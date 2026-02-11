Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

CAMPO GRANDE

Faculdade particular encerra atividades em Campo Grande

Decisão foi homologada pelo MEC, curso de Direito é extinto e acervo ficará sob responsabilidade da Unicesumar

Alicia Miyashiro

Alicia Miyashiro

11/02/2026 - 09h15
O Ministério da Educação (MEC) descredenciou a Faculdade Cesumar de Campo Grande (FACCESUMAR) localizada na Rua Euclides da Cunha, nº 1216, no bairro Jardim dos Estados. A decisão foi oficializada por meio de portaria assinada pelo ministro da Educação, Camilo Santana, com base em parecer da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação (CNE).

Conforme o documento, fica homologado o Parecer CNE/CES nº 419/2025, referente ao processo que trata do descredenciamento da instituição, a pedido da mesma, registrada no sistema e-MEC sob o nº 22095. A faculdade havia sido credenciada em janeiro de 2019.

Com a medida, a instituição deixa de integrar o sistema federal de ensino superior. A responsável é a Cesumar - Centro de Ensino Superior de Maringá Ltda., que também mantém a Universidade Cesumar (Unicesumar).

A portaria estabelece ainda que caberá à Unicesumar, com sede em Maringá (PR), a guarda permanente do acervo acadêmico da faculdade descredenciada. A universidade ficará responsável por manter os documentos em condições adequadas de conservação, garantindo fácil acesso e pronta consulta aos ex-alunos que necessitarem de históricos, diplomas ou outros registros acadêmicos.

Além do descredenciamento da unidade em Campo Grande, o MEC determinou a extinção do curso de Direito, que havia sido autorizado em setembro de 2021.

A portaria entrou em vigor na data de sua publicação.

CAMPO GRANDE

Decisão judicial altera valor do IPTU de apenas 3% dos imóveis

Determinação atinge aproximadamente e suspende o pagamento do IPTU para 15 de 435 mil imóveis

11/02/2026 11h15

Secretarias municipais da Fazenda e de Governo e Relações Institucionais (Sefaz e Segov) e Procuradoria Geral do Município (PGM) apresentaram nota tirando dúvidas sobre IPTU

Secretarias municipais da Fazenda e de Governo e Relações Institucionais (Sefaz e Segov) e Procuradoria Geral do Município (PGM) apresentaram nota tirando dúvidas sobre IPTU Marcelo Victor/Correio do Estado

Através da Procuradoria Geral do Município (PGM) e das secretarias municipais da Fazenda e de Governo e Relações Institucionais (Sefaz e Segov), a prefeitura de Campo Grande confirmou na manhã de hoje (11) que a decisão que estabelece que o IPTU seja recalculado em alguns casos afeta pouco mais de 3% de imóveis, abrangendo apenas o chamado "Tarifaço dos Terrenos".

Em nota técnica lida pela Procuradora Geral de Campo Grande, Cecília Saad Cruz Riskallah, na manhã desta quarta-feira (11) no plenarinho da Prefeitura da Capital, fica claro que a determinação da 1ª Vara de Direitos Difusos, Coletivos e Individuais Homogêneos afeta apenas os terrenos que, agora, têm essa cobrança suspensa "até que a Secretaria de Fazenda do município possa corrigir os valores". 

A Prefeitura tenta agora explicar em sete pontos da nota quaisquer dúvidas que possam ter surgido na mente do contribuinte depois de toda a polêmica no IPTU 2026, que envolveu desde a atualização conforme IPCA; a redução do desconto, de 20 para 10%; uma atualização no cálculo da taxa de lixo e, principalmente, a mudança na alíquota que ficou batizada de "tarifaço dos terrenos", fixada em 3,5%. Confira: 

Secretarias municipais da Fazenda e de Governo e Relações Institucionais (Sefaz e Segov) e Procuradoria Geral do Município (PGM) apresentaram nota tirando dúvidas sobre IPTUReprodução/Secom/CGNotícias

Ainda em meados de janeiro o Correio do Estado já tentava estimar com a Prefeitura esse total de afetados pelo "Tarifaço dos Terrenos", após o secretário Municipal de Governo e Relações Institucionais (Segov), Ulysses da Silva Rocha detalhar a aplicação de 3,5% de alíquota para 2026, o máximo que estaria previsto no Código Tributário Nacional.  

