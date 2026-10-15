Família enfrenta chuva e alerta motoristas em via alagada de Campo Grande

Saúde Infantil

Estudo aponta redução de doenças na infância com a expansão da rede de esgoto; cobertura chega a 95% em Campo Grande e avança em municípios do interior do Estado.

A ampliação do saneamento básico em MS acompanha a redução de doenças e internações entre crianças. Foto: Divulgação/Aegea MS

O avanço do saneamento básico em Mato Grosso do Sul tem acompanhado uma redução expressiva nos indicadores de doenças que atingem principalmente as crianças. Em Campo Grande, um estudo elaborado por Guilherme Victor Daniel Ladislau Bezerra, vinculado à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), e Fernando Gallina, técnico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), identificou queda de 97% nas internações de crianças menores de quatro anos relacionadas às doenças analisadas.

No mesmo período, entre 2003 e 2021, a cobertura de esgotamento sanitário na Capital passou de 19% para 89,32%, evidenciando o avanço da infraestrutura de saneamento e sua relação com a melhoria dos indicadores de saúde pública.

No mesmo período, os registros de doenças diarreicas agudas (DDA) apresentaram redução de 91%, conforme o estudo Análise dos Indicadores de Saúde Pública e Esgotamento Sanitário em Campo Grande.

Os resultados apontam uma associação entre a expansão da infraestrutura de saneamento e a melhoria das condições de saúde da população, especialmente na primeira infância.

A relação também aparece em pesquisas realizadas no interior do Estado e em levantamentos sobre os impactos do acesso à coleta e ao tratamento de esgoto na saúde e na educação.

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), crianças menores de cinco anos estão entre os grupos mais vulneráveis às doenças relacionadas à falta de saneamento básico, especialmente as diarreicas, que podem provocar desidratação e outras complicações.

Embora a redução das doenças também seja influenciada por fatores como atendimento médico, vacinação, higiene e condições de vida, os estudos reforçam a importância do acesso à água tratada e ao esgotamento sanitário na prevenção de problemas de saúde.

Campo Grande amplia cobertura e registra queda nas internações

Na Capital, a expansão da rede de esgoto ocorreu de maneira significativa nas últimas duas décadas. Entre 2003 e 2021, o percentual da população atendida passou de 19% para 89,32%, com a ampliação do acesso ao serviço para 665.032 pessoas.

Durante esse intervalo, o levantamento identificou redução de 91% nos registros de doenças diarreicas agudas e de 97% nas internações entre crianças menores de quatro anos.

Os números mostram que o crescimento da infraestrutura sanitária ocorreu paralelamente à melhoria dos indicadores de saúde pública, embora não seja possível atribuir toda a redução das internações exclusivamente à ampliação do esgotamento sanitário.

Expansão da rede de esgoto contribui para ampliar o atendimento e reduzir riscos à saúde da população. Foto: Divulgação/Aegea MS. Expansão da rede de esgoto contribui para ampliar o atendimento e reduzir riscos à saúde da população. Foto: Divulgação/Aegea MS.

Atualmente, segundo a concessionária Águas Guariroba, responsável pelos serviços de água e esgoto de Campo Grande, a cobertura de esgotamento sanitário alcança 95% da população, resultado dos investimentos realizados na expansão das redes de coleta e tratamento.

A ampliação do serviço contribui para diminuir o contato da população com ambientes contaminados e reduzir os riscos de transmissão de doenças relacionadas à água e ao descarte inadequado de esgoto.

Interior de MS também registra avanço do saneamento

O crescimento da cobertura de esgoto não se restringe a Campo Grande. Nos 68 municípios do interior atendidos pela Ambiental MS Pantanal, em parceria com a Empresa de Saneamento de Mato Grosso do Sul (Sanesul), o percentual de atendimento passou de aproximadamente 46% em 2021 para 81% em 2026.

Nesse período, 36 municípios alcançaram cobertura superior a 90%, ampliando o acesso da população à infraestrutura de esgotamento sanitário.

