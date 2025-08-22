Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Inclusão social

Feira Central tem 60 dias para entregar projeto de acessibilidade ao MP

A medida foi definida durante uma reunião nesta quinta-feira pela 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos

Taynara Menezes

22/08/2025 - 18h00
A Feira Central de Campo Grande terá 60 dias para apresentar o projeto final de adequação da às normas de acessibilidade para o Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS). A medida foi definida durante uma reunião nesta quinta-feira pela 67ª Promotoria de Justiça de Direitos Humanos.

O encontrou reunião representande da Prefeitura Municipal de Campo Grande e a Associação da Feira Central (Afecetur), e foi conduzida pela Promotora de Justiça Paula Volpe. "A acessibilidade não é um detalhe técnico, é um direito constitucional. O MPMS está aqui para assegurar que esse direito seja respeitado em sua totalidade", enfatizou a promotora Paula.

A decisão busca apurar denúncias de práticas discriminatórias e falhas estruturais que dificultam o acesso de pessoas com deficiência ao espaço público e aos eventos culturais realizados na Feira, como o Festival do Sobá.

De acordo com o MPMS, há anos eles tem cobrado rampas, assentos reservados, cardápios em braille,  intérpretes de Libras e adequações em boxes, bancas e banheiros.

Apesar do Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado com a Afecetur em 2017, a fiscalização revelou que as medidas não foram plenamente implementadas. A Promotoria de Justiça também solicitou esclarecimentos ao Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

O projeto de construção de uma nova Feira, viabilizado por convênio com a Caixa Econômica Federal, foi inicialmente rejeitado pelo Iphan, exigindo reformulação. Com a nova proposta aprovada e o processo licitatório em andamento, o MPMS reforça que a inclusão deve ser garantida desde o planejamento.

O MPMS ainda solicitou ao Procon-MS uma vistoria na Feira Central para verificar se os comerciantes estão respeitando as normas de acessibilidade, como a instalação de placas de prioridade e a adequação do mobiliário. 

Com o prazo de 60 dias estabelecido, a expectativa é que o projeto final seja apresentado em nova reunião, com todas as adequações previstas. 

IBGE

Número de pessoas morando sozinhas em MS cresce quase 30%

PNAD Contínua, divulgada pelo IBGE, mostrou que o quantitativo entre as pessoas que moram sozinhas cresceu 3 pontos percentuais em 8 anos no Estado

22/08/2025 18h15

Número de pessoas morando sozinhas em MS cresce quase 30%

Número de pessoas morando sozinhas em MS cresce quase 30% Divulgação

Morar sozinho em Mato Grosso do Sul tem se tornado um estilo de vida crescente ao longo dos anos. De 2012 a 2024, houve um crescimento de 28,9% nas unidades domésticas unipessoais, isto é, compostas por apenas uma pessoa, sem divisão da casa com familiares ou outros residentes. 

De acordo com a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD) de 2024, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (22), 18,3% dos moradores do Estado moravam sozinhos em 2024, contra 14,2% em 2012. 

O modelo residencial mais comum em MS é o chamado nuclear, aquele formado por um núcleo familiar direto, que é o casal com ou sem filhos; ou famílias monoparentais, formadas por mãe com filhos ou pai com filhos. Esse modelo residencial, em 2024, corresponderam a 66,5% do total, um número menor do que o de 2012, que foi de 69,0%. 

No Estado, também são verificadas outras formas de arranjo domiciliar, como a unidade estendida, que é constituída por uma pessoa responsável e pelo menos um parente, formando uma família que não se enquadra nos outros tipos descritos. Esse arranjo correspondia a 14,2% em 2024, também apresentando queda com relação a 2012. 

Já as unidades domésticas compostas, que são aquelas compostas por um responsável, com ou sem parentes, e ao menos uma pessoa sem parentesco (agregado, pensionista, convivente), representavam 1,0% do total dos domicílios ocupados. 

