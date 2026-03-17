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Faculdade de Medicina em MS tem número de alunos novos restringidos pelo MEC

A universidade ficou na faixa considerada insatisfatória do Enamed, exame que mede o conhecimento dos estudantes formandos no curso de medicina

Karina Varjão

Karina Varjão

17/03/2026 - 17h00
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A Faculdade UniCesumar de Corumbá está na lista de universidades de medicina obrigadas pelo Ministério da Educação (MEC) a reduzir o número de alunos aceitos no curso. 

A Instituição de Mato Grosso do Sul faz parte da lista de 33 faculdades em todo o País que ficaram com Conceito Enade 2 e foram punidos com redução de 25% de alunos novos. 

A lista das instituições de ensino superior punidas por baixo desempenho no Exame Nacional de Avaliação da Formação Médica (Enamed) foi divulgada nesta terça-feira (17) pelo MEC. 

Entre as punições, estão a redução do número de novas vagas oferecidas e a proibição do ingresso de novos alunos, a mais severa. No total, 52 faculdades brasileiras privadas estão com número de vagas limitadas e sete estão impedidas de aceitar novos alunos.

Além disso, todas elas estão impedidas de firmar contratos pelo Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), terão processos regulatórios para o aumento de vagas suspensas e também não poderão participar de outros programas federais de acesso ao ensino. 

Veja as faculdades de cada lista a seguir:

Impedidas de ter novos alunos

Recebem a punição máxima as instituições que ficaram com Conceito Enade 1 e menos de 30% dos estudantes com pontuação aceitável. 

  1. Universidade Estácio de Sá (Angra dos Reis - RJ)
  2. União de Faculdades de Grandes Lagos (São José do Rio Preto - SP)
  3. Centro Universitário de Adamantina (Adamantina - SP)
  4. Faculdade de Dracena (Dracena - SP)
  5. Centro Universitário Alfredo Nasser (Aparecida de Goiânia - GO)
  6. Faculdade Metropolitana (Cáceres - MT)
  7. Centro Universitário Uninorte (Porto Velho - RO)

Redução de 50% de novos alunos

Recebem a punição as faculdades que ficaram com Conceito Enade 1 e entre 30% e 40% de alunos concluintes proficientes. 

  1. Centro Universitário Presidente Antônio Carlos (Juiz de Fora - MG)
  2. Universidade Brasil (Fernandópolis - SP)
  3. Universidade do Contestado (Mafra - SC)
  4. Universidade de Mogi das Cruzes (Mogi das Cruzes - SP)
  5. Universidade Nilton Lins (Juiz de Fora - MG)
  6. Centro Universitário de Goiatuba (Goiatuba - GO)
  7. Centro Universitário das Américas (São Paulo - SP)
  8. Faculdade da Saúde e Ecologia Humana (Vespasiano - MG)
  9. Centro Universitário Ceuni - Fametro (Manaus - AM)
  10. Faculdade São Leopoldo Mandic de Araras (Araras - SP)
  11. Faculdade Estácio de Jaraguá do Sul (Jaraguá do Sul - SC)
  12. Faculdade Zarns - Itumbiara (Itumbiara - GO)

Redução de 25% de novos alunos

Recebem a punição as instituições que ficaram com Conceito Enade 2 e entre 40% e 50% de concluintes proficientes no Enamed. 

  1. Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras de Penápolis
  2. Universidade de Ribeirão Preto
  3. Universidade Iguaçu
  4. Universidade Iguaçu
  5. Universidade Santo Amaro
  6. Universidade de Marília
  7. Universidade Paranaense
  8. Universidade Anhembi Morumbi
  9. Afya Universidade Unigranrio
  10. Centro Universitário Serra dos Órgãos
  11. Universidade de Cuiabá
  12. Centro Universitário Maurício de Nassau de Barreiras
  13. Centro Universitário Estácio de Ribeirão Preto
  14. Centro Universitário de Santa Fé do Sul
  15. Afya Centro Universitário de Porto Velho
  16. Centro Universitário Ingá
  17. Faculdade de Medicina Nova Esperança
  18. Afya Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba
  19. Faculdade Atitus Educação Passo Fundo
  20. Afya Centro Universitário de Itaperuna
  21. Centro Universitário Maurício de Nassau
  22. Faculdade Morgana Potrich
  23. Afya Faculdade de Porto Nacional
  24. Faculdade Uninassau Vilhena
  25. Centro Universitário Famesc
  26. Faculdade de Medicina de Olinda
  27. Faculdade Estácio de Alagoinhas
  28. Faculdade Atenas Passos
  29. Faculdade Estácio de Juazeiro
  30. Afya Faculdade de Ciências Médicas de Jaboatão dos Guararapes
  31. Faculdade Unicesumar de Corumbá
  32. Faculdade Estácio de Canindé
  33. Afya Faculdade de Ciências Médicas de Santa Inês

Em nota, a Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES) disse que recebe a lista com preocupação, mas que não é uma surpresa. 

