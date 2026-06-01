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Perpétuo Socorro

Festa da padroeira terá 10 dias de quermesse e shows em Campo Grande; Veja programação

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é padroeira do Estado e a tradicional festa começará no dia 19 de junho; Neste ano, também haverá transmissão de jogos da Copa do Mundo

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

01/06/2026 - 16h00
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A tradicional Festa da Padroeira de Mato Grosso do Sul, que está na nona edição, será realizada pelo Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro entre os dias 19 e 28 de junho, em Campo Grande.

A festa, que tem programação religiosa e social, com quermesse e shows, é em comemoração ao Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, lembrado pela igreja em 27 de junho.

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é Padroeira de Mato Grosso do Sul e cinco cidades do estado: Antônio João, Bodoquena, Caracol, Itaquiraí e Sete Quedas.

Neste ano, o tema da festa será:  “Maria, mãe do povo fiel sul-mato-grossense, sustentai-nos no anúncio da redenção", com o lema: "Há 160 anos anunciando, através do ícone, Jesus Cristo nosso  Perpétuo Socorro".

Serão dez dias de celebrações especiais, além da festa com atrações artísticas e praça de alimentação. A quermesse vai das 18h às 23h30, todos os dias.

A programação conta ainda com bênçãos e peregrinação com ciclistas e motociclistas, além de celebrações especiais de missas. A tradicional carreata este ano será no dia 28 de junho, domingo, às 8h.

Neste ano, também haverá transmissão de jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo.

Para a parte social, as ruas Amando de Oliveira e Camapuã, próximas do Santuário, devem ser interditadas.

As atrações musicais ainda não foram divulgadas.

Confira a programação da Festa da Padroeira:

Dia 19 de junho | sexta-feira

  • 18h15 - Oração das Vésperas
  • 19h - Abertura da Festa | Missa celebrada por padre André Márcio Nogueira de Souza, secretário executivo do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB
    Peregrinação da Pastoral da Acolhida
  • 20h30 - Transmissão de Brasil x Haiti na Copa do Mundo

Dia 20 de junho | sábado

  • 18h15 - Oração das Vésperas
  • 19h - Missa celebrada por Dom João Batista de Oliveira, S.V.D., bispo da Diocese de Corumbá
    Peregrinação do Apostolado da Oração, cerco de Jericó, Legião de Maria e Mil Ave Marias.

Dia 21 de junho | domingo

  • 6h15 - Oração das Laudes
  • 7h - Missa | Peregrinação dos ciclistas
  • 8h - Procissão ciclística
  • 10h - Missa | Peregrinação das crianças
  • 16h - Missa | Peregrinação com os Motociclistas
  • 17h - Procissão motociclistíca
  • 17h15 - Hora Santa vocacional
  • 18h - Missa celebrada por Pe. Adalberto Alves de Jesus, S.D.B, inspetor da Inspetoria Salesiana Santo Afonso Maria de Ligório Peregrinação da Pastoral da Juventude Perpétuo Socorro, Segue-me e Serviço de Animação Vocacional
  • 19h15 - Oração das II Vésperas
  • 20h - Missa | Peregrinação dos educadores e profissionais da saúde

Dia 22 de junho | segunda-feira

  • 18h15 - Oração das Vésperas
  • 19h - Missa celebrada pelo padre Celso Vieira da Cruz, C.Ss.R, reitor do Santuário Diocesano do Imaculado Coração de Maria em Nova Andradina Peregrinação do Encontro de Casais com Cristo, Encontro para Noivos e Legitimação Matrimonia

Dia 23 de junho | terça-feira

  • 9h - Missa Peregrinação da Escola de Nazaré
  • 18h15 - Oração das Vésperas
  • 19h - Missa celebrada por Dom Otair Nicoletti, bispo da Diocese de Coxim e Secretário do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB Peregrinação dos Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística, Pastoral da Liturgia e Música

Dia 24 de junho | quarta-feira

  • 5h15 - Oração das Laudes
  • 6h, 12h e 21h - Missa
  • 6h às 23h - Novena
  • 18h - Transmissão de Brasil x Escócia na Copa do Mundo