Também foi verificado na pesquisa quem são os moradores que vivem sozinhos em Mato Grosso do Sul. De acordo com a PNAD Contínua, o maior percentual são os homens entre 30 e 59 anos, que são 32,08% da população investigada. 

O segundo maior grupo era o de mulheres com 60 anos ou mais, 21,4% dos moradores unipessoais. 

Entre os homens, 56,1% tinham entre 30 a 59 anos de idade; 28,8% tinham 60 anos ou mais e os mais jovens, com menos de 30 anos, era 15,1%. 

Já entre as mulheres, a maioria das moradoras solo tinham mais de 60 anos (50,8%). As com idade entre 30 e 59 anos correspondiam a 38,7% do total e as com menos de 30 anos eram 10,5%. 

Em comparação ao início da Pesquisa, notou-se um crescimento da população feminina morando sozinha. Em 2016, quando o tema foi pesquisado pela primeira vez, as mulheres eram 39,7% das pessoas morando sozinhas. Em 2024, o número cresceu para 42,8%. 

Mesmo com a crescente, o Estado ficou de fora do ranking entre os estados com maiores taxas de domicílios unipessoais. Os maiores números foram registrados no Rio de Janeiro (22,6%) e no Rio Grande do Sul (20,9%). Os menores registros foram no Maranhão (13,5%) e no Amapá (13,6). 

Mato Grosso do Sul ficou na décima posição entre as capitais. 
 

Fenômeno passageiro

Morango do amor perde fama, mas deixa impacto positivo no comércio de MS

A onda passageira impulsionou até 50% das vendas nas confeitarias e elevou preço da fruta no Ceasa

22/08/2025 17h00

Morango do amor se popularizou na internet

Morango do amor se popularizou na internet Foto: Reprodução

Depois de movimentar as redes sociais e confeitarias de todo o Brasil, o “morango do amor" vem perdendo sua popularidade, mas deixa um impacto positivo no comércio sul mato-grossense. A febre momentânea impulsionou vendas e trouxe alívio, como é o caso da confeitera Danúbia de Oliveira, 41 anos, proprietária de uma cafeteria em Campo Grande.

De acordo com a comerciante, o doce proporcionou aumento no faturamento da loja de cerca de 50% e, junto, trouxe trabalho dobrado para a equipe.

“Foram duas semanas de trabalho intenso. Não tínhamos tempo para mais nada, quase não conseguíamos repor nossas outras mercadorias. E veio em bom tempo, pois estava com movimento fraco, sem data comemorativa para ajudar”, contou.

Além de ter sido a sensação do momento, o doce virou um chamariz para novos clientes. “Do nada veio o morango do amor para levantar as vendas e aliviar algumas contas. Os clientes entravam atrás do morango do amor e acabavam consumindo outras coisas, aproveitando para conhecer nosso cardápio”, relatou.

Apesar do sucesso, a confeiteira lembra que, com a chegada do morango do amor, veio também o aumento do preço da fruta que chegou a custar R$ 90 a caixa com quatro bandejas. "Antes eu pagava R$ 55 em uma caixa, porque compro aqueles selecionados, mas depois dessa onda paguei até R$ 90, porém eu sempre mantive o preço de R$ 10 a unidade", destacou. 

Impacto no mercado

De acordo com o boletim mensal, elaborado pela Centrais de Abastecimento de Mato Grosso do Sul - (Ceasa MS), nesta sexta-feira (22), a caixa do morango de 1,5 kg está custando em média de R$ 35 a R$ 40 dependendo do produtor.

O diretor de abastecimento do Ceasa-MS, Fernando Begena, recorda que o preço da caixa de morango chegou a custar acima de R$ 70.

"Foi um boom, teve momento que chegou até R$ 70, nas últimas semanas já deu uma freada nos preços, agora você acha até caixa de R$ 20 dependendo do tipo que procura", calculou. 

Conforme já noticiado pelo Correio do Estado, a sobremesa viral trouxe aumento de, aproximadamente 50%, superando o que é comercializado em datas comemorativas como o Dia das Mães e a Páscoa. 

