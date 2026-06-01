Festa da padroeira terá 10 dias de quermesse e shows em Campo Grande; Veja programação

A tradicional Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, que está na nona edição, será realizada pelo Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro entre os dias 19 e 28 de junho, em Campo Grande.
A festa, que tem programação religiosa e social, com quermesse e shows, é em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembrado pela igreja em 27 de junho.
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Padroeira de Mato Grosso do Sul e cinco cidades do estado: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.
Neste ano, o tema da festa será: “Maria, mãe do povo fiel sul-mato-grossense, sustentai-nos no anúncio da redenção", com o lema: "Há 160 anos anunciando, através do ícone, Jesus Cristo nosso Perpétuo Socorro".
Serão dez dias de celebrações especiais, além da festa com atrações artísticas e praça de alimentação. A quermesse vai das 18h às 23h30, todos os dias.
A programação conta ainda com bênçãos e peregrinação com ciclistas e motociclistas, além de celebrações especiais de missas. A tradicional carreata este ano será no dia 28 de junho, domingo, às 8h.
Neste ano, também haverá transmissão de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.
Para a parte social, as ruas Amando de Oliveira e Camapuã, próximas do Santuário, devem ser interditadas.
As atrações musicais ainda não foram divulgadas.
Confira a programação da Festa da Padroeira:
Dia 19 de junho | sexta-feira
- 18h15 - Oração das Vésperas
- 19h - Abertura da Festa | Missa celebrada por padre André Márcio Nogueira de Souza, secretário executivo do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB
Peregrinação da Pastoral da Acolhida
- 20h30 - Transmissão de Brasil x Haiti na Copa do Mundo
Dia 20 de junho | sábado
- 18h15 - Oração das Vésperas
- 19h - Missa celebrada por Dom João Batista de Oliveira, S.V.D., bispo da Diocese de Corumbá
Peregrinação do Apostolado da Oração, cerco de Jericó, Legião de Maria e Mil Ave Marias.
Dia 21 de junho | domingo
- 6h15 - Oração das Laudes
- 7h - Missa | Peregrinação dos ciclistas
- 8h - Procissão ciclística
- 10h - Missa | Peregrinação das crianças
- 16h - Missa | Peregrinação com os Motociclistas
- 17h - Procissão motociclistíca
- 17h15 - Hora Santa vocacional
- 18h - Missa celebrada por Pe. Adalberto Alves de Jesus, S.D.B, inspetor da Inspetoria Salesiana Santo Afonso Maria de Ligório | Peregrinação da Pastoral da Juventude Perpétuo Socorro, Segue-me e Serviço de Animação Vocacional
- 19h15 - Oração das II Vésperas
- 20h - Missa | Peregrinação dos educadores e profissionais da saúde
Dia 22 de junho | segunda-feira
- 18h15 - Oração das Vésperas
- 19h - Missa celebrada pelo padre Celso Vieira da Cruz, C.Ss.R, reitor do Santuário Diocesano do Imaculado Coração de Maria em Nova Andradina | Peregrinação do Encontro de Casais com Cristo, Encontro para Noivos e Legitimação Matrimonia
Dia 23 de junho | terça-feira
- 9h - Missa | Peregrinação da Escola de Nazaré
- 18h15 - Oração das Vésperas
- 19h - Missa celebrada por Dom Otair Nicoletti, bispo da Diocese de Coxim e Secretário do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB | Peregrinação dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, Pastoral da Liturgia e Música
Dia 24 de junho | quarta-feira
- 5h15 - Oração das Laudes
- 6h, 12h e 21h - Missa
- 6h às 23h - Novena
- 18h - Transmissão de Brasil x Escócia na Copa do Mundo
Dia 25 de junho | quinta-feira
- 9h - Missa com peregrinação do Colégio Marista Alexander Fleming
- 15h - Missa com benção do Santíssimo Sacramento
- 18h15 - Oração das Vésperas
- 19h - Missa com benção do Santíssimo Sacramento, celebrada por Dom Henrique Aparecido de Lima, C.Ss.R., bispo da Diocese de Dourados e vice-presidente do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB | Peregrinação das Mães que Oram pelos Filhos e Pastoral de Batismo e do Dízimo
Dia 26 de junho | sexta-feira
- 18h15 - Oração das I Vésperas
- 19h - Missa celebrada por Dom Pedro Cesário Palma, O.F.M. Cap., bispo da Diocese de Jardim | Peregrinação da Conferência Vicentina, Missionários Leigos Redendoristas, Associações Leigas e Novas Comunidades
Dia 27 de junho | sábado (Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)
- 9h - Missa com peregrinação da Pastoral da Catequese
- 15h - Missa com peregrinação do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
- 18h15 - Oração das II Vésperas
- 18h - Procissão e missa celebrada por Pe. Edilei Rosa Silva, C.Ss.R., Superior Provincial da Província Redendorista de Curitiba
Dia 28 de junho | domingo
- 6h - Oração das Laudes
- 7h - Missa com peregrinação dos motoristas e do Corpo de Bombeiros Militar
- 8h - Carreata
- 10h - Missa com peregrinação dos servidores do Altar
- 16h - Missa | Peregrinação das Forças Armadas e de Segurança Pública
- 18h - Missa e Coroação do Ícone celebrada por Pe. Reginaldo Nascimento Padilha, C.Ss.R., reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Peregrinação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul
Padroeira
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a padroeira civil de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Estadual.
O Projeto de Lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no dia 20 de dezembro de 2017. Sete dias depois, o então governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, sancionou a Lei durante a novena das 9h, do dia 27 de dezembro de 2017.
Também por meio de lei, o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi instituído no calendário oficial de eventos do Estado como data festiva em honra à padroeira. A data, no entanto, não é feriado.
Em 2 de junho de 2022, o Papa Franscisco reconheceu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul, diante de Deus e da Igreja em todo o mundo.
A Paróquia foi fundada em 1939, pelo então Bispo de Corumbá, Dom Vicente Priante, ficando sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas.
Motivado pelas tradicionais novenas, no dia 10 de janeiro de 1999, o então Arcebispo de Campo Grande, Dom Vitório Pavanello, publicou o decreto de elevação da Igreja à Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que após a Lei da Padroeira passou a ser Santuário Estadual.
Atualmente, o Santuário Estadual é o que mais realiza novenas em todo o mundo, com 18 novenas, de hora em hora, a partir das 6h até às 23h, todas as quartas-feiras, reunindo cerca de 25 mil devotos ao longo do dia.