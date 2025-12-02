Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

AÇÃO POPULAR

Ex-candidato a prefeito entra com ação para Município intervir no transporte coletivo

Relatório identificou enriquecimento ilícito, dano ao erário e responsabilidade civil e administrativa da concessionária.

João Pedro Flores e Alison Silva

02/12/2025 - 19h25
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

O ex-cadidato à prefeitura, Luso Queiroz (PT) entrou com ação popular na 2ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos, solicitando a intervenção administrativa imediata do Poder Executivo Municipal e do Ministério Público Estadual na concessão dos serviços de transporte coletivo urbano, operado pelo Consórcio Guaicurus. 

De acordo com a ação popular movida por Queiroz, a intervenção se impõe para:

  • assegurar a continuidade e adequação do serviço público, hoje em situação de colapso;
  • reestabelecer a confiança social e institucional no sistema de transporte;
  • garantir transparência, controle e eficiência na aplicação dos recursos públicos;
  • sanear irregularidades operacionais, financeiras e contratuais;
  • preparar a reorganização estrutural da concessão, inclusive sua caducidade ou relicitação, caso necessário.

A ação popular tem como base o relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do transporte coletivo. Luso menciona as obrigações contratuais por parte do Consórcio Guaicurus e a necessidade de auditoria independente junto à concessionária, que segundo ele, apresentou falhas que comprometem a transparência e a continuidade do serviço público essencial já ofertado pela empresa responsável pela mobilidade urbana da Capital. 

Cabe destacar que o relatório identificou enriquecimento ilícito, dano ao erário e responsabilidade civil e administrativa da concessionária.

“Tal omissão da Prefeitura, ao não adotar qualquer medida corretiva mesmo diante de provas robustas e recomendações expressas do Poder Legislativo caracteriza grave dever constitucional de garantir a eficiência, moralidade e regularidade dos serviços públicos delegados”, destacou. 

“A omissão perpetua o colapso do sistema de transporte coletivo e agrava o prejuízo social imposto à população de Campo Grande”, completou.

Luso também usa como base os descumprimentos contratuais, a precariedade da frota do Consórcio Guaicurus e os possíveis atos de desvio financeiro ao longo dos anos.

De acordo com a ação popular, a frota média ultrapassa os oito anos, sendo que o limite contratual é de até cinco. Além disso, há veículos com mais de 15 anos de uso, em total desconformidade com o Caderno de Encargos.

Outros pontos abordados são: falta de manutenção preventiva e corretiva, com falhas mecânicas recorrentes, quebras e superlotação; inexistência de seguros obrigatórios. 

Em relação às irregularidades financeiras e possíveis atos de desvios, o documento aponta:

  • uma transferência indevida de R$ 32 milhões do Consórcio Guaicurus à empresa Viação Cidade dos Ipês, sem justificativa contratual nem retorno ao serviço público.
  • uma alienação de imóvel da Viação Cidade Morena, avaliado em R$ 14.405.170,30, sem destinação transparente ou reinvestimento no sistema.
  • omissão contábil de receitas e fluxos de caixa desde 2012, conforme constatado pela CPI do Transporte Coletivo (2025);
  • pleitos judiciais por reequilíbrio econômico-financeiro e aumento tarifário, mesmo com descumprimentos evidentes das obrigações contratuais.

O ex-candidato a prefeito também aponta que órgãos públicos do poder concedente, como a AGEREG e a AGETRAN, foram omissos ao deixarem de exercer o dever de fiscalização, aplicando sanções formais sem execução prática. Também relatou que houve falta de auditoria operacional, técnica e financeira desde 2018.

Por fim, a ação popular destaca que as subvenções e subsídios públicos continuam sendo repassados ao Consórcio, sendo que R$ 33 milhões foram destinados em 2024 e R$ 19 milhões em 2025, sem contrapartida efetiva de melhoria do serviço.

Assine o Correio do Estado

Cidades

Justiça nega indenização a mulher impedida de embarcar em viagem internacional na pandemia

Magistrado considerou que erro em não apresentar exames exigidos partiu da passageira e que laboratório e companhia aérea cumpriram as exigências sanitárias da época

02/12/2025 17h51

Compartilhar
Mulher foi impedida de embarcar na pandemia por não se atentar as exigências sanitárias da época

Mulher foi impedida de embarcar na pandemia por não se atentar as exigências sanitárias da época Foto: Álvaro Rezende / Arquivo

Continue Lendo...

