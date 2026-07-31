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Mulher é morta a facadas pelo ex em Corumbá; defesa alega legítima defesa

Este é o segundo feminicídio em 24 horas no Estado e o 18º no ano

Karina Varjão

Karina Varjão

31/07/2026 - 13h45
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Adrielle Encarnação Rodrigues, de 26 anos, é a 18ª vítima de feminicídio em Mato Grosso do Sul em 2026. Ela foi morta a facadas na manhã desta sexta-feira (31). Douglas Richard Ribeiro Valverde, de 49 anos, foi preso em flagrante pelo crime. 

Este foi o segundo feminicídio em menos de 24 horas no Estado. 

Segundo o boletim de ocorrências, a ação aconteceu na rua Fernando de Barros, entre a rua Cáceres e Alameda Projetada, no bairro Centro América, no município de Dourados, a cerca de 226 quilômetros de Campo Grande. 

A polícia foi acionada por volta das 7h30 da manhã de hoje para atender o caso. Inicialmente, o crime chegou como homicídio, mas foi constatado que se tratava de feminicídio. 

No local, também estava uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que constatou a morte de Adrielle. O SAMU teria sido chamado por Douglas, que estava ferido. 

O suspeito estava acompanhado pelo irmão quando os policiais chegaram. Ele teria sido instruído a permanecer no local após o crime e esperar a chegada da viatura. 

Douglas preferiu permanecer em silêncio sobre os detalhes, mas relatou que estava com a vítima no Porto Geral de Corumbá e que, mais tarde, foram até o endereço onde aconteceu o crime. 

Ele afirmou que os dois tiveram um relacionamento no passado mas ainda mantinham relações ocasionais. No endereço, os dois iniciaram uma discussão que evoluiu para agressões físicas. 

Ainda segundo ele, Adrielle teria dado uma tijolada na sua cabeça e, em seguida, os dois entraram em luta corporal. Douglas afirmou ter sofrido ferimentos causados pela vítima com faca. Ele apresentava escoriações nas costas e lesões superficiais no braço direito, no dedo esquerdo e na região do tórax.

Ele contou à polícia que, durante a briga, atingiu a vítima na região do tórax. No entanto, segundo a perícia, foram encontradas quatro ferimentos por faca, sendo uma nas costas e três na região do tórax. 

“Pelas informações, eles tinham um relacionamento conturbado, e já haviam tido uma relação mais 'fixa'. Os dois saíram na noite anterior, beberam, discutiram, teria acontecido a agressão mútua e ele a golpeou. A perícia constatou que foram quatro facadas, não bate com a dinâmica que ele contou, aparentemente é crime de feminicídio”, explicou o delegado titular da 1ª Delegacia de Polícia Civil, Filipe Araújo Izidio Pereira. 

Segundo Filipe, o homem alegou legítima defesa. 

Douglas foi encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para receber atenidmento médico e, em seguida, levado à sede da Delegacia da Mulher de Dourados. 

Segundo feminicídio em 24 horas

Ana Carolina Goes, de 45 anos, morreu após ser agredida gravemente pelo namorado Daniel Paz dos Santos, de 32 anos, na noite de ontem (30). O crime ocorreu no município de Água Clara, que fica a cerca de 206 km de Campo Grande.

De acordo com o boletim de ocorrência, Ana Carolina foi ferida por golpes de faca, após se envolver em um desentendimento com Daniel. O crime foi cometido na frente de uma criança, parente da vítima, que acionou um adulto para prestar socorro e encaminhar a mulher ao Hospital Municipal de Água Clara. O agressor fugiu logo após as agressões.

A polícia recebeu informações de que Daniel teria solicitado auxílio ao seu gerente para conduzi-lo a um destino não revelado. Os policiais intensificaram as buscas e localizaram o veículo da empresa JY, onde se encontrava o autor do crime, tentando deixar a cidade.

Daniel assumiu, de forma espontânea, aos policiais a autoria da agressão, confessando informalmente ter desferido os golpes de faca contra a vítima. Em seguida, foi preso em flagrante, sendo conduzido à Delegacia de Polícia Civil do município.

Posteriormente, a polícia entrou em contato com o Hospital Municipal de Água Clara, o qual informou que, em razão da extrema gravidade das lesões sofridas, a vítima necessitou ser transferida, em caráter emergencial, para o Hospital de Três Lagoas para receber atendimento médico especializado e recursos hospitalares de maior complexidade. 

Por volta das 23h38, devido aos ferimentos, a vítima faleceu no hospital. 

Escala de feminicídios em MS

Em Mato Grosso do Sul, já foram contabilizados 18 feminicídios em todo o Estado desde o início de 2026.

O primeiro feminicídio de 2026 em Mato Grosso do Sul ocorreu em 16 de janeiro, na aldeia Damakue, em Bela Vista. A vítima, Josefa dos Santos, de 44 anos, foi morta a tiros pelo marido, que em seguida tirou a própria vida.

Em 24 de janeiro, a aposentada Rosana Candia Ohara, de 62 anos, foi assassinada a pauladas pelo marido em Corumbá.

Em 22 de fevereiro, Nilza de Almeida Lima, de 50 anos, foi morta a facadas em Coxim. O principal suspeito é o próprio filho da vítima, de 22 anos.

No dia 25 de fevereiro, Beatriz Benevides da Silva, de 18 anos, foi assassinada em Três Lagoas. O autor do crime foi o namorado da jovem, Wellington Patrezi, que procurou a polícia e confessou o feminicídio.

No dia 6 de março morreu Liliane de Souza Bonfim Duarte, de 52 anos, que estava internada após ser brutalmente agredida pelo marido em Três Lagoas.

Ela foi atacada com golpes de marreta no dia 3 de março. Após o crime, foi socorrida e transferida para o Hospital da Vida, em Dourados, mas não resistiu aos ferimentos.

No dia 7 de março, em Anastácio, a 122 quilômetros de Campo Grande, Leise Aparecida Cruz, de 40 anos, foi encontrada morta em casa, na Rua Professora Cleusa Batista. O principal suspeito é o marido da vítima, Edson Campos Delgado, que acabou preso.

No dia 8 de março, a indígena Ereni Benites, de 44 anos, morreu carbonizada após a casa onde morava pegar fogo durante a madrugada, em uma aldeia no interior do estado, no município de Paranhos.

O principal suspeito do crime é o ex-companheiro da vítima, de 52 anos, que foi preso em flagrante pela polícia.

Em 23 de março, quebrando um jejum de 15 dias sem feminicídios, Fátima Aparecida da Silva, de 58 anos, foi encontrada morta em Selvíria, interior do Estado, a menos de 400 quilômetros de Campo Grande. O suspeito, conhecido por "Maurição" é apontado como sobrinho da mulher.

Uma semana depois, no dia 06 de abril, a subtenente da Polícia Militar, Marlene de Brito Rodrigues, de 59 anos, foi encontrada morta dentro de casa, no bairro Estrela D’alva, em Campo Grande. 

A policial estava fardada e o principal suspeito é o namorado da vítima, Gilberto Jarson, de 50 anos. A polícia confirmou o feminicídio.

No dia 13 de abril, Vera Lúcia da Silva, de 41 anos, foi encontrada morta próxima ao portão de sua casa, localizada no município de Eldorado, com o corpo de Valdeci Caetano dos Santos caído ao lado. Além disso, três suspeitos foram presos por praticar necrofilia contra o corpo da vítima. 

Na tarde do dia 30 de abril, Vicente Asuncion Vidal Gonzalez, de 41 anos, foi preso em flagrante por ser suspeito de matar a esposa, Zelita Rodrigues de Souza, de 48 anos, na região do Porto Isabel, zona rural de Mundo Novo.

A fisioterapeuta Fabíola Marcotti foi encontrada morta a tiro, no início da tarde do dia 18 de maio, em Campo Grande. A vítima estava em uma propriedade rural na Chácara dos Poderes e foi encontrada já em óbito pelo marido, o médico cardiologista João Jazbik, 42 anos. O homem foi detido por suspeita de feminicídio.

