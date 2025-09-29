Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Cidades

Corumbá e Ladário recebem feira internacional para promover negócios e cultura no Pantanal

Feira vai ser realizada no Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros, entre Corumbá e Ladário, entre os dias 9 e 12 de outubro

Da Redação

Da Redação

29/09/2025 - 20h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

A 27ª Feira Internacional Agropecuária e Cultural do Pantanal (Feapan) vai acontecer no Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros, que fica na BR-262, entre os municípios de Corumbá e Ladário, no coração do Pantanal, entre os dias 9 e 12 de outubro de 2025.

A entrada para o público será gratuita. O evento tem na sua programação atividades técnicas sobre sustentabilidade e inovação do setor do agronegócio no território pantaneiro e fronteiriço, realizações de leilões, rodeio, shows e ações culturais.

A realização da Feapan 2025 é do Sindicato Rural de Corumbá e da Embrapa Pantanal, com a organização sendo feita pela Opa - Organização de Eventos e apoio da Senadora Soraya Thronicke, Prefeitura de Corumbá, Prefeitura de Ladário, FAMASUL, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, SENAR/MS, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Sicredi.

O presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Stefano S. L. Retorre, destaca que a feira vai promover uma integração de negócios que já atuam no Pantanal e de empresas que possuem o interesse no território. “A Feapan é uma grande oportunidade de promoção da cultura pantaneira e fronteiriça, e é um espaço para negócios, para mostrarmos as inovações que existem na pecuária do Pantanal e como os negócios que existem na Bolívia estão integrados nessa nossa região fronteiriça.”

Parceiro na realização, a Embrapa Pantanal tem um histórico de 50 anos no desenvolvimento de pesquisas voltadas para desenvolver o agronegócio de forma sustentável.

A unidade instalada em Corumbá está vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária e agrega conhecimento científico para o evento.

“A programação ampla a variada da Feapan desse ano é uma oportunidade de integrarmos diferentes públicos, inclusive contemplando atividades direcionadas para estudantes do ensino fundamental, médio e superior, enfim atendendo a todos que vivem e atuam no Bioma Pantaneiro, trazendo informações técnicas e novas oportunidades de negócios”, explica a chefe geral da Embrapa Pantanal, Suzana Maria de Salis.

Nesta edição, a Feapan vai funcionar durante o dia e a noite para promover uma programação ampla de eventos técnicos, palestras, atividades para crianças e adolescentes de Ladário e Corumbá, além da realização de três leilões, rodeio de touros, bem como praça de alimentação e restaurante funcionando durante o dia e a noite para atender o público com a autência carne pantaneira.

Na programação cultural haverá espaço de shows regionais e nacional, promoção de produtos pantaneiros e fronteiriços tradicionais e parque de diversões para crianças.

O desenvolvimento sustentável na pecuária, com fomento para a realização de negócios entre Brasil e Bolívia, além da promoção da cultura pantaneira e fronteiriça terá espaço na Feapan. Os galpões do Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros vão abrigar dezenas empresas que atuam no Pantanal para apresentação de produtos, iniciativas e serviços que trabalham para girar a economia regional.

Os municípios de Corumbá e Ladário, juntos, detém mais de 44% da Planície Pantaneira e possuem um rebanho bovino de mais de 2 milhões de animais, destacando-se no necessário nacional no setor da pecuária. Além disso, o Pantanal é considerado o berço da pecuária do Brasil.

A partir desta edição, a Feapan tem como objetivo se consolidar como um grande ponto de encontro para pecuaristas, pesquisadores, acadêmicos, investidores, setor privado, tomadores de decisão, imprensa e estudantes.

Além de Corumbá e Ladário, o evento também alcança diretamente a região de German Busch, na Bolívia, onde há uma população estimada de mais de 175 mil habitantes.

Programação de shows

A grade de shows também já está confirmada, com apresentações de artistas de destaque. No dia 9 de outubro, a dupla Gustavo e Murilo sobe ao palco. No dia 10, a animação fica por conta de Alex e Yan e Júlia e Rafaela. Já no sábado, dia 11, os shows serão de João Lucas e Walter Filho e Maria Cecília e Rodolfo.

Palestras e eventos técnicos

Toda a programação está disponível em https://www.embrapa.br/web/portal/feapan-2025 
Destaques das palestras abertas ao público
- Debate para o Turismo Sustentável no Pantanal / Rodada de negócios para integrar áreas do Pantanal e a fronteira do Brasil com a Bolívia;
- Histórico sobre o Pantanal, ciclos e quais são as potencialidades econômicas;
- Debates sobre a prevenção de incêndios no Pantanal, uso de tecnologias: participação do Ministério Público, Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Sindicato Rural de Corumbá, Prevfogo/Ibama, SOS Pantanal, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal;
- Como as universidades do Brasil e da Bolívia estão contribuindo para pesquisa e desenvolvimento do Pantanal, produção de documento científico para o Pantanal;
- Como haver desenvolvimento da Pecuária no Pantanal de forma sustentável (Circuito Pecuário Senar/MS
Visita de escolas
Escolas municipais, estaduais e particulares de Corumbá e Ladário podem agendar visitas à 27ª Feapan para acompanhar as palestras técnicas, conhecer roda de negócios, descobrir mais detalhes sobre a pecuária, o Pantanal. Agendamentos pelo email: [email protected].