A 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou recurso a uma campo-grandense que pedia indenização por ter sido impedida de embarcar em uma viagem internacional durante a pandemia de Covid-19, em 2021.

Ela pedia indenização por danos morais e materiais para a companhia aérea Latam, Farmácia Pague Menos e Laboratório Ultralab, mas magistrado considerou que o erro foi da própria passageira em não observar as medidas sanitárias exigidas na época e não apresentar a documentação necessária para embarque.

Conforme os autos do processo, a mulher comprou uma passagem para uma viagem internacional para a Espanha, com embarque para o dia 20 de janeiro de 2021, mas não pôde embarcar por não ter apresentado o exame PCR, tendo apresentado apenas um exame de farmácia, de antígeno, que não foi aceito.

Assim, ela comprou uma nova passagem, para o dia 16 de março do mesmo ano, e novamente não foi autorizado o embarque, pois o novo teste apresentado não era na língua inglesa, conforme exigência para a entrada no País.

Por fim, a mulher comprou uma terceira passagem, para o dia 20 de março, e desta vez realizou a viagem.

Posteriormente, ela entrou com a ação de indenização por danos morais contra a Latam Airlines Brasil, Pague Menos e Ultralab.

Quanto a Pague Menos, ela alegou falhas na prestação dos serviços referente a realização de exame diverso do solicitado (antígeno em vez de PCR). Quanto a Ultralab, a alegação foi de laudo sem tradução exigida pela companhia aérea, embora informado ao laboratório, e, em relação a Latam, alegou a exigência abusiva e sem respaldo normativo.

A mulher afirmou que, em razão da negativa de embarque que lhe inviabilizou a viagem internacional já programada e custeada, teve que suportar danos materiais no valor de R$ 23.855,91 decorrentes de gastos com aquisição de passagens aéreas internacionais, hospedagem em hotel previamente reservada, exames laboratoriais realizados em duplicidade, e traslados e despesas acessórias relacionadas à viagem frustrada.

Pelos alegados danos morais, ela pediu indenização de R$ 50.000,00

Em primeira instância, os pedidos foram negados pelo juízo, com determinação para que a passageira arcasse com as custas do processo.

Ela interpôs recurso de apelação contra a sentença, alegando que por se tratar de consumo, deveria ser aplicada a responsabilidade objetiva prevista no Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõe o dever de reparar o dano independentemente de culpa, bastando a demonstração do defeito na prestação do serviço.

Recurso negado

Na análise do recurso, o relator, desembargador Amaury da Silva Kuklinski, em seu voto, afirmou que nos autos ficou comprovado que o erro foi da própria passageira, em não se atentar as regras vigentes na época para viagens internacionais.

Segundo o magistrado, a prova documental demonstrou "de forma inequívoca" que a farmácia disponibilizou em seu site informações claras e precisas sobre os testes oferecidos, especificando que se tratava de testes rápidos de antígeno e não de exames laboratoriais do tipo PCR.

Assim, ele considerou que a Pague Menos atuou dentro dos limites de sua competência legal, oferecendo o serviço que estava autorizada a prestar, pois, na ocasião, a legislação sanitária estabelecia que farmácias não tinham autorização para realizar exames PCR.

"Ademais, cabia à autora, na qualidade de consumidora diligente e considerando a relevância da situação (viagem internacional em período pandêmico), verificar previamente junto à companhia aérea ou às autoridades sanitárias competentes quais eram exatamente os tipos de exames aceitos para embarque. A responsabilidade pela escolha inadequada do procedimento não pode ser transferida à farmácia que prestou corretamente o serviço dentro de sua esfera de competência", disse o relator.

Com relação à alegação de que a Ultralab não teria fornecido o laudo em inglês, mesmo tendo solicitado, o magistrado afirma que as provas anexadas aos autos demonstram o contrário, tendo sido fornecidos resultados dos exames em duas versões, sendo uma em português e outra traduzida para o inglês.

