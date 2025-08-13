Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Comoção

Família doa órgãos de adolescente morto em acidente de bicicleta em MS

Gabriel Costa Lima, de apenas 12 anos, morreu na segunda-feira (11) após um acidente de bicicleta no bairro Set Sul, em Três Lagoas

Taynara Menezes

13/08/2025 - 16h01
Gabriel Costa Lima, de apenas 12 anos, morreu na última segunda-feira (11), após um acidente de bicicleta no bairro Set Sul, em Três Lagoas. Diante da dor, a família decidiu transformar o luto em esperança e doará os órgão do garoto para o hospital da cidade.

De acordo com o site TL Notícias, o menino sofreu um grave traumatismo craniano e, durante o trajeto para o hospital, teve uma parada cardiorrespiratória e a morte encefálica foi confirmada. Não há detalhes de como ocorreu o acidente.

Nas redes sociais, a família presta homenagens e descrevem o adolescente como "um menino carinhoso e que conquistava amigos por onde passava".

O velório começou na noite de ontem (12), na Capela Cardassi, e o sepultamento aconteceu às 10h da manhã desta quarta-feira (13), no Cemitério Municipal de Três Lagoas.

Para a família, Gabriel deixa como último ato um gesto nobre: a doação de seus órgãos, que poderá salvar e transformar a vida de várias pessoas. O Correio do Estado tentou contato com a familiares e amigos por meio das redes sociais, mas não obteve retorno até o fim deste texto. 

 

Doação 

Quais órgãos podem ser doados? Coração, pulmões, pâncreas, fígado, intestino e rins. Além dos órgãos, medula óssea, tecidos como a córnea, pele, ossos e valvas cardíacas também podem ser doados. Para quem precisa de um transplante, doar é a esperança de uma vida mais feliz e saudável.

O ato ocorre quando o cérebro de uma pessoa para de funcionar, chamamos de morte encefálica ou morte cerebral. Com isso, a parada cardíaca é inevitável, embora ainda haja batimentos, o coração para em algumas horas. Por isso, a morte encefálica caracteriza a morte de uma pessoa.

Após a confirmação da morte de um paciente, a equipe médica entra em contato com a família para comunicar a morte e explicar todo o processo de doação.

É o momento de tirar todas as dúvidas dos familiares e da família conversar, refletir e tomar a decisão mais adequada. Mesmo em meio à dor, é possível salvar outras vidas pela doação de órgãos.

Em Mato Grosso do Sul, a Central Estadual de Transplantes (CET) é o órgão regulador do processo de doação e transplantes no âmbito do Estado. Para realizar o transplante, o paciente deve estar inscrito no Cadastro Técnico Único para órgãos e tecidos do Sistema Nacional de Transplantes/Ministério da Saúde.

Trânsito

Suspenso há dois anos, Detran diz que CNH Social não sai por causa do governo federal

Além da ação que teve apenas um edital publicado em 2022, o programa que oferece CNH para pessoas de baixa renda também está sem previsão de publicação do edital

13/08/2025 16h23

O programa CNH MS Social que teve edital lançado em 2022, entregou 1.309 CNHs

O programa CNH MS Social que teve edital lançado em 2022, entregou 1.309 CNHs Crédito: Gerson Olivieira / Correio do Estado

O Programa CNH MS Social, conduzido pelo Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), que está parado há dois anos, não tem prazo para novo edital. O motivo apresentado seria o imbróglio que envolve a desobrigação de frequentar autoescolas para obter a primeira habilitação.

Por meio de nota, o Detran-MS informou nesta quarta-feira (13) que, além do programa a nível Estadual, o lançamento do edital relativo à Lei nº 15.153/2025, que garante CNH gratuita a pessoas de baixa renda, está temporariamente suspenso por possíveis alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

A situação foi debatida entre os Detrans e a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) nesta quarta-feira, com o secretário Nacional de Trânsito, Adrualdo Catão.

Alta procura


O esclarecimento foi feito pelo Detran-MS devido ao grande número de pessoas que têm procurado o órgão para se informar sobre a "CNH gratuita", após o governo federal realizar uma extensa campanha de divulgação nas redes sociais.

Como fica a critério de cada estado o lançamento do edital, o órgão justifica que o entrave está no debate em torno da proposta que envolve a primeira habilitação, a qual pode retirar a obrigatoriedade de realizar o processo em Centros de Formação de Condutores (CFCs).

Sem previsão


Mato Grosso do Sul lançou um edital do Programa CNH MS Social em 2022, com 5 mil vagas, teve 60 mil inscritos e entregou 1.309 CNHs.

O programa foi instituído por meio da Lei Estadual nº 5.806, de 16 de dezembro de 2021. A ação, segundo sua própria regulamentação publicada em março de 2022, seria feita por meio de editais lançados “periodicamente”. Acontece que, desde 2022, quando foi lançado, o programa não abriu novas seleções.

“Sobre o Programa CNH MS Social (Mato Grosso do Sul), o lançamento de um novo edital, de responsabilidade do Governo do Estado e do Detran-MS, encontra-se em compasso de espera, condicionado às possíveis e relevantes alterações no Código de Trânsito Brasileiro (CTB), no que se refere à desobrigatoriedade da frequência em autoescolas”, diz a nota.