Justamente esse "tarifaço sobre os terrenos baldios", como bem abordado no Correio do Estado, é o que ajuda a explicar a "chiadeira" sobre o IPTU neste começo de 2026.

Em outras palavras, até o ano passado os proprietários de boa parcela destes terrenos pagavam 1% de imposto, até essa mudança para 3,5% que sozinha já representa um aumento de 250% no valor do carnê e, se estes terrenos estão na lista dos 45% dos imóveis que sofreram majoração desta taxa por conta da reclassificação feita este ano, acabaram sofrendo tarifaço duplamente.

Como bem frisa o terceiro ponto da nota técnica, só foram suspensos através da decisão aqueles terrenos, os ditos "imóveis territoriais", que tiveram alíquota aumentada em 2026, sendo o único ponto abordado em decisão judicial. 

"Atinge 15 mil imóveis aproximadamente, de um total de 435 mil... que vão estão suspensos dentro do site de cobrança pois estamos refazendo os cálculos", cita o secretário Municipal da Fazenda, Isaac José Araújo, afirmando que ainda não é possível estipular uma data de até quando deve durar essa suspensão. 

Questionada acerca da incidência do IPTU sobre terrenos sem construção (os chamados imóveis territoriais), a Prefeitura de Campo Grande detalhou ao Correio do Estado em janeiro os dados oficiais extraídos do Cadastro Imobiliário Municipal, que apontam para um total de 82.589 imóveis classificados como "baldios". 

Em complemento, os números oficiais do Cadastro Imobiliário Municipal apontam que cerca de 48.138 imóveis estavam dentro da alíquota de 3,5%, com um total de 33.850 outros terrenos baldios nas classes mais baixas de cobrança, distribuídos até o último exercício da seguinte forma, conforme dados repassados pelo Executivo em 14 de janeiro: 

Secretarias municipais da Fazenda e de Governo e Relações Institucionais (Sefaz e Segov) e Procuradoria Geral do Município (PGM) apresentaram nota tirando dúvidas sobre IPTUDados: Cadastro Imobiliário Municipal - Arquivo/Correio do Estado

Com exceção desses 15 mil terrenos baldios agora, qualquer um dos chamados imóveis prediais, as habitações, precisam atender o prazo que termina amanhã (12/02) para o pagamento à vista, já que esses não sofreram qualquer aumento acima do índice da inflação e não foram citados, ainda com o desconto de 10%, que por sua vez foi mantido em decisão judicial. 

Na ponta do lápis, esses 15 mil atingidos pela decisão, de um universo de 435 mil, representam apenas 3,44% dos imóveis totais. 

Os representantes do Executivo, como bem dito pela procuradora, a advogada Cecília Saad Riskallah, reforçam que, dada a determinação ontem, "o que está valendo é a decisão do doutor Ariovaldo [Nantes Corrêa]".

Com isso, as Pastas responsáveis pedem um prazo que pode ser de até 60 dias, para que esses cálculos consigam ser reprocessados e novas guias de pagamentos para os imóveis afetados possam ser emitidas.

O que fazer?

Importante reforçar que, o Executivo pede que a ida do contribuinte até a chamada Central do Cidadão seja reservada principalmente para pessoas idosas e aquelas que possuem dificuldade de acesso à internet, com todas as dúvidas podendo ser sanadas através dos canais oficiais: 

Vale destacar que, fica mantido para amanhã (12) o prazo para pagamento à vista (com 10% de desconto) do IPTU para os imóveis prediais, pois não sofreram aumento acima da inflação nem foram afetados pela decisão, assim como a taxa de lixo, que apesar do trabalho da Câmara Municipal ontem (10) na manutenção do veto da prefeita, segundo a prefeitura não foi objeto de discussão judicial na ação. 

Também fica mantido o pagamento normal do IPTU para aqueles terrenos que não tiveram alteração na alíquota, ou seja, que foram corrigidos conforme a variação da inflação no período. 

Além disso, o próprio corpo técnico da Prefeitura de Campo Grande salienta que, com exceção desses 15 mil terrenos baldios, não haverá uma prorrogação do prazo para pagamento do IPTU. 