"A prova documental acostada aos autos é categórica ao evidenciar que a autora teve acesso aos resultados tanto em formato físico quanto digital, incluindo necessariamente a versão em língua inglesa exigida para viagens internacionais", diz a decisão.

"A alegação da autora de que não teria recebido o laudo em inglês não encontra respaldo na prova documental apresentada pelo laboratório, que demonstrou de forma clara ter cumprido integralmente suas obrigações", acrescenta.

Já sobre a Latam, o desembargador afirma que agiu em "estrito cumprimento de protocolos sanitários estabelecidos pelas autoridades competentes durante o período pandêmico".

Na pandemia de Covid-19, as exigências para embarque em voos internacionais eram rigorosas e necessárias para a proteção da saúde pública e o cumprimento de determinações governamentais e internacionais.

"O papel da companhia aérea limita-se à verificação do cumprimento dos requisitos estabelecidos pelas autoridades sanitárias, não lhe cabendo avaliar a adequação ou suficiência dos documentos apresentados além dos parâmetros oficialmente determinados", ressaltou o relator.

Além disso, os testes apresentados pela mulher haviam sido feitos seis dias antes do embarque, quando as normas sanitárias da época exigiam que fossem realizados até 72 horas antes.

Assim, ele concluiu que a negativa de embarque decorreu do não atendimento dos protocolos exigidos pelas autoridades competentes e não por qualquer falha na prestação do serviço de transporte, e negou provimento ao recurso.

A passageira foi ainda condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa para cada requerida, ao qual ela também recorreu.

A mulher alegou hipossuficiência, mas não comprovou a condição alegada, nem apresentou documentos de rendimentos. 

Assim, além da não comprovação da situação financeira, o magistrado considerou que ela comprou três passagens internacionais em curto espaço de tempo, não sendo caso para provimento do recurso.

Cidades

Dois são presos com notas de dinheiro falsas em MS

Dupla tentava trocar moeda falsa em estabelecimentos comerciais

02/12/2025 17h30

Compartilhar

Divulgação/PCMS

Continue Lendo...

Dois homens de 36 anos foram presos pela Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo, na tarde de ontem (1), por repassarem notas de dinheiro falsas em estabelecimentos comerciais da cidade. 

A polícia recebeu denúncia informando que dois homens estariam circulando pelo comércio local tentando repassar notas aparentemente falsificação.

Os investigadores iniciaram as diligências e conseguiram localizar o primeiro autor e encontraram com ele diversas cédulas aparentando falsificação.

Próximo dali, em frente a um mercado, os policiais também abordaram o segundo autor, que admitiu estar acompanhando o primeiro indivíduo. Ele também estava na posse de notas com indícios de falsificação.

Os dois foram conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Ribas do Rio Pardo e apresentados à Autoridade Policial, que determinou prisão em flagrante. As cédulas apreendidas serão encaminhadas para perícia.

A Polícia Civil reforça a importância de que comerciantes e cidadãos fiquem atentos a possíveis tentativas de circulação de moeda falsa e lembra que denúncias anônimas podem ser realizadas pelos canais oficiais da instituição.

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3551, segunda-feira (01/12)

2

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS
pacote do bndes

/ 1 dia

Empreiteira desconhecida vence outra licitação milionária em MS

3

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3551, segunda-feira (01/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3551, segunda-feira (01/12): veja o rateio

4

Resultado da Quina de ontem, concurso 6891, segunda-feira (01/12): veja o rateio
LOTERIAS

/ 13 horas

Resultado da Quina de ontem, concurso 6891, segunda-feira (01/12): veja o rateio

5

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio
LOTERIA

/ 2 dias

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3550, sábado (29/11); veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Exclusivo para Assinantes

/ 21 horas

Voo de Galinha à Vista: Análise das Perspectivas Econômicas para o Brasil (2025-2027)
Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 4 dias

Juliane Penteado: O que o INSS reconhece como Direito Previdenciário da pessoa que vive com HIV/AIDS
Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Exclusivo para Assinantes

/ 5 dias

Leandro Provenzano: Seu imóvel está em risco?
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 semana

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado