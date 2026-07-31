Polícia prende cinco envolvidos em sumiço de homem em Corumbá

Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, sumiu em março e há suspeita de ter sido morto em cativeiro na Bolívia - Reprodução

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Na manhã desta sexta-feira (31), a Polícia Civil de Mato Grosso do Sul, por meio da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá, deflagrou a Operação Jacadigo, que cumpre mandados judiciais para apurar o caso de Kelvin Anunciação Saavedra Alves de Lima, de 34 anos, desaparecido desde o dia 26 de março de 2026.

Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e cinco de prisão temporária. Os presos são: Indy Fábio Souza Bobadilha, vulgo “Indy” ou “Magrinho”; Jefferson Ojeda Soares, conhecido como “Ojeda”; Kauan Gustavo da Silva Lago, o “HB20”; Sinval Santos Alves, “Zinho”; e Flávio Bobadilha. O investigado Thiago Júnior Galeano de Lima segue foragido.

As buscas foram cumpridas nos bairros Cristo Redentor, Centro, Popular Velha, Popular Nova, Guatós e Nova Corumbá, além de diligências em endereços vinculados aos investigados.

Homicídio e ocultação de cadáver

Conforme as apurações, Kelvin foi mantido em cativeiro e, posteriormente, levado para a Bolívia. Há fortes indícios de que ele foi vítima de homicídio e ocultação de cadáver.

De acordo com as autoridades, a causa do crime teria sido a suspeita, por parte dos investigados, de que Kelvin estaria relacionado ao roubo de uma carga de drogas. A Polícia Civil trata apenas como possível motivação do sequestro, do provável homicídio e da ocultação de cadáver.

Durante a operação, foram apreendidos quatro veículos, que serão submetidos à análise pericial para auxiliar na reconstrução da dinâmica do crime, especialmente quanto à abordagem da vítima, ao transporte, ao possível local de cativeiro, ao deslocamento até a Bolívia e à identificação de outros envolvidos.

A investigação foi conduzida pela 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá e a operação contou com o apoio da Delegacia de Polícia de Ladário, Delegacia de Atendimento à Mulher de Corumbá, DAIJI, GARRAS e 1ª Delegacia de Polícia de Aquidauana.