

EUA aperta o cerco contra traficante que usou MS para fugir

Lavagem de R$ 43,5 milhões coloca polícia dos Estados Unidos atrás de uruguaio que tem ligação com o PCC e atua em 6 países

Rodolfo César

11/12/2025 - 09h00
Continue lendo...

A polícia especializada em combate às drogas dos EUA, a Drug Enforcement Administration (DEA), confirmou que conduz uma investigação agressiva para tentar alcançar a organização criminosa vinculada ao uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera, que estaria escondido na fronteira entre Mato Grosso do Sul, Paraguai e Bolívia. 

Houve a identificação que criminosos vinculados a Marset, de 29 anos, movimentaram pelo menos US$ 8 milhões (algo em torno de R$ 43,5 milhões) por meio de bancos nos Estados Unidos para lavagem de dinheiro oriundo do tráfico de drogas em atividades criminosas envolvendo Brasil, Bolívia, Paraguai, Bélgica, Holanda, Portugal, entre outros países.

Por conta do histórico de Marset usar a Bolívia como esconderijo, o governo do país vizinho, que teve liderança trocada, de Luís Arce (MAS), partido socialista, por Rodrigo Paz (PDC), partido à direita, anunciou no fim de novembro que pode permitir que a DEA volte a atuar em território boliviano. 

Além dos Estados Unidos, o vice-ministro de Defesa Social e Substâncias Controladas, Ernesto Justiniano, reconheceu que precisa atuar em conjunto com o Brasil e o Paraguai para combater o tráfico transnacional.
As investigações da DEA já realizadas identificaram US$ 17 milhões (R$ 92,4 milhões) vinculados ao uruguaio em um único carregamento de cocaína que seria encaminhado, provavelmente, para um país europeu. 

Essa apuração é referente a janeiro de 2021. Marset está foragido desde 2023 e existe suspeita de que seu esconderijo possa ser na Bolívia. 

Por conta dessa apuração da polícia estadunidense, há US$ 2 milhões (R$ 10,8 milhões) sendo oferecidos para quem repassar informações que levem à prisão dele.

O governo boliviano também tem uma recompensa de US$ 100 mil (mais de R$ 543 mil), oferecida desde 2023, quando o investigado conseguiu fugir de operação feita em Santa Cruz de la Sierra para tentar prendê-lo.

Depois da divulgação da recompensa e um incremento nas investigações no fim de maio deste ano, dentro da Bolívia passaram a ocorrer disputas entre grupos para comandar áreas conhecidas pela produção da coca, mas principalmente em territórios que são usados como rotas para distribuir a droga, incluindo trajetos que passam pelo território brasileiro, tanto na região de Mato Grosso do Sul como em Mato Grosso e em Rondônia. 

Essa disputa foi identificada por apuração do setor de inteligência da polícia Boliviana e divulgada em outubro.

Com relação a Marset, seu vínculo com o Brasil pode ainda ter conexão com negócios ilegais com o Primeiro Comando da Capital (PCC), organização criminosa que tem atuação em Mato Grosso do Sul e outros estados do Brasil, principalmente em São Paulo. 

Ele apareceu em vídeo divulgado na Bolívia, em outubro deste ano, em que está fortemente armado e com um cartaz que mencionava o PCC. O vídeo foi gravado para endereçar mensagem a possíveis rivais que estariam denunciando seu paradeiro.

“A DEA está conduzindo agressivamente uma investigação contra a organização criminosa ligada ao tráfico de drogas de Marset e reforça que qualquer pessoa que tenha informação sobre sua atuação, incluindo atividades de tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, uso ou suspeita de uso de violência, ou pistas de seu paradeiro, pode contatar por meio do [email protected]. A identidade será mantida em total confidencialidade”, informou a DEA, por meio de nota, à qual o Correio do Estado teve acesso.

POLÍTICA NA BOLÍVIA

Na esteira de que as investigações contra a organização vinculada a Marset estão sendo incrementadas de forma global, o novo governo da Bolívia, que assumiu o Executivo em novembro, divulgou que vai buscar aliados para combater o narcotráfico. 

Conforme o vice-ministro Ernesto Justiniano, um dos desafios é levantar dados sobre a produção de coca, atualmente defasados, e eliminar os esquemas de produção de cocaína no país.

“Falta conhecer, cientificamente, os valores de conversão da coca e da cocaína. O que já temos, para terem uma ideia, é que entre 345 quilos a 340 quilos de folha de coca eram necessários para se produzir um quilo de cocaína em 2002. Hoje em dia, os valores mudaram. Precisam-se de 180 quilos de folha de coca, dados que temos como referência de 2019. São dados extraoficiais e que temos que fazer estudos”, detalhou Ernesto, em entrevista concedida à jornalista boliviana Maggy Tavalera, e divulgada em 29 de novembro.

Ele também pontuou que quer construir com o Brasil uma atuação conjunta para dificultar a produção de cocaína. Sem mencionar diretamente substâncias específicas, a fala do vice-ministro remete ao combate da exportação de substâncias que são usadas na produção do entorpecente. 

