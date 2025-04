Evento reúne 80 brechós com 16 mil itens a partir de R$ 2,00

SAÚDE

Drive-thru no Quartel do Corpo de Bombeiros segue com horário estendido nesta quinta-feira de encerramento da campanha

Após quase um mês de aplicação e mais de 7,5 mil doses aplicadas até então, a campanha de vacinação contra a Influenza segue com plantão até as 22h de amanhã (17), com aplicação disponível no drive-thru da Secretaria de Estado de Saúde (SES).

Vacinação Drive-Thru | Reprodução/SES/ Helton Davis

Estrutura montada no quartel do Corpo de Bombeiros, que fica na Rua 14 de Julho, nº 1.502, no centro de Campo Grande, a vacinação pelo drive-thru não exige um agendamento prévio e tem horário flexível para imunização fora do expediente de trabalho.

Ou seja, pais, mães e responsáveis legais podem aproveitar a saída da escola de seus filhos para levarem as crianças de 6 meses a menores de 6 anos, já que esses pequenos fazem parte do grupo prioritário definido pelo Ministério da Saúde, bem como:

Gestantes

Puérperas

Povos indígenas

Quilombolas

Pessoas em situação de rua

Trabalhadores da Saúde

Professores do ensino básico e superior

Forças de Segurança e Salvamento

Profissionais das Forças Armadas

Pessoas com deficiência permanente

Caminhoneiros

Trabalhadores de transporte coletivo rodoviário

Funcionários dos Correios

Funcionários do sistema prisional

Pessoas com doenças crônicas não transmissíveis e/ou condições clínicas especiais

Importante frisar que o grupo prioritário, definido pelo Ministério para essa fase da campanha, ainda engloba a vacinação da população privada de liberdade e adolescentes de 12 a 21 anos sob medidas socioeducativas.

Com a chegada de estações mais frias, como o outono, fica mais favorável a circulação de vírus respiratórios, como a infecção pelo Influenza, por isso é importante aproveitar essa principal forma de prevenção contra as complicações.

Campanha

Em balanço recente divulgado pelo Governo do Estado, os finais de semana têm registrado o maior volume de público, com cada sábado e domingo de campanha ultrapassando a marca de mil aplicações.

Já de segunda a sexta-feira, conforme dados da SES, o total de doses aplicadas varia diariamente entre 200 e 360 doses, com os seguintes montantes neste último mês:

300 doses - sexta-feira (11/04),

- sexta-feira (11/04), 330 doses - segunda-feira (07/04) e

- segunda-feira (07/04) e 380 doses - quinta-feira (04/04).

Gerente de imunização da Pasta, Frederico Moraes diz que a ampliação da vacinação para o horário noturno e nos finais de semana tem sido benéfica, principalmente no caso de trabalhadores devido ao horário de expediente.

Influenza em números

Na abertura da campanha contra a Influenza, em agenda na Unidade Básica de Saúde da Família (USF) 26 de Agosto, a superintendente de Vigilância em Saúde e Ambiental, Veruska Lahdo de Campo Grande, Dra. Veruska Lahdo apontou que a doença já havia vitimado quatro sul-mato-grossenses, com cerca de uma morte por mês até então.

Porém, dados da 14ª semana epidemiológica - de boletim divulgado pela SES em 11 de abril - mostram que dez pessoas já morreram vítimas de Influenza em Mato Grosso do Sul neste ano.

Dos mais de 1,4 mil casos hospitalizados de Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), 109 já foram confirmados para Influenza e os dez óbitos tipificados da seguinte forma:

6 mortes por Influenza A H1N1

2 mortes por Influenza A H3N2

1 morte por Influenza A não subtipado

1 morte por Influenza B

Campo Grande e Corumbá aparecem como as duas cidades com maior número de casos confirmados, com o perfil mais predominante de casos de Influenza hospitalizados sendo o de crianças com idades entre um e nove anos.

Quanto aos óbitos, metade das mortes são de idosos com mais de 80 anos, com todas as outras vitimando pessoas acima dos cinquenta anos e maior prevalência dos casos fatais (60%) entre as mulheres.

As três últimas mortes, registradas pelo boletim até então no mês de abril, foram todas por H1N1 em pessoas moradoras da Capital de Mato Grosso do Sul, duas mulheres (de 85 e 70 anos) que tinham doenças cardiovasculares, além do óbito de um homem de 53 anos com tabagismo entre as comorbidades.

Na série histórica, desde 2009, o maior volume de óbitos por Influenza foi registrado após a pandemia, quando 120 pessoas morreram em 2022, com fechamentos anuais oscilantes desde então.

Com a campanha de vacinação na reta final, a superintendente reforça que mesmo nas próximas ações estratégicas ainda haverá determinados grupos prioritários, uma vez que a população com comorbidade, idoso e criança continuam sendo alvos de maior risco de agravamento da doença.

"Lembrando que a gente tem aí o dia D ainda, que vai ser no dia 10 de maio, também com uma grande chamada para essa população", conclui Veruska.

