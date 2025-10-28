Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

BATAGUASSU

Falso funcionário da Bracell é preso por aplicar golpes em comerciantes no interior

O autor se apresentava como "técnico de segurança" e exigia pagamentos de supostas taxas

Tamires Santana

Tamires Santana

28/10/2025 - 09h45
Nesta segunda-feira (27), um homem foi preso, em Bataguassu, distante aproximadamente 310 quilômetros de Campo Grande, acusado de aplicar golpes em comerciantes locais, se passando por um funcionário da Bracell, empresa brasileira, líder mundial na produção de celulose solúvel e celulose especial.

De acordo com as investigações,  o autor se apresentava como “técnico de segurança” e exigia pagamentos de supostas taxas de vistoria ou regularização de hospedagem para trabalhadores da empresa, o que despertava confiança nas vítimas.

Ainda conforme as informações, o indivíduo já teria aplicado golpes semelhantes em ao menos três restaurantes e em diferentes pousadas da região, utilizando sempre o mesmo esquema.

Ao executar o golpe, ele convencia os proprietários de que a hospedagem seria contratada pela Bracell e, após criar um vínculo de confiança, solicitava transferências bancárias ou valores em espécie, desaparecendo em seguida.

A empresa Bracell, ao ser comunicada sobre o caso, confirmou que não possui qualquer vínculo com o suspeito e que seus processos de contratação e vistoria ocorrem exclusivamente por canais oficiais, sem cobrança de taxas presenciais ou intermediação por terceiros.

Diante dos fatos, a Polícia Civil orientou as pessoas que foram vítimas de golpes semelhantes a procurarem a Delegacia de Polícia de Bataguassu para registrar ocorrência e auxiliar nas investigações.

MORTE POR AFOGAMENTO

Paraíso das Águas decreta luto e suspende aulas após morte de jovens afogados

Igor Pereira e Tiago Andrade morreram afogados no Rio Sucuriú; velório e sepultamento ocorrem nesta terça-feira (28)

28/10/2025 08h45

Bombeiros de Campo Grande se deslocaram até Paraíso das Águas para auxiliar na ocorrência

Bombeiros de Campo Grande se deslocaram até Paraíso das Águas para auxiliar na ocorrência Divulgação/BNC Comunicações

Prefeitura Municipal de Paraíso das Águas decretou luto oficial de três dias e suspensão das aulas nesta terça-feira (28), após a morte de dois jovens afogados no domingo (26).

Igor Pereira Rosa Paniago, de 32 anos, e Tiago Andrade Rezende, de 18 anos, morreram afogados, na tarde de domingo (26), na “prainha” do Rio Sucuriú, em Paraíso das Águas, município localizado a 277 quilômetros de Campo Grande.

Até então, os dois jovens estavam desaparecidos nas águas, mas, foram encontrados sem vida na tarde de segunda-feira (27).

Ambos nasceram e cresceram em Paraíso das Águas e são muito conhecidos e queridos no município. Velório e sepultamento ocorrem nesta terça-feira (28).

O luto oficial foi publicado em edição extra do Diário Oficial do município nesta segunda-feira (27). Confira o trecho redigido:

Bombeiros de Campo Grande se deslocaram até Paraíso das Águas para auxiliar na ocorrência

O secretário municipal de Educação, Cultura, Esporte e Lazer (Semecel), Guerino Périus, cancelou as aulas na Rede Municipal de Ensino, exclusivamente nesta terça-feira (28), em solidariedade à família das vítimas.

"Por tudo o que Paraíso das Águas está passando, nós decidimos suspender as aulas amanhã [28 de outubro de 2025]. A nossa solidariedade cristã para todos os familiares, a nossa força, coragem. Precisamos ter muito carinho, respeito e solidariedade neste momento. Vamos participar dos atos fúnebres para amanhã e as aulas estarão suspensas", informou o secretário por meio de vídeo publicado nas redes sociais.

