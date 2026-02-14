'Feriadão' de Carnaval começa com três mortos em rodovias do MS

Nesse começo do "feriadão" de Carnaval pelo menos duas pessoas já morreram em três acidentes distintos, todos envolvendo tombamentos de veículos, registrados durante essa última sexta-feira (13) em rodovias do Mato Grosso do Sul.
Durante a madrugada de ontem (13), em trecho da rodovia BR-158, o motorista de um caminhão carregado de gado morreu, após suspeita de que teria perdido o controle da direção em trecho de curva à esquerda.
Identificado posteriormente como Emerson Ferreira Costa, de 38 anos, conforme apurado pelo portal local "24H News MS", o rapaz morreu antes de 03h, próximo ao quilômetro 296, nas proximidades da fábrica de celulose da Suzano.
Devido ao impacto do tombamento, a cabine do caminhão ficou completamente destruída, com o motorista acabou ficando preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, com o óbito constatado ainda no local do acidente.
Segunda morte
Mais próximo da Capital, em trecho da MS-040, segundo confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, um veículo carregado de carvão tombou ainda por volta de 15h de ontem (13).
Esse acidente, que aconteceu na altura do quilômetro 12 da rodovia MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, também envolveu uma morte constatada antes mesmo que a vítima pudesse receber qualquer tipo de socorro por parte dos agentes.
Após perder o controle na curva, saindo de Campo Grande para Santa Rita, e chocar-se contra um guard-rail da rodovia, o caminhão que estava carregado de carvão tombou, o que fez com que esse motorista também ficasse preso às ferragens.
Com o acidente mobilizando agentes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e policiais militares rodoviários, o veículo de carga precisou do trabalho de um caminhão munck para ser retirado do local, que chegou a ficar com ambos os trechos da MS-040 interditados para o serviço.
Além desses, ainda na tarde de ontem (13) um terceiro tombamento foi registrado em rodovias de Mato Grosso do Sul, na MS-134, resultando também em uma interdição total da pista em ambos os sentidos, após uma carreta frigorífica tombar no trecho.
Dessa vez, porém, tanto o acidente teve o envolvimento de um segundo veículo, como também diferente dos demais esse motorista do caminhão frigorífico conseguiu sair com vida da colisão.
Em Nova Andradina, esse acidente aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (13), com informações apuradas localmente indicando que o motorista de um Jeep Compass teria invadido a pista por onde seguia o caminhão.
Esse veículo de passeio, conforme apuração do Jornal da Nova, seria pertencente a um comerciante do distrito de Nova Casa Verde. Com a aproximação do Jeep, o motorista do caminhão teria tentado desviar o veículo, o que gerou o tombamento.
O veículo de carga viria do município mato-grossense de Várzea Grande, com destino ao Porto de Paranaguá (PR), e apesar da dinâmica do acidente o motorista não sofreu ferimentos.
Com a porta do veículo de passeio atingida de raspão, o motorista do Jeep teve ferimentos leves, atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até um hospital em Nova Andradina.