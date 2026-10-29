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Reflexão e Filosofia

Dante Alighieri, A Divina Comédia: "Muito pouco ama, quem com palavras pode expressar quanto ama"

Para Dante, o sentimento genuíno transcende a linguagem.

João V. Valença

29/10/2026 - 14h22
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A célebre frase atribuída a Dante Alighieri afirma que ama muito pouco quem consegue expressar completamente em palavras o quanto ama. O silêncio, nesse sentido, diz mais do que qualquer palavra consegue exprimir, sobretudo quando o tema é o amor profundo.

O verso aparece em A Divina Comédia, poema épico que o poeta italiano compôs no início do século XIV. A obra reflete a inadequação da linguagem diante dos sentimentos mais autênticos e intensos.

Mais que um relato de ficção, A Divina Comédia é uma reflexão sobre a condição humana, a fé cristã e o significado do amor em suas múltiplas dimensões. A obra consolidou a língua italiana moderna e se tornou referência na tradição literária universal.

A profundidade além das palavras

Para Dante, o sentimento genuíno transcende a linguagem, e quando a emoção atinge seus níveis mais intensos, nenhuma combinação de palavras consegue expressar tudo o que se vive. Nessa perspectiva, o amor real habita um espaço em que a língua falha, e o silêncio revela mais verdade do que a expressão mais eloquente.

Essa ideia não nega o valor da comunicação verbal, mas reconhece seus limites. Segundo essa lógica, quem consegue traduzir perfeitamente em palavras o que sente talvez ainda não tenha experimentado o amor em sua completude.

O sentimento verdadeiro ultrapassa a capacidade do discurso de capturá-lo por inteiro. Sempre resta algo inexprimível entre o que se vive e o que se consegue dizer.

A arquitetura Matemática de uma obra revolucionária

A Divina Comédia organiza-se em torno de uma estrutura simbólica precisa, em que o número três funciona como eixo central. Essa escolha reflete a Santíssima Trindade, um dos pilares da fé católica que sustenta a narrativa do poema.

A obra divide-se em três cânticos principais — Inferno, Purgatório e Paraíso —, cada um refletindo aspectos distintos da teologia cristã medieval. Foi escrita em tercetos entrelaçados de hendecassílabos, na língua vulgar florentina, em vez do latim tradicional.

A estrutura numérica também segue uma lógica matemática rigorosa, e o Inferno compreende 34 cantos, e o primeiro funciona como introdução geral à obra. Purgatório e Paraíso têm 33 cantos cada, em uma harmonia numérica essencial ao significado teológico do poema. No total, a obra reúne 100 cantos — número perfeito que reforça a ideia de completude e perfeição divina.

A inovação que moldou a poesia europeia

Dante inventou a terza rima, formada por tercetos de hendecassílabos entrelaçados. Nesse esquema, o primeiro verso rima com o terceiro (A), enquanto o segundo rima com o primeiro e o terceiro verso do terceto seguinte (B), numa sequência contínua: ABA, BCB, CDC.

A técnica tornou-se modelo para poetas posteriores, e a escolha da língua vulgar florentina em vez do latim também rompeu com a tradição. Dante elevou o dialeto local a instrumento literário para obras maiores e mostrou que a língua falada pelo povo podia expressar pensamentos profundos.

Esse gesto consolidou a língua italiana moderna e abriu caminho para futuras escritas em línguas nacionais pela Europa.

O significado encriptado na Estrutura

A Divina Comédia não é apenas um exercício de virtuosismo técnico: cada elemento estrutural tem um propósito simbólico. O encadeamento dos tercetos representa uma jornada contínua, sem ponto de repouso, e acompanha a progressão espiritual do protagonista pela cosmologia medieval.

Os três cânticos terminam com a mesma palavra em italiano, "stelle" (estrelas). Esse fechamento reforça a unidade da obra, apesar de sua extensão e complexidade.

As estrelas simbolizam a orientação e a eternidade divina, e ao aparecerem no final de cada parte, lembram que a jornada humana, em seus diferentes estágios, aponta para o mesmo horizonte transcendente. Essa repetição conecta o leitor de volta ao começo e sugere que toda busca espiritual retorna perpetuamente ao divino.

Reflexão e Filosofia

William Shakespeare: "Se for agora, não será depois; se não for depois, será agora"

A fala aparece no quinto ato da tragédia Hamlet.

29/10/2026 13h57

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Pouco antes do duelo que encerra sua vida, o príncipe dinamarquês diz ao amigo Horácio uma das falas mais citadas do teatro ocidental. Nela, Hamlet abandona a hesitação que marcou toda a peça e admite que resistir ao destino não muda nada. A fala aparece no quinto ato da tragédia Hamlet, escrita por William Shakespeare entre 1599 e 1601.

Hamlet é uma tragédia dividida em cinco atos e trata de temas como vingança, loucura simulada e real, traição, corrupção moral e dúvidas existenciais.

