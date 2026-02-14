Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

'Feriadão' de Carnaval começa com três mortos em rodovias do MS

Desde a madrugada até o fim da tarde foram pelo menos três acidentes, em trechos da BR-158; da MS-040 e MS-134

Leo Ribeiro

Leo Ribeiro

14/02/2026 - 11h00
Nesse começo do "feriadão" de Carnaval pelo menos duas pessoas já morreram em três acidentes distintos, todos envolvendo tombamentos de veículos, registrados durante essa última sexta-feira (13) em rodovias do Mato Grosso do Sul.

Durante a madrugada de ontem (13), em trecho da rodovia BR-158, o motorista de um caminhão carregado de gado morreu, após suspeita de que teria perdido o controle da direção em trecho de curva à esquerda. 

Identificado posteriormente como Emerson Ferreira Costa, de 38 anos, conforme apurado pelo portal local "24H News MS", o rapaz morreu antes de 03h, próximo ao quilômetro 296, nas proximidades da fábrica de celulose da Suzano. 

Devido ao impacto do tombamento, a cabine do caminhão ficou completamente destruída, com o motorista acabou ficando preso às ferragens e não resistiu aos ferimentos, com o óbito constatado ainda no local do acidente.

Segunda morte

Mais próximo da Capital, em trecho da MS-040, segundo confirmado pelo Corpo de Bombeiros Militar do Mato Grosso do Sul, um veículo carregado de carvão tombou ainda por volta de 15h de ontem (13).

Esse acidente, que aconteceu na altura do quilômetro 12 da rodovia MS-040, entre Campo Grande e Santa Rita do Pardo, também envolveu uma morte constatada antes mesmo que a vítima pudesse receber qualquer tipo de socorro por parte dos agentes. 

Após perder o controle na curva, saindo de Campo Grande para Santa Rita, e chocar-se contra um guard-rail da rodovia, o caminhão que estava carregado de carvão tombou, o que fez com que esse motorista também ficasse preso às ferragens. 

Com o acidente mobilizando agentes do Corpo de Bombeiros, Defesa Civil e policiais militares rodoviários, o veículo de carga precisou do trabalho de um caminhão munck para ser retirado do local, que chegou a ficar com ambos os trechos da MS-040 interditados para o serviço. 

Além desses, ainda na tarde de ontem (13) um terceiro tombamento foi registrado em rodovias de Mato Grosso do Sul, na MS-134, resultando também em uma interdição total da pista em ambos os sentidos, após uma carreta frigorífica tombar no trecho. 

Dessa vez, porém, tanto o acidente teve o envolvimento de um segundo veículo, como também diferente dos demais esse motorista do caminhão frigorífico conseguiu sair com vida da colisão. 

Em Nova Andradina, esse acidente aconteceu no fim da tarde de sexta-feira (13), com informações apuradas localmente indicando que o motorista de um Jeep Compass teria invadido a pista por onde seguia o caminhão. 

Esse veículo de passeio, conforme apuração do Jornal da Nova, seria pertencente a um comerciante do distrito de Nova Casa Verde. Com a aproximação do Jeep, o motorista do caminhão teria tentado desviar o veículo, o que gerou o tombamento. 

O veículo de carga viria do município mato-grossense de Várzea Grande, com destino ao Porto de Paranaguá (PR), e apesar da dinâmica do acidente o motorista não sofreu ferimentos. 

Com a porta do veículo de passeio atingida de raspão, o motorista do Jeep teve ferimentos leves, atendido por socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado até um hospital em Nova Andradina.

 

estiagem

Pantanal de MS caminha para 8º ano consecutivo sem cheia

Neste sábado (14) o Rio Paraguai na régua de Ladário estava em apenas 94 centímetros, sendo que a média para esta época é de 1,96 metro

14/02/2026 12h44

Comboio de chatas com minério de ferro passando sob a obra da ponte no Rio Paraguai, em Porto Murtinho

Comboio de chatas com minério de ferro passando sob a obra da ponte no Rio Paraguai, em Porto Murtinho Toninho Ruiz

Com apenas 94 centímetros na régua de Ladário na manhã deste sábado, o Rio Paraguai está próximo dos alarmantes níveis de 2024 e a tendência é de que o Pantanal de Mato Grosso do Sul tenha o oitavo ano seguido sem cheia. A média histórica para esta época do ano é de 1,96 metro, segundo o Serviço Geológico do Brasil. 

