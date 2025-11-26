Últimas Notícias Cidades Política Economia Esportes Correio B Opinião Classificados

Cidades

Jaraguari-Bandeirantes

FICCO-MS apreende quase meia tonelada de cocaína na BR-060

Entorpecente, avaliado em aproximadamente R$ 13,6 milhões, estava armazenado no fundo falso de um caminhão com placas de outro estado

Naiara Camargo

Naiara Camargo

26/11/2025 - 07h55
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp
Continue lendo...

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MS) apreendeu aproximadamente 454 kg de cocaína, na tarde desta terça-feira (25), na BR-060, entre Jaraguari e Bandeirantes, a cerca de 50 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente, avaliado em aproximadamente R$ 13,6 milhões, estava armazenado no fundo falso de um caminhão com placas de outro estado.

Conforme apurado pela reportagem, a FICCO-MS fiscalizava e abordava diversos veículos na BR-060, quando deu ordem de parada a um caminhão que tinha placas de fora do Estado.

Em entrevista, o motorista apresentou respostas contraditórias sobre origem, destino, locais de parada e motivo da viagem. Ele ainda confessou que tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.

Com isso, os policiais revistaram o veículo e localizaram compartimento oculto (fundo falso) com diversos tabletes de cocaína.

A BR-060 é rota estratégica utilizada por organizações criminosas para o transporte de drogas e armas provenientes do norte do Estado (divisa MS/MT), com destino ao Centro-Sul do país (SP, RJ, PR, RS, SC, entre outros).

FICCO/MS une e integra forças de segurança estaduais e federais em Mato Grosso do Sul: Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Penal Federal (PPF).

As forças de segurança atuam e trabalham juntas contra o crime organizado e organizações/associações/facções criminosas, em combate ao tráfico de drogas e armas; furto, roubo e receptação de cargas e valores; lavagem e ocultação de bens, direitos, valores; entre outros crimes.

A melhor forma de combater o crime organizado é integrar as instituições, pois, cada força de segurança tem seu treinamento, conhecimento e expertise que pode colaborar com as investigações.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país. 

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 13.130 quilos de cocaína, 502.682 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 26 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).

OPORTUNIDADE

Sejuv abre cursos gratuitos de qualificação em beleza e marketing digital

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

26/11/2025 11h15

Compartilhar
As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas

As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas Divulgação

Continue Lendo...

A Secretaria Executiva da Juventude (Sejuv) está com inscrições abertas, a partir desta quarta-feira (26), para duas capacitações gratuitas que serão realizadas na próxima semana, entre os dias 1º e 5 de dezembro. As vagas são limitadas e voltadas ao público que busca aprimorar habilidades profissionais ou ingressar em novas áreas.

No período da manhã, a Sejuv oferta o curso de Manicure e Pedicure, com aulas das 7h30 às 11h, no prédio da pasta, localizado na Rua 25 de Dezembro, 924, Edifício Marrakech. A formação tem foco totalmente prático e é indicada tanto para quem está começando quanto para quem deseja melhorar técnicas e ampliar a renda.

Já no período noturno, das 18h30 às 21h, será ministrado o curso de Google Ads Intermediário, que aborda estratégias de anúncios e ferramentas de marketing digital, área que segue aquecida e com grande demanda por profissionais.

As inscrições devem ser feitas pelo site da Sejuv: sejuvcg.campogrande.ms.gov.br/home.

Serviço

Manicure e Pedicure

  • 1º a 5 de dezembro
  • 7h30 às 11h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

Google Ads Intermediário

  • 1º a 5 de dezembro
  • 18h30 às 21h
  • Sejuv – Rua 25 de Dezembro, 924, Ed. Marrakech, 3º andar

Assine o Correio do Estado 

CORUMBÁ (MS)

Bombeiros buscam jovem de 18 anos que se afogou no Rio Paraguai

Rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou

26/11/2025 11h10

Compartilhar
Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido

Bombeiros após mergulho no Rio Paraguai, para tentar localizar menino desaparecido DIVULGAÇÃO/CBMMS

Continue Lendo...

Menino, identificado como “W.S.”, de 18 anos, se afogou e está desaparecido nas águas do Rio Paraguai, desde a noite desta terça-feira (25), nas proximidades do Porto Raul, localizado no bairro Borrowski, em Corumbá, a 416 quilômetros de Campo Grande.

