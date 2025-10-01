Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

INVESTIGAÇÃO

Facção goiana com braço em MS movimentou R$ 30 milhões

Polícias civis de Goiás e Mato Grosso do Sul atuaram em conjunto na Operação Fluxo Oculto, que prendeu cinco pessoas; outras cinco seguem foragidas

Felipe Machado

01/10/2025 - 09h00
Três municípios de Mato Grosso do Sul foram alvos da Operação Fluxo Oculto, da Polícia Civil, deflagrada ontem, que desmantelou um braço de uma facção criminosa de Goiás que atuava no Estado, em mais uma das “parcerias” interestaduais no tráfico de drogas. O grupo teria movimentado R$ 30 milhões com atividades ilícitas, valor que foi bloqueado.

Sob comando da Polícia Civil de Goiás (PCGO), foram cumpridos 10 mandados de prisão temporária e 23 mandados de busca e apreensão domiciliar no decorrer da ação nos municípios de Cassilândia, Chapadão do Sul e Campo Grande em Mato Grosso do Sul, além de Mineiros, Portelândia, Jataí, Goiânia e Aparecida de Goiânia em Goiás.

Durante a investigação, foram identificadas pessoas que forneciam drogas em Mineiros (GO) com relação direta com membros da facção Amigos do Estado (ADE), organização aliada do Primeiro Comando da Capital (PCC) e que foi responsável por 40% dos homicídios goianos em 2021. 

Além disso, os fornecedores também mantinham contato com uma associação criminosa que atua em Campo Grande, também no tráfico de drogas.

Tanto que, na Capital, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão, desses, dois foram no Bairro Moreninhas e outro no Itamaracá, segundo informou a Delegacia Especializada de Repressão a Roubo a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras), que contribuiu com a operação. Ainda de acordo com a delegacia, não havia mandados de prisão expedidos para a Capital.

Segundo um levantamento recente do jornal O Globo, a facção goiana Amigos do Estado é uma das 10 que disputam o “domínio” do território sul-mato-grossense, além da sua aliada PCC, o Comando Vermelho (CV) e outras organizações criminosas.

Como reportaram diversos veículos de Goiás, foi realizado o bloqueio de R$ 30 milhões das contas dos investigados, além da prisão de cinco deles. Porém, outros cinco alvos continuam foragidos, ainda sem informação do município onde eles estão.

Ao todo, foram expedidas 139 medidas judiciais, das quais também englobam os estados do Rio de Janeiro e Paraná. Para identificar o esquema de fluxo do dinheiro (por isso o nome da Operação), foi preciso o auxílio de escutas e análises bancárias. As investigações e as buscas pelos foragidos seguem.

PRINCESINHA

Um dos principais alvos da operação é Francielly Paiva, também conhecida como Cielly Paiva, que atua em diversas profissões: modelo, corretora de imóveis e criadora de conteúdos adultos. Ela já é investigada pelas autoridades goianas há muito tempo, além de ser prima de um traficante que está preso na Penitenciária Federal de Catanduvas (PR).

Em outubro do ano passado, ela foi alvo de um mandado de busca e apreensão durante a Operação Portokali, que apontou ela como operadora financeira de um esquema criminoso ligado ao tráfico de drogas e lavagem de dinheiro.

Para piorar, ela utilizava o nome das filhas de 6 e 17 anos para lavar o dinheiro. Como, na época, ela estava viajando pela Europa, o mandado de prisão não foi cumprido.

Há pouco mais de quatro meses, Francielly foi localizada e presa em Lisboa, Portugal, com ajuda da Interpol e da Polícia Federal. Segundo a PF, a modelo passou todo o período – desde a deflagração da Operação Portokali – viajando pelo Velho Continente. Tanto que, o nome da ação policial é grego e significa “laranja”, referindo-se a um país para onde ela teria ido antes de ser presa.

Recentemente, no dia 19 de setembro, a “Princesinha do Tráfico”, como foi apelidada após as ações, foi extraditada de Portugal para Goiás. Nas redes sociais, Francielly sempre esbanjou uma vida de luxo, com fotos em diversas cidades conhecidas mundialmente e em festas de classe alta.