A última vez que o Pantanal teve cheia considerada grande foi em 2018, quando o nível do Rio Paraguai em Ladário chegou a 5,35 metros. Por conta da cheia, milhares de bovinos tiveram de ser retirados das áreas mais baixas. Na maior cheia já registrada, em 1988, o nível em Ladário chegou a 6,64 metros. 

Desde 2019, o Rio Paraguai reflete os impactos da estiagem na região. Nesse ano, o nível de água alcançou, no máximo, 3,92 metros. Em 2020, reduziu ainda mais e atingiu 2,06 metros.No ano seguinte, em 2021, registrou um dos mais baixos níveis de cheia da série histórica, com, apenas 1,84 m. Desde o início da década de 1970, os níveis não ficavam tão baixos durante a cheia. Já em 2022, a cota máxima foi de 2,64 metros. 

Depois disso, em 2023, o máximo que alcançou foi 4,24. Embora haja variações por conta de uma série de afluentes, o rio começa a inundar a planície depois que ultrapassa os quatro metros. Em 2024, o nível máximo foi pior que em 2021, registrando pico de apenas 1,47 metros. 

Em 2023, por conta de fortes chuvas nas cabeceiras dos rios Miranda e Aquidauana, parte da planície cortada pela junção destes dois rios chegou a ficar submersa, mas as inundações se limitaram a menos de 5% da planície pantaneira

Em 14 de fevereiro de 2023, último ano em que o Rio Paraguai chegou a ultrapassar os quatro metros, o nível já estava em 1,62 metro, conforme mostram os dados coletados pela Marinha do Brasil desde 1900. 

Agora, o rio está mais próximo daquilo que apresentava em meados de fevereiro de 2024, ano em que o principal rio pantaneiro caiu ao seu menor nível da história, ficando 69 centímetros abaixo de zero. Em 14 de fevereiro de 2024 o Paraguai estava em apenas 70 centímetros, ou 24 centímetros abaixo daquilo que amanheceu neste sábado (14).

Naquele ano, havia subido 39 centímetros nos primeiros 45 dias . Agora, o cenário é mais preocupante, uma vez que a alta neste mesmo período é de apenas 22 centímetro, ou meio centímetro de aumento por dia. Em 2023 o rio subiu uma média de 2,8 centímetros por dia nos primeiros 45 dias. 

As chuvas do começo de fevereiro, que provocaram transbordamentos de rios como Taquari e Aquidauana, terão pouca influência no nível do rio na régua de Ladário. Embora o Taquari não tenha mais uma única foz, a maior parte da água chega ao Rio Paraguai abaixo de Ladário. O mesmo ocorre com as águas do Aquidauana, que se juntam com as do Rio Miranda e desembocam no Paraguai depois da régua de Ladário. 

Para encher, o Rio Paraguai depende principalmente das chuvas na região norte de Mato Grosso do Sul e do sul de Mato Grosso. E, desde o começo do ano, em nenhum dia o nível do rio passou dos três metros na régua de Cáceres (MT), região da cabeceira do principal rio pantaneiro. 

No ano passado, chegou a 4,54 metros no começo de fevereiro e o menor nível nos primeiros 45 dias foi de 3,18 metros. Mesmo assim, faltou muito para que ocorresse cheia. O máximo na régua de Ladário foi de 3,31 metros em 2025.

Em 2024, ano da baixa história, o cenário em Cáceres foi parecido ao de agora, com o rio oscilando entre 1,18 e 2,75 metros nas primeiras semanas do ano. A média histórica para esta época do ano em Cáceres é de 4,24 metros, segundo o último boletim do Serviço Geológico do Brasil, divulgado no dia 11 deste mês.

ECONOMIA

Além de ser fundamental para o turismo de pesca e de contemplação, as cheias no Pantanal tem influência direta sobre a pecuária, o transporte de minérios e a proliferação ou não das queimadas, fenômeno que nos últimos anos destruíram milhões de hectares de vegetação.

Quanto menor o volume de áreas alagadas, maior a possibilidade de os incêndios florestais se espalharem. Além disso, sem água nas chamadas vazantes e nos lagos, mais difícil fica o combate a estes incêndios florestais. Quando cheias, as vazantes também servem como barreiras naturais para barrar o avanço dos focos de incêndios. 

