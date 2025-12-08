Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

MATO GROSSO DO SUL

Ex-vereador assume superintendência na Casa Civil

A nomeação foi publicada em resolução da Secretaria de Estado de Governo com efeito imediato

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

08/12/2025 - 10h30
O governo de Mato Grosso do Sul oficializou, nesta sexta-feira (5), o retorno de Athayde Nery de Freitas Júnior, 61 anos, ao quadro da administração estadual. Ele passa a ocupar o cargo de Superintendente I da Secretaria de Estado da Casa Civil, função estratégica que envolve articulação política e apoio direto às demandas internas da pasta.

A nomeação foi publicada em resolução da Secretaria de Estado de Governo (Segov), com efeito imediato. Athayde assume a vaga deixada por Fábio Alexandre de Castro, exonerado no fim de novembro. O cargo é de confiança, com símbolo CCA-04, conforme previsto na Lei nº 6.036/2023.

Com trajetória reconhecida na política e na área cultural, Athayde coleciona quatro mandatos como vereador em Campo Grande. Também tem passagem pela direção estadual do então PPS (Partido Popular Socialista), atual Cidadania, e atualmente é filiado ao PSDB. Nas eleições municipais de 2024, tentou voltar à Câmara da Capital, mas obteve apenas 2.272 votos.

Além da atuação política, Athayde mantém carreira como poeta e escritor, tendo lançado obras como Estrelas Líquidas. É filho do desembargador aposentado Athayde Nery de Freitas, que morreu em 2021, aos 90 anos, e que também teve relevância política em Corumbá.

Com a chegada à superintendência da Casa Civil, Athayde retorna à gestão pública em uma função que exige interlocução permanente com diferentes setores do governo e acompanhamento de pautas estratégicas do Executivo.

EDUCAÇÃO PROFISSIONAL

REE/MS abre inscrição para atuar na Educação Profissional

Com mais 1,9 mil vagas, inscrições para atuar em unidades escolares de todo Mato Grosso do Sul ficam abertas até 15 de janeiro de 2026

08/12/2025 12h36

SED abre inscrições para professores atuarem em Educação Profissional de escolas da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul

SED abre inscrições para professores atuarem em Educação Profissional de escolas da Rede Estadual de Mato Grosso do Sul Divulgação

Iniciou hoje as inscrições para professores interessados em atuar na Educação Profissional da Rede de Ensino Estadual de Mato Grosso do Sul (REE/MS) no ano letivo de 2026. O processo está vinculado a oferta de Cursos de Educação Profissional integrado ou subsequente do Ensino Médio

Publicado no Diário Oficial do Estado há quatro dias atrás, em 4 de dezembro, o edital mantém as inscrições pelo site http://www.portaldoprofessor.ms.gov.br/, até o dia 15 de janeiro de 2026, às 16h, no horário de Mato Grosso do Sul.

São 1.993 vagas distribuída por todo o estado sul-mato-grossense e abrange as atividades de:

  • Coordenação Técnica de Curso;
  • Docência;
  • Supervisão do Estágio Curricular Obrigatório.

Entre os requisitos para o cadastramento é necessário que o profissional possua escolaridade em nível superior e seja habilitado em Tecnologia, Bacharelado ou Licenciatura, com comprovação de colação de grau emitido por instituições reconhecidas pelo MEC que esteja em conformidade com o curso ofertado pela Secretaria de Estado de Mato Grosso do Sul.

As relação de cursos e unidades escolares que possuem a vaga estão todas relacionadas no edital. Entre as opções de itinerário formativo profissional, estão áreas de comércio, agroindústria, recursos humanos, publicidade, administração, segurança pública, entre outras.

Para se inscrever os interessados devem:

  • ser brasileiro nato ou naturalizado;
  • ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos;
  • atender aos pré-requisitos mínimos de escolaridade especificados anteriormente;
  • estar em situação regular perante o respectivo órgão de classe, se obrigatória a filiação para o exercício da profissão;
  • estar em situação regular perante o serviço militar, quando do sexo masculino;
  • estar em dia com as obrigações eleitorais;
  • não possuir antecedentes criminais e condenações por improbidade administrativa.

Seleção

Com o objetivo de formar banco de interessados para atuar em cursos de Educação Profissional, e que preencham os requisitos necessários, os profissionais poderão ser contratados após prévia análise curricular da unidade escolar que necessita do serviço. Porém a inscrição não assegura ao inscrito à convocação.

De acordo com o edital, a análise irá considerar elementos e informações documentais que comprovem a formação, experiência profissional anterior, e perfil alinhado ao Projeto Pedagógico do Curso ofertado pela respectiva unidade escolar escolhida pelo candidato.

