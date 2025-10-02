EUA mudam regras sobre entrevista para vistos

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

O Departamento de Estado dos Estados Unidos anunciou, na quarta-feira (1º), mudanças importantes nas regras para concessão de vistos de não imigrante. A partir de agora, solicitantes com menos de 14 anos e maiores de 79 anos não terão mais isenção automática da entrevista presencial.

De acordo com a nova determinação, todos os candidatos a visto de não imigrante deverão ser entrevistados pessoalmente por um oficial consular, com exceção de alguns casos específicos, como visitantes temporários na classificação B (turismo e negócios), trabalhadores agrícolas temporários na categoria H-2A e viajantes oficiais de governos estrangeiros.

Quem ainda pode ser dispensado da entrevista?

Continuam elegíveis para isenção da entrevista aqueles que solicitarem a renovação de visto B-1 (negócios), B-2 (turismo) ou B1/B2 (negócios/turismo) dentro de até 12 meses após a expiração do documento anterior, desde que:

o visto anterior tenha sido emitido com validade total,

o solicitante tenha pelo menos 18 anos de idade.

O Consulado Geral dos Estados Unidos em São Paulo, que também atende os estados de Mato Grosso do Sul e Paraná, reforçou que os solicitantes devem consultar os sites das embaixadas e consulados para confirmar os requisitos atualizados, os procedimentos de solicitação e o status operacional de cada unidade.

Impacto do shutdown nos serviços consulares

As mudanças nas regras coincidem com um momento delicado nos EUA. O país enfrenta uma paralisação parcial do governo federal (shutdown) após o Congresso não chegar a um acordo para aprovar o orçamento emergencial.

Com isso, diversos servidores foram afastados, exceto os que atuam em áreas essenciais, como segurança e saúde. A Embaixada dos EUA informou que, durante o período de paralisação, seu perfil no Instagram terá atualizações limitadas, restritas a comunicados de segurança.

Apesar da crise orçamentária, os serviços de passaporte e visto seguem mantidos nos EUA e em representações diplomáticas no exterior, “enquanto a situação permitir”, segundo comunicado oficial.

