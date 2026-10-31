Famílias reclamam de abandono em cemitérios perto do Dia de Finados - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

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Os cemitérios públicos de Campo Grande estão abandonados, é o que dizem os familiares dos que estão enterrados em jazigos administrados pelo município. A falta de segurança e o mato alto são as principais reclamações nos três cemitérios da Capital, o Santo Antônio, o Santo Amaro e o São Sebastião, mais conhecido como Cruzeiro.

A reportagem esteve na tarde de sexta-feira nos três cemitérios da Capital e o que foi possível perceber é que, apesar de uma “maquiada” com a pintura geral e a recomposição de muros, alguns locais ainda estavam com mato alto. Além disso, várias famílias relataram que tiveram itens roubados.

Túmulos depredados e sujeira fazem famílias reclamarem da situação dos cemitérios públicos - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

A aposentada Elizabete Siqueira, de 56 anos, que tem familiares enterrados no Cemitério Santo Amaro, contou que há 26 anos vai com frequência ao local e que este é o ano em que encontrou mais sujeira e insegurança.

“Como sempre, o cemitério está abandonado, lá na parte infantil, toda vez que a gente vem tem que capinar. É triste ver esse desleixo do poder público”, afirmou.

“Esse ano está tão desleixado, que nem isso [maquiagem] fizeram, porque geralmente em outubro já começavam a dar aquela organizada, limpada, agora não, porque segunda já é [Dia de] Finados e não foi feito nada, não foi limpo. Na entrada ainda está bonito, mas lá no fundo, onde estão [enterradas] a minha sogra e a minha filha está puro mato. A gente trouxe até enxada. Eu venho há 26 anos, e esse é o pior ano, porque geralmente nessa data estava melhor, agora nem isso”, completou a aposentada, que afirmou ter vários familiares enterrados no local.

O abandono também é uma reclamação no Cemitério Santo Antônio. A professora Ynaê Silveira, de 25 anos, afirmou que todo ano tem o hábito de visitar o túmulo de sua mãe, que está enterrada no local, principalmente nessas datas. Porém, neste ano não gostou do que encontrou.

“Tudo muito desleixado, muita sujeira e coisas quebradas. Acredito que a cidade como um todo está abandonada, o cemitério é só mais um lugar”, declarou.

No Cruzeiro, além da sujeira, as pessoas afirmaram que a insegurança aumentou. A aposentada Floripes Fernandes Evangelista, de 69 anos, tem cinco familiares enterrados no local e contou que uma das capelas da família foi depredada.

“A época de Finados é a que requer mais cuidado, porque vem gente de fora, vem gente de longe. Nós limpamos [o túmulo] de cinco. Eles [prefeitura] estão deixando a desejar, inclusive a nossa [capela] foi arrancada a porta, os vidros, levaram todas as coisas que tinham dentro, e eles não têm segurança, não sei se é falta de funcionário, ou do funcionalismo [público]”, reclamou.

A insegurança também foi apontada pela trabalhadora Tatiane Vargas, de 41 anos, que atua no Cemitério Santo Amaro com a limpeza de túmulos e capelas. Lá, ela contou que um dos serviços chegou de última hora porque uma família se deparou com a capela toda destruída.

“O cemitério está abandonado, sem segurança e quebraram a capela. Eles [familiares] mesmo que vinham limpar, mas chegaram hoje e se deparavam com isso, quebraram as portas. E não é a primeira capela que eu cuido que está assim”, contou.

PROGRAMAÇÃO

Conforme a programação organizada pela Gerência de Cemitérios Públicos da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Sisep), os três principais cemitérios de Campo Grande terão ações especiais desde cedo.

A abertura dos portões está prevista para acontecer às 7h e a programação seguirá até o fim da tarde, com atividades religiosas para católicos e evangélicos em dois períodos, matutino e vespertino.

Em parceria com a Arquidiocese de Campo Grande, a partir das 7h30min será celebrada a primeira missa, com um celebrante em cada unidade.

Em seguida, acontecerão as apresentações da Banda da Guarda Civil Metropolitana, previstas para três horários diferentes, apenas durante o período matutino; às 8h30min, no Cemitério Santo Antônio; às 9h15min, no Cemitério Santo Amaro; e às 10h, no Cemitério São Sebastião, o Cruzeiro.

No período vespertino, em cada cemitério acontecerá a segunda missa, às 15h. E para a população evangélica a programação inclui um culto em cada um dos três cemitérios, previsto para as 16h.

Após o encerramento das atividades religiosas, as unidades ficarão abertas até as 17h, quando ocorrerá o fechamento dos portões.

Vale destacar que a entrada de veículos nos cemitérios estará proibida em razão da grande circulação de pessoas e movimentação durante o Dia de Finados.

Também é recomendado que idosos e pessoas com mobilidade reduzida considerem visitar os espaços em dias anteriores ou posteriores à data para terem mais tranquilidade.

* SAIBA

Locomoção

O planejamento de locomoção realizado pela Prefeitura de Campo Grande inclui frotas de transporte coletivo para cemitérios, além de veículos reserva nos terminais e a tarifa reduzida (R$ 1,98) para passageiros que utilizam cartão eletrônico (Smart Card). Mesmo sendo domingo, a linha especial 300/Cemitério Jardim da Paz operará para garantir acesso ao local que fica na saída para Sidrolândia. As outras linhas de ônibus funcionarão conforme a tabela habitual de domingos e feriados.