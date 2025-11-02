Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Finados

Fé e saudade marcam a manhã de Finados em Campo Grande

Cemitérios da Capital registram grande movimento na manhã deste domingo (2)

Karina Varjão e Naiara Camargo

Karina Varjão e Naiara Camargo

02/11/2025 - 09h45
O Dia de Finados promete movimentar os cemitérios de Campo Grande até o final deste domingo (2). Logo cedo, centenas de pessoas já estavam reunidas para homenagear os entes queridos. No Cemitério São Sebastião (Cruzeiro), o movimento intenso exigiu reforços da Guarda Civil Metropolitana (GCM) para organizar o trânsito e a segurança nas entradas. 

Missas e momentos de oração marcaram a manhã, enquanto famílias aproveitavam para limpar os túmulos e renovar flores. Entre elas, Esmerinda Celestino de Oliveira, que visitava o túmulo do marido que faleceu há dois anos. 

“A gente sente saudade até hoje porque a gente era muito agarrado. Quando ele partiu, ele me chamou, se despediu de mim, segurou minha mão, foi tão tranquilo. Quem vai, fica em paz, mas a gente que fica, sofre. Casei aos 15 anos, ficamos juntos mais de 50 anos e cuidei dele noite e dia, até ele morrer”, contou emocionada. 

A aposentada Hilda Dolci, de 77 anos, também visitou os túmulos dos sobrinhos que morreram em um acidente. Ela contou que o restante da família está enterrada no Paraná, mas não deixa de prestar as homenagens. 

“Depois que falece, só restam as orações. Eu não acendo vela porque eu deixo o dinheirinho pra dar para a Igreja, porque a fé é o que nos mantém, né?”, disse. 

Outra visitante, Sebastiana Pereira, que perdeu o companheiro no ano passado, falou que a saudade é um sentimento que, com o tempo, se torna fácil de lidar. 

“A gente se acostuma com a saudade. A gente sente falta, mas tem que seguir a vida”, disse com serenidade. 

Além das visitas, ações de apoio emocional estão sendo realizadas em grande parte dos cemitérios da cidade através de grupos de apoio e grupos evangélicos. 

O coordenador do Projeto Help, Hudson Marlos Custódio, explicou que o grupo ofereceu abraços e cartas de conforto para as famílias enlutadas. 

“O objetivo do projeto, hoje, é sentir a dor que as pessoas estão sentindo. A gente sabe que a dor e a saudade não passam, mas através de um abraço, de uma palavra positiva, mostramos que essas pessoas não estão sozinhas. Quando um ente querido se vai, parece que o mundo desaba. Estamos aqui para ouvir e acolher”, afirmou. 

No Cemitério Santo Amaro, o cenário é semelhante, com grande fluxo de visitantes, trânsito carregado e dezenas de barraquinhas com flores, velas e comidas, como pastel e espetinho. 

A GCM também atua no local, com cerca de sete agentes, além de carros, motos e micro-ônibus. Equipes da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Gestão Urbana e Desenvolvimento Econômico, Turístico e Sustentável (Semades) fiscalizavam as atividades para evitar trabalho infantil. 

Do lado de dentro, a banda musical da GCM marcou presença, emocionando o público. Entre as ações voluntárias, o clube de Desbravadores da Igreja Adventista do Sétimo Dia distribuiu panfletos, livros e ofereceram orações. 

“Queremos lembrar as pessoas que o Dia de Finados não é apenas o dia dos mortos, mas um dia de lembrar de todos os nossos entes queridos e dizer que ainda há esperança. A gente quer espalhar o evangelho para que, quando Jesus voltar, todos os nossos irmãos em Cristo estejam com a gente no céu”, explicou Gabriella Amicci, de 11 anos. 

O Clube de Desbravadores é um movimento da Igreja Adventista do Sétimo Dia / Foto: Naiara Camargo


 

Cidades

Polícia da Argentina prende três brasileiros suspeitos de integrar Comando Vermelho

Três brasileiros oriundos do Rio de Janeiro foram presos na sexta-feira, 31, pela polícia de Misiones

01/11/2025 23h00

Crédito: PFA / Argentina

Três brasileiros oriundos do Rio de Janeiro foram presos na sexta-feira, 31, pela polícia de Misiones, na Argentina. Os homens foram capturados na cidade de Alba Posse, que faz fronteira com o Rio Grande do Sul, e teriam entrado ilegalmente no país. As autoridades policiais tentam descobrir se eles possuem ligações com a facção criminosa Comando Vermelho.

A suspeita é a de que eles fugiram em função da Operação Contenção, deflagrada na terça-feira, 28, e que se tornou a mais letal da história do Rio. Liderada pelo governador Cláudio Castro (PL), a megaoperação policial terminou com a morte de 132 pessoas nos complexos do Alemão e da Penha.