Quando a lei entrou em vigor, em dezembro de 2021, a própria diretora de Educação para o Trânsito do Detran-MS à época, Elijane Coelho, afirmou ao site do órgão que a estimativa do departamento era “beneficiar cerca de 5 mil pessoas por ano”, o que não aconteceu, uma vez que não houve mais editais lançados desde então.

Alterações


O Ministério dos Transportes divulgou a proposta com o objetivo de desburocratizar e baratear a primeira habilitação, retirando a obrigatoriedade de frequentar autoescolas para a obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), o que impactaria diretamente a estrutura e a execução do programa CNH MS Social.

Diante do impasse, já que o setor dos Centros de Formação de Condutores busca alternativas devido ao impacto que isso pode gerar sobre os profissionais da área, a orientação é que os interessados no programa aguardem o desenrolar da situação.

“O desdobramento dessa questão legislativa será determinante para o custeio do novo edital do programa. É importante frisar que este edital, quando lançado, será amplamente divulgado na imprensa, nas redes sociais e nos canais oficiais do Governo de Mato Grosso do Sul e do Detran-MS.”

** Colaborou Daiany Albuquerque

Ajuda de custo

Prefeitura investe R$ 1 mi em moradia para mulheres vítimas de violência e PCDs

Programa oferece auxílio mensal de R$ 500 para famílias que precisam de ajuda imediata para o pagamento dos custos da habitação

13/08/2025 15h00

Divulgação

A Prefeitura Municipal lançou, na manhã desta quarta-feira (13), durante o 9º Feirão Habita Campo Grande, a ampliação do Programa Recomeçar Moradia que, com um investimento adicional de R$ 1 milhão, agora passa a atender pessoas com deficiência e amplia o benefício para mulheres vítimas de violência. 

Conforme publicação na edição extra do Diário Oficial do Município (Diogrande) nº 8.021, o programa passa a oferecer 50 vagas exclusivas para mulheres vítimas de violência e outras 50 para pessoas com deficiência, em conformidade com a Lei Municipal nº 6.797, de 30 de março de 2022.

“São mais de 300 famílias beneficiadas pelo Programa Recomeçar Moradia e agora o programa será ampliado. Mulheres vítimas de violência já eram atendidas, agora, também serão contempladas pessoas com deficiência e mães atípicas. Mulheres guerreiras que, muitas vezes, são arrimo de família e que, a partir de agora, terão um apoio para viver com mais tranquilidade. Isso é gestão inclusiva, é ter um olhar para todos. Nós vamos seguir avançando e atendendo a todos com dignidade e muito respeito”, afirmou a prefeita Adriane Lopes.

O programa Recomeçar Moradia oferece auxílio mensal de R$ 500 para famílias que precisam de ajuda imediata para o pagamento dos custos da habitação. 

Priscila Epitácio, 40 anos, é mãe atípica de uma criança de 10 anos. Ela conta que já conhecia o Programa Recomeçar Moradia e, com a ampliação, viu a oportunidade perfeita para garantir mais segurança e estabilidade para sua família.

“Quando eu descobri que meu filho tinha quatro tipos de síndrome eu perdi o chão, não consegui mais trabalhar e cuidar dele ao mesmo tempo. Priorizei ele e hoje estou correndo atrás. Esse auxílio vai ser uma grande ajuda para recomeçar mesmo”, afirmou.

 

Como participar

Para participar do Programa Recomeçar Moradia é preciso atender a alguns requisitos gerais, como:

  • residir em Campo Grande há mais de dois anos;
  • ter renda familiar de até três salários mínimos;
  • não possuir imóvel próprio;
  • não estar sendo atendido em outros programas habitacionais da EMHA;
  • estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico) e no Cadastro Geral da EMHA.

As inscrições podem ser feitas até 31 de agosto de 2025, pelo site da EMHA ou presencialmente no posto de atendimento localizado no 2º piso do Pátio Central Shopping (Rua Marechal Rondon, 1380, Centro), das 8h às 17h30, sem cobrança de taxas.

Critérios específicos para cada modalidade

  • Mulher Vítima de Violência: apresentação de medida protetiva de urgência vigente, expedida por autoridade judicial. Sendo que, a não apresentação da medida acarretará na desclassificação imediata do cadastro, inviabilizando a participação no programa.
  • Pessoa com Deficiência: apresentação de laudo médico atualizado com o Código Internacional de Doenças (CID) que comprove a deficiência. O cadastro será feito em nome da pessoa com deficiência e, em caso de incapacidade, no nome do responsável legal.

Cada modalidade contará com 50 vagas e 50 suplentes, definidos por meio de sorteio público. As convocações serão divulgadas no Diogrande e no site da EMHA. Quem não atender à convocação no prazo de 15 dias será automaticamente desclassificado.

“Nós sabemos como é difícil pagar aluguel em Campo Grande. É uma cidade que cresceu, que se desenvolveu, e com isso o aluguel vai aumentando. É difícil para todo mundo, mas imagine como é para uma mulher vítima de violência ou para uma pessoa com deficiência. Hoje, estamos destinando recursos da habitação voltado para quem mais precisa. Isso só é possível porque a prefeita Adriane tem sensibilidade e acredita que esse é o caminho, uma política pública integrada para atender quem mais precisa”, afirmou o diretor-presidente da Emha, Claudio Marques. 

