Corumbá e Ladário recebem feira internacional para promover negócios e cultura no Pantanal

A 27ª Feira Internacional Agropecuária e Cultural do Pantanal (Feapan) vai acontecer no Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros, que fica na BR-262, entre os municípios de Corumbá e Ladário, no coração do Pantanal, entre os dias 9 e 12 de outubro de 2025.

A entrada para o público será gratuita. O evento tem na sua programação atividades técnicas sobre sustentabilidade e inovação do setor do agronegócio no território pantaneiro e fronteiriço, realizações de leilões, rodeio, shows e ações culturais.

A realização da Feapan 2025 é do Sindicato Rural de Corumbá e da Embrapa Pantanal, com a organização sendo feita pela Opa - Organização de Eventos e apoio da Senadora Soraya Thronicke, Prefeitura de Corumbá, Prefeitura de Ladário, FAMASUL, Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul, SENAR/MS, Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, SETESC (Secretaria de Estado de Turismo, Esporte e Cultura) e Sicredi.

O presidente do Sindicato Rural de Corumbá, Stefano S. L. Retorre, destaca que a feira vai promover uma integração de negócios que já atuam no Pantanal e de empresas que possuem o interesse no território. “A Feapan é uma grande oportunidade de promoção da cultura pantaneira e fronteiriça, e é um espaço para negócios, para mostrarmos as inovações que existem na pecuária do Pantanal e como os negócios que existem na Bolívia estão integrados nessa nossa região fronteiriça.”

Parceiro na realização, a Embrapa Pantanal tem um histórico de 50 anos no desenvolvimento de pesquisas voltadas para desenvolver o agronegócio de forma sustentável.

A unidade instalada em Corumbá está vinculada ao Ministério da Agricultura e Pecuária e agrega conhecimento científico para o evento.

“A programação ampla a variada da Feapan desse ano é uma oportunidade de integrarmos diferentes públicos, inclusive contemplando atividades direcionadas para estudantes do ensino fundamental, médio e superior, enfim atendendo a todos que vivem e atuam no Bioma Pantaneiro, trazendo informações técnicas e novas oportunidades de negócios”, explica a chefe geral da Embrapa Pantanal, Suzana Maria de Salis.

Nesta edição, a Feapan vai funcionar durante o dia e a noite para promover uma programação ampla de eventos técnicos, palestras, atividades para crianças e adolescentes de Ladário e Corumbá, além da realização de três leilões, rodeio de touros, bem como praça de alimentação e restaurante funcionando durante o dia e a noite para atender o público com a autência carne pantaneira.

Na programação cultural haverá espaço de shows regionais e nacional, promoção de produtos pantaneiros e fronteiriços tradicionais e parque de diversões para crianças.

O desenvolvimento sustentável na pecuária, com fomento para a realização de negócios entre Brasil e Bolívia, além da promoção da cultura pantaneira e fronteiriça terá espaço na Feapan. Os galpões do Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros vão abrigar dezenas empresas que atuam no Pantanal para apresentação de produtos, iniciativas e serviços que trabalham para girar a economia regional.

Os municípios de Corumbá e Ladário, juntos, detém mais de 44% da Planície Pantaneira e possuem um rebanho bovino de mais de 2 milhões de animais, destacando-se no necessário nacional no setor da pecuária. Além disso, o Pantanal é considerado o berço da pecuária do Brasil.

A partir desta edição, a Feapan tem como objetivo se consolidar como um grande ponto de encontro para pecuaristas, pesquisadores, acadêmicos, investidores, setor privado, tomadores de decisão, imprensa e estudantes.

Além de Corumbá e Ladário, o evento também alcança diretamente a região de German Busch, na Bolívia, onde há uma população estimada de mais de 175 mil habitantes.

Programação de shows

A grade de shows também já está confirmada, com apresentações de artistas de destaque. No dia 9 de outubro, a dupla Gustavo e Murilo sobe ao palco. No dia 10, a animação fica por conta de Alex e Yan e Júlia e Rafaela. Já no sábado, dia 11, os shows serão de João Lucas e Walter Filho e Maria Cecília e Rodolfo.

Palestras e eventos técnicos

Toda a programação está disponível em https://www.embrapa.br/web/portal/feapan-2025

Destaques das palestras abertas ao público

- Debate para o Turismo Sustentável no Pantanal / Rodada de negócios para integrar áreas do Pantanal e a fronteira do Brasil com a Bolívia;

- Histórico sobre o Pantanal, ciclos e quais são as potencialidades econômicas;

- Debates sobre a prevenção de incêndios no Pantanal, uso de tecnologias: participação do Ministério Público, Instituto Homem Pantaneiro (IHP), Sindicato Rural de Corumbá, Prevfogo/Ibama, SOS Pantanal, Fundação de Meio Ambiente do Pantanal;

- Como as universidades do Brasil e da Bolívia estão contribuindo para pesquisa e desenvolvimento do Pantanal, produção de documento científico para o Pantanal;

- Como haver desenvolvimento da Pecuária no Pantanal de forma sustentável (Circuito Pecuário Senar/MS

Visita de escolas

Escolas municipais, estaduais e particulares de Corumbá e Ladário podem agendar visitas à 27ª Feapan para acompanhar as palestras técnicas, conhecer roda de negócios, descobrir mais detalhes sobre a pecuária, o Pantanal. Agendamentos pelo email: [email protected].

Leilões

Haverá três leilões diferentes durante a 27ª Feapan, tanto de cavalos pantaneiros. 9/10, quinta-feira, 20h, animais de corte para recria e engorda; 10/10, sexta-feira, leilão de cavalos pantaneiros; 11/10, sábado, 19h, reprodutores Nelore PO e CEIP.

Rodeio

Haverá rodeio entre os dias 9, 10 e 11 de outubro, com premiação em dinheiro entre o primeiro e o quinto lugar.

Serviço

27ª Feira Internacional Agropecuária e Cultural do Pantanal (Feapan)

Data: 9 a 12 de outubro

Horário: palestras começam a partir das 8h

Local: Parque de Exposições Belmiro Maciel de Barros, saída Corumbá/Ladário, BR-262

Entrada Gratuita

Acompanhe toda a programação em: https://www.embrapa.br/web/portal/feapan-2025