Aqueles contribuintes que já pagaram o IPTU para os terrenos que estão sob suspensão, a partir dessa decisão estão agora com um "valor excedente", que será compensado nas próximas parcelas. 

Portanto, não há qualquer suspensão geral da cobrança e, para quem escolheu a opção do parcelamento, não haverá qualquer tipo de prorrogação que jogue as parcelas para o exercício do próximo ano. Ou seja, o pagamento total do IPTU de 2026 precisa ser feito até dezembro. 

Nesse caso, caso o contribuinte deixe de pagar seu Imposto Predial e Territorial Urbano com o prazo até amanhã, já a partir de sexta-feira (13 de fevereiro) passam a incidir multas sobre os pagamentos do IPTU. 

 

MATO GROSSO DO SUL

Justiça revoga prisão e investigador da Polícia Civil volta a trabalhar em MS

A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado e cumpre determinação da 5ª Vara Federal de Campo Grande

11/02/2026 10h44

Augusto deverá exercer exclusivamente funções internas de natureza administrativa ou cartorária

Augusto deverá exercer exclusivamente funções internas de natureza administrativa ou cartorária Reprodução

O corregedor-geral da Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, delegado Clever José Fante Esteves, revogou parcialmente o afastamento compulsório do investigador de Polícia Judiciária Augusto Torres Galvão Florindo, preso no fim de novembro do ano passado durante operação da Polícia Federal.

A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (11) do Diário Oficial do Estado e cumpre determinação da 5ª Vara Federal de Campo Grande, que revogou a prisão preventiva do servidor e impôs medidas cautelares.

Conforme o texto, Augusto deverá exercer exclusivamente funções internas de natureza administrativa ou cartorária, durante o expediente regular da Polícia Civil, ficando proibido de desempenhar atividades típicas de investigação ou repressão policial. Ele também está impedido de participar de diligências externas e de integrar escalas de plantão.

A decisão judicial determinou ainda o recolhimento de distintivos, itens de indumentária com símbolos da Polícia Civil e da carteira funcional do investigador. Também foi suspensa a autorização para posse e porte de arma de fogo, seja funcional ou particular, além da autorização para atuar como instrutor de armamento e tiro.

O policial, que é servidor efetivo da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), estava lotado na Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras). Com a revogação parcial do afastamento, a administração superior da Polícia Civil deverá adequar o servidor à unidade compatível com as restrições impostas, até o trânsito em julgado da ação penal ou nova determinação da Justiça.

A medida passa a valer a partir da data da publicação.

Relembre

Divulgado inicialmente pela Polícia Federal sem identificação do policial, o caso de recebimento de propina foi registrado na última sexta-feira (28 de novembro), situação em que a PF abordou Augusto Torres Galvão Florindo no momento em que recebia aproximadamente R$160 mil

A propina seria paga porque, supostamente, o policial seria encarregado de facilitar as atividades de criminosos contrabandistas em território sul-mato-grossense. 

Além de Augusto, os agentes federais também prenderam um ex-guarda municipal, identificado como Marcelo Raimundo da Silva, com um longo histórico de atividades ligadas ao contrabando, que fazia a entrega do dinheiro para o colega da ativa

Essas prisões somente aconteceram após a PF receber uma denúncia anônima, dizendo que uma mulher sacaria grande quantidade de dinheiro para pagar propina a um policial, por conta de um crime envolvendo contrabando e o possível favorecimento.

Munidos da informação, as pesquisas foram feitas e revelaram o volume de registros criminais de contrabando e descaminho em desfavor da pessoa indicada pelo autor da denúncia anônima. 

Cabe destacar que as prisões reacenderam um alerta de uma preocupação antiga nas forças de segurança de Mato Grosso do Sul, a atuação de servidores envolvidos com contrabandistas na faixa de fronteira. 

Como bem acompanha o Correio do Estado, o próprio secretário de Justiça e Segurança Pública, delegado Antônio Carlos Videira, admitiu ontem (1°) que o caso não é isolado, com procedimentos internos antigos na Corregedoria da Polícia Civil com o intuito de apurar possíveis desvios de conduta ligados a crimes fronteiriços.

*Colaborou Leo Ribeiro*