Inclusive, a polícia acredita que ela utilizava de sua fama nas redes sociais e ostentação explícita para esconder os crimes que praticava. No mandado de busca e apreensão cumprido contra ela na Operação Portokali, no ano passado, foram confiscados veículos de luxo, documentos e dispositivos eletrônicos.

*SAIBA

Participaram da Operação Fluxo Oculto as delegacias de Jataí (GO), Rio Verde (GO), Cassilândia e Chapadão do Sul, além de agentes do Garras e da delegacia de Mineiros (GO).

CHUVA

Região pantaneira de MS registrou 40 milímetros de chuva nesta madrugada

O registro ocorreu na Fazenda São Luiz, localizada na região sul do Pantanal

01/10/2025 08h45

Chuva durante a madrugada e manhã em MS

Chuva durante a madrugada e manhã em MS Foto: Gerson Oliveira

Na madrugada desta quarta-feira (1°), diversas cidades de Mato Grosso do Sul registraram chuvas que já eram esperadas. Na Fazenda São Luiz, localizada na região sul do Pantanal, o medidor marcou 40 milímetros, trazendo uma trégua para os dias secos.

Além disso, de acordo com o meteorologista Natálio Abraão, cidades como Dourados, Rio Brilhante e Amamabai e Aral Moreira também registaram chuvas. Bataguassu e Ribas do Rio Pardo tiveram ventos de de 48 a 60 km/h. Veja alguns números:

  • Sete quedas choveu 1,6 milímetros
  • Iguatemi choveu 01,0mm
  • Amambai choveu 6,0 milímetros
  • Aral Moreira choveu 01,6 milímetros
  • Ponta Porã choveu 14,6 milímetros 
  • Naviraí choveu 08,4 milímetros com ventos de 55,2 km/h
  • Rio Brilhante choveu 08,8 milímetros
  • Nova Alvorada do Sul com 06,6 milímetros
  • Bataguassu não teve chuva mas registrou vento forte de 60,8 kmh 
  • Ribas do Rio Pardo não teve chuva mas teve vento de 48,0 km/h

Em Campo Grande, conforme relatos dos leitores, o primeiro dia de outubro começou com uma chuva rápida logo no início do dia em alguns bairros como: Alves Pereira, Aero Rancho, Guanandi, Tijuca, Universitário, Carandá Bosque, Moreninha e Centro. 

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia - (Inmet), Mato Grosso do Sul está em alerta potencial para riscos de baixa umidade do ar e tempestades.

O alerta avisa para os riscos de potenciais chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 milímetros por dia, acompanhada de ventos intensos, podendo chegar a 60 km/h, com chances de queda de granizo.

Também há riscos, mesmo que baixos, de corte de energia elétrica, estragos em plantações, quedas de galhos de árvores e alagamentos. 

As maiores possibilidades de precipitação são nas regiões Pantaneira, Sudoeste e Sul, mas é esperado um aumento da nebulosidade em todo o Estado, devido ao grande transporte de calor e umidade, junto com a atuação de áreas de baixa pressão atmosférica, quando o ar quente da superfície sobe para a atmosfera e, ao se encontrar com o ar frio, se condensa, formando nuvens. 

As mínimas previstas nas regiões sul, cone-sul e da grande Dourados podem chegar a 18°C entre o domingo e a segunda-feira, e as máximas variam entre 24°C e 32°C. 

Nas regiões sudoeste e pantaneira, as mínimas chegam a 21°C e as máximas variam entre 27°C e 35°C. 

Entre Três Lagoas, Paranaíba e Coxim, as mínimas não ficam abaixo de 19°C e as máximas podem atingir os 37°C. 

Na Capital, as temperaturas variam entre 23°C e 34°C. 

