Após centenas de recursos contra os resultados de questões das provas de vestibular da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) e da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS), a Fundação de Apoio à Pesquisa, ao Ensino e à Cultura (Fapec) decidiu incluir nova etapa de revisão das provas.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (13), a presidente da Fapec, Nilde Brun, junto a outros responsáveis técnicos, esclareceu que ainda não há um resultado para o recursos, mas que já há decisão de mudanças para minimizar a possibilidade de ocorrência de erros em provas futuras.

Somente em relação ao vestibular da UFMS, foram realizados 979 recursos, efetivados por 282 candidatos. A prova contou com cerca de 2,5 mil estudantes presentes nas provas.

No caso da UEMS, foram 506 recursos enviados por 127 candidatos, do total de 6,4 mil pessoas que fizeram as provas.

O resultado desses recursos será divulgado no dia 22 de dezembro.

Como funciona o recurso

A Fapec explica que os professores responsáveis pela elaboração das questões colocadas em xeque devem elaborar uma defesa que justifique a veracidade.

Posteriormente, uma banca analisa e decide sobre a necessidade de anulação da questão.

Se anulada, todos os candidatos que tiverem errado terão a pergunta anulada no resultado final. Já para aqueles que acertaram, nada muda e soma-se o resultado ao fim, para que não sejam lesados. Ou seja, não há mudança nos resultados em ambos casos.

Os estudantes que enviaram recursos recebem a justificativa do professor e da decisão por anulação ou não.

Segundo a Fapec, desde 2017, quando o vestibular da UFMS voltou a ser realizado, a média de anulação de questões é 6%.

Medidas para conter erros

Foto: Marcelo Victor

Segundo a presidente Nilde, a maior mudança para o futuro é a inclusão de mais uma etapa de revisão das provas.

Anteriormente, após dois revisores trabalharem com a prova, ela era passada para a diagramação e logo em seguida guardada em um bunker.

A partir de agora, passará a existir uma nova etapa, em que outros dois revisores vão analisar a prova já diagramada, antes de ser enviada ao bunker.

A presidente Neide explica que umas das maiores dificuldades no processo de revisão das provas é justamente manter a segurança e sigilo das provas. "Quanto menos pessoas manusearem a prova, maior é a segurança", reforça. Por isso há todo o cuidado quanto à quantidade de etapas de revisão.

Além disso, outra medida que já existia e será mantida é a exclusão do professor que tiver questões anuladas, não permitindo que ele participe de elaborações de outras provas da Fapec.

Fapec

A Fapec foi criada em 1982 como fundação de apoio à Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

Desde a criação, a instituição tem como objetivo realizar trabalhos de pesquisa, ensino e extensão, desenvolvimento institucional, prestação de serviços técnicos especializados e apoio técnico-administrativo e financeiro à comunidade, por meio de projetos e programas de trabalho desenvolvidos em parceria com organizações públicas e privadas.

A Fapec possui personalidade jurídica de direito privado, sem fins lucrativos.

Relembre

No dia 7 de dezembro, dezenas de estudantes e educadores ocuparam o auditório e foram à tribuna da Câmara de Vereadores de Campo Grande.

A manifestação foi um repúdio ao que chamam de constantes erros da Fapec na elaboração das provas dos vestibulares da UFMS e da UEMS.

A manifestação, feita a convite do vereador Professor Juari, aconteceu em meio ao período de provas da UFMS, que atraiu quase 45 mil inscritos neste ano, o que significa aumento de 10,8% na comparação com o ano anterior.

As provas do vestibular aconteceram no dia 3 de dezembro e as do Programa de Avaliação Seriada (PASSE) ocorreram no último domingo (10).

A instituição oferece mais de 10 mil vagas para ingresso em cursos de graduação presenciais e de educação à distância. (Colaborou Neri Kaspary).