Dia 25 de junho | quinta-feira

  • 9h - Missa com peregrinação do Colégio Marista Alexander Fleming
  • 15h - Missa com benção do Santíssimo Sacramento
  • 18h15 - Oração das Vésperas
  • 19h - Missa com benção do Santíssimo Sacramento, celebrada por Dom Henrique Aparecido de Lima, C.Ss.R., bispo da Diocese de Dourados e vice-presidente do Conselho Episcopal Regional Oeste 1 da CNBB Peregrinação das Mães que Oram pelos Filhos e Pastoral de Batismo e do Dízimo

Dia 26 de junho | sexta-feira

  • 18h15 - Oração das I Vésperas
  • 19h - Missa celebrada por Dom Pedro Cesário Palma, O.F.M. Cap., bispo da Diocese de Jardim Peregrinação da Conferência Vicentina, Missionários Leigos Redendoristas, Associações Leigas e Novas Comunidades

Dia 27 de junho | sábado (Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

  • 9h - Missa com peregrinação da Pastoral da Catequese
  • 15h - Missa com peregrinação do Coral Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
  • 18h15 - Oração das II Vésperas
  • 18h - Procissão e missa celebrada por Pe. Edilei Rosa Silva, C.Ss.R., Superior Provincial da Província Redendorista de Curitiba

Dia 28 de junho | domingo

  • 6h - Oração das Laudes
  • 7h - Missa com peregrinação dos motoristas e do Corpo de Bombeiros Militar
  • 8h - Carreata
  • 10h - Missa com peregrinação dos servidores do Altar
  • 16h - Missa | Peregrinação das Forças Armadas e de Segurança Pública
  • 18h - Missa e Coroação do Ícone celebrada por Pe. Reginaldo Nascimento Padilha, C.Ss.R., reitor do Santuário Estadual de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro | Peregrinação da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul

Padroeira

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro foi instituída a padroeira civil de Mato Grosso do Sul por meio da Lei Estadual. 

O Projeto de Lei foi aprovado pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul no dia 20 de dezembro de 2017. Sete dias depois, o então governador de Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja, sancionou a Lei durante a novena das 9h, do dia 27 de dezembro de 2017.

Também por meio de lei, o dia 27 de junho, Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, foi instituído no calendário oficial de eventos do Estado como data festiva em honra à padroeira. A data, no entanto, não é feriado.

Em 2 de junho de 2022, o Papa Franscisco reconheceu Nossa Senhora do Perpétuo Socorro como Padroeira do Estado de Mato Grosso do Sul, diante de Deus e da Igreja em todo o mundo.

A Paróquia foi fundada em 1939, pelo então Bispo de Corumbá, Dom Vicente Priante, ficando sob os cuidados da Congregação do Santíssimo Redentor dos Missionários Redentoristas.

Motivado pelas tradicionais novenas, no dia 10 de janeiro de 1999, o então Arcebispo de Campo Grande, Dom Vitório Pavanello, publicou o decreto de elevação da Igreja à Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, que após a Lei da Padroeira passou a ser Santuário Estadual.

Atualmente, o Santuário Estadual é o que mais realiza novenas em todo o mundo, com 18 novenas, de hora em hora, a partir das 6h até às 23h, todas as quartas-feiras, reunindo cerca de 25 mil devotos ao longo do dia.

Exoneração

Justiça manda Agesul exonerar comissionados e abrir concurso público

Decisão atende ação do MPMS e aponta uso irregular de cargos de confiança para funções técnicas desempenhadas sem concurso

01/06/2026 19h02

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Foto: Divulgação

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A Justiça de Mato Grosso do Sul determinou que o Governo do Estado e a Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos (Agesul) exonerem servidores nomeados irregularmente para cargos comissionados e realizem concurso público no prazo de até 12 meses.

A decisão atende a uma ação civil pública proposta pelo Ministério Público de Mato Grosso do Sul (MPMS), que identificou o uso indevido de cargos de confiança para a execução de atividades técnicas permanentes.

A sentença, assinada pelo juiz Ariovaldo Nantes Corrêa, acolheu os argumentos apresentados pela 31ª Promotoria de Justiça de Campo Grande, que apontou desvio de finalidade na ocupação de cargos comissionados na estrutura da autarquia estadual.

Servidores exerciam funções técnicas

De acordo com a investigação do MPMS, ocupantes de cargos de Direção Especial e Assessoramento (DCA-5) desempenhavam atividades incompatíveis com a natureza dos cargos de confiança.

Entre as funções identificadas estão fiscalização de obras, análise de projetos e contratos, elaboração de pareceres técnicos, conferência de medições e apoio a processos licitatórios.

Segundo o promotor de Justiça Humberto Lapa Ferri, a apuração revelou que diversos trabalhadores contratados temporariamente foram nomeados para cargos comissionados logo após o encerramento de seus contratos, em alguns casos no dia seguinte ao término do vínculo, apenas para permanecerem nas mesmas funções sem a realização de concurso público

Para o Ministério Público, a prática configurou uma forma de manter servidores em atividades permanentes da administração pública sem observar a exigência constitucional de seleção por concurso.

Entendimento segue posição do STF

Na decisão, o magistrado destacou que cargos em comissão devem ser utilizados exclusivamente para funções de direção, chefia e assessoramento, que exijam relação de confiança pessoal entre o servidor e a autoridade responsável pela nomeação.

Ao analisar os cargos questionados, o juiz concluiu que as atribuições exercidas possuíam natureza eminentemente técnica, sem características de assessoramento estratégico ou direção administrativa.

"As funções desempenhadas pelos servidores comissionados indicados na ação não são, de fato, de direção, chefia ou assessoramento, mas atividades técnicas que poderiam ser organizadas em carreira própria de servidor público com formação em engenharia ou arquitetura", registrou na sentença.

Alegação sobre gastos foi rejeitada

Durante a tramitação do processo, a Agesul argumentou que não realizou concurso público em razão das limitações impostas pela Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), especialmente em relação aos gastos com pessoal.

A justificativa, entretanto, foi rejeitada pela Justiça. Conforme a sentença, a substituição dos servidores comissionados por concursados não representa aumento significativo de despesas, uma vez que os cargos atualmente ocupados poderão ser extintos após a posse dos novos servidores efetivos.

Concurso deverá ser concluído em até 12 meses

Para evitar prejuízos à continuidade dos serviços prestados pela agência e ao andamento das obras públicas estaduais, a decisão autoriza a permanência dos atuais ocupantes dos cargos até a conclusão do concurso.

Após a homologação do certame, o Estado e a Agesul deverão promover a exoneração dos servidores comissionados irregulares e a posse dos aprovados.

A sentença também prevê multa diária de R$ 5 mil para cada um dos réus em caso de descumprimento das determinações judiciais. O valor poderá chegar ao limite de R$ 500 mil para o Estado e para a Agesul.

A decisão ainda cabe recurso.

prisão mantida

Justiça nega habeas corpus e Alcides Bernal continuará na cadeia

Defesa pleiteava liberdade ou substituição da prisão preventiva por domiciliar, mas pedidos foram negados pela 3ª Câmara Criminal do TJMS

01/06/2026 18h29

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Justiça nega prisão domiciliar para Alcides Bernal

Justiça nega prisão domiciliar para Alcides Bernal Foto: Álvaro Rezende / Arquivo

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A 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul (TJMS) negou habeas corpus e manteve a prisão preventiva do ex-prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal, acusado de matar a tiros o fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini. Ele está preso desde o dia 24 de abril.

A defesa pleiteava a liberdade do ex-prefeito alegando que não estariam presentes os requisitos da prisão preventiva e que o magistrado teria considerado que o crime foi praticado com extrema gravidade, tomando como base apenas o depoimento do chaveiro que acompanhava a vítima na data dos fatos.

Caso não fosse concedida a liminar com expedição de alvará de soltura, foi pleiteada a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares ou prisão domiciliar humanitária.

A argumentação é de que Bernal faria jus à prisão domiciliar humanitária por tem 60 anos de idade, endereço fixo e atividade lícita, além de, segundo os advogados, ser acometido de comorbidades de cardiopatia grave com múltiplos stents, hipertenso e diabético, com uso diário de vários medicamentos de uso controlado e contínuo.

