Fãs levam quase cinco horas para deixar show do Guns N' Roses

Show de Guns N’ Roses foi de emoção, mas também de muito perrengue e estresse.
A BR-262, único acesso ao Autódromo Internacional Orlando Moura, ficou extremamente congestionada, antes e depois do show, com média de 5 quilômetros por hora.
Fãs enfrentaram engarramento de mais de dez quilômetros para chegar ao show em um trajeto de cinco horas.
Em dias normais, o deslocamento de carro, do centro de Campo Grande até o autódromo, é de aproximadamente 30 minutos, mas, nesta quinta-feira (9) de evento internacional, o trajeto chegou ultrapassar mais de cinco horas.
A fila começou a se formar na BR-262 por volta das 15 horas e seguiu até 22 horas. Alguns fãs chegaram atrasados ou até mesmo não conseguiram assistir o show por conta do engarrafamento.
Outros desistiram do trânsito, estacionaram o carro e seguiram a pé às margens da rodovia.
Do lar, Cristina Alves, é fã de Guns N' Roses há 12 anos. Ela mora no bairro Santa Emília e saiu de casa às 17 horas, de carro, com suas duas filhas.
Na altura da avenida ministro João Arinos, o congestionamento intenso já dava sinais e ela decidiu estacionar o carro. Ela seguiu a pé, mais de 10 quilômetros, até o autódromo em uma caminhada de quase três horas.
"Ao meu ver, Campo Grande não está preparada para receber esse tipo de evento. Não tinha quase nenhuma rota alternativa. A gente teve que caminhar mais de dez quilômetros até o autódromo, chegamos suados, a maquiagem derreteu. Foi um caos. Mas, acho que valeu a pena todo o transtorno. Sou muito fã de Guns", disse.
O show encerrou por volta de 00h30min, e, após o fim, houve o mesmo transtorno: filas e filas de carros para deixar o estacionamento.
O estacionamento tinha apenas uma saída para milhares de veículos e, quem optou por deixar o carro neste lugar, enfrentou três horas de fila para deixar o local, além de mais duas horas de congestionamento na BR-262. Por fim, fãs chegaram em casa por volta de 5h/6h da manhã, amanhecendo o dia.
O SHOW
Show do Guns N’ Roses ocorrerá na noite de 9 de abril de 2026, no Autódromo Internacional Orlando Moura, em Campo Grande.
A atração é considera inédita na capital-sul-mato-grossense: 30 mil ingressos foram vendidos, se aproximando da capacidade máxima do espaço, estimada em cerca de 40 mil pessoas.
Estima-se que 70% do público vem de fora de Campo Grande: fãs de várias cidades do interior, estados e até mesmo países vizinhos organizam excursões para assistir o show.
O esquema de segurança promete reunir 600 agentes policiais federais e municipais.
A atração promete lotar a cidade de turistas, movimentar bares e restaurantes, aquecer o comércio e gerar empregos temporários.
Setores como hotelaria, gastronomia, transporte e entretenimento devem sentir os efeitos positivos da movimentação turística impulsionada pelo evento.
O espetáculo em Campo Grande faz parte da nova turnê mundial da banda, intitulada Because “What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things". Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo promete trazer um repertório que atravessa décadas e reúne alguns dos maiores clássicos da história do rock.
Entre as músicas que costumam integrar as apresentações da banda estão sucessos como Sweet Child O’ Mine, Welcome to the Jungle, Paradise City e November Rain – canções que marcaram gerações e ajudaram a consolidar o grupo como um dos maiores nomes do rock mundial.
Fundada em Los Angeles no final da década de 1980, a banda conquistou fama internacional com uma sonoridade que mistura hard rock, blues e influências do punk, além de performances conhecidas pela energia e intensidade.