Ex-prefeito de Campo Grande mata fiscal tributário em briga por mansão

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O ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, matou o fiscal tributário da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso do Sul (Sefaz), Roberto Carlos Mazzini, de 61 anos, após se recusar a entregar seu imóvel – uma verdadeira mansão – que havia sido leiloado.

Ele flagrou por meio do monitoramento de segurança a vítima entrando na propriedade, durante a tarde de ontem.

A história começa em de 2023, quando em um primeiro pregão, o imóvel foi ofertado por R$ 3,7 milhões, mas ninguém se interessou.

Depois, o valor caiu para R$ 2,4 milhões e o fiscal tributário acabou comprando a mansão. Contudo, mesmo após ter sido arrematado por Roberto Mazzini, Bernal se recusava a entregar a casa, levando a imbróglios judiciais, o que resultou no assassinato de ontem.

Pouco antes das 14h, Bernal foi avisado pelo monitoramento de segurança do imóvel que Roberto estava tentando entrar no terreno, com a ajuda de um chaveiro. Ao chegar no local, o ex-prefeito se desentendeu com o fiscal e efetuou dois disparos na direção do rival judicial, sendo que dos tiros atravessou a região da costela.

Após isso, Bernal fugiu do local do crime e se apresentou à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro). Enquanto isso, a Polícia Militar e a Ambulância foram acionadas por testemunhas que ouviram os tiros e identificaram uma movimentação estranha no imóvel.

De acordo com o tenente Gustavo Frias, do Corpo de Bombeiros, Roberto já estava sem sinais vitais quando as autoridades e socorristas chegaram na ocorrência. Mesmo assim, durante 25 minutos, houve a tentativa de reanimar a vítima, mas sem sucesso.

O corpo foi retirado pela funerária por volta das 16h, mesmo horário em que a Polícia Científica e a Perícia saíram do local.

Na parte interna da caminhonete de Roberto, que ficou na frente da casa até a família retirar, havia uma notificação extrajudicial para desocupação, emitida no dia 20 de fevereiro enviada por Carlos Mazzini, na qual o comprador estava dando prazo de 30 dias para que Bernal esvaziasse a casa e entregasse as chaves. A morte ocorreu quatro dias depois deste prazo final.

Mansão onde Bernal diz residir está localizada na Avenida Antônio Maria Coelho e tem mais de 600 metros de área construída - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado

Neste documento consta a informação de que a recusa de entrega acarretaria um aluguel mensal equivalente a 1% do valor do imóvel.

Este aluguel mensal, segundo Carlos Mazzini, seria de R$ 24.135,45, deixando claro que ele pagou mais de R$ 2,4 milhões no leilão realizado pela Caixa Econômica Federal.

Esta mesma notificação informa que o leilão foi adjudicado pela Caixa em abril de 2023 e que, desde então, ele tentava assumir a casa localizada em área nobre de Campo Grande e na qual o ex-prefeito ainda estaria morando. A casa tem 680 m² e está dentro de um terreno de 1.440 m², o que equivale a quatro terrenos convencionais.

O sindicato que representa os servidores emitiu nota lamentando o assassinato.

“É com profunda consternação e indignação que recebemos a notícia do assassinato do nosso colega Roberto. Ele era um servidor dedicado, pai de família e, acima de tudo, uma pessoa honrada. Neste momento de dor, expressamos nossa solidariedade à família e a todos que tiveram o privilégio de conviver com ele.

A perda deixa uma lacuna irreparável no seio da família e em toda a nossa categoria, que hoje se encontra enlutada”, disse a categoria

O caso foi registrado como homicídio simples e legítima defesa, de acordo com o advogado de Bernal, Oswaldo Meza.

OUTRO LADO

Após se apresentar à polícia, Bernal foi encaminhado a Depac Cepol, onde passou pelos procedimentos legais. Segundo Wilton Acosta, advogado de defesa do ex-prefeito e que foi ouvido pela reportagem, a arma usada no crime foi um revólver calibre 38, e que ele agiu em legítima defesa.

“Ele [Bernal] já prestou o depoimento, já fez os esclarecimentos e está alegando legítima defesa. Ele foi alertado pela empresa de segurança sobre os fatos e foi até a residência dele porque a porta da residência estava sendo arrombada. E é isso, infelizmente aconteceu o que aconteceu, mas os fatos são esses. Ele foi agredido, foi ameaçado, por conta disso ele teve que reagir para se defender”, disse.

O advogado afirmou que o ex-prefeito possui o registro de colecionador, atirador e caçador (CAC), documento concedido pelo Exército Brasileiro ou pela Polícia Federal para pessoas físicas praticarem tiro esportivo, caça ou ter coleção de armas. A defesa também detalhou quais serão os próximos passos de Bernal após o depoimento.

“Ele vai para uma sala especial, que é o direito, todo advogado tem, dentro da prerrogativa da OAB [Ordem dos Advogados do Brasil], e ele vai para essa sala especial no Batalhão da Polícia Militar vai aguardar a audiência de custódia e as determinações da Justiça”, conclui.

A audiência de custódia está marcada para a manhã de hoje, no Fórum Cível e Criminal de Campo Grande.

Atualmente, depois de comandar Campo Grande entre 2013 e 2016 e ter ocupado o cargo de vereador e deputado estadual, Bernal deixou a vida política e também havia abandonado a carreira de radialista, exercendo apenas a função de advogado.

DÉBITO

A mansão que foi o pivô do assassinato tem uma dívida de quase R$ 345 mil somente relativa ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

Mas, caso fosse obrigado a pagar este valor à prefeitura, o fiscal tributário tinha a esperança de receber em torno de R$ 850 mil do ex-prefeito a título de aluguéis mensais de R$ 24,1 mil retroativos a abril de 2023, quando a Caixa tomou a casa que pertencia a Alcides Bernal.

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