Estrutura de tratamento de esgoto integra os investimentos para ampliar a cobertura de saneamento em Mato Grosso do Sul. Foto: Divulgação/Aegea MS. Estrutura de tratamento de esgoto integra os investimentos para ampliar a cobertura de saneamento em Mato Grosso do Sul. Foto: Divulgação/Aegea MS.

Os avanços também são acompanhados por estudos que procuram identificar os efeitos da expansão desses serviços sobre as condições de saúde dos moradores.

Uma dissertação de mestrado defendida na Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) pelo diretor-executivo da Ambiental MS Pantanal, Clayton Bezerra, analisou dados de Bonito, entre 2003 e 2024, e identificou a maior vulnerabilidade das crianças às doenças associadas às condições sanitárias.

Conforme a pesquisa, crianças de zero a nove anos representaram mais da metade das internações relacionadas às doenças analisadas durante o período.

“Os dados colocam esse grupo como o principal responsável pela demanda hospitalar relacionada às doenças de veiculação hídrica. E, apesar das oscilações anuais no número de internações, as crianças de zero a nove anos sempre lideraram os registros”, explica Clayton Bezerra.

Segundo o pesquisador, a melhoria dos indicadores de saúde não acontece necessariamente no mesmo ritmo da expansão das redes de esgoto.

Isso porque a instalação da infraestrutura precisa ser acompanhada da ligação dos imóveis ao sistema e da utilização contínua dos serviços, para que a população passe a ter menor exposição aos riscos sanitários.

“Os períodos de maior crescimento na cobertura costumam anteceder quedas mais consistentes nas internações, indicando que os possíveis efeitos da ampliação podem demorar a aparecer, já que dependem de fatores como implantação das redes, adesão dos domicílios, uso contínuo do serviço e diminuição da exposição a riscos ambientais”, destaca.

Falta de saneamento também afeta a educação

Além das consequências para a saúde, a ausência de coleta e tratamento de esgoto também está associada a dificuldades no desenvolvimento educacional de crianças e adolescentes.

O estudo Benefícios Econômicos da Expansão do Saneamento no Mato Grosso do Sul, elaborado pelo Instituto Trata Brasil em parceria com a Ex Ante Consultoria Econômica, identificou uma associação entre a falta de acesso à coleta de esgoto e maiores índices de atraso escolar.

A relação reforça que os impactos da ausência de saneamento vão além dos problemas de saúde, podendo comprometer as condições de aprendizagem e a permanência dos estudantes na escola.

A exposição a doenças relacionadas à água contaminada pode prejudicar o bem-estar das crianças e interferir na frequência às aulas, especialmente em comunidades que ainda não contam com infraestrutura sanitária adequada.

Nesse contexto, a ampliação dos serviços de saneamento é considerada uma medida importante não apenas para a prevenção de doenças, mas também para a criação de condições mais favoráveis ao desenvolvimento infantil.

Investimentos buscam ampliar atendimento em MS

Em Mato Grosso do Sul, a expansão dos serviços de saneamento ocorre por meio de investimentos realizados na Capital e nos municípios do interior.

Em Campo Grande, a Águas Guariroba é responsável pelo abastecimento de água e pelos serviços de esgotamento sanitário. Já a Ambiental MS Pantanal atua na coleta e no tratamento de esgoto em 68 municípios do interior, por meio de uma parceria público-privada (PPP) com a Sanesul.

As duas empresas integram o grupo Aegea, que participa da ampliação da infraestrutura de saneamento no Estado.

Além de aumentar o número de moradores atendidos, os investimentos têm como objetivo reduzir a exposição da população a riscos sanitários, proteger os recursos hídricos e melhorar as condições de vida das famílias.

Os estudos realizados em Campo Grande e Bonito, juntamente com os levantamentos sobre os impactos econômicos e sociais do saneamento, demonstram a importância de manter a expansão dos serviços e acompanhar seus resultados ao longo dos anos.

Mais do que ampliar tubulações e estações de tratamento, o avanço do saneamento representa uma oportunidade de prevenir doenças, reduzir a pressão sobre os serviços de saúde e proporcionar condições mais saudáveis para o desenvolvimento das próximas gerações.