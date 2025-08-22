Feira Central tem 60 dias para entregar projeto de acessibilidade ao MP

IBGE

PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE, mostrou que o quantitativo entre as pessoas que moram sozinhas cresceu 3 pontos percentuais em 8 anos no Estado

Morar sozinho em Mato Grosso do Sul tem se tornado um estilo de vida crescente ao longo dos anos. De 2012 a 2024, houve um crescimento de 28,9% nas unidades domésticas unipessoais, isto é, compostas por apenas uma pessoa, sem divisão da casa com familiares ou outros residentes.

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) de 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22), 18,3% dos moradores do Estado moravam sozinhos em 2024, contra 14,2% em 2012.

O modelo residencial mais comum em MS é o chamado nuclear, aquele formado por um núcleo familiar direto, que é o casal com ou sem filhos; ou famílias monoparentais, formadas por mãe com filhos ou pai com filhos. Esse modelo residencial, em 2024, corresponderam a 66,5% do total, um número menor do que o de 2012, que foi de 69,0%.

No Estado, também são verificadas outras formas de arranjo domiciliar, como a unidade estendida, que é constituída por uma pessoa responsável e pelo menos um parente, formando uma família que não se enquadra nos outros tipos descritos. Esse arranjo correspondia a 14,2% em 2024, também apresentando queda com relação a 2012.

Já as unidades domésticas compostas, que são aquelas compostas por um responsável, com ou sem parentes, e ao menos uma pessoa sem parentesco (agregado, pensionista, convivente), representavam 1,0% do total dos domicílios ocupados.

Também foi verificado na pesquisa quem são os moradores que vivem sozinhos em Mato Grosso do Sul. De acordo com a PNAD Contínua, o maior percentual são os homens entre 30 e 59 anos, que são 32,08% da população investigada.

O segundo maior grupo era o de mulheres com 60 anos ou mais, 21,4% dos moradores unipessoais.

Entre os homens, 56,1% tinham entre 30 a 59 anos de idade; 28,8% tinham 60 anos ou mais e os mais jovens, com menos de 30 anos, era 15,1%.

Já entre as mulheres, a maioria das moradoras solo tinham mais de 60 anos (50,8%). As com idade entre 30 e 59 anos correspondiam a 38,7% do total e as com menos de 30 anos eram 10,5%.

Em comparação ao início da Pesquisa, notou-se um crescimento da população feminina morando sozinha. Em 2016, quando o tema foi pesquisado pela primeira vez, as mulheres eram 39,7% das pessoas morando sozinhas. Em 2024, o número cresceu para 42,8%.

Mesmo com a crescente, o Estado ficou de fora do ranking entre os estados com maiores taxas de domicílios unipessoais. Os maiores números foram registrados no Rio de Janeiro (22,6%) e no Rio Grande do Sul (20,9%). Os menores registros foram no Maranhão (13,5%) e no Amapá (13,6).

Mato Grosso do Sul ficou na décima posição entre as capitais.