 

MATO GROSSO DO SUL

MP quer mais de 200 anos de prisão para prefeito de Terenos acusado de corrupção

Além de Henrique Budke (PSDB), empresários e um policial do Choque estão entre os 25 acusados de integrar o esquema criminoso

01/10/2025 05h00

Prefeito de Terenos, Henrique Budke, está preso desde 11 de setembro

Prefeito de Terenos, Henrique Budke, está preso desde 11 de setembro Divulgação

O prefeito de Terenos – cidade distante 20 quilômetros de Campo Grande –, Henrique Budke (PSDB), foi enquadrado pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS) em quatro crimes: corrupção passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro. Ele está sujeito a uma pena que pode chegar a 260 anos de prisão.

Henrique Budke integra um esquema de corrupção generalizado na cidade próxima a Campo Grande. Ele foi enquadrado em corrupção, por pelo menos 10 atos diferentes, o mesmo para corrupção passiva (10 vezes) e para lavagem de dinheiro (pelo menos quatro vezes), além de organização criminosa, o que explica a possível pena elevada, uma vez que os crimes foram denunciados no chamado concurso material, em que as penas previstas para os crimes praticados são somadas.

Além do prefeito de Terenos, que está preso desde o mês passado, quando a Operação Spotless foi deflagrada pelo Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco), outras 25 pessoas foram enquadradas em vários crimes, como corrupção ativa e passiva, organização criminosa, fraude em licitação e lavagem de dinheiro.

Pelo fato de o prefeito de Terenos ter foro especial, a denúncia foi assinada pelo procurador-geral de Justiça Romão Ávila Milhan Júnior. O documento, de mais de 600 páginas, descreve em detalhes o suposto esquema criminoso, mostra fotos de envolvidos na prefeitura da cidade negociando propina e apresenta dezenas de prints de conversas de WhatsApp entre os acusados.

Os envolvidos

O valor total dos contratos sob análise, concedidos a empresas ligadas à organização, ultrapassava R$ 14,5 milhões no fim de 2024 e início deste ano, com um total atualizado superior a 
R$ 16,5 milhões, após dois novos aditivos em maio de 2025.

O prefeito teria usado sua posição para garantir ganhos financeiros ilícitos, com provas que mostram o envolvimento direto na orquestração de licitações fraudulentas e no recebimento de propinas.
Por exemplo, na Tomada de Preços nº 002/2021, para a reforma da Escola Rosa Idalina Braga Barboza, o prefeito recebeu R$ 60 mil em propina.

Entre os 25 denunciados estão: Arnaldo Godoy Cardoso Glagau, Arnaldo Santiago, Cleberson José Chavoni Silva, Daniel Matias Queiroz, Edneia Rodrigues Vicente, Eduardo Schoier, Fábio André Hoffmeister Ramires, Felipe Braga Martins, Fernando Seiji Alves Kurose, Genilton da Silva Moreira, Hander Luiz Correa Grote Chaves, Isaac Cardoso Bisneto, Leandro Cícero Almeida de Brito, Luziano dos Santos Neto, Maicon Bezerra Nonato, Marcos do Nascimento Galitzki, Nádia Mendonça Lopes, Orlei Figueiredo Lopes, Rinaldo Cordoba de Oliveira, Rogério Luís Ribeiro, Sandro José Bortoloto, Sansão Inácio Rezende, Stenia Sousa da Silva, Tiago Lopes de Oliveira e Valdecir Batista Alves.

Policial do Choque

Fábio André Hoffmeister Ramires, policial militar que integrou o Batalhão de Choque, em Campo Grande, está implicado na organização criminosa. Ele é acusado de participar da fraude na Carta Convite nº 001/2022, para a reforma da Escola Isabel de Campos Widal Rodrigues, usando a empresa de sua esposa, a Tercam Construções Ltda. Fábio é acusado de integrar uma organização criminosa (uma vez) e de frustrar o caráter competitivo das licitações (uma vez).

“Balcão de negócios”

A investigação revelou que o grupo montou um “revezamento entre empresas” para vencer licitações de obras públicas em Terenos, como reformas de unidades de saúde, escolas, calçadas e pavimentação asfáltica.

Das 17 tomadas de preço realizadas entre 2021 e 2023, 16 foram vencidas por empresas ligadas à organização criminosa, segundo a denúncia do MPMS. O número equivale a 94% das contratações.