Foto: Divulgação 

Leilões

Haverá três leilões diferentes durante a 27ª Feapan, tanto de cavalos pantaneiros. 9/10, quinta-feira, 20h, animais de corte para recria e engorda; 10/10, sexta-feira, leilão de cavalos pantaneiros; 11/10, sábado, 19h, reprodutores Nelore PO e CEIP.

Rodeio

Haverá rodeio entre os dias 9, 10 e 11 de outubro, com premiação em dinheiro entre o primeiro e o quinto lugar.

Serviço

27ª Feira Internacional Agropecuária e Cultural do Pantanal (Feapan)
Data: 9 a 12 de outubro
Horário: palestras começam a partir das 8h
Local: Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros, saída Corumbá/Ladário, BR-262
Entrada Gratuita
Acompanhe toda a programação em: https://www.embrapa.br/web/portal/feapan-2025

Assine o Correio do Estado

Cidades

BR-163: acidente fatal mantém congestionamento por 8km em viaduto de Campo Grande

Travamento foi provocado por colisão entre duas carretas no início da tarde desta segunda-feira

29/09/2025 18h12

Compartilhar
Congestionamento persiste após 4 horas do acidente

Congestionamento persiste após 4 horas do acidente Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Continue Lendo...

O congestionamento ocasionado pela colisão que ocorreu no viaduto da BR-163, na saída para Três Lagoas, em Campo Grande,  nesta segunda-feira (29), já perdura por 8 km. Cerca de quatro horas após o grave acidente que provocou a morte de um caminhoneiro e deixou outro ferido, o trânsito segue lento na região.

O choque envolvendo duas carretas mantém congestionamento em 5 km no sentido norte (Cuiabá)e 3 km no sentido sul da rodovia, rumo Saõ Paulo. Em ambos os sentidos, há possibilidade de desvio cerca de 500 metros à frente do local do acidente. 

Às 17h, a pista continuava interdiata, e o tráfego pela BR-163 estava sendo realizado por meio das alças de acesso à BR-262 e a Avenida Ministro João Arinos. A operação deixa o trânsito lento para os que transitam por todas as vias citadas acima.

A colisão frontal aconteceu por volta das 13h20 e resultou em incêndio e explosão, deixando uma das cabines pendurada no viaduto.

Segundo o Corpo de Bombeiros, há suspeita da participação de um terceiro caminhão, hipótese que será investigada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pela Polícia Civil.

A vítima fatal teria por volta de 67 anos e ao tentar desviar do  veículo que desrespeitou a sinalização de parada, existente na alça de acesso da rodovia, invadiu a pista contrária e colidiu de frente com outra carreta.

Com o impacto, a cabine foi destruída e o motorista ficou preso às ferragens. A carreta do motorista morto já foi retirada da via. 

“Quando houve a colisão, a cabine foi deformada. Então a vítima não conseguiu sair. Ela ficou presa, ficou retida, às ferragens. E aí veio o fogo. De início, a gente não teve acesso ao corpo, porque estava prensado. Então logo a perícia libera e a gente vai fazer o afastamento das carretas”, explicou o Tenente Luan Luiz Rodrigues Nogueira, do Corpo de Bombeiros, responsável pela ocorrência.

Congestionamento persiste após 4 horas do acidente

Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado 

As equipes controlaram as chamas e confirmaram que o condutor morreu carbonizado.

Após horas de trabalho, os bombeiros retiraram o corpo da vítima fatal que seguiu para passar por perícia e exames de DNA que irão ajudar na identificação.

O outro caminhoneiro, identificado como Miguel Foscarini, de 46 anos, que transportava ureia, foi socorrido consciente e orientado, com fratura no úmero (osso de um dos braços).

A carga se espalhou pela pista. As carretas envolvidas transportavam fertilizante e soja, que também ficaram espalhados na rodovia.

No local, equipes do Corpo de Bombeiros, da concessionária Motiva Pantanal, da PRF e da Polícia Militar, responsáveis pelo resgate, combateram às chamas, segurança viária e controlaram o fluxo de veículos da pista.

Nota da concessionária

Em comunicado, a Motiva Pantanal, concessionária responsável pela administração da BR-163, informou que suas equipes foram mobilizadas imediatamente após o acidente para auxiliar no atendimento às vítimas, no combate ao incêndio e na sinalização do trecho. A empresa reforçou que segue trabalhando em conjunto com as autoridades competentes para garantir a segurança dos usuários e a liberação da via o mais rápido possível.

Motorista da outra carreta, homem com cerca de 45 anos foi encaminhado à Santa Casa que, por restrição familiar, não deu mais detalhes sobre o estado de saúde do condutor. 

