Evento de arrancada agita feriado em Campo Grande

Enem 2024

Algumas doenças e problemas logísticos possibilitam a solicitação

Os candidatos que faltaram ao primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2024 devido a problemas logísticos ou doenças previstas no edital poderão solicitar a reaplicação do exame. As novas provas estão agendadas para os dias 10 e 11 de dezembro.

Reaplicação

Os pedidos de reaplicação devem ser feitos na Página do Participante entre 11 de novembro e 23h59 de 15 de novembro. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) analisará individualmente as solicitações e a documentação apresentada.

De acordo com o edital do Enem 2024, os participantes que não puderam comparecer ao exame devido a infecção por doenças como tuberculose, coqueluche, difteria, meningites, varíola, varíola dos macacos (monkeypox), influenza, poliomielite, sarampo, rubéola, varicela e covid-19, podem solicitar a reaplicação.

Problemas logísticos como desastres naturais, falta de energia elétrica, comprometimento da infraestrutura do local de prova e erros na execução do exame também são considerados. Essas ocorrências serão avaliadas com base nas notificações da defesa civil local.

Como solicitar?

Os candidatos devem justificar a ausência com um documento legível em português, comprovando a condição que motivou a solicitação de reaplicação. A aprovação do pedido depende da análise do Inep.

Para problemas de saúde, é necessário apresentar um atestado médico com a assinatura e identificação do profissional de saúde, o registro no Conselho Regional de Medicina (CRM) e a Classificação Internacional de Doença (CID 10) correspondente.

Candidatos internados em hospitais devem anexar uma declaração da unidade de saúde informando a disponibilidade de instalações adequadas para a aplicação do exame.

Provas

A reaplicação do Enem 2024 seguirá o mesmo formato da aplicação regular, com 180 questões objetivas distribuídas em quatro áreas do conhecimento (linguagens, ciências humanas, ciências da natureza e matemática) e uma redação dissertativa-argumentativa. As provas ocorrerão nos dias 10 e 11 de dezembro.

Os recursos de acessibilidade como videoprova em Língua Brasileira de Sinais (Libras) e leitor de tela para inclusão digital de pessoas com deficiência visual não serão fornecidos na reaplicação, mas o Inep disponibilizará tradutor-intérprete de libras e auxílio para leitura.

Os resultados das provas de reaplicação do Enem 2024 serão divulgados juntamente com os das provas regulares, no dia 13 de janeiro de 2025.