“Temos que trabalhar na causa e estou centrando meu trabalho não só localmente, mas em operações internacionais, debater com Brasil, Paraguai, países vizinhos. Minha ideia é que a Bolívia não produza cocaína. É central que o Brasil compreenda que é um ator principal na luta contra o narcotráfico. Temos que ter o controle migratório, o uso de satélites, as forças de segurança, mas, principalmente, uma atuação para prevenir que a coca seja transformada em cocaína”, defendeu.

Ainda não foi divulgado oficialmente uma agenda binacional conjunta entre os países, mas já existe um trabalho no Brasil, na fronteira com Corumbá, para aumentar a fiscalização sobre a exportação de substâncias usadas para produzir cocaína. 

A fronteira de Mato Grosso do Sul representa o maior porto seco de negociações com a Bolívia. Desde 2021, uma série de apreensões de acetato de etila já foi realizada. Essa química é usada para refino da cocaína e a perícia da Polícia Federal já identificou que 87% da droga apreendida no Brasil é feita a partir desse solvente.,

Saiba

Investigações apontam que o traficante uruguaio Sebastián Enrique Marset Cabrera teria fugido da justiça pela fronteira de Mato Grosso do Sul com a Bolívia. Ele chegou a comprar um time de futebol no país vizinho, onde atuava como jogador brasileiro, com o uso de documentos falsos.

Clima

Ciclone extratropical deixa MS em alerta para vendaval de até 100 km/h

Mesmo com o céu limpo nesta quarta, as chuvas devem voltar amanhã e seguir até a próxima semana em Campo Grande

10/12/2025 17h15

40 municípios de MS estão em alerta para ventos fortes até esta quinta-feira

40 municípios de MS estão em alerta para ventos fortes até esta quinta-feira FOTO: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Um ciclone extratropical que avança pela região Sul do Brasil tem impactado no clima de vários estados brasileiros, inclusive Mato Grosso do Sul. 

As condições fizeram com que o Instituto Nacional de Meteorologia emitisse um alerta laranja (perigo) para vendaval em 40 municípios sul-mato-grossenses válido desde a manhã de hoje até o final da noite de quinta (11)

O alerta avisa sobre o risco de fortes rajadas de ventos que podem variar entre 60 e 100 km/h, aumentando o risco de queda de árvores, destelhamentos de casas e danos gerais em edificações e plantações. 

Os efeitos do ciclone já puderam ser sentidos em Mato Grosso do Sul no início da semana, quando Campo Grande registrou 86 milímetros em 24 horas, entre segunda-feira (8) e terça-feira (9). 

Mesmo com a trégua nas chuvas durante a quarta-feira (10), trazendo céu limpo e temperaturas altas, as precipitações prometem retornar na quinta-feira (11) e persistir até a próxima semana, devido a atuação de uma área de baixa pressão atmosférica, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec). 

Estão em alerta para fortes ventos até o final de quinta-feira os municípios da região leste e sudoeste:

  • Amambai
  • Anaurilândia
  • Angélica
  • Aparecida do Taboado
  • Aral Moreira
  • Bataguassu
  • Batayporã
  • Brasilândia
  • Caarapó
  • Coronel Sapucaia
  • Deodápolis
  • Douradina
  • Dourados
  • Eldorado
  • Fátima do Sul
  • Glória de Dourados
  • Iguatemi
  • Itaporã
  • Itaquiraí
  • Ivinhema
  • Japorã
  • Jateí
  • Juti
  • Laguna Carapã
  • Mundo Novo
  • Naviraí
  • Nova Alvorada do Sul
  • Nova Andradina
  • Novo Horizonte do Sul
  • Paranhos
  • Ponta Porã
  • Ribas do Rio Pardo
  • Rio Brilhante
  • Santa Rita do Pardo
  • Selvíria
  • Sete Quedas
  • Tacuru
  • Taquarussu
  • Três Lagoas
  • Vicentina

O Ciclone

Segundo o meteorologista do Metsul, Luiz Fernando Nachtigall, um centro de baixa pressão extremamente profundo, não costumeiro para a região, com valores de pressão atmosférica observados em ciclones tropicais no Hemisfério Norte e em ciclones extratropicais poderosos mais ao Sul do continente, vem avançando no Sul brasileiro. 

O fenômeno foi formado pela combinação da atmosfera extremamente aquecida, com valores ao redor e acima de 40ºC, associada a baixos valores de pressão atmosférica. 

A região sul é a mais afetada com as tempestades, mas os efeitos também podem ser sentidos nas regiões Centro-Oeste e Sudeste. 

A expectativa é que o centro do ciclone alcance o mar no litoral do Rio Grande do Sul entre a madrugada e a manhã de quarta-feira. Depois disso, ele deve seguir para alto-mar, se afastando gradualmente do Brasil ao longo da quinta-feira (11).

Mesmo em afastamento, o sistema continuará alimentando ventos fortes e mar agitado nas áreas costeiras do Sul.