O que a fala realmente quer dizer

Horácio tenta convencer o príncipe a recusar o duelo marcado por Cláudio, pois pressente uma armadilha contra sua vida. Hamlet rejeita qualquer tentativa de escapar do que já está traçado e compara o controle humano sobre os acontecimentos ao de um pássaro diante da própria sorte.

Shakespeare constrói ali uma ideia simples: adiar um momento decisivo não o torna menos inevitável, apenas atrasa o encontro com ele. A conclusão do príncipe não é resignação passiva diante do destino, mas um chamado à preparação constante. Para Hamlet, estar pronto é tudo: a disposição interior pesa mais que qualquer tentativa de fuga.

A origem da vingança que move Hamlet

A trama começa quando um espectro surge nas muralhas do castelo e se identifica como o falecido rei da Dinamarca. Ele revela ao filho que foi envenenado pelo próprio irmão, Cláudio, que em seguida assumiu o trono e se tornou marido da rainha Gertrudes.

Movido por essa revelação, Hamlet finge enlouquecer para investigar o crime sem despertar suspeitas. Ele também planeja uma encenação teatral que reproduz o assassinato do pai diante da corte e observa a reação de Cláudio para confirmar a culpa denunciada pelo fantasma.

Mortes que se acumulam até o fim

A obsessão de Hamlet pela verdade arrasta outras vidas para a tragédia. Durante um confronto com a mãe, ele mata por engano o conselheiro Polônio, pai de Ofélia e Laertes. O erro desencadeia a loucura e o afogamento da jovem.

Cláudio tenta se livrar do príncipe enviando-o para a Inglaterra e, quando o plano falha, arma um duelo com lâmina envenenada contra Laertes. No desfecho, Gertrudes bebe de uma taça com veneno, Laertes e o príncipe se ferem com a espada contaminada, e Hamlet mata o tio antes de morrer. O trono da Dinamarca passa então às mãos de Fortimbrás.

Por que a frase atravessou os séculos

Encenada e estudada há mais de quatro séculos, a peça continua a influenciar a literatura, o cinema e o teatro em diferentes idiomas. A reflexão sobre aceitar o inevitável e manter-se pronto para ele ultrapassou o contexto da corte dinamarquesa e se tornou uma referência para discutir a coragem diante da incerteza.

Por isso, a fala de Hamlet continua a ser repetida fora dos palcos, séculos depois de Shakespeare tê-la escrito para um príncipe fictício prestes a enfrentar a própria morte.

Reflexão e Filosofia

Clóvis de Barros Filho refletiu sobre o que realmente precisamos para ter uma boa vida

O que torna a existência verdadeiramente boa?

29/10/2026 13h33

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Uma vida boa se resume a três movimentos simples: desejar o que falta, alegrar-se com o que já se tem e aliviar o sofrimento de quem está por perto, segundo o professor Clóvis de Barros Filho. A síntese parte de uma pergunta antiga, repetida em palestras e entrevistas: o que torna a existência verdadeiramente boa?

A resposta organiza uma sequência que expõe o conflito entre avançar e aproveitar o presente. Para o professor, sem desejo a pessoa se acomoda; mas desejar sem pausa para sentir alegria é correr atrás de algo que nunca se alcança.

Desejar sem esquecer de viver o agora

Fomos treinados para mirar sempre o que ainda não conquistamos. Mal alcançamos um objetivo, surge outro mais distante, e a satisfação da vitória se esvai antes de ser sentida.

Clóvis de Barros Filho defende um ajuste nessa lógica: manter o impulso de buscar novos objetivos, mas aprender a saborear o caminho já percorrido. Não se trata de parar de querer mais, e sim de equilibrar dois tempos na mesma vida: o do movimento e o da pausa para sentir gratidão pelo que já está nas mãos.

Por que a alegria sozinha não dura

O segundo movimento trata da duração da felicidade: vivida isoladamente, ela tende a desaparecer rápido. Uma conquista sem ninguém para comemorar perde força e se esvazia na solidão.

Segundo o professor, dividir a vitória e convidar outras pessoas para celebrá-la prolonga a sensação boa. Cuidar de quem está ao redor e aliviar o peso emocional alheio também traz leveza a quem ajuda, afastando o foco constante em si mesmo.

A formulação que resume a ideia

Para o professor, diminuir a tristeza de quem está perto é o ponto mais alto desse raciocínio: o momento em que a pessoa deixa de agir apenas pelo próprio interesse e consegue superar sua "animalidade feroz" em prol do outro. A alegria que nasce dessa atitude vai além do egoísmo.

Se pudesse levar uma única ideia para uma ilha deserta, levaria esta: fazer com que as pessoas ao redor vivam menos tristemente. Clóvis de Barros Filho é professor livre-docente de Ética na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, onde construiu boa parte de sua trajetória acadêmica discutindo ética e o bem viver.

Ele também assina com Leandro Karnal o livro "Felicidade ou morte", que trata de ética e bem viver.

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