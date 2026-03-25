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Ex-prefeito de Campo Grande mata fiscal tributário em briga por mansão

Alcides Bernal foi preso ontem, após atirar e matar Roberto Carlos Mazzini; o fato ocorreu em meio a uma disputa judicial por um imóvel de luxo

Neri Kaspary, Felipe Machado e Alison Silva

Neri Kaspary, Felipe Machado e Alison Silva

25/03/2026 - 08h00
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O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, matou o fiscal tributário da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz), Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, após se recusar a entregar seu imóvel – uma verdadeira mansão – que havia sido leiloado.

Ele flagrou por meio do monitoramento de segurança a vítima entrando na propriedade, durante a tarde de ontem.

A história começa em de 2023, quando em um primeiro pregão, o imóvel foi ofertado por R$ 3,7 milhões, mas ninguém se interessou.

Depois, o valor caiu para R$ 2,4 milhões e o fiscal tributário acabou comprando a mansão. Contudo, mesmo após ter sido arrematado por Roberto Mazzini, Bernal se recusava a entregar a casa, levando a imbróglios judiciais, o que resultou no assassinato de ontem.

Pouco antes das 14h, Bernal foi avisado pelo monitoramento de segurança do imóvel que Roberto estava tentando entrar no terreno, com a ajuda de um chaveiro. Ao chegar no local, o ex-prefeito se desentendeu com o fiscal e efetuou dois disparos na direção do rival judicial, sendo que dos tiros atravessou a região da costela.

Após isso, Bernal fugiu do local do crime e se apresentou à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro). Enquanto isso, a Polícia Militar e a Ambulância foram acionadas por testemunhas que ouviram os tiros e identificaram uma movimentação estranha no imóvel.

De acordo com o tenente Gustavo Frias, do Corpo de Bombeiros, Roberto já estava sem sinais vitais quando as autoridades e socorristas chegaram na ocorrência. Mesmo assim, durante 25 minutos, houve a tentativa de reanimar a vítima, mas sem sucesso.

O corpo foi retirado pela funerária por volta das 16h, mesmo horário em que a Polícia Científica e a Perícia saíram do local.

Na parte interna da caminhonete de Roberto, que ficou na frente da casa até a família retirar, havia uma notificação extrajudicial para desocupação, emitida no dia 20 de fevereiro enviada por Carlos Mazzini, na qual o comprador estava dando prazo de 30 dias para que Bernal esvaziasse a casa e entregasse as chaves. A morte ocorreu quatro dias depois deste prazo final. 

Mansão onde Bernal diz residir está localizada na Avenida Antônio Maria Coelho e tem mais de 600 metros de área construída - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Neste documento consta a informação de que a recusa de entrega acarretaria um aluguel mensal equivalente a 1% do valor do imóvel.

Este aluguel mensal, segundo Carlos Mazzini, seria de R$ 24.135,45, deixando claro que ele pagou mais de R$ 2,4 milhões no leilão realizado pela Caixa Econômica Federal.

Esta mesma notificação informa que o leilão foi adjudicado pela Caixa em abril de 2023 e que, desde então, ele tentava assumir a casa localizada em área nobre de Campo Grande e na qual o ex-prefeito ainda estaria morando. A casa tem 680 m² e está dentro de um terreno de 1.440 m², o que equivale a quatro terrenos convencionais.

O sindicato que representa os servidores emitiu nota lamentando o assassinato.

“É com profunda consternação e indignação que recebemos a notícia do assassinato do nosso colega Roberto. Ele era um servidor dedicado, pai de família e, acima de tudo, uma pessoa honrada. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

A perda deixa uma lacuna irreparável no seio da família e em toda a nossa categoria, que hoje se encontra enlutada”, disse a categoria

O caso foi registrado como homicídio simples e legítima defesa, de acordo com o advogado de Bernal, Oswaldo Meza.

OUTRO LADO

Após se apresentar à polícia, Bernal foi encaminhado a Depac Cepol, onde passou pelos procedimentos legais. Segundo Wilton Acosta, advogado de defesa do ex-prefeito e que foi ouvido pela reportagem, a arma usada no crime foi um revólver calibre 38, e que ele agiu em legítima defesa.

“Ele [Bernal] já prestou o depoimento, já fez os esclarecimentos e está alegando legítima defesa. Ele foi alertado pela empresa de segurança sobre os fatos e foi até a residência dele porque a porta da residência estava sendo arrombada. E é isso, infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas os fatos são esses. Ele foi agredido, foi ameaçado, por conta disso ele teve que reagir para se defender”, disse.

O advogado afirmou que o ex-prefeito possui o registro de colecionador, atirador e caçador (CAC), documento concedido pelo Exército Brasileiro ou pela Polícia Federal para pessoas físicas praticarem tiro esportivo, caça ou ter coleção de armas. A defesa também detalhou quais serão os próximos passos de Bernal após o depoimento.

“Ele vai para uma sala especial, que é o direito, todo advogado tem, dentro da prerrogativa da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], e ele vai para essa sala especial no Batalhão da Polícia Militar vai aguardar a audiência de custódia e as determinações da Justiça”, conclui.

A audiência de custódia está marcada para a manhã de hoje, no Fórum Cível e Criminal de Campo Grande.
Atualmente, depois de comandar Campo Grande entre 2013 e 2016 e ter ocupado o cargo de vereador e deputado estadual, Bernal deixou a vida política e também havia abandonado a carreira de radialista, exercendo apenas a função de advogado.