No dia 28 de junho, Maria do Carmo, de 66 anos, foi encontrada morta pelos vizinhos e pelo filho em uma chácara localizada na zona rural de Naviraí, a 365 quilômetros de Campo Grande. Ela foi morta por um rapaz com quem possivelmente mantinha um relacionamento.

No dia 11 de julho, Paula de Souza Conceição, de 29 anos, foi esfaqueada pelo companheiro em Fátima do Sul. Vagner dos Santos Ferreira, de 25, foi preso pelo crime. Ele afirmou em depoimento à Polícia Civil que estava "injuriado" durante uma discussão motivada por ciúmes quando esfaqueou a mulher no abdômen.

Seis dias depois, Rosenilda de Oliveira Candelário, de 48 anos, foi assassinada em Nioaque. Os policiais militares encontraram a vítima morta, sentada em uma cadeira, com dois ferimentos de arma de fogo na cabeça. Antônio Marcos da Silva, conhecido como "Tonho", se entregou à polícia. 

Terezinha Nantes de Arruda, de 54 anos, assassinada pelo marido Joel Escócio Carvalho, 59, no dia 27 de julho, na Vila Bandeirante, em Campo Grande. Após matar a mulher, o homem tirou a própria vida.

No dia 30, Ana Carolina Goes, de 45 anos, foi atacada pelo ex-namorado em Água Clara. Ela foi ferida por golpes de faca, após se envolver em um desentendimento com Daniel.

O crime foi cometido na frente de uma criança, parente da vítima, que acionou um adulto para prestar socorro e encaminhar a mulher ao Hospital Municipal de Água Clara. O agressor fugiu logo após as agressões.

Por último, Adrielle Encarnação Rodrigues, de 26 anos, foi morta pelo ex-companheiro em Corumbá nesta sexta-feira (31). Douglas Richard Ribeiro Valverde, de 49 anos, foi preso em flagrante pelo crime. 

JACADIGO

Polícia prende cinco envolvidos em sumiço de homem em Corumbá

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária. Um suspeito permanece foragido

31/07/2026 11h30

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Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, sumiu em março e há suspeita de ter sido morto em cativeiro na Bolívia

Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, sumiu em março e há suspeita de ter sido morto em cativeiro na Bolívia Reprodução

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Na manhã desta sexta-feira (31), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, deflagrou a Operação Jacadigo, que cumpre mandados judiciais para apurar o caso de Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, desaparecido desde o dia 26 de março de 2026.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária. Os presos são: Indy Fábio Souza Bobadilha, vulgo “Indy” ou “Magrinho”; Jefferson Ojeda Soares, conhecido como “Ojeda”; Kauan Gustavo da Silva Lago, o “HB20”; Sinval Santos Alves, “Zinho”; e Flávio Bobadilha. O investigado Thiago Júnior Galeano de Lima segue foragido.

Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, sumiu em março e há suspeita de ter sido morto em cativeiro na Bolívia

As buscas foram cumpridas nos bairros Cristo Redentor, Centro, Popular Velha, Popular Nova, Guatós e Nova Corumbá, além de diligências em endereços vinculados aos investigados.

Homicídio e ocultação de cadáver

Conforme as apurações, Kelvin foi mantido em cativeiro e, posteriormente, levado para a Bolívia. Há fortes indícios de que ele foi vítima de homicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com as autoridades, a causa do crime teria sido a suspeita, por parte dos investigados, de que Kelvin estaria relacionado ao roubo de uma carga de drogas. A Polícia Civil trata apenas como possível motivação do sequestro, do provável homicídio e da ocultação de cadáver.

Durante a operação, foram apreendidos quatro veículos, que serão submetidos à análise pericial para auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime, especialmente quanto à abordagem da vítima, ao transporte, ao possível local de cativeiro, ao deslocamento até a Bolívia e à identificação de outros envolvidos.

A investigação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e a operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Ladário, Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá, DAIJI, GARRAS e 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.

MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO DO SUL

'Mais Louco do Brasil' pega "carona" em ata de Jardim e recebe recomendação de MPE

Prefeito de Ivinhema foi alvo de inquérito civil por improbidade administrativa em contratação de empresa pesquisada e homologada em licitação do município de Jardim

31/07/2026 11h15

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FOTO: Álvaro Rezende/Arquivo Correio do Estado

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Após ser alvo de inquérito civil por improbidade administrativa na contratação de empresa para organização supostamente da Festa da Mandioca de Ivinhema, o prefeito Juliano Ferro (PL), ou o 'Mais Louco do Brasil', recebeu uma recomendação do Ministério Público do Estado (MPE).

O alerta foi publicado na edição do Diário Oficial do MPE desta sexta-feira (31) e prevê uma série de medidas que devem ser implementadas para que não aconteçam as irregularidades constatadas na investigação anterior em processos futuros de licitações e contratações do município.

A recomendação veio após o inquérito civil apontar que o prefeito de Ivinhema teria utilizado "carona" em uma Ata de Registro de Preços da cidade de Jardim para contratar a empresa que realizaria a montagem da estrutura, sonorização, equipamentos e outros serviços do tipo na Festa da Mandioca.

O termo "carona" é utilizado, pois a contratação da empresa específica não realizou uma própria licitação em busca de empresas que poderiam oferecer o serviço pelo menor preço, e utilizou a pesquisa de preços, vencedor e homologação que ocorreram na licitação do município de Jardim.

A utilização de carona não é considerada irregular e é uma atividade válida, porém, o prefeito de Ivinhema estava com um processo de licitação em andamento e o revogou para aderir à carona, o que levantou suspeitas ao MPE quanto à regularidade da ação. 

Na investigação foi realizada uma análise técnica pelo Departamento Especial de Apoio às Atividades de Execução (DAEX) do MPE, que apontou insuficiência no detalhamento do Estudo Técnico Preliminar (ETP) quanto às justificativas dos gastos estimados e demais irregularidades analisadas.

Além disso, foi denunciado ao órgão público que o município teria recebido uma quantidade de equipamentos e serviços abaixo do solicitado e contratado, caracterizando possível fraude e improbidade administrativa, que gerou a instauração do inquérito.

O MPE considerou então que não ficou provado formalmente que pegar carona na ata de Jardim trouxe vantagem financeira e técnica para Ivinhema, requisito necessário para realizar a atividade. E que houve inversão de fases, com algumas decisões tomadas apenas depois que a decisão de aderir à ata já tinha acontecido.

Também foi constatada a falta de: 

  • Cálculos do público estimado, dos critérios de quantitativos ou qualquer estimativa detalhada da necessidade do município para realizar o evento;
  • Exatidão de informações nas notas fiscais, como para qual evento era o serviço, ou mesmo registros de que o serviço foi prestado;

O MPE então recomendou que seja feito um planejamento prévio antes de decisões do tipo, com a elaboração do ETP antes de autorização de compra, e que sejam registrados os cálculos e dados objetivos do evento.

O órgão recomendou também a conscientização quanto à adesão de atas de preços, para que atenda aos requisitos básicos de comprovação, que o município terá vantagem técnica e econômica ao realizar a atividade, sempre considerando as especificidades do evento.

Ainda foi recomendado:

  • Pesquisa de preços mais objetivas e rígidas, com registro de fontes e métodos utilizados;
  • Anexos da documentação que justifiquem a necessidade, regularidade e motivação de todas as decisões tomadas, em especial pela utilização de dinheiro do cofre público;
  • Fiscalização dos serviços que apresentem comprovações da realização com imagens, ordens de serviço e relatórios;
  • Pagamento do serviço para a empresa apenas após o atestado formal da fiscalização e comprovação do serviço;

À Controladoria-Geral do Município também ficou recomendada a criação de uma rotina permanente com checagem dos processos antes da conclusão.

A prefeitura de Ivinhema tem o prazo de 30 dias para enviar ao órgão as providências que serão adotadas e encaminhar o cronograma de implementação das medidas propostas. Em caso do município não aceitar a recomendação, o MPE pode adotar medidas extrajudiciais por improbidade administrativa .

*Saiba

Recentemente, o prefeito 'Mais Louco do Brasil', firmou um TAC com o MPE para regularizar a situação do Ginásio Poliesportivo Municipal, que apresentou uma série de irregularidades no local, com falta de segurança à população frequentadora do local e infraestrutura.

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