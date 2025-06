Feira tem gatos e cachorros disponíveis para adoção neste sábado (7)

CAMPO GRANDE

Acidente entre carro e moto na Wilson Paes de Barros vitimou jovem de 21 anos na manhã desta quinta-feira (05); ambos os motoristas estavam sem habilitação

Uma das avenidas mais recentes “inauguradas” em Campo Grande, a Wilson Paes de Barros, no bairro Nova Campo Grande, vitimou mais uma pessoa na manhã desta quinta-feira (05), a quarta morte no local desde novembro do ano passado.

Herike Cerqueira, de 21 anos, seguia pela pista no sentido Bairro/Centro e foi ultrapassar à esquerda um Gol, conduzido por um motorista de 72 anos. Porém, sem ver o motociclista, o carro realizou a mesma manobra, atingindo o jovem.

Por causa do forte impacto, Herike foi arrastado por alguns metros e quase foi esmagado pelo Gol, que desviou do rapaz e acabou batendo em um poste. Mesmo com a chegada do Corpo de Bombeiros, o jovem morreu ainda no local.

Segundo apuração policial, ambos os motoristas estavam sem habilitação. Na mochila da vítima, foi encontrada uma farda militar, mas ainda não há confirmação se Herike realmente integrava o Exército Brasileiro.

Bom lembrar que, esta avenida foi liberada para tráfego em meados de 2024, mas nunca foi inaugurada oficialmente, já que uma ponte, que consta no projeto, ainda não foi construída.

A Wilson Paes de Barros fica na região do aeroporto de Campo Grande e consumiu R$ 84,6 milhões. Em março deste ano, o novo trecho já apresentava sinais de deterioração e já estava recebendo remendos.

Histórico ruim

1ª e 2ª morte

Em 17 de novembro do ano passado, Victor Pedro Peralta, de 50 anos e Maria do Socorro Soares Vieira, de 46 anos morreram após colidirem contra um poste, na avenida Wilson Paes de Barros.

Conforme apurado pela reportagem, mãe, pai e filha estavam em uma Chevrolet Blazer, trafegando pela Wilson Paes de Barros, quando o pai (motorista) desviou de um buraco no meio da pista, perdeu o controle do veículo e colidiu brutalmente contra um poste de iluminação.

Maria do Socorro estava sem o cinto de segurança e morreu na hora. Já Victor também não resistiu aos graves ferimentos e faleceu no local.

A filha, de 8 anos, que estava em uma cadeirinha no banco de trás, foi socorrida em estado gravíssimo e encaminhada para Santa Casa.

3ª morte

Há três meses, no dia 1º de março, um motociclista de 35 anos, identificado como Luiz Fernando Rodrigues Arruda, morreu após ser atingido por um caminhão, que era conduzido por um homem de 55 anos.

Ambos os veículos seguiam em sentidos opostos pela avenida, quando o caminhão foi fazer a conversão à esquerda e atingiu lateralmente a moto.

Com o impacto, o rapaz veio a falecer ainda no local, antes de receber atendimento médico. Já o condutor do caminhão foi submetido ao teste do bafômetro, que deu negativo.

Sem iluminação

Há poucos meses, o Correio do Estado reportou a má iluminação na avenida Wilson Paes de Barros, que dificulta a visão de ciclistas e motoristas durante o fim da tarde e à noite.

A falta de iluminação é extremamente perigosa neste trecho, tendo em vista que a noite, a capacidade de enxergar o horizonte é nula, devido à escuridão que toma conta do local.

*Colaborou Naiara Camargo

Assine o Correio do Estado