No caso do transporte de minérios, a falta de água no Rio Paraguai literalmente derruba as exportações. Em 2024, ano de estiagem severa, foram despachadas apenas 3 milhões de toneladas de minérios. No ano passado, o volume aumento em 185% e chegou a 8,76 milhões de toneladas. 

O nível ideal para que os comboios trafeguem com capacidade máxima é quando o rio fica acima de 1,5 metro. Desde a primeira semana de outubro do ano passado está abaixo disso. Mesmo assim, o transporte continuou e até mesmo em dezembro, segundo dados da Agência Nacional de Transporte Aquaviário (Antaq), foram escoadas quase 570 toneladas de minérios, o que equivale à metade daquilo que fora despachado em julho.

PERSPECTIVAS

E, se as previsões do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul estiverem corretas, a probabilidade de o cenário sofrer alteração significativa a partir de agora são pequenas. 

A chamada estação das chuvas vai de setembro a abril. Nos primeiros cinco meses as chuvas ficaram abaixo da média em boa parte da bacia pantaneira e a previsão para o fevereiro, março e abril "é de que, de modo geral, os volumes de chuva fiquem abaixo da média histórica", que varia entre 300 a 500 milímetros no trimestre. 

Nos últimos 7 meses (jul/25 a jan/26), a chuva acumulada na bacia foi 16% menor que a média histórica para o período de 1998–2025, segundo dados do Serviço Geológico do Brasil. 

POLÍCIA

PCMS quebra quadrilha especializada em furto de Hilux; veja ação dos criminosos

Pelo menos três furtos com o mesmo modo de execução foram registrados nos últimos cinco dias até a recente prisão de um dos suspeitos

14/02/2026 12h02

última Toyota Hilux havia sido roubada próximo da hora do almoço, por volta de 12h21 dessa última sexta-feira (13).

última Toyota Hilux havia sido roubada próximo da hora do almoço, por volta de 12h21 dessa última sexta-feira (13). Reprodução/PCMS

Através do trabalho da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv), agentes da Polícia Civil do Mato Grosso do Sul (PCMS) prenderam nesta sexta-feira (13) um indivíduo suspeito de integrar uma quadrilha especializada em furto de Hilux em Campo Grande. 

Conforme o trabalho investigativo da PCMS, pelo menos três furtos foram registrados no intervalo dos últimos cinco dias até a prisão do indivíduo ontem (13), todos registrados com o mesmo modo de execução na região urbana da Cidade Morena. 

Justamente a ação dos criminosos foi captada em vídeo, graças às imagens registradas por câmeras de circuito de monitoramento, indicando a aproximação de um indivíduo de máscara e trajando camiseta e boné pretos. Confira: 

Como é possível reparar através dos registrados gravados pelo circuito de monitoramento, da prática dessa ação específica, a última Toyota Hilux havia sido roubada próximo da hora do almoço, por volta de 12h21 da última sexta-feira (13).

Entenda

Conforme a PCMS em nota, diligências possibilitaram a identificação do indivíduo flagrado em imagens de segurança, identificado até o momento apenas pelas iniciais (V.H.D.S), bem como o veículo que teria sido utilizado para praticar os crimes. 

Esse homem, ainda segundo confirmado pela Polícia Civil do Mato Grosso do Sul, pôde ser localizado e posteriormente preso em um condomínio residencial, que ficaria localizado na região das proximidades da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul. 

Ali, os agentes da Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (Defurv) localizaram e recuperaram duas caminhonetes que haviam sido furtadas recentemente, o que segundo a PCMS "confirma a ligação direta do investigado com a sequência de crimes registrada na Capital". 

Importante apontar que os trabalhos investigativos seguem em curso por parte da Delegacia Especializada, que já pôde levantar inclusive que o indivíduo acusado não seria sul-mato-grossense, vindo de outro Estado justamente com o objetivo específico de cometer furtos em série de caminhonetes. 

Esses veículos, conforme apurado na investigação, seriam posteriormente destinados a abastecer uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas. 

Sobre o papel do preso no grupo, V.H.D.S seria o encarregado de furtar as caminhonetes Toyota Hilux e mantê-las em algum ponto considerado seguro, até que os demais envolvidos no esquema criminoso fossem buscar. 

Em seguida, esses veículos eram levados até as zonas fronteiriças de Mato Grosso do Sul, em regiões como as fronteiras com Ponta Porã, no extremo Sul do Estado, ou Bolívia. 

 

