Feira de adoção tem 70 animais à espera de um lar no domingo (13)

Evento deve acontecer entre os dias 15 a 18 de maio com atrações como Alcione, Pixote, Xama, além de orquestra composta por músicos de diversos países

Com um investimento de R$ 6 milhões, o Festival América do Sul está de volta a Mato Grosso do Sul. Após um período de hiato em 2024, o evento deve acontecer entre os dias 15 a 18 de maio. A informação de gastos foi confirmada por meio de um ‘Extrato de Termo de Colaboração’ publicado no Diário Oficial de MS nesta sexta-feira (11).

O Festival será realizado no Porto Geral de Corumbá, localizado a 432 km de Campo Grande, e já conta com apresentações confirmadas de artistas como a cantora Alcione, o grupo Pixote, o rapper Xamã e a dupla Duduca & Dalvan, que se apresentarão acompanhados por uma orquestra. Além disso, o icônico Buena Vista Social Club, de Cuba, também marcará presença.

A Catedral Erudita, localizada na Matriz de Nossa Senhora da Candelária, será o palco de uma orquestra composta por músicos de vários países da América do Sul, incluindo Argentina, Uruguai, Colômbia, Venezuela, Suriname e as Guianas.

Vale lembrar que a cantora Alcione se apresentaria em Campo Grande no fim do mês de outubro do ano passado, mas, devido a algumas intercorrências, a cantora precisou cancelar o show e foi substituída por Dudu Nobre.

O processo licitatório onde consta o valor, tem o prazo de um ano e 21 dias, acabando no dia 31 de abril de 2026. Os termos de autorização foram assinados pela Fundação de Cultura de Mato Grosso do Sul, representada por seu Diretor Presidente, Eduardo Mendes Pinto e pela Associação dos Artistas, representada por seu Presidente, Arnaldo Catalan Júnior.

O evento

Além da programação de shows, dois homenageados do 18º FAS foram anunciados. Um deles será Francisco Ignácio da Silva Neto, popularmente conhecido como Tim. Falecido em maio de 2017, ele foi o primeiro compositor de Mato Grosso do Sul a ter uma música gravada em disco, o samba-canção "Silêncio Noturno".

Já o outro homenageado será o músico e compositor Mário Zan, falecido em novembro de 2006, autor da célebre canção "Chalana".

A estrutura planejada para os quatro dias do Festival América do Sul contará com dois pórticos de entrada, com cinco metros de altura cada, que reforçarão a identidade visual do evento e servirão como pontos de destaque.

Monumentos interativos, conhecidos como "instagramáveis", também serão distribuídos em pontos estratégicos do evento, permitindo que os participantes capturem e compartilhem momentos, ao mesmo tempo que se conectam com a ideia de integração cultural da América do Sul.

Entre os principais espaços, destacam-se:

Palco do Porto (Palco 2): Um espaço adicional dentro do complexo cultural, dedicado a apresentações secundárias e atrações interativas.

Um espaço adicional dentro do complexo cultural, dedicado a apresentações secundárias e atrações interativas. Palco Principal: Um palco em formato de concha, inspirado no modelo do Rock in Rio, que oferece excelente acústica e proteção contra chuvas leves. O design do palco também garante ampla área para o público, com foco em conforto e segurança para os presentes.

Um palco em formato de concha, inspirado no modelo do Rock in Rio, que oferece excelente acústica e proteção contra chuvas leves. O design do palco também garante ampla área para o público, com foco em conforto e segurança para os presentes. Monumento Central: Uma estrutura simbólica que celebra a união entre os países sul-americanos, oferecendo um local para os visitantes relaxarem, contemplarem a vista e interagirem com o emblema da fraternidade entre as nações do continente.

