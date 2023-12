A pequena Ana Júlia acompanhada com a mãe só queria que o balão subisse bem alto - Gerson Oliveira /Correio do Estado

A 19ª edição da RuralTur, conhecida por ser a melhor feira no segmento de turismo rural do país, sediada pela primeira vez em Campo Grande, apresentou a diversidade da cultura sul-mato-grossense e também reuniu empresários de outras regiões do país.

O evento promovido pelo Sebrae de Mato Grosso do Sul tem como a principal proposta à valorização da cultura e turismo. Em conversa com o Correio do Estado, o Diretor Superintendente do Sebrae, Cláudio George Mendonça, destacou que a reunião é uma oportunidade tanto para pequenos empresários, produtores rurais e empresas que tem a chance de mostrar seus produtos em uma feira conhecida no país.

"Estão mostrando aqui produtos turísticos que eles têm e produtos do nosso artesanato, da nossa cultura, mostrando todo esse lado da nossa economia criativa, juntando oportunidade para as pessoas terem renda no campo ou em qualquer lugar que estiver no nosso Estado", destacou Cláudio.

O evento tem como proposta aberta e gratuita que aconteceu entre os dias de 12 a 14 de dezembro no estacionamento da Feira Central, trouxe a oportunidade a população de viver diversas experiências. Desde uma mini fazendinha, a degustação de produtos e cachaças artesanais até escalada ou imersão.

"É muito legal quando a gente traz uma mini fazendinha, mostrando oportunidades de uma comitiva Pantaneira, um macarrão de comitiva, essa comida dessas pessoas. Mostrando todo esse lado nosso de trazer essa cultura. E a reação do público está muito legal, a gente está tendo um feedback muito bom. As pessoas estão gostando bastante", comemorou Cláudio.

A estimativa de público do primeiro dia foi de mais de 1.600 pessoas, a divulgação dos outros dois dias ainda não foi informada. Mas a ideia de aproximar o campo-grandense da cultura e turismo rural foi considerada um sucesso. Além disso, stands de outros Estados participaram do evento sendo: Paraíba, Mato Grosso, Espírito Santo e também outros países como a Argentina que trouxe o vinho.

A ideia, muito além de estimular o turismo local, gira em torno de estimular o consumo dos produtos da nossa terra. Para tanto, no evento contou com 208 pequenos empresários e 50 de outros setores, que engloba pequenos produtores, artesãos.

Empreendedorismo

Em um dos stands a população teve oportunidade de degustar o queijo da Fazenda dos Sabores Farm Taste, ideia que nasceu da proprietária rural de Bandeirantes, Sandra Medeiros, inicialmente relatou que trabalhava sozinha e conseguiu mostrar ao esposo o potencial do negócio.

O empreendimento, que agora tem três anos e meio, rendeu por meio de auxílio do Sebrae e após receber orientação a empresária relata a mudança na visão e perspectiva dos negócios. "É algo assim pra mim maravilhoso que o Sebrae tem feito na minha vida. Eles me incentivam na questão das feiras e instruindo no marketing, tenho apoio na parte interna dos negócios", disse Sandra.

Com forte na produção de mussarelas, queijo meia cura e temperados, o que era idealizado sozinha tornou-se uma micro empresa. O marido ajuda na produção que cresceu e houve a necessidade da contratação de mais duas funcionárias.

Em outro stand encostadinho com o de queijos e parece até combinado já que uma coisa complementa a outra conversamos com a empresária Adelita de Freitas do Café do Agricultor, produzido em Campo Grande. "Sempre participamos do projeto do Sebrae que é um grande parceiro e nos ajuda a divulgar a empresa e a indústria. E nós tivemos a oportunidade de participar, colocar o café para degustação, demonstração do nosso produto", ressaltou Adelita.

Há 28 anos no mercado a indústria compra o café de Minas Gerais e depois passa por todo o processo de torrar, moer e empacotar. "O diferencial é o café puro, tradicional, sabor forte, encorpado. Esse é o melhor café. E distribuímos para todo o Mato Grosso do Sul", disse Adelita.

"Mato Grosso do Céu"

O mais procurado entre as pessoas que chegaram no evento era a experiência do voo de balão que veio de Cuiabá no Mato Grosso. A ação é mais uma das formas de envolver o público e estimular o turismo regional.

Aline, de 33 anos e a filha Ana Júlia, de 10 anos, aguardavam ansiosas na fila pela oportunidade de voar de balão pela primeira vez, enquanto a mãe estava ansiosa e um pouco amedrontada, a pequena Ana imaginava que seria legal e bem alto.

Realidade virtual

Já outra experiência "queridinha" do público era a imersão virtual em que a pessoa por meio de um óculos 3D consegue realizar três passeios como se estivesse em Bonito. O Rio da Prata, Lagoa Misteriosa e Abismo Anhumas. A técnica envolve a suspensão corporal de modo que quem está com o óculos pode sentir que está nadando nas águas de Bonito. Uma forma estratégica para apresentar o município em outros estados do país.

"Você coloca o óculos e tem a dimensão de estar no passeio, mas sem estar nele. Você coloca o óculos, o colete [e tem a impressão] de estar submerso. Você olha 360 graus para onde olha tem alguma coisa e o fone te dá a dimensão de estar dentro da água", José Américo da empresa de tecnologia.

Davi Fernandes, de 11 anos, participou da realidade virtual nos pontos de Bonito e saiu todo empolgado recomendando. "Dá uma impressão que você realmente está no lugar fisicamente palpadamente. É bem legal", comentou Davi que agora quer conhecer Bonito.

Diversidade Cultural

Para a professora da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do curso de filosofia, Cristina de Souza Agostini, o evento além de ser instrutivo conseguiu acertar na proposta atendendo todos os públicos, sendo os mais humildes até os mais elitizados. Com o passaporte todo carimbado - uma proposta interativa do evento - expressou que o RuralTur consegue "conversar" com diferentes cores.

"É um evento que conversa com diferentes cores, diferentes perspectivas do nosso turismo, do nosso Estado. O que apreciei foi justamente a diversidade, a riqueza que o nosso Estado tem. Diversas cores e diversas possibilidades de descobrir a arqueologia, a paleontologia, a história geológica, descobrir quanta gente tinha antes da gente que hoje temos toda essa diversidade", pontuou Cristina.