O Corpo de Bombeiros Militar (CBMMS) iniciou as buscas na noite desta terça-feira (25), mas, sem nenhum vestígio, retornou na manhã desta quarta-feira (26). Sem sucesso, o garoto ainda não foi localizado até às 11 horas de hoje (26).

Conforme apurado pela reportagem, o rapaz estava banhando no rio, a 30 metros da superfície, quando foi arrastado pela correnteza e se afogou.

De acordo com o CBMMS, momentos antes do afogamento, a vítima foi alertada por populares sobre a profundidade no ponto em que estava, mas, mesmo assim, permaneceu no local.

A equipe de mergulho realizou buscas das 19h às 21h, a cinco metros de profundidade e a 50 metros da margem direita do Rio Paraguai.

Mas, apesar dos esforços, o rapaz segue desaparecido. As buscas permanecem e a expectativa é que o garoto seja encontrado nas próximas horas.

CUIDADOS

De acordo com o Corpo de Bombeiros, dezenas de atitudes podem evitar tragédias em banhos de mar, rio, piscina, cachoeira, córregos, riachos e lagoas. Veja:

  • Procure um local conhecido por você ou por outra pessoa, desde que ela o acompanhe
  • Não ultrapasse faixas e placas de avisos
  • Não entre em locais onde há avisos de perigo de morte ou em águas poluídas
  • Não tente salvar uma pessoa afogada, caso não saiba nadar, sempre acione o Corpo de Bombeiros
  • Procure sempre local onde existe a presença de guarda-vidas, ou o Corpo de Bombeiros
  • Evite nadar sozinho
  • Não tome bebida alcoólica antes de entrar na água
  • Não se afaste da margem
  • Nade longe de pedras e estacas
  • Não salte de locais elevados para dentro da água
  • Prefira lançar flutuadores para salvar pessoas ao invés da ação corpo a corpo
  • Identifique nas proximidades a existência do salva-vidas e permaneça próximo a ele
  • Evite brincadeiras de mau gosto, como caldos, trotes, saltos e de empurrar
  • Acate as orientações dos Bombeiros ou dos Salva-vidas
  • Não abuse se aventurando perigosamente
  • Não deixe as crianças sozinhas em meios aquosos
  • Não deixe brinquedos ou materiais dentro da piscina, pois atraem a atenção de crianças
  • Não deixe baldes ou bacias com água ao alcance de crianças e sempre deixe a tampa da privada fechada
  • Obedeça sinalizações próximos à margem de rios
  • Mantenha a calma e o pulmão sempre cheio de ar, pois ele funcionará como uma boia
  • Caso esteja em um rio, tentar jogar as pernas para frente, de forma a proteger a cabeça
  • Mantenha calma: a própria correnteza do rio, em algum momento, o levará até a margem
  • Tente agarrar algum galho de árvore que esteja flutuando
  • Evite navegar com carga em excesso
  • Só entre na embarcação usando coletes salva-vidas
  • Somente conduza embarcações se for habilitado para tal

PRIMEIROS SOCORROS

Se ver alguém se afogando, tome as seguintes atitudes:

  • Chame ajuda via 193 (Corpo de Bombeiros)
  • Remova a vítima da água com segurnaça
  • posicione a vítima de costas
  • Limpe a boca e nariz
  • Faça respiração boca a boca (RCP)
  • Massageie o coração (se necessário)

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco
OPERAÇÃO SUCCESSIONE

/ 1 dia

Parentes de deputado são presos em operação do Gaeco

2

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Lotofácil de hoje, concurso 3546, terça-feira (25/11)

3

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)
Loterias

/ 15 horas

Resultado da Mega-Sena de hoje, concurso 2943, terça-feira (25/11)

4

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Lotofácil de ontem, concurso 3545, segunda-feira (24/11): veja o rateio

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio
LOTERIAS

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 6885, segunda-feira (24/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Exclusivo para Assinantes

/ 1 dia

Dados e Inteligência Artificial Moldam o Aprendizado
Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
DIREITO PREVIDENCIÁRIO

/ 5 dias

Juliane Penteado: Novembro Azul e os direitos do segurado com câncer de próstata
Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Exclusivo para Assinantes

/ 6 dias

Acidentes de Trabalho e Doenças Ocupacionais
Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul
Exclusivo para Assinantes

/ 18/11/2025

Automação, Inteligência Artificial e o Futuro da Indústria em Mato Grosso do Sul