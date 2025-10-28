Ex-prefeito ganha salário três vezes maior que secretários e vira alvo de investigação

SEGURANÇA

Novo projeto no aplicativo de corrida começa a valer nesta terça-feira (28) na Capital e outras seis cidades do Brasil

A proposta é reduzir o desconforto que mulheres sentem ao solicitarem viagens com motoristas desconhecidos

A Uber, multinacional americana que presta serviços de transporte urbano, lançou o novo recurso "Women Preferences" (preferências para mulheres, na tradução), em Campo Grande. Trata-se de uma modalidade a qual permite que passageiras optem apenas por viagens com motoristas mulheres. A novidade começa a ser testada a partir desta terça-feira (28), em alguns estados.

Outras cidades foram selecionadas para receberem o projeto piloto da empresa. Em São Paulo, os municípios de Campinas, Piracicaba, São José dos Campos e Ribeirão Preto foram os escolhidos; Uberlândia, em Minas Gerais ; e Curitiba, no Paraná.

A proposta deste recurso é reduzir a sensação de insegurança que muitas mulheres sentem ao solicitarem viagem e o motorista ser um homem desconhecido.

Feminicídio

De acordo com dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública do Estado (Sejusp), em 2024, Mato Grosso do Sul registrou 35 feminicídios e 90 tentativas. Já em 2025, até o momento, foram contabilizadas 68 tentativas e 30 vítimas.

O país registrou 1.492 feminicídios em 2024, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública (FBSP). É o maior número de casos desde o início da série histórica, em 2015.

Funcionamento do novo recurso

Ao solicitar uma viagem sob demanda, as passageiras verão uma opção chamada "Motoristas Mulheres" no aplicativo da Uber. Só que se o tempo de espera for maior do que o previsto, elas sempre poderão optar por outra viagem com embarque mais rápido.

Caso nenhuma condutora esteja na região, o aplicativo vai conectar diretamente com o motorista parceiro mais próximo.

Para ter mais planejamento e certeza, as passageiras ainda podem utuilizar o recurso do "Reserve" para pré-reservar uma viagem com motoristas mulheres.

Além disso, as passageiras podem definir uma preferência para uma motorista mulher nas configurações do aplicativo. Embora não seja garantido, ativar essa opção aumenta suas chances de ser pareado com uma condutora do sexo feminino.

Motoristas

Já para as motoristas mulheres, há a opção "Preferência de Passageiras" nas configurações do aplicativo. Se quiserem receber solicitações de viagem de qualquer passageiro, podem desativar a preferência a qualquer momento.

Outra ferramenta é a "U-Elas", a empresa habilita para as motoristas opção de receber somente chamadas de passageiras mulheres. Atualmente, a funcionalidade está em atividade em todo o território nacional e em outros 40 países.

A ferramenta faz parte do projeto "Elas na Direção". O programa, ativo desde 2019, busca incentivar mais mulheres a gerar renda por meio do aplicativo.