“A ABMES reafirma seu apoio ao Enamed como instrumento de avaliação e aprimoramento da formação médica no país, desde que suas regras sejam claras, previamente estabelecidas e amplamente conhecidas pelas instituições de ensino superior. Ainda assim, as punições impostas às instituições que não obtiveram conceitos satisfatórios na avaliação demandam atenção, especialmente quanto aos seus impactos no ambiente regulatório”, afirmou a nota. 

Também reforçou que a adoção de medidas com efeitos sancionatórios, sem a devida regulamentação, pode “afetar o equilíbrio do sistema regulatório e comprometer a relação de confiança entre o poder público e as instituições de ensino”.

“A criação de parâmetros punitivos exige regulamentação clara, por meio de ato normativo próprio. Além disso, a adoção de uma lógica predominantemente sancionatória se afasta dos princípios da Lei do Sinaes, que estabelece a avaliação como instrumento formativo e indutor de qualidade. Quando não há clareza nos critérios e se prioriza apenas a punição, perde-se a capacidade de promover a melhoria efetiva do ensino superior”, destacou o diretor-presidente da ABMES, Janguiê Diniz.

Nesta edição da aplicação do Enamed, dos 351 cursos do País que passaram pela avaliação, 30% ficaram na faixa considerada insatisfatória. Dois deles, em Mato Grosso do Sul: da Universidade Anhanguera Uniderp e da Faculdade UniCesumar de Corumbá.

Outra polêmica

A UniCesumar também é alvo de processo jurídico por estudantes do curso de medicina por não conseguir iniciar a residência por falta de documentos que deveriam ser emitidos pela instituição. 

Ambos os estudantes foram aprovados pelo Exame Nacional de Residência (Enare) e poderiam atuar no Rio Grande do Norte e no Rio de Janeiro. Porém, perderam as vagas por falta de documentação solicitada à universidade, que não atendeu ao prazo da demanda. 

Além disso, os alunos também solicitaram a antecipação da colação de grau para que pudessem dar início às especializações em que foram aprovados, já que já teriam completado mais de 7,5 mil horas-aula, carga acima do mínimo exigido. O pedido foi negado pela UniCesumar, que alegou que precisariam cumprir as últimas 13 semanas de curso até a colação. 

Os dois estudantes pontuaram que até mesmo as centenas de horas de internato e plantões que cumpriram entre julho de 2025 e março deste ano no sistema público de saúde de Corumbá não estavam disponíveis para serem acessadas em documentos oficiais. 

Em nota, a instituição chegou a afirmar que atua com “responsabilidade para garantir que a formação de seus alunos seja concluída de forma completa, segura e com a qualidade exigida para o exercício da profissão” e que a decisão “está em consonância com o posicionamento do Conselho Federal de Medicina”. 


 

Jardim São Paulo

Três morrem em confronto com a Polícia Militar em Coxim

Suspeitos teriam reagido à abordagem com tiros e armas brancas; residência abrigava itens ligados a crimes recentes na cidade

17/03/2026 15h45

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Foto: PC de Souza / Edição MS

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Um confronto na madrugada desta terça-feira (17) terminou com três suspeitos mortos em uma residência na Rua Verônica Tobias, no bairro Jardim São Paulo, em Coxim. Segundo a Polícia Militar, a equipe foi recebida a tiros ao chegar no local, dando início a uma troca de disparos.

De acordo com informações oficiais, um dos suspeitos tentou fugir pelos fundos do imóvel enquanto atirava contra os policiais. Diante da situação, os militares revidaram. Ainda conforme a corporação, “a equipe reagiu de forma proporcional para neutralizar a ameaça, diante da injusta agressão”.

Dentro da casa, outros dois indivíduos também teriam resistido à abordagem, utilizando armas de fogo e uma faca. Também foram baleados pela polícia. 

O Corpo de Bombeiros Militar foi acionado, mas os três suspeitos não resistiram aos ferimentos e morreram no local. A área foi isolada para os trabalhos da perícia.

Durante as buscas, foram apreendidas armas de fogo, munições, capacetes e duas motocicletas com registro de furto ou roubo no estado de Mato Grosso. Segundo a polícia, os veículos podem ter sido utilizados em um ataque ocorrido no útlimo dia 8, ataque contra uma residência na cidade.

As primeiras informações apontam que os envolvidos teriam ligação com uma facção criminosa e participação em ações violentas recentes em diferentes pontos de Coxim. 

Inicialmente, dois dos mortos foram identificados como Nicolas, de 18 anos, e um homem de 26 anos conhecido como “Nego Bala”. O terceiro permanece sem identificação.

Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) do município. Todo o material apreendido foi levado para a Delegacia de Polícia Civil, que ficará responsável pela investigação do caso.