Conforme apurado pela mídia local, um grupo de amigos se refrescava nas águas do Rio Sucuriú, em um ponto popularmente conhecido como "prainha" - barranco de areia raso, localizado entre o Rancho do Tereré e a Ponte da Pedra - quando uma menina se afogou e os dois rapazes foram tentar salvá-la.

Mas, eles foram arrastados pela força da correnteza, se afogaram e morreram. De acordo com populares, no momento em que o grupo se banhava no rio, o tempo “virou” e fortes ventos formaram uma “tromba d’água”, que deixou a correnteza forte.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na tarde de domingo (26) e acharam os corpos na tarde de segunda-feira (27). Bombeiros de Campo Grande se deslocaram até Paraíso das Águas para auxiliar na ocorrência.

O município emitiu nota de pesar pelo falecimento dos jovens:

"A Prefeitura de Paraíso das Águas, em nome do Prefeito Municipal Ivan Xixi, do vice-prefeito Roberto Carlos, dos secretários municiais e todos os servidores e colaboradores do executivo municipal, expressa condolências e toda solidariedade às famílias dos jovens IGOR PEREIRA ROSA PANIAGO E TIAGO ANDRADE REZENDE, que precocemente nos deixaram.
É com profundo pesar que expressamos nossa dor diante da perda de pessoas ainda tão jovens, cuja partida precoce e inesperada nos comove profundamente.
Em momentos como este, as palavras se tornam pequenas diante da imensidão do sofrimento, restando-nos apenas a solidariedade, o consolo mútuo e a esperança de que suas memórias permaneçam vivas como luz e exemplo para todos que tiveram o privilégio de conviver com eles.
A Prefeitura de Paraíso das Águas publicou em edição extra do Diário Oficial luto oficial de 3 dias.
Que deus conforte e traga força às famílias e aos amigos desses jovens filhos de Paraíso das Águas".

INVESTIGAÇÃO

Sequestro de filha de megatraficante intriga autoridades em MS

Filha de Gerson Palermo foi mantida em cárcere privado no fim de semana e teria sido agredida para "devolver" dinheiro

28/10/2025 08h40

Compartilhar
Delegado Roberto Guimarães, do Garras, investiga o sequestro

Delegado Roberto Guimarães, do Garras, investiga o sequestro Paulo Ribas

O sequestro da filha de Gerson Palermo, um dos maiores traficantes do Brasil e que está foragido desde 2020, aconteceu neste fim de semana. Ela foi solta logo depois.

Apesar de um homem ter sido preso e a jovem, de 25 anos, ter colocado a “culpa” do cárcere privado no próprio pai, as autoridades disseram que ainda não têm certeza sobre as motivações no crime e nem sobre o mandante.

A jovem foi sequestrada na noite de sexta-feira e foi liberada na madrugada de sábado e, de acordo com as informações repassadas por ela à polícia, Palermo teria ligado para a jovem, na sexta-feira, afirmando que mandaria alguém entregar uma quantia em dinheiro a ela.

Na ligação, o pai disse que o valor seria para ajudar nos custos do tratamento de saúde da avó, que está acamada. Quando essa pessoa chegou, ela entrou no veículo e foi sequestrada. A jovem afirmou que era cobrada para devolver um dinheiro ao pai, porém, alega não estar em posse desse valor.

Já a defesa de Palermo afirmou que ele teria pedido para que sua filha “guardasse” alguns milhares de dólares antes de ela ser sequestrada e mantida em cárcere privado no Bairro Moreninhas, em Campo Grande, mas nega envolvimento com o crime.

Conforme o advogado do traficante, Amilton Ferreira, o pai teria deixado com a jovem a quantia de cerca de US$ 10 mil (cerca de R$ 53 mil na cotação atual), que seria proveniente da venda de gado.

Ao Correio do Estado, o advogado de Gerson Palermo, revelou que a jovem não estaria em débito com seu pai e muito menos teria alguma dívida. “Nunca um pai e uma mãe mandam sequestrar um filho, sempre acontece ao contrário”.