DÉBITO

A mansão que foi o pivô do assassinato tem uma dívida de quase R$ 345 mil somente relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). 

Mas, caso fosse obrigado a pagar este valor à prefeitura, o fiscal tributário tinha a esperança de receber em torno de R$ 850 mil do ex-prefeito a título de aluguéis mensais de R$ 24,1 mil retroativos a abril de 2023, quando a Caixa tomou a casa que pertencia a Alcides Bernal.

 

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AÇÃO CIVIL

Falta de visita domiciliar dificulta o acesso a benefícios do CadÚnico em MS

Para a Defensoria Pública da União, trata-se de uma falha estrutural, pois o Estado cria uma exigência administrativa, mas não garante os meios para que ela seja cumprida

24/03/2026 18h15

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A atualização do cadastro passou a depender de uma visita domiciliar feita por agentes públicos

A atualização do cadastro passou a depender de uma visita domiciliar feita por agentes públicos Reproduçaõ: MDS

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A Defensoria Pública da União (DPU) ajuizou, na última sexta-feira (20), uma ação civil pública, na Justiça Federal em Mato Grosso do Sul, para corrigir falhas na atualização do Cadastro Único (CadÚnico), sistema usado para o acesso a programas como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

De acordo com o órgão público federal, pessoas em situação de vulnerabilidade estão tendo benefícios sociais negados, suspensos ou cancelados no Brasil por não terem passado por uma das exigências que depende do próprio Estado: a visita domiciliar.

Na ação, a Defensoria pede que a União e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) deixem de negar ou interromper benefícios quando a falta de atualização do cadastro decorrer da não realização da visita domiciliar. Também solicita que pedidos do BPC sejam analisados mesmo nessas situações e que seja criado um mecanismo para que o cidadão possa comprovar que tentou regularizar o cadastro, mas não foi atendido.

Para algumas pessoas, especialmente aquelas que moram sozinhas, a atualização do cadastro passou a depender de uma visita domiciliar feita por agentes públicos. O problema é que, na prática, essas visitas, muitas vezes, não acontecem.

O cidadão precisa da visita domiciliar para regularizar o cadastro. Sem a atualização, o sistema registra a situação como irregular, o que leva automaticamente ao bloqueio ou cancelamento de benefícios.

“O modelo atual transfere ao cidadão o risco administrativo decorrente da incapacidade estatal de cumprir a exigência por ela própria instituída”, destaca o defensor regional de direitos humanos em Mato Grosso do Sul, Eraldo Silva Junior.

Para a DPU, trata-se de uma falha estrutural, pois o Estado cria uma exigência administrativa, mas não garante os meios para que ela seja cumprida, transferindo o problema para quem depende da política pública.

“O cumprimento da exigência depende exclusivamente da atuação estatal, mas as consequências negativas recaem integralmente sobre o cidadão, mesmo quando não há qualquer conduta irregular de sua parte”, afirma Eraldo Silva Junior.

CadÚnico

O Cadastro Único funciona como o principal instrumento de identificação das famílias de baixa renda no país. É por meio dele que o governo verifica quem tem direito a benefícios sociais. Quando o cadastro está desatualizado, a pessoa pode deixar de receber o Bolsa Família, ter o pagamento interrompido ou até ficar impedida de solicitar o BPC, benefício voltado a idosos e pessoas com deficiência de baixa renda.

A ação busca garantir o direito à assistência social e ao chamado mínimo existencial. A DPU destaca que esses direitos não podem ser condicionados a exigências que o próprio Estado não consegue cumprir.

A instituição destaca ainda que o problema não é pontual. O órgão público aponta que há falta de equipes, acúmulo de demandas e demora no atendimento em diversos municípios, o que evidencia uma falha estrutural na implementação da política pública.

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SEGURANÇA

Fuzis antidrones são usados pela PF durante COP15 em Campo Grande

Equipamento permite o rastreamento de sinais, o bloqueio de frequências e outras medidas necessárias à mitigação de ameaças.

24/03/2026 17h00

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Durante a 15ª Reunião da Conferência das Partes da Convenção sobre a Conservação das Espécies Migratórias de Animais Silvestres (COP15 da CMS), em Campo Grande, a Polícia Federal (PF) implementou ações técnicas e operacionais de defesa contra ameaças aéreas não tripuladas, especificamente armas especializadas para impedir os voos não autorizados de drones.

Com o equipamento, as equipes técnicas realizam o rastreamento de sinais, o bloqueio de frequências e outras medidas necessárias à mitigação de ameaças.

As medidas integram o planejamento de segurança do evento e têm como objetivo identificar, monitorar e neutralizar eventuais voos irregulares de aeronaves remotamente pilotadas (RPAs) nas áreas sob proteção.

O emprego das armas antidrones está aliado a protocolos de resposta imediata, o que permite atuação preventiva e coordenada diante de riscos decorrentes de operações aéreas não autorizadas.

Na hipótese de detecção de drones não autorizados nas áreas monitoradas, os policiais acionam o protocolo específico, que pode incluir interferência no controle da aeronave, identificação do operador e adoção das medidas legais cabíveis.

A PF reforça que o emprego de aeronaves remotamente pilotadas nas áreas de interesse da segurança do evento deve observar as normas vigentes e eventuais restrições temporárias de espaço aéreo estabelecidas para a COP15, contribuindo para a segurança das delegações, das autoridades presentes e da população em geral, bem como para o pleno andamento das atividades oficiais previstas na programação.

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