Segurança para show do Guns N' Roses terá mais de 600 agentes

Estrutura está sendo montada no Autódromo Internacional Orlando Moura para o show da banda norte-americana na quinta-feira - Marcelo Victor/Correio do Estado

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A Capital vai receber uma das maiores bandas de todos os tempos na quinta-feira, a americana Guns N’ Roses, que deve atrair cerca de 35 mil pessoas ao Autódromo Internacional de Campo Grande – Circuito Orlando Moura e contar com esquema de segurança especial quase 10 horas antes do show, reunindo mais de 600 agentes policiais federais e municipais.

De forma especial, a atração terá uma operação policial da Polícia Rodoviária Federal (PRF), denominada Operação Guns N’ Roses, em colaboração com a Guarda Civil Metropolitana (GCM), a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), o Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS) e a Polícia Militar.

Por ser nas imediações da BR-262, a PRF disse que o maior desafio da operação é a característica do trecho, “que possui pista simples e deve registrar aumento significativo no volume de veículos e na circulação de pedestres”, necessitando de policiamento ostensivo em pontos estratégicos da rodovia.

“Foi elaborado um plano de ação integrada para o dia do evento, com todos os órgãos de segurança pública e de trânsito. Ele visa coordenar as equipes que estarão em campo, de forma que ao longo de todo o trajeto do autódromo para o evento tem o policiamento ostensivo com esses órgãos parceiros. Então, a circunscrição da PRF começa no viaduto da BR-262, no anel viário, e até o autódromo são cerca de 10 quilômetros, que vai estar todo policiado”, disse o titular da Superintendência da Polícia Rodoviária Federal em Mato Grosso do Sul, João Paulo Pinheiro Bueno.

Ao todo, estarão envolvidos 70 agentes da PRF em viaturas 4x4 e motocicletas da instituição. Além da fiscalização utilizando os veículos, também serão usados drones, câmeras de monitoramento e radar portátil nos trechos em que for possível fazer a aferição da fiscalização, já que a tendência é de tráfego lento em razão do alto fluxo de veículos.

A PRF publicou uma portaria de restrição temporária para veículos de carga de grande porte no dia do evento, entre as 12h e 22h, que abrange o trecho entre os quilômetros 233 e 328 da BR-262, de Campo Grande a Ribas do Rio Pardo, com o objetivo de reduzir congestionamentos e aumentar a segurança.

Para que o show possa ser realizado, a PRF determinou que 16 exigências fossem atendidas pela organização do evento, incluindo: provisão de estacionamento adequado, garantia de operacionalização da via para o fluxo de veículos, travessia segura para pedestres, ambulâncias privadas no local, manejo ambiental de detritos para evitar acidentes, guinchos, etc.

“Desde que tomamos ciência do acontecimento do evento, nós entramos em contato com a organizadora e fizemos as exigências. Todas elas devem ser cumpridas pela organização do evento. Qualquer uma delas, dessas 16, que não forem cumpridas, o evento se considera não autorizado”, explica.

“A gente espera que eventos desse porte aconteçam com mais frequência no nosso estado. Estamos aqui para garantir a segurança, para trazer essa sensação de segurança para todos os usuários que vão participar direta ou indiretamente do evento. Então, reforço aqui, para quem for conduzir veículo, vá sabendo que vai ter fiscalização tanto de velocidade, de alcoolemia e demais infrações que são perigosas para o trânsito”, completa o superintendente.

Em nota divulgada na tarde de ontem, a Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran) divulgou que também realizará ações específicas no dia do evento. P

or exemplo, a partir das 14h, equipes de apoio estarão presentes no Bairro Maria Aparecida Pedrossian, localizado perto do autódromo, além de também atuarem na Praça do Rádio Clube, com organização do embarque e desembarque de passageiros usuários do transporte público.

Sobre a segurança terceirizada do evento, Valter Júnior, sócio e produtor local da Santo Show Produções e Eventos Ltda., organizadora da exibição, disse que foram contratados mais de 500 profissionais.

“Vai ter um esquema de monitoramento e tem segurança à paisana. A gente tem todo o tipo de segurança que permite o show desse porte”, reforça.

CRONOGRAMA

A previsão é de que a entrada do público no autódromo seja autorizada a partir das 16h, visto que o show está marcado para começar às 20h30min. Conforme apurou o Correio do Estado, a banda deve vir de São José do Rio Preto (SP), onde teve um show na noite de ontem.

A previsão é de que os integrantes pousem em Campo Grande na tarde de quinta-feira, em um Boeing 757-200 envelopado com a identidade visual da banda.

Depois do show, devem ficar em terras sul-mato-grossenses até a tarde de sábado, quando partem para o estado do Espírito Santo, onde terão exibição marcada para domingo, no município de Cariacica.

O espetáculo em Campo Grande faz parte da nova turnê mundial da banda, intitulada “Because What You Want and What You Get Are Two Completely Different Things”.

Liderado por Axl Rose, Slash e Duff McKagan, o grupo promete trazer um repertório que atravessa décadas e reúne alguns dos maiores clássicos da história do rock, como “Sweet Child O’ Mine”, “Welcome to the Jungle”, “Paradise City” e “November Rain”. (Mais informações na Capa do Correio B)

* Saiba

Segundo a organização do evento, excursões estão sendo organizadas a partir de diferentes estados brasileiros.

Além disso, fãs de países vizinhos da América do Sul também já confirmaram presença para assistir à lendária banda de rock na capital sul-mato-grossense.

A expectativa é de que o show provoque um aumento significativo no fluxo de visitantes na cidade durante os dias que antecedem a apresentação.

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