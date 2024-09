Feira no Panamá terá exposição de carros antigos e Kombis-home

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

A 1ª Feira do Panamá, que ocorre neste domingo (8), pretende atrair público de todas as idades com opções que vão de artesanato a veículos antigos e Kombis adaptadas para viagem. O evento será no bairro Jardim Panamá, em Campo Grande.

Com o intuito de movimentar a praça enquanto aguardam a revitalização prevista para 2025, a organizadora do evento, Maria de Fátima Rodrigues, de 58 anos, contou que haverá diversos eventos para todos os gostos.

“Teremos apresentações musicais de MPB e rock com o Projeto Hippie, opções gastronômicas, exposição de artesanato, exposição de carros antigos e bastante lazer na praça. Vai ser um dia de diversão para a família. É esse o nosso objetivo: trazer uma opção de lazer aqui no bairro”, destacou Maria de Fátima.

Eventos diversos

A feira começa às 9h, com uma apresentação musical, e terá espaço para exposição e venda de artesanato, desapego e quitutes gastronômicos e apresentações artísticas.

Além disso, pensando na causa animal, haverá arrecadação de ração e espaço para adoção de pets.

O evento também é livre para peludinhos que gostam de fazer novos amigos, por se tratar de um espaço pet-friendly, ideal para quem gosta de se divertir e levar o melhor amigo de quatro patas junto.

Exposição de carros

A exibição dos carros antigos ficará por conta do grupo Calhambeque Bibi. Segundo Brejinho, um dos responsáveis, serão aproximadamente 20 carros antigos. Outros grupos também estarão no local com veículos clássicos que nunca saíram do coração do brasileiro, como o estimado Fusca, conforme enfatizou o organizador.

“Serão carros antigos de todas as marcas e modelos. Teremos o Ômega, o Corcel 1, o Opala e o Fusca. O destaque principal será a presença dos Fuscas. É um evento para toda a família que cresceu muito. Remete à família, ao avô, ao pai. É o saudosismo de família mesmo”, destacou Brejinho.

Kombis adaptadas

Para os apaixonados por Kombis, serão 10 veículos, e o atrativo será a apresentação do Kombi Clube Mato Grosso do Sul (KCMS).

Divulgação KCMS

O coordenador do KCMS, Devan, disse ao Correio do Estado que serão expostas Kombis-home, ou seja, modificadas para se transformar em uma “casa” de quatro rodas.

Além disso, compartilharão experiências de viagens e de como é morar em uma Kombi, tirando dúvidas para quem tem o sonho de cair na estrada.

Calendário da cidade

Os moradores da região terão muito o que comemorar, já que a Feira do Panamá entrou para o calendário de eventos da Prefeitura de Campo Grande.

Local

Praça do Panamá

Endereço: R. Palestina, 1009-1117 - Jardim Panamá

Referência: Perto do Terminal Júlio de Castilho ou, para quem conhece a região, ao lado do famoso bifão do Panamá.

Programação

Abertura: 9h;

Música ao vivo (violão): 9h às 10h;

Exposição de carros antigos: 9h às 14h;

Show Projeto Hippie: 12h às 14h;

Apresentação de dança do Estúdio de Dança Jéssica Loureiro - Modalidade: Jazz e Ballet: 15h

Arrecadação de ração e adoção de animais de estimação com a ONG Pedacinho do Céu;

Assine o Correio do Estado