Fica sob responsabilidade da escola a análise e seleção dos candidatos que serão convocados, bem como, responsabilidade de cada unidade divulgar a data em que serão realizadas as análises.

Ainda, ela deve ser feita seguindo os critérios de maior titulação e de maior tempo de experiência na atividade exigida. Em caso de empate, os seguintes critérios serão utilizados para desempate na ordem disposta:

  • ter realizado, nos últimos 3 anos, curso de Formação Continuada em Educação Profissional oferecido pela SED/MS;
  • maior tempo de efetivo trabalho na REE/MS em função correspondente;
  • maior tempo de efetivo trabalho na REE/MS em funções diversas;
  • maior idade.

A relação das inscrições realizadas será publicada por meio do Diário Oficial do Estado a partir do dia 15 de janeiro e disponibilizada também no mesmo site de inscrição: http://www.portaldoprofessor.ms.gov.br/.

Quanto ao resultado dos habilitados e selecionados para atuarem nas unidades também fica a cargo da direção de cada unidade escolar, divulgar e fixar em novo Comunicado, a fim de informar os profissionais e formalizar o processo de contratação com documentação exigida e demais necessidades.

Para informações e detalhes sobre a vaga, o candidato deverá contatar a unidade escolar ou centro de educação profissional escolhido. Confira a lista completa das vagas disponíveis e localização, bem como o edital aqui.

CAMPO GRANDE

Depósito de combustível será removido só na 2ª fase da reforma do aeroporto

A mudança, aguardada há anos por quem utiliza o aeroporto, integra o pacote de melhorias com conclusão prevista para 2026

08/12/2025 12h15

A mudança, aguardada há anos por quem utiliza o aeroporto, integra o pacote de melhorias

A mudança, aguardada há anos por quem utiliza o aeroporto, integra o pacote de melhorias Gerson Oliveira

O depósito de combustível que hoje ocupa a área bem em frente ao setor de embarque do Aeroporto Internacional de Campo Grande só será transferido na segunda etapa das obras de modernização do terminal. A mudança, aguardada há anos por quem utiliza o aeroporto, integra o pacote de melhorias previsto pela concessionária Aena e só deve ocorrer após a conclusão da primeira fase das intervenções, programada para ser entregue até junho de 2026.

Atualmente, o Parque de Abastecimento de Aeronaves (PAA) fica posicionado logo na entrada do aeroporto, em uma área visível a todos que chegam ao terminal. Depois da realocação, o depósito passará a operar dentro da área restrita, próximo ao pátio de aeronaves, um espaço mais adequado do ponto de vista de segurança e logística. A estrutura também será ampliada, passando dos atuais 2,3 mil para 4 mil metros quadrados.

Segundo a Aena, a transferência permitirá “maior eficiência operacional e novos serviços aos passageiros”. Com a retirada do PAA da área frontal, o espaço será aproveitado para a ampliação do estacionamento rotativo, uma das demandas mais recorrentes dos usuários.

Avanço nas obras 

A instalação das três pontes de embarque, promessa que circula desde antes da concessão, está em andamento. A empresa espanhola assumiu o aeroporto em outubro de 2023 e, apesar de o início das obras ter atrasado em relação ao cronograma anunciado no ano passado, a concessionária mantém o prazo de entrega para 2026.

Com a conclusão da reforma, o terminal deve ganhar um segundo pavimento, ampliar o espaço interno de 10 mil para 12 mil metros quadrados e alcançar capacidade para até 2,6 milhões de passageiros por ano, um crescimento de 85%. O projeto inclui ainda a reforma completa do pátio, que terá condições de receber até 11 aeronaves simultaneamente, e a preparação da estrutura para voos internacionais.

A sala de embarque também será expandida, passando a contar com sete portões e 1,8 mil metros quadrados, enquanto o check-in terá 20 posições. As pontes, porém, vão alterar a dinâmica do embarque: atualmente, o acesso às aeronaves ocorre por duas escadas; com os fingers, todos os passageiros entrarão e sairão pela porta dianteira, tornando o processo mais lento, mas mais seguro e confortável, principalmente em dias de chuva.

Mudanças

Desde que assumiu a administração, a Aena colocou em operação uma segunda esteira de bagagens e regularizou o funcionamento do sistema de ar-condicionado em todas as áreas do aeroporto. Quando a empresa chegou, em 2023, parte da estrutura ainda estava inacabada.

A concessionária afirma que as fases estão sendo executadas conforme o planejamento e que a realocação do depósito de combustível faz parte do pacote final que deixará o aeroporto mais moderno, funcional e preparado para atender à demanda crescente de passageiros em Campo Grande.

