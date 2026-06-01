Festa da padroeira terá 10 dias de quermesse e shows em Campo Grande; Veja programação

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro terá 10 dias de programação - Foto: Divulgação Arquidiocese de Campo Grande

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A tradicional Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, que está na nona edição, será realizada pelo Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro entre os dias 19 e 28 de junho, em Campo Grande.

A festa, que tem programação religiosa e social, com quermesse e shows, é em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembrado pela igreja em 27 de junho.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Padroeira de Mato Grosso do Sul e cinco cidades do estado: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

Neste ano, o tema da festa será: “Maria, mãe do povo fiel sul-mato-grossense, sustentai-nos no anúncio da redenção", com o lema: "Há 160 anos anunciando, através do ícone, Jesus Cristo nosso Perpétuo Socorro".

Serão dez dias de celebrações especiais, além da festa com atrações artísticas e praça de alimentação. A quermesse vai das 18h às 23h30, todos os dias.

A programação conta ainda com bênçãos e peregrinação com ciclistas e motociclistas, além de celebrações especiais de missas. A tradicional carreata este ano será no dia 28 de junho, domingo, às 8h.

Neste ano, também haverá transmissão de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Para a parte social, as ruas Amando de Oliveira e Camapuã, próximas do Santuário, devem ser interditadas.

As atrações musicais ainda não foram divulgadas.

Confira a programação da Festa da Padroeira:

Dia 19 de junho | sexta-feira

18h15 - Oração das Vésperas

19h - Abertura da Festa | Missa celebrada por padre André Márcio Nogueira de Souza, secretário executivo do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB

Peregrinação da Pastoral da Acolhida

Missa celebrada por padre André Márcio Nogueira de Souza, secretário executivo do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB Peregrinação da Pastoral da Acolhida 20h30 - Transmissão de Brasil x Haiti na Copa do Mundo

Dia 20 de junho | sábado

18h15 - Oração das Vésperas

19h - Missa celebrada por Dom João Batista de Oliveira, S.V.D., bispo da Diocese de Corumbá

Peregrinação do Apostolado da Oração, cerco de Jericó, Legião de Maria e Mil Ave Marias.

Dia 21 de junho | domingo

6h15 - Oração das Laudes

7h - Missa | Peregrinação dos ciclistas

8h - Procissão ciclística

10h - Missa | Peregrinação das crianças

16h - Missa | Peregrinação com os Motociclistas

17h - Procissão motociclistíca

17h15 - Hora Santa vocacional

18h - Missa celebrada por Pe. Adalberto Alves de Jesus, S.D.B, inspetor da Inspetoria Salesiana Santo Afonso Maria de Ligório | Peregrinação da Pastoral da Juventude Perpétuo Socorro, Segue-me e Serviço de Animação Vocacional

Peregrinação da Pastoral da Juventude Perpétuo Socorro, Segue-me e Serviço de Animação Vocacional 19h15 - Oração das II Vésperas

20h - Missa | Peregrinação dos educadores e profissionais da saúde

Dia 22 de junho | segunda-feira

18h15 - Oração das Vésperas

19h - Missa celebrada pelo padre Celso Vieira da Cruz, C.Ss.R, reitor do Santuário Diocesano do Imaculado Coração de Maria em Nova Andradina | Peregrinação do Encontro de Casais com Cristo, Encontro para Noivos e Legitimação Matrimonia

Dia 23 de junho | terça-feira

9h - Missa | Peregrinação da Escola de Nazaré

Peregrinação da Escola de Nazaré 18h15 - Oração das Vésperas

19h - Missa celebrada por Dom Otair Nicoletti, bispo da Diocese de Coxim e Secretário do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB | Peregrinação dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, Pastoral da Liturgia e Música

Dia 24 de junho | quarta-feira

5h15 - Oração das Laudes

6h, 12h e 21h - Missa

6h às 23h - Novena

18h - Transmissão de Brasil x Escócia na Copa do Mundo

Dia 25 de junho | quinta-feira

9h - Missa com peregrinação do Colégio Marista Alexander Fleming

15h - Missa com benção do Santíssimo Sacramento

18h15 - Oração das Vésperas

19h - Missa com benção do Santíssimo Sacramento, celebrada por Dom Henrique Aparecido de Lima, C.Ss.R., bispo da Diocese de Dourados e vice-presidente do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB | Peregrinação das Mães que Oram pelos Filhos e Pastoral de Batismo e do Dízimo

Dia 26 de junho | sexta-feira

18h15 - Oração das I Vésperas

19h - Missa celebrada por Dom Pedro Cesário Palma, O.F.M. Cap., bispo da Diocese de Jardim | Peregrinação da Conferência Vicentina, Missionários Leigos Redendoristas, Associações Leigas e Novas Comunidades

Dia 27 de junho | sábado (Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

9h - Missa com peregrinação da Pastoral da Catequese

15h - Missa com peregrinação do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro

18h15 - Oração das II Vésperas

18h - Procissão e missa celebrada por Pe. Edilei Rosa Silva, C.Ss.R., Superior Provincial da Província Redendorista de Curitiba

Dia 28 de junho | domingo

6h - Oração das Laudes

7h - Missa com peregrinação dos motoristas e do Corpo de Bombeiros Militar

8h - Carreata

10h - Missa com peregrinação dos servidores do Altar

16h - Missa | Peregrinação das Forças Armadas e de Segurança Pública

18h - Missa e Coroação do Ícone celebrada por Pe. Reginaldo Nascimento Padilha, C.Ss.R., reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Peregrinação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

Padroeira

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a padroeira civil de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Estadual.

O Projeto de Lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no dia 20 de dezembro de 2017. Sete dias depois, o então governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, sancionou a Lei durante a novena das 9h, do dia 27 de dezembro de 2017.

Também por meio de lei, o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi instituído no calendário oficial de eventos do Estado como data festiva em honra à padroeira. A data, no entanto, não é feriado.

Em 2 de junho de 2022, o Papa Franscisco reconheceu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul, diante de Deus e da Igreja em todo o mundo.

A Paróquia foi fundada em 1939, pelo então Bispo de Corumbá, Dom Vicente Priante, ficando sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas.

Motivado pelas tradicionais novenas, no dia 10 de janeiro de 1999, o então Arcebispo de Campo Grande, Dom Vitório Pavanello, publicou o decreto de elevação da Igreja à Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que após a Lei da Padroeira passou a ser Santuário Estadual.

Atualmente, o Santuário Estadual é o que mais realiza novenas em todo o mundo, com 18 novenas, de hora em hora, a partir das 6h até às 23h, todas as quartas-feiras, reunindo cerca de 25 mil devotos ao longo do dia.