Em muitos casos, apenas empresas do grupo participaram, simulando concorrência ou disputando apenas entre si.

O processo fraudulento seguia um roteiro: antes da publicação do edital, já havia definição de quem venceria. Depois, os empresários trocavam abertamente documentos e propostas, ajustando os valores de modo a aparentar competição. O contrato era adjudicado e, em seguida, parte do pagamento retornava como propina ao prefeito Henrique Wancura Budke.

A investigação do Gaeco indica que o gestor, filiado ao PSDB, teria transformado a administração municipal em um “balcão de negócios”.

As apurações apontam que Budke foi o maior beneficiário das propinas pagas e, em sua casa, foram apreendidos R$ 11,3 mil em espécie. O esquema, ativo ao menos desde 2021, consistia na manipulação de processos licitatórios e no direcionamento de contratos a empresas ligadas ao grupo criminoso.

Enriquecimento

O enriquecimento ilícito do prefeito é destacado por um aumento significativo em seus bens declarados. Seu patrimônio, declarado à Justiça Eleitoral, subiu de 
R$ 776.210,57 em 2020 para R$ 2.468.418,61 em 2024, um aumento de 318%.

Prefeito de Terenos, Henrique Budke, está preso desde 11 de setembroQuando foi preso, prefeito tinha mais de R$ 11 mil em espécie/Reprodução

Uma análise mais aprofundada sugere que sua riqueza real é consideravelmente maior, com propriedades como a Fazenda Ipê Amarelo e a Chácara Curé sendo subvalorizadas em seus registros e declarações, e sua participação na Resilix Ltda, mostrando um aumento inexplicável de 74.490% em seu valor em menos de um ano.

De acordo com os relatórios do Gaeco, apenas em 2023, Budke embolsou R$ 235 mil em propinas. Somando com valores comprovados em outros anos, o MPMS já identificou repasses diretos de pelo menos R$ 255 mil só em uma das tomadas de preço.

Somados, os valores comprovados ultrapassam R$ 500 mil em propinas recebidas pelo prefeito ao longo da investigação, sem contar outros episódios sob apuração.

A denúncia busca a condenação de todos os réus, o perdimento dos ganhos ilícitos e R$ 10 milhões em danos morais coletivos (na peça, há um provável erro de digitação, em que o número mostrado equivale a R$ 10 mil).

Também pede a inabilitação de Henrique Wancura Budke, Eduardo Schoier, Orlei Figueiredo Lopes e Valdecir Batista Alves para o exercício de cargos públicos.

 

Denunciados pelo esquema de corrupção em Terenos: 

  • Henrique Wancura Budke – prefeito de Terenos, apontado como chefe da organização criminosa.
  • Arnaldo Godoy Cardoso Glagau – empresário.
  • Arnaldo Santiago – empresário.
  • Cleberson José Chavoni Silva – empresário.
  • Daniel Matias Queiroz – empresário.
  • Edneia Rodrigues Vicente – empresária.
  • Eduardo Schoier – empresário.
  • Fábio André Hoffmeister Ramires – policial militar.
  • Felipe Braga Martins – empresário.
  • Fernando Seiji Alves Kurose – empresário.
  • Genilton da Silva Moreira – empresário.
  • Hander Luiz Correa Grote Chaves – empresário.
  • Isaac Cardoso Bisneto – empresário e secretário de Obras.
  • Leandro Cícero Almeida de Brito – engenheiro.
  • Luziano dos Santos Neto – empresário.
  • Maicon Bezerra Nonato – funcionário público.
  • Marcos do Nascimento Galitzki – empresário.
  • Nádia Mendonça Lopes – empresária.
  • Orlei Figueiredo Lopes – comerciante.
  • Rinaldo Cordoba de Oliveira – empresário.
  • Rogério Luís Ribeiro – empresário.
  • Sandro José Bortoloto – empresário.
  • Sansão Inácio Rezende – empresário.
  • Stenia Sousa da Silva – empresária.
  • Tiago Lopes de Oliveira – empresário (foragido).
  • Valdecir Batista Alves – servidor público e ex-secretário de Desenvolvimento Econômico.
  •  