Assine o Correio do Estado

Educação

Adriane Lopes revoga decreto que retirava benefícios dos professores temporários

Após críticas sobre o decreto que retirava gratificações dos docentes, a prefeita voltou atrás e anunciou que irá reavaliar o piso salarial

29/09/2025 17h50

Compartilhar
O corte afetava professores temporários que possuem especialização, mestrado e doutorado

O corte afetava professores temporários que possuem especialização, mestrado e doutorado Divulgação: Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Após reunião com a Comissão de Educação da Câmara e o Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), nesta segunda-feira (29), a prefeita Adriane Lopes (PP) anunciou que irá revogar o decreto que corta as gratificações dos professores temporários, ligados à qualificação, como adicionais para especialização, mestrado e doutorado.

"Estamos revogando um decreto e construindo novos caminhos para o cumprimento do piso salarial dos professores na Capital", disse a prefeita.

Em nota, a ACP  reforça que a conquista é resultado direto do diálogo e da união entre os profissionais da educação, reafirmando a importância da luta coletiva em defesa dos direitos da classe trabalhadora.

O presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni, destaca: “Seguiremos atentos e atentas, e firmes na defesa da educação pública e na valorização de cada profissional da nossa rede pública de ensino”.

A comissão da Câmara é composta pelos vereadores Professor Juari, presidente, Professor Riverton, vice; e vereadores Ana Portela, Wilson Lands e Herculano Borges.

Decreto 

Na úlitma quinta-feira (25), foi publicado no Diário Oficial o decreto, o qual a prefeita aprovou a medida que regulamenta as aulas temporárias da Rede Municipal de Ensino (REME) e também a retirada dos benefícios ligados à qualificação dos professores temporários. Com isto, mestres e doutores teriam perda mensal de R$ 442 em relação ao que era praticado anteriormente.

Após esta ação, vereadores criticaram a decisão, argumentando que a decisão criava uma desigualdade entre os docentes efetivos e temporários.

Segundo a tabela do Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública (ACP), um professor concursado com 20 horas semanais PH2-A recebe R$ 4.425,53. Com a progressão por titulação, o valor pode chegar a R$ 5.752,98.

Diferentemente do servidor concursado, o contratado temporário tem vínculo por prazo determinado e, na maioria das vezes, não recebe direitos como 13º salário, férias remuneradas e o adicional de um terço de férias.

Nota da ACP

Vitória da Categoria: Decreto n°16.389 é revogado e assembleia é suspensa


A ACP (Sindicato Campo-grandense dos Profissionais da Educação Pública) informa à categoria que, em virtude do anúncio da revogação do Decreto nº 16.389, de 22 de setembro de 2025, feito pela Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG), a Assembleia Geral Extraordinária convocada para esta segunda-feira (29) foi suspensa.

O decreto, que tratava da reorganização das aulas temporárias na REME (Rede Municipal de Ensino), gerou ampla mobilização da categoria e forte atuação da ACP junto à administração municipal.

Desde a publicação do texto, a ACP se posicionou contra o decreto e buscou alternativas junto ao Executivo, com o apoio da Comissão de Educação da Câmara Municipal, para garantir que não houvesse nenhum retrocesso ou perda de direitos para a categoria. 

Com a revogação oficializada, a Assembleia que seria realizada no Auditório da FETEMS foi cancelada, uma vez que o objetivo principal da convocação foi alcançado.

A ACP reforça que a conquista é resultado direto do diálogo e da união entre os profissionais da educação, reafirmando a importância da luta coletiva em defesa dos direitos da classe trabalhadora.

“Seguiremos atentos e atentas, e firmes na defesa da educação pública e na valorização de cada profissional da nossa rede pública de ensino”, destaca o presidente da ACP, professor Gilvano Bronzoni.

 

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal
Desavença

/ 7 horas

Comerciante transforma canteiro em área verde e vira alvo de ameaças em frente a terminal

2

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer
CAMPO GRANDE

/ 1 dia

Reajuste de táxi entra em vigor, mas vai demorar um mês para começar a valer

3

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS
Previsão

/ 1 dia

Última semana de setembro começa com alerta de tempestade em 72 municípios de MS

4

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS
LOGÍSTICA E COMÉRCIO EXTERIOR

/ 2 dias

Japão quer investir e cooperar com Corredor Bioceânico que passa por MS

5

Resultado da Quina de hoje, concurso 6838, sábado (27/09)
Loterias

/ 2 dias

Resultado da Quina de hoje, concurso 6838, sábado (27/09)

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 3 dias

Juliane Penteado: servidor que ingressou antes de 1988, conheça uma regra vantajosa para você
Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Exclusivo para Assinantes

/ 4 dias

Leandro Provenzano: Nova lei de contrato de seguros pode transformar apólice de em título executivo
Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Mercado Imobiliário de Campo Grande: Crescimento e Rota Bioceânica
Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 19/09/2025

Juliane Penteado: Planejamento previdenciário e consulta previdenciária, entenda os dois