"No momento, a polícia de Misiones, por meio de sua equipe de inteligência de fronteira, mantém comunicação direta com as polícias Militar e Civil do Brasil para verificar se os detidos possuem exigências judiciais ou alertas internacionais", diz a polícia de Misiones, em nota publicada nas redes sociais da instituição.

Os detidos foram identificados como Ednei Carlos dos Santos, Luis Eduardo Teixeira de Souza e Jackson Santos de Jesús. Eles têm entre 23 e 35 anos e são todos moradores de Rio das Ostras, no RJ. De acordo com informações compartilhadas pela polícia de Misiones, dois dos homens possuem antecedentes por tráfico de drogas no Brasil, e o terceiro, por agressões.

Cidades

Cientistas descobrem novo coronavírus em morcegos brasileiros com traço similar ao da Covid

A descoberta, no entanto, ainda é preliminar e não confirma que esse novo coronavírus seja capaz de contaminar humanos nem de provocar epidemias.

01/11/2025 22h00

Foto: Agência Gazeta / Agência Brasil

Uma equipe de cientistas brasileiros e estrangeiros identificou um novo tipo de coronavírus em morcegos do Brasil com uma característica em sua proteína spike similar à encontrada no Sars-CoV-2, o vírus causador da covid-19. Esse atributo é um dos que permitem ao SARS-CoV-2 infectar de forma eficiente as células humanas.

A descoberta, no entanto, ainda é preliminar e não confirma que esse novo coronavírus seja capaz de contaminar humanos nem de provocar epidemias.

O achado foi detalhado em um artigo científico publicado na segunda-feira, 27, na forma de pre-print na plataforma bioRxiv, ou seja, ainda não foi revisado por outros cientistas. No entanto, ele levanta o alerta para a circulação de novos patógenos potencialmente capazes de causar surtos.

A pesquisa também joga um holofote na importância de monitoramento genético mais amplo de vírus na América do Sul - até agora, os coronavírus associados a surtos de importância para a saúde pública tinham sido identificados principalmente na Ásia.

O estudo, liderado por cientistas de instituições do Japão, Brasil e outros países, analisou amostras de tecido intestinal de diferentes espécies de morcegos encontrados em áreas rurais e de floresta do Maranhão e de São Paulo.

Ao sequenciar o material genético, os cientistas encontraram, em um morcego da espécie Pteronotus parnellii do município de Riachão (MA), um genoma viral com grande semelhança com coronavírus como o SARS-CoV-2, o da covid-19, e o MERS-CoV, causador de um surto de uma síndrome respiratória no Oriente Médio em 2012.

O achado mais significativo no genoma desse novo vírus, que teve como nome sugerido BRZ batCoV, foi a presença de uma sequência de aminoácidos que forma o chamado sítio de clivagem da furina, um ponto que é reconhecido por uma enzima humana (a furina) capaz de ativar a proteína spike do vírus, que funciona como uma espécie de chave usada pelo vírus para "abrir a fechadura" da célula humana e infectá-la.

Esse sítio funciona como ferramenta molecular que pode facilitar a entrada do vírus nas células. No caso do SARS-CoV-2, acredita-se que essa estrutura tenha contribuído para a alta capacidade de transmissão do vírus.

"Dado o papel crucial do sítio de clivagem da furina em determinar o alcance de hospedeiros, a infectividade e a capacidade de transmissão entre espécies, essa descoberta fornece informações importantes sobre o potencial evolutivo e o risco zoonótico do BRZ batCoV encontrado em morcegos", escreveram os autores no artigo.

Os pesquisadores destacaram ainda que sítios de clivagem da furina já foram identificados nas proteínas de superfície de outros vírus de RNA altamente patogênicos, como vírus causadores da gripe aviária e o do Ebola.

"Esses exemplos reforçam que a aquisição de sítios de clivagem da furina é uma adaptação evolutiva que pode surgir de forma independente em diversas famílias de vírus de RNA - frequentemente associada a um aumento do potencial de patogenicidade", dizem no artigo.

Apesar disso, eles destacam que não há ainda qualquer evidência de que o novo vírus infecte pessoas. O achado, segundo eles, reforça a importância da vigilância viral em animais silvestres, especialmente em regiões tropicais sub-amostradas, como a América do Sul, onde há grande diversidade de morcegos e de ecossistemas propícios à emergência de novos vírus.

Eles ressaltam ainda que os resultados sugerem que outros sítios de clivagem da furina "podem surgir naturalmente em morcegos por meio de eventos de recombinação ou mutações de inserção, reforçando o papel desses animais como possíveis reservatórios de inovações genéticas relevantes para a emergência de doenças zoonóticas".

Os morcegos são reservatórios naturais conhecidos para vasta gama de vírus, incluindo os coronavírus que causaram a SARS, a MERS e a covid-19. No entanto, a maioria das pesquisas até agora está concentrada em populações de morcegos na Ásia, África e Oriente Médio.