Com o afastamento do ciclone, o tempo deve estabilizar gradualmente no Sul a partir de quinta (11), enquanto o Sudeste deve seguir com instabilidade pontual e temperaturas mais amenas. No Centro-Oeste, o calor retorna, mas com pancadas isoladas.
 

Cidades

Detran trabalha para implementar mudanças na nova CNH

Interessados em tirar a primeira habilitação terão que esperar a mudança gradual no sistema do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul

10/12/2025 16h54

Assessoria de Comunicação Detran-MS

Enquanto o ministro dos Transportes, Renan Filho, declarou que as mudanças da CNH no Brasil já estão valendo, os interessados devem esperar a implementação de adequações no sistema do Departamento de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS).

A medida, que pretende deixar o custo da primeira habilitação até 80% mais barato e democratizar o acesso, tirando a obrigatoriedade de passar por um Centro de Formação de Condutores (CFC), ainda requer mudanças no processo.

Em entrevista ao programa Bom Dia, Ministro, Renan Filho estimou que os Detrans devem levar em torno de 15 dias para implementar as adaptações.

“É bem rápido, porque eles estão se adequando. A resolução já dá as normas, e eles vão se ajustando. Nesses 15 dias, tenho certeza de que estarão aplicando.”

Por meio de nota, o Detran-MS informou que tanto a alteração relacionada à CNH quanto a Medida Provisória nº 1.327/2025, que contempla o bom condutor com a renovação da carteira de habilitação, serão implementadas conforme o sistema for sendo atualizado.

O diretor-presidente do Detran-MS, Rudel Trindade, que esteve, nesta terça-feira (9), no lançamento da CNH do Brasil, reforçou o alinhamento institucional com o Governo Federal.
“Estivemos reunidos com o ministro Renan Filho e com Adrualto Catão, secretário da Senatran. A posição foi a de irmos implementando dentro das nossas capacidades, com paciência para suportar pressões externas, mas tendo a atenção e o dever de cumprir a legislação”, afirmou.

Já está valendo em MS?

Por enquanto, o órgão de trânsito informou que se tratam de mudanças complexas, que envolvem sistemas, fluxos internos, normas e rotinas operacionais, e que as adequações necessárias já foram iniciadas.

A implementação do novo modelo deve ocorrer de maneira gradual, e a estimativa é que ocorra no menor tempo possível.

“À medida que as funcionalidades forem ativadas, a população será informada e orientada pelos canais oficiais da autarquia. O Detran-MS reafirma seu compromisso com a transparência, eficiência e qualidade na prestação dos serviços ao cidadão sul-mato-grossense. Pedimos a compreensão e paciência dos candidatos durante essa fase de adaptação, para assegurarmos a plena conformidade com os protocolos federais e uma experiência aprimorada para todos”, diz a nota.

Entenda como vai funcionar

A mudança prevê aulas teóricas gratuitas on-line, e o interessado pode escolher se deseja ter aulas práticas com instrutor de autoescola ou com profissionais autônomos devidamente cadastrados no Detran.

Como ficam os exames?

Os exames teórico e prático (percurso e baliza) continuam obrigatórios, como garantia de que o futuro condutor está apto a trafegar com segurança, e seguem sendo realizados nos Detrans.

Mudança de valores

Com expectativa de redução do custo em 80%, o ministro Renan Filho informou que os exames médicos e psicológicos terão redução de valor, e o custo não passará de R$ 180.

Saiba como iniciar o processo

O interessado pode acessar o site do Ministério dos Transportes, o aplicativo CNH do Brasil (antigo app Carteira Digital de Trânsito) ou os Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans).

Curso gratuito

O curso teórico será ofertado gratuitamente, com acessibilidade (Libras, legendas e recursos visuais), e poderá ser acessado pelo site do Ministério dos Transportes ou presencialmente, nas autoescolas.

Aulas práticas

Houve redução das aulas práticas para duas horas, diminuindo exponencialmente, já que anteriormente o exigido era de 20 horas-aula.

Escolha

Fica a critério do candidato a escolha entre realizar as aulas práticas em uma autoescola ou com um instrutor autorizado.

Reprovei. E agora?

Caso o candidato não consiga passar na primeira prova, ele tem direito de refazer o exame sem custo adicional. Se não passar novamente, terá de arcar com as taxas.

Prazo

A partir de agora, deixa de existir um prazo para finalizar o processo. Desse modo, caso o candidato tenha algum problema financeiro, poderá paralisar sem perder o que já foi feito.

Instrutores independentes

Como adiantou o Correio do Estado, os instrutores agora têm uma nova oportunidade de carreira, com a possibilidade de atuar no mercado como profissionais autônomos.

“As autoescolas vão continuar, mas o cidadão vai poder escolher entre uma autoescola e um instrutor autônomo para formá-lo na condução daquele veículo. Isso estimula a concorrência, que significa preço justo pelo serviço prestado e melhor qualidade para as pessoas”, explicou Renan Filho.

