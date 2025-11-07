Ex-jogador de futebol morre aos 71 anos em Campo Grande

O ex-jogador do Esporte Clube Aquidauana, Mário Márcio Azevedo Ramos, de 71 anos, morreu nesta sexta-feira (7) e deixou de luto o município e o clube pelo qual vestiu a camisa na década de 1980.
Mesmo depois de pendurar as chuteiras, Mário Márcio nunca se afastou dos gramados. Ele atuou como repórter esportivo e era uma figura querida em Aquidauana, conhecido pela dedicação ao Estádio Municipal Mário Pinto.
O ex-jogador era solícito e conhecido por cuidar do estádio, auxiliar em eventos e, à sua maneira, manter-se próximo ao ex-clube, que lamentou a morte do atleta por meio das redes sociais.
“Gostaríamos de honrar a memória de uma pessoa admirável, que deixou um grande legado de amor e alegrias a todos que a conheceram. Que as lembranças dos bons momentos possam trazer algum consolo neste momento de dor”, publicou o clube no Instagram.
Fora dos gramados, Mário Márcio trabalhou como papiloscopista da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul.
Segundo informações do site O Pantaneiro, o ex-atleta sofreu um Acidente Vascular Cerebral (AVC) no dia 31 de outubro. Ele recebeu os primeiros atendimentos no pronto-socorro de Aquidauana e precisou ser transferido para a Santa Casa de Campo Grande.
Na madrugada de hoje, ele não resistiu e veio a óbito, o que causou profundo pesar entre os munícipes, que relembraram a trajetória do homem descrito como “dono de um coração enorme” e “grande amigo”.
O ex-prefeito de Aquidauana, Odilon Ribeiro, usou sua conta no Facebook para prestar homenagens e exaltar o legado deixado por Mário Márcio.
“Recebi com tristeza a notícia do falecimento do grande Mário Márcio Azevedo Ramos. Ele, que por muitos anos dedicou sua vida e seus dias cuidando do Estádio Municipal, foi parceiro das equipes de futebol e das instituições que usavam o Norusca. Foi perito papiloscopista da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, atleta profissional e jogador do antigo Esporte Clube Aquidauana nos anos 1980. Também atuou como repórter esportivo na época, junto com o saudoso Mauro Lúcio Ortiz. Ele deixa um legado de dedicação e amor pelo esporte aquidauanense. Nossa gratidão e respeito por tudo que fez. Descanse em paz!”, lamentou Odilon.
Em respeito ao atleta, a Liga Esportiva de Futebol Amador de Aquidauana cancelou a rodada prevista para hoje.
“É com profundo pesar que comunicamos o falecimento de um colaborador querido do esporte amador da cidade de Aquidauana, ocorrido hoje. Em respeito à sua memória e à família enlutada, a Liga Esportiva Aquidauanense informa que o jogo do Campeonato Amador de 2025, marcado para hoje, às 19h, entre as equipes do CECAF e do Guanandi, no Estádio Municipal Mário Pinto, está suspenso.
Deixamos nossas sinceras condolências à família, aos amigos e a toda a comunidade esportiva de Aquidauana por esta irreparável perda. Que a memória e o legado do nosso colaborador sejam sempre lembrados com respeito e gratidão”, diz o comunicado da Liga.