Em nota, a Polícia Militar destacou que a ação ocorreu dentro dos parâmetros legais, e reforçou o compromisso da corporação no combate ao crime e na manutenção da segurança pública. 

De acordo com os dados da Secretaria de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, 13 pessoas morreram por intervenção por agente de Estado em 2026, números atualizados até às 23h59 desta segunda-feira (16). 

Cabe destacar que o dado está desatualizado, uma vez que quatro pessoas morreram por intervenção da polícia somente nesta terça-feira, ou seja, o número extraoficial de mortos é de 17. Entre janeiro e março do ano passado, foram contabilizadas 20 mortes deste tipo em todo o Estado. 

Vinicius Ricardo Pereira da Silva, de apenas 16 anos morreu na manhã desta terça durante um confronto com policiais civis em Dourados, poucas horas após ser apontado como um dos envolvidos na execução de um detento no regime semiaberto no fim desta segunda-feira. 

 

*Atualizado para acréscimo de informações. 

 

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Avanço na saúde

Hospital de MS realiza primeira cirurgia para tratamento do Parkinson pelo SUS no Estado

A cirurgia cerebral pode reduzir em 80% a necessidade do uso de medicamentos para tratar o descontrole dos movimentos causados pela doença

17/03/2026 15h30

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Cirurgia foi realizada no Hospital Regional de Três Lagoas

Cirurgia foi realizada no Hospital Regional de Três Lagoas Divulgação/HR3L

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O Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé localizado em Três Lagoas, a 327 quilômetros de Campo Grande, realizou, neste mês, a primeira cirurgia de implante de eletrodos para estimulação cerebral na rede pública estadual. 

O procedimento marca um avanço no tratamento de pacientes que sofrem com a doença de Parkinson. 

O paciente escolhido para a operação inédita pelo Sistema Único de Saúde (SUS) foi o servidor aposentado Gilberto Barbieri, de 58 anos, morador de Nova Andradina e que convivia há 15 anos com os sintomas da doença, como tremores nas mãos e limitações motoras severas. 

A doença é uma enfermidade neurológica crônica, que se degenera progressivamente, causando tremores de repouso, rigidez muscular, lentidão de movimentos e instabilidade postural. 

Para Gilberto, os tremores foram os primeiros sintomas. Após o diagnóstico da doença, o aposentado passou a fazer o uso de medicamentos. Embora auxiliem no controle do Parkinson, os remédios também provocam efeitos colaterais, como movimentos involuntários constantes e agitação contínua. 

Ele explicou que a cirurgia possibilita a redução da quantidade de medicação, garantindo melhor controle sobre o próprio corpo. 

“Quando o efeito do remédio passa, entro no que os médicos chamam de estado ‘OFF’, quando penso no movimento, mas meu corpo não responde e vou paralisando. O que eu quero é diminuir os remédios e ter mais controle sobre meu próprio corpo”, afirmou. 

Como funciona

A cirurgia é um procedimento de implante de eletrodo para estimulação cerebral, técnica utilizada em casos específicos e mais graves de Parkinson para ajudar no controle dos sintomas motores.

Na prática, consiste na implantação de eletrodos em áreas profundas do cérebro que são responsáveis por modular os circuitos ligados ao controle dos movimentos. 

“Colocamos um eletrodo de cada lado do cérebro, porque cada hemisfério controla o lado oposto do corpo. Durante a cirurgia o paciente permanece acordado, para podermos testar os movimentos e identificar o ponto exato de estimulação que melhora sintomas como tremor e rigidez”, detalhou o médico responsável pelo procedimento, Dr. Eduardo Cintra Abib. 

Após o implante, os eletrodos são conectados a um pequeno dispositivo como um marca-passo, que é colocado na região do peito. Esse aparelho envia impulsos elétricos ao cérebro, ajudando a regular a atividade responsável pelos movimentos. 

No entanto, nem todos os pacientes com Parkinson podem realizar a cirurgia. Alguns dos critérios para ser indicados ao procedimento incluem:

  • ter pelo menos cinco anos de tratamento;
  • já ter utilizado diferentes tipos de medicamentos; e
  • estar em um estágio da doença onde os remédios não conseguem controlar tão bem os sintomas. 

De acordo com o Dr. Eduardo, a cirurgia pode reduzir em até 80% a necessidade de medicamentos. 

Para o diretor técnico do Hospital Regional da Costa Leste Magid Thomé, Marllon Nunes, a realização do procedimento representa um avanço importante para a saúde pública do Estado.

“Este procedimento representa um avanço para o SUS em Mato Grosso do Sul. Oferecer uma cirurgia de alta complexidade como a estimulação cerebral profunda demonstra a capacidade técnica do hospital e reforça seu papel como referência regional e estadual em assistência especializada, ampliando o acesso da população a tratamentos inovadores”, destacou. 

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