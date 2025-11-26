FICCO-MS apreende quase meia tonelada de cocaína na BR-060

Centenas de tabletes de cocaína apreendidos pelas forças de segurança de MS - DIVULGAÇÃO/PF-MS

Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO/MS) apreendeu aproximadamente 454 kg de cocaína, na tarde desta terça-feira (25), na BR-060, entre Jaraguari e Bandeirantes, a cerca de 50 quilômetros de Campo Grande.

O entorpecente, avaliado em aproximadamente R$ 13,6 milhões, estava armazenado no fundo falso de um caminhão com placas de outro estado.

Conforme apurado pela reportagem, a FICCO-MS fiscalizava e abordava diversos veículos na BR-060, quando deu ordem de parada a um caminhão que tinha placas de fora do Estado.

Em entrevista, o motorista apresentou respostas contraditórias sobre origem, destino, locais de parada e motivo da viagem. Ele ainda confessou que tem passagem pela polícia por porte ilegal de arma de fogo.

Com isso, os policiais revistaram o veículo e localizaram compartimento oculto (fundo falso) com diversos tabletes de cocaína.

A BR-060 é rota estratégica utilizada por organizações criminosas para o transporte de drogas e armas provenientes do norte do Estado (divisa MS/MT), com destino ao Centro-Sul do país (SP, RJ, PR, RS, SC, entre outros).

FICCO/MS une e integra forças de segurança estaduais e federais em Mato Grosso do Sul: Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS), Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário (Agepen-MS), Polícia Federal (PF), Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Penal Federal (PPF).

As forças de segurança atuam e trabalham juntas contra o crime organizado e organizações/associações/facções criminosas, em combate ao tráfico de drogas e armas; furto, roubo e receptação de cargas e valores; lavagem e ocultação de bens, direitos, valores; entre outros crimes.

A melhor forma de combater o crime organizado é integrar as instituições, pois, cada força de segurança tem seu treinamento, conhecimento e expertise que pode colaborar com as investigações.

TRÁFICO DE DROGAS

O tráfico de drogas é um problema crescente no Brasil.

Comércio, transporte e armazenamento de cocaína, maconha, crack, LSD e haxixe são proibidos no território brasileiro, de acordo com a Lei nº 11.343/2006.

Mas, mesmo proibidos, ainda ocorrem em larga escala em Mato Grosso do Sul. O Estado é conhecido como um vasto corredor no Brasil, devido à sua extensa fronteira com outros países. Com isso, é uma das principais rotas utilizadas para a entrada de substâncias ilícitas no país.

O tráfico resulta em diversos crimes direta e indiretamente, como furto, roubo, receptação e homicídios.

Dados divulgados pela Secretaria de Justiça e Segurança Pública (Sejusp-MS) apontam que 13.130 quilos de cocaína, 502.682 quilos de maconha e 378 quilos de outras drogas foram apreendidos, entre 1º de janeiro e 26 de novembro de 2025, em Mato Grosso do Sul.

As forças de segurança responsáveis em apreender entorpecentes são Polícia Rodoviária Federal (PRF), Polícia Federal (PF), Polícia Militar (PMMS), Polícia Civil (PCMS) e Guarda Civil Metropolitana (GCM).