Ainda acrescentou que, neste momento, Palermo não pensa em se entregar às autoridades, mesmo colecionando condenações graves e foragido há mais de cinco anos.

Segundo o delegado que investiga o caso, Roberto Guimarães, da Delegacia Especializada de Repressão a Assaltos a Banco e Sequestros (Garras), a polícia ainda não pode garantir o envolvimento ou não de Palermo no sequestro.

“A vítima apresentou sua versão, de que teria sido sequestrada por uma questão de dívida, de dinheiro, de um foragido da Justiça, o senhor Gerson Palermo. Se o senhor Gerson e a esposa dele têm envolvimento ou não, tudo isso ainda será levantado. O sequestro ocorreu de sexta-feira para sábado, e hoje [segunda-feira] tivemos a confirmação de que o sujeito de 34 anos que foi preso em flagrante passou por audiência de custódia e teve o flagrante convertido em prisão preventiva”, disse o delegado.

“Quem são os demais envolvidos e qual a dimensão de tudo isso? Hoje a gente não tem como provar muitas coisas, e tudo está sendo apurado”, completou Guimarães.

SEQUESTRO

Durante o período em que a jovem foi mantida em cativeiro, os sequestradores enviaram fotos e mensagem de áudio da vítima para o marido dela, que acionou o Garras.

Após ser libertada, durante a tarde de sábado, a jovem disse em depoimento que sofreu violência física e psicológica no cativeiro, incluindo ameaças de mutilação, coronhadas, chutes e intimidações de morte. O companheiro da vítima também foi ameaçado caso não entregasse o dinheiro do resgate, que não chegou a ser pago.

A polícia prendeu uma das pessoas, que seria o proprietário do imóvel ao qual a jovem foi mantida como refém, Reinaldo Silva Farias, de 34 anos, e investiga a participação de ao menos mais duas pessoas.

QUEM É GERSON PALERMO

Com quase 70 anos de idade, Gerson Palermo tem passagens pela polícia desde o início da década de 1990, na maioria das vezes por tráfico de drogas.

Mesmo conhecido por ser um dos maiores traficantes do Brasil e chefão do Primeiro Comando da Capital (PCC) em Mato Grosso do Sul, ganhou fama nacional após liderar o sequestro de um Boeing da Vasp, que saiu de Foz do Iguaçu (PR) com destino a São Luís (MA), em agosto de 2000.

Com 61 passageiros e seis tripulantes, Palermo e cinco ajudantes desviaram o voo, fazendo pouso forçado no interior do Paraná, em Porecatu. Como resultado do crime, foram levados cerca de R$ 5,5 milhões que estavam no compartimento de carga do avião e os sequestradores fugiram em um carro, também roubado.

Duas semanas depois o traficante foi preso em São Paulo, com apenas R$ 66 mil do dinheiro roubado.

Posteriormente, foi condenado a 20 anos de prisão por formação de quadrilha. Na época, Palermo já acumulava 14 indiciamentos por tráfico e um por roubo, além de uma condenação de 10 anos em 1991, da qual ele cumpriu apenas sete anos, ganhando liberdade em 1998.

Sua última prisão ocorreu em 2017, após deflagração da Operação All In, que prendeu 16 traficantes ao redor do Brasil, incluindo Palermo, que foi localizado em Campo Grande.

A ação da Polícia Federal desmantelou uma organização criminosa que atuava no tráfico internacional de drogas e lavagem de dinheiro, da qual o traficante sul-mato-grossense seria o líder.

Apontado como líder da organização, o traficante foi condenado a 59 anos e nove meses de prisão em agosto de 2019. Porém, oito meses depois, o regime fechado se transformou em prisão domiciliar, após decisão do desembargador Divoncir Schereiner Maran, que acatou o habeas corpus apresentado pela defesa. Desde então, Palermo está foragido.

*SAIBA

A decisão do desembargador Divoncir Schreiner Maran que soltou Palermo foi tão controversa, que o caso foi denunciado ao Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Em 2024, o STJ afastou o magistrado de suas funções.

(Colaborou Alison Silva)