Em seu voto, o desembargador Jairo Roberto de Quadros, relator do processo, afirmou ser necessária a manutenção da custódia, considerando que as particularidades, as circunstâncias fáticas dos delitos penais e a dinâmica dos acontecimentos, que "culminam por delinear  agravidade concreta da conduta imputada, ensejando indicativos sobre a periculosidadedo paciente, nociva à segurança e à incolumidade social".

Sobre a alegação que Bernal faz jus àprisão domiciliar humanitária, o magistrado diz que a despeito das alegações ofertadas, nã ose vislumbra confirmação de que o atendimento e o tratamento de saúde não estejam sendo disponibilizados pela unidade prisional em que Bernal se encontra.

"Impende salientar que não é a existência de eventual problema de saúde que autoriza a liberdade do custodiado mediante revogação da prisão preventiva, ou substituição da medida, mas, sim, a doença grave e a incontestável impossibilidade de tratamento enquanto em custódia estatal, o que, no caso, não restou confirmado, inexistindo, ainda, elementos a demonstrar que ao paciente não se estaria conferindo meios para o devido atendimento médico", disse o relator.

Por unanimidade, os demais desembargadores da 3ª Câmara Criminal acompanharam o voto do relator e negaram o habeas corpus.

Relembre o caso

O crime ocorreu no dia 24 de março. Alcides Bernal matou o fiscal tributário Roberto Carlos Mazzini após se recusar a entregar seu imóvel, que havia sido leiloado.

A disputa pelo imóvel começou em 2023, quando em um primeiro pregão, o imóvel foi ofertado por R$ 3,7 milhões, mas ninguém se interessou.

Depois, o valor caiu para R$ 2,4 milhões e o fiscal tributário acabou comprando a mansão. Contudo, mesmo após ter sido arrematado por Roberto Mazzini, Bernal se recusava a entregar a casa, levando a imbróglios judiciais.

No dia 24, Bernal flagrou por meio do monitoramento de segurança a vítima entrando na propriedade com a ajuda de um chaveiro.

Ao chegar no local, o ex-prefeito se desentendeu com o fiscal e efetuou dois disparos na direção do rival judicial, sendo que um dos tiros atravessou a região da costela.

Imagens de câmera de segurança da casa mostraram que o chaveiro Maurílio da Silva Cardoso, de 69 anos, chegou de picape ao local, por volta das 13h, enquanto Roberto o esperava dentro de sua caminhonete na frente do imóvel.

Logo após a chegada do chaveiro, o fiscal passou a instrução para Maurílio tentar abrir a porta principal da casa. As imagens mostraram que, enquanto o chaveiro realizava o trabalho, o fiscal apenas observava e esperava a conclusão da abertura.

Exatos 35 minutos depois de começar os trabalhos, Maurílio conseguiu abrir o portão e avisou Roberto, que imediatamente acessou a região interna da casa. Durante os próximos cinco minutos, ambos ficaram dentro do imóvel.

Às 13h44min20s daquele dia o vídeo mostra que o ex-prefeito chegou à frente da casa, após ser avisado pela equipe de monitoramento da empresa New Line de que teriam invadido a residência.

Cerca de 17 segundos depois, Bernal entrou no imóvel e, depois de cinco passos, efetuou o primeiro disparo contra Roberto.

No momento em que Bernal vai em direção ao corpo da vítima, ele entra no ponto cego da câmera, momento em que teria dado o segundo tiro no auditor fiscal, de acordo com o laudo pericial. Após isso, é possível ver o chaveiro escapando e saindo da casa, às 13h45min10s.

O ex-prefeito voltou a aparecer na filmagem, quando guarda a arma na cintura e se dirige para fora da casa, momento em que aproveitou para chamar a equipe da New Line, que tem sua sede exatamente na frente do local do assassinato.

Depois de mexer no celular, Bernal foi embora da cena do crime. Após isso, Bernal fugiu do local do crime e se apresentou à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac-Centro). Ele está preso desde o dia do crime. 

Na última semana, nos dias 26 e 27 de maio, foi realizada audiência de instrução e julgamento, com oitiva de testemunhas de acusação e defesa e também de Bernal. Com o fim dessa fase, o juiz aguarda manifestação do Ministério Público Estadual para decidir se o ex-prefeito irá a júri